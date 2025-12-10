Новини
Помощта за Украйна се срива: САЩ спряха подкрепата си, Европа не може да я компенсира
  Тема: Украйна

Помощта за Украйна се срива: САЩ спряха подкрепата си, Европа не може да я компенсира

10 Декември, 2025 15:01 2 813 109

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • европа-
  • сащ

Тръмп спря американската помощ за Киев, а европейските държави не могат сами да я заместят, сочи нов анализ

Помощта за Украйна се срива: САЩ спряха подкрепата си, Европа не може да я компенсира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Помощта за Украйна се срива и Европа не може да компенсира изтеглянето на Съединените американски щати, пише германското издание Focus.de, позовавайки се на статистика на Kiel Institut.

Европа не успява да компенсира спада в помощта от САЩ, а 2025 г. се очертава да бъде годината с най-ниско ниво на подкрепа към Киев от избухването на пълномащабната война.

Още новини от Украйна

Докато годишните разпределения са били средно около 41,6 милиарда евро през 2022–2024 г. (включително Европа, САЩ и други донори), досега през 2025 г. са отпуснати само 32,5 милиарда евро. Европа отпусна само около 4,2 милиарда евро нова военна помощ за Украйна - твърде малко, за да компенсира спирането на подкрепата от САЩ.

Франция, Германия и Обединеното кралство увеличиха значително военните си средства в сравнение с периода 2022–2024 г. Въпреки това, измерени спрямо БВП, и трите останаха доста под водещите скандинавски донори Дания, Финландия, Норвегия и Швеция. За да достигнат скандинавските нива, най-големите европейски икономики ще трябва значително да увеличат приноса си към Киев.

Италия намали и без това ниските си нива на разпределение с 15% в сравнение с 2022–2024 г., а Испания не регистрира нова военна помощ за Украйна през 2025 г. Това ограничено участие значително отслаби цялостната реакция на Европа.

Kiel Institut анализира и проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана на Украйна.

Администрацията на Доналд Тръмп спря подкрепата си към Киев и обяви, че ще продава оръжия на Европа, които след това могат да бъдат прехвърлени на украинските сили. Вашингтон постави Володимир Зеленски да подпише бързо мирен договор с Русия, дори той да е равносилен на капитулация. Киев до момента не е приел предложението да се откаже от свои територии.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 57 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    68 71 Отговор
    На нас някой дал ли е нещо?

    Коментиран от #27, #42, #75

    15:03 10.12.2025

  • 2 Марче,

    61 7 Отговор
    и сега да теерм ли? То си беше нормално за всеки мислещ човек.

    15:03 10.12.2025

  • 3 САЩ, Раша, Китай и Индия

    16 69 Отговор
    Северна Корея и Иран не могат да се справят с Украйна!

    Коментиран от #35

    15:03 10.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Натовец

    42 6 Отговор
    Нищо подобно... Всичкое ток!

    15:04 10.12.2025

  • 6 ООрана държава

    64 8 Отговор
    Тоя зелтак не го ли е срам да източва европа заради някакъв инат да не подписва каквото му дават сащ

    Коментиран от #52, #100

    15:05 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво

    44 7 Отговор
    Най - после !!!!

    15:06 10.12.2025

  • 9 Целият Донбас е миниран!

    9 79 Отговор
    На Путин ще му трябват 10 години за да я разминира и още 50 години да я възстанови.
    Маскалите пак ще са гладни!

    Коментиран от #54

    15:06 10.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РРРРР

    62 5 Отговор
    Ще заплача,няма пари за златни тоалетни.

    15:06 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Той

    61 5 Отговор
    Зеленски ще поиска милиарди, а в замяна ще предложи живота на украинците.

    15:06 10.12.2025

  • 15 Николай

    56 4 Отговор
    Давайте пари, а САЩ ще прибират печалбата. Глупаците не трябва да се поливат, те сами си растат.

    15:07 10.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фифи

    40 4 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гицка":

    Бабче, и на мен не ми дреме на дантелените прашки за Бандерия.

    15:07 10.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кирчо борисов пеевски

    26 9 Отговор
    Всеки да дари заплата за да победим бензиностанцията.

    15:08 10.12.2025

  • 22 Исторически парк

    45 3 Отговор
    Никой не иска да налива стотици милиарди в продънена каца 😏🔥🕳

    Коментиран от #24

    15:08 10.12.2025

  • 23 Пижов

    4 34 Отговор
    Лижкайте му цифунката на зеления, путлерастка тиня.

    Коментиран от #38, #107

    15:08 10.12.2025

  • 24 Пипалов

    5 13 Отговор

    До коментар #22 от "Исторически парк":

    Пипай на ивелин измамата шпекооо

    Коментиран от #105

    15:09 10.12.2025

  • 25 Тръмп събуди

    34 4 Отговор
    заспалата Европа!
    Свърши животеца!
    И ние ще даваме много кинти за оръжие!

    Коментиран от #28

    15:09 10.12.2025

  • 26 Търновец

    7 22 Отговор
    Имам различно мнение - ЕС почти спря покупката на енергоносители от РФ, а Северен поток беше бомбардиран. Поскъпването на енергоносителите по нови договори е голямо и ЕС прави огромна услуга на Зеленски като налага санкции на Русия.

    15:09 10.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ти да видиш

    41 2 Отговор
    Всяка "помощ" за укpонациcткия режим и зеленияпор трябва да бъде незабравно спряна, защото всички пари биват окрадени, а оръжият разпродадени за тероризъм по целия Свят!

    15:11 10.12.2025

  • 30 Украинец

    42 2 Отговор
    "Киев до момента не е приел предложението да се откаже от свои територии"

    Е след това Киев ще му се наложи от доста повече територии да се откаже ама пък зеления наркоман това не го интересува - той и без това ще бяга ама ако може поне за още една златна тоалетна да изкяри. Какво го интересува че още украинци ще измрат и Украйна напълно ще бъде разрушена - той не е украинец.

    15:12 10.12.2025

  • 31 Трол

    7 11 Отговор
    Не е ли вече време да стартираме дарителска инициатива?

    Коментиран от #36, #39

    15:13 10.12.2025

  • 32 Зеленски обикаля и иска,

    32 2 Отговор
    но пари няма. "Зеленски беше предаден с думи от бившите си съюзници във Вашингтон и всъщност от европейските си приближени, които, въпреки публичните си действия, все още не могат да му осигурят необходимите пари и оръжия за Украйна", казва изданието The Spectator. Отбелязва, че единственото, което Зеленски е получил на срещите в Лондон, Рим и Ватикана е било нова "порция" силни прегръдки и силни думи на подкрепа, които едва ли някога ще се превърнат в действие. "Ако силните прегръдки бяха военни части, а силните изказвания бяха в парични евро, тогава Зеленски щеше да стане най-въоръжения и финансово сигурен държавен глава в света до края на европейското си турне," пише източника.

    Коментиран от #72

    15:14 10.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Май Наим Г Зина

    27 2 Отговор
    Никой не им е виновен на Зельо и компания че окрадоха помощите

    15:15 10.12.2025

  • 35 Антитрол

    30 2 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ, Раша, Китай и Индия":

    "не могат да се справят с Украйна"

    Не само с Украйна се справиха ама и с целия ЕС от ужким най-богатите държави - Г7 вече щял да означава "Големите длъжници 7"

    15:15 10.12.2025

  • 36 Леля Гошо

    24 2 Отговор

    До коментар #31 от "Трол":

    Да, събирайте капачки

    15:16 10.12.2025

  • 37 Няма пари

    27 2 Отговор
    Колкото и да се напъват без за изземат руските активи в Белгия няма да сколасат. Украинския военен бюджет е 66 млрд. долара. Войната е скъпо удоволствие. Коалицията на желаещите е силна само когато Америка плаща. Сега ще видим какво може Европа. Скандинавските страни и те ще го закъсат.

    Коментиран от #78

    15:16 10.12.2025

  • 38 Полковник Картошкин

    16 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пижов":

    Ти ще я лижеш катерицо безполова ние ви победихме педигрипалите отичате в канала ураааа

    15:16 10.12.2025

  • 39 Козляк

    18 3 Отговор

    До коментар #31 от "Трол":

    "Не е ли вече време да стартираме дарителска инициатива?"

    Ами то не е същото като да громим руснаците скрити зад компютрите - тогава не даваме а вземаме.

    15:18 10.12.2025

  • 40 Механик

    20 2 Отговор
    И кво излиза? Же-лаещите от "клуба ба богатите" немат пари ли ?
    Ми ние къде се навираме в тоя клуб тогава?

    15:18 10.12.2025

  • 41 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    14 3 Отговор
    Световен рекорд по просия, поставен от Ленски❗Ленски е най-богатият президент в света. По-богат е от Доналд Тръмп и то само за три години просия❗❗❗💥

    15:19 10.12.2025

  • 42 Моарейн

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Банани!
    С бананите, таз сила нова,
    съдбата си ти поднови!

    15:21 10.12.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 3 Отговор
    Добър ден, деца на Сорос, хахах, добър ден. Кога в го казаахме, не вярвахте.

    15:21 10.12.2025

  • 44 123

    20 3 Отговор
    Ние ще дадем! Все пак сме богати люде и сме с висок растеж на икономиката, респективно можем да си позволим една помощ, според Желязков! :)

    15:21 10.12.2025

  • 45 Горките форумни укротролове

    19 3 Отговор
    чак ги съжалявам как вият на умряло в безсилната си ярост.🤣😂🤣😂

    15:21 10.12.2025

  • 46 Една Добра новина

    23 1 Отговор
    Браво на Президента Тръмп!
    Помощта за Украйна се срива:
    САЩ спряха подкрепата си,
    а Европа,оято е в Икономичеаки Срив от действията на Урсулите,
    не може да я компенсира!

    15:22 10.12.2025

  • 47 масниол ?ейков

    14 2 Отговор
    ААА ГАЙС ДА СЪБИРАМЕ ПАРИ В ЛИЧНАТА МИ СМЕТКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОРКРАЙНА!

    15:22 10.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българският народ подкрепя Украйна !

    3 20 Отговор
    Помощта е спряна от една година и славния украински народ успешно удържа рашистките opки на престъпника Путлер и неговия фашистки режим.
    Слава на Украйна !

    Коментиран от #56, #57

    15:23 10.12.2025

  • 50 Отвратен

    10 4 Отговор
    Американско лицемерие , От изроди който избиват бедстващи корабокрушенци в открито море !

    15:23 10.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Я пък тоя

    23 1 Отговор
    Дръжно да се обединим и да съберем капачки за Зеленски 🤣🤣🤣
    Няма парички А? Нали щяхте със санкции да победите Русия, нали със сила щяхте да постигнете мир, нали ще поткрепяте колкото трябва -докогато трябва.
    И каква стана тя!!!! Само с желание не става, трябва и акъл..... опааа и акъл няма.
    С голо ду.. таралеж ще трепате.

    15:24 10.12.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Целият Донбас е миниран!":

    СССР, след Победата1945 първи отмени купоните, след 9 години направи Първата атомна станция в света, след 12- първия изкуствен спътник,,след16- първия човек в космоса. Смятай

    Коментиран от #82, #85

    15:25 10.12.2025

  • 55 Възpожденец 🇧🇬

    4 19 Отговор
    Почти всички тези експерти предричаха бърза победа на Московския фашизъм над Украйна.
    Само, че не отчетоха, че всички велики победи на московското блато са били дело на храбрия украински народ.
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини от армията на Александър II спасили го заедно с нашите велики опълченци от пореден погром срещу Османската империя - на другите два фронта, в същата война, Русия губи катастрофално .
    Украинците никъде няма да бягат. Искат повече снаряди и ще вървят напред. Ако тръгнат назад - там са деца им и те ще загинат. А които оцелеят ги чака poбcтво по ужасно от смъртта.

    Коментиран от #62, #63

    15:25 10.12.2025

  • 56 Единственото българско в теб е,

    14 1 Отговор

    До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    че си български ром.

    15:26 10.12.2025

  • 57 Антитрол

    9 2 Отговор

    До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    "Помощта е спряна от една година"

    Спряна е ама на върба у сряда - поеха я европуделите - не четеш ли? Или то няма значение какво пише ти трябва да си изръсиш опорките.

    15:26 10.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Жалко

    13 2 Отговор
    за загиналите и осакатени младежи! Участниците в сбирките на т.н."коалиция на жрлсещите" трябва да бъдат арестувани и осъдени за геноцид а имотите и спестяванията Им конфискувани и разпределени за пострадалите!

    15:27 10.12.2025

  • 61 !!!?

    2 12 Отговор
    Ама защо Копейките не се радват а нон стоп злодеят...!!!?

    Коментиран от #69

    15:27 10.12.2025

  • 62 Пълни

    9 1 Отговор

    До коментар #55 от "Възpожденец 🇧🇬":

    1000 процентови глупости!
    Исторически лъжи, гарнирани с прясна кал ...
    Ама - не трябва така - чел съм, че влияело на дължината на носа ;)

    15:28 10.12.2025

  • 63 Антитрол

    14 2 Отговор

    До коментар #55 от "Възpожденец 🇧🇬":

    "Искат повече снаряди и ще вървят напред"

    Те укрите назад не знаят - правят кръгом и пак напред. Сега напредват яко към полската граница и скоро ще я достигнат.

    15:29 10.12.2025

  • 64 Бай хаяши

    6 1 Отговор
    Балхария ша помага .балхари5е се ко трябва ша гласуват ама ша даваме на фашистката шайка

    15:29 10.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 15 Отговор
    ☝️Смятайте, колко е отчаяно положението на Мордор, щом ТръмпоZaн с голи гърди и без сутиен пак се хвърли на амбразурата да хейти по Украйна и Зеленски, и да обяснява колко велика страна е Мордор....
    Не се напъвай Донке, само се излагаш....Пък и ефекта е обратен ... Само сплотяваш Европа и Украйна зад него....🤗

    Коментиран от #81

    15:29 10.12.2025

  • 67 Ма СС ниол ? ей,ков

    5 1 Отговор
    да съберем пари за помощи в личната ми сметка предлагам за пореден път,видяхте как добре усвоявам помощите!

    15:31 10.12.2025

  • 68 защо

    3 5 Отговор
    Някой знае ли Мария откога е четирихилядник?

    Коментиран от #79

    15:31 10.12.2025

  • 69 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #61 от "!!!?":

    "Ама защо Копейките не се радват а нон стоп злодеят"

    Защото не сме центаджийчета които вземат пари да подкрепят укрохунтата - нали с откраднатите от нас пари осигуряват златни тоалетни на на зеления наркоман.

    Коментиран от #77

    15:32 10.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    7 1 Отговор
    пускай водата и да отича в канала украйната

    15:33 10.12.2025

  • 72 Карушко Плюшков

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Зеленски обикаля и иска,":

    Много хора, вкл. и аз, предупредихме Зеленчук още в самото начало да чете историята, като наблегне на съдбата на наивниците, вярващи че англосаксите са техни приятели. Справка, бай Садам Хюсеин.

    Коментиран от #80

    15:33 10.12.2025

  • 73 Още новини от Украйна

    7 1 Отговор
    Медията да си припомни писанията отпреди месеци и години. И да свиква какво ще и се налага да пише насетне.

    Коментиран от #83

    15:33 10.12.2025

  • 74 Трайчо

    2 0 Отговор
    Автор е,защото в интернет не се пише с главни букви.

    15:33 10.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Асен

    7 9 Отговор
    Крайно време е да спре това наливане в кацата без дъно-Украйна! И войната ще приключи до седмици

    15:34 10.12.2025

  • 77 Чиба, съветска мумио !

    7 5 Отговор

    До коментар #69 от "Антитрол":

    Какво ще са ви откраднали ? Скъсаните галоши ли ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #93

    15:34 10.12.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Няма пари":

    Финляндия вече закъса. А в Швеция мигрантите ги наемали да гледат шведските бабочки. Е, познай кво станало, наш" те роми по салата -пасти да ядат

    15:34 10.12.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Карушко Плюшков":

    Те и Кадафито с шатрата го приемаха...

    15:36 10.12.2025

  • 81 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    "Само сплотяваш Европа и Украйна зад него"

    Абе сплотена сплотена колко да е сплотена - пари няма а протести няма само в България - почти навсякъде в Европа - скоро цялата ви "сплотена" евроатлантическа продажна върхушка ще бъде изметена и сплотено ще бъдете вкарани в затвора.

    15:36 10.12.2025

  • 82 Коко Н

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Докато в България беше купонна система и Ванката получаваше заплата в долари,и искаше ключа от трезора.

    Коментиран от #94

    15:38 10.12.2025

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Още новини от Украйна":

    Журналистиката е втората професия в света. След проститууията.

    15:38 10.12.2025

  • 84 Първанов

    1 4 Отговор
    Хубаво да се препечатват статии от европейски издания. Така виждаме, къде и на кого плащат рашките. Икономиката на русия е плюнка пред тази на ЕС

    15:38 10.12.2025

  • 85 RIP Сесесере 1920 1991💀

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена построихме без брой атомни централи и атомни ракети ама дойде 1991 И понеже имаме безаналогови управленци и разбираме нещата сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    Коментиран от #96

    15:38 10.12.2025

  • 86 РФ е въздух под налягане !

    1 5 Отговор
    Така или иначе, московия ще загуби, ще се разпадне и света ще си отдъхне от най-голямото Zло на планетата Земя.

    Коментиран от #103

    15:39 10.12.2025

  • 87 Краснов

    1 3 Отговор
    ще бъде запомнен, но не като миротворец, а като сатрапа на путлер. Новият Рибентроп- Молотов е подписан в Аляска. Да видим кога ще е битката за Аляска......

    Коментиран от #99

    15:40 10.12.2025

  • 88 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:40 10.12.2025

  • 89 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:40 10.12.2025

  • 90 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 1 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    Коментиран от #97

    15:40 10.12.2025

  • 91 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    5 1 Отговор
    Професор Малинен от Университета в Хелзинки:
    Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.

    15:41 10.12.2025

  • 92 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    15:41 10.12.2025

  • 93 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Чиба, съветска мумио !":

    "Какво ще са ви откраднали"

    Ами от къде мислиш са парите за укрохунтата и тези които ги подкрепят - да не би да се появяват ей така господарите ти като щракнат с пръсти. Сега щели сме да даваме 1.2 милиарда - значи от всеки реално работещ ще вземат по близо 1000 лв. защото държавната администрация и тези които подкрепят хунтата нищо няма да дадат.

    15:41 10.12.2025

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Коко Н":

    Каква ти е диагнозата?

    15:42 10.12.2025

  • 95 веднага русофоборчагите и хейтърите

    4 1 Отговор
    на Мечока
    на фронта при зелката
    и с по заплата за коледен подарък

    15:43 10.12.2025

  • 96 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":

    Ти май не разбра че световния ред се е сменил вече. Хи хи хи.

    15:43 10.12.2025

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    В Австралия социалните мрежи са от 16 г на горе. По ЗАКОН!!!

    Коментиран от #101

    15:44 10.12.2025

  • 98 Сакс

    2 1 Отговор
    Западните изроди се самопростреляха с русофобията си да разрушат Русия, сега всеъще получи това, което си е надробил...

    15:44 10.12.2025

  • 99 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "Краснов":

    "ще бъде запомнен, но не като миротворец, а като сатрапа на путлер"

    Ха ха ха - историята я пишат победителите - а победителите са Русия и САЩ а на вас остава единствено да скимтите в безсилна злоба.

    15:45 10.12.2025

  • 100 тиквата:не е луд кой яде баница кой дава

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Тоя зелтак не го ли е срам да източва европа

    15:46 10.12.2025

  • 101 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да знам. Така и трябва да бъде ако беше над 18 щеше да е още по добре

    15:48 10.12.2025

  • 102 Яна от Украйна

    4 0 Отговор
    Знаете ли, че българските език, литература и училища са забранени със закон в Украйна. Ако чуят, че някой говори на бългаски има ефективна присъда затвор!

    15:49 10.12.2025

  • 103 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "РФ е въздух под налягане !":

    "Така или иначе, московия ще загуби, ще се разпадне и света ще си отдъхне"

    Че тя още 2022 щеше да се разпада и да загуби (до 3 месеца най-много) - май ще си останете с неосъществените мечти. Цялата ви пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нещо не ви се говори за настоящето ли?

    Коментиран от #109

    15:49 10.12.2025

  • 104 Иван

    0 0 Отговор
    Сърбите бяха орган донори на евреите в Израел и турците в Истанбул и Анкара.

    15:52 10.12.2025

  • 105 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пипалов":

    Ти пипай на бойко българоубиеца кюлчето

    15:53 10.12.2025

  • 106 Перо

    2 0 Отговор
    Никой не е длъжен да издържа световната ционистка менажерия!

    15:53 10.12.2025

  • 107 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пижов":

    Зеленият евреин Тръмп го уволни ще цункате на путин

    15:53 10.12.2025

  • 108 Е,бравос

    1 0 Отговор
    Стига манипулации! Институтът в Кьолн е направил развивка на американската помощ от 2022г. насам. Последната е от 4-тото тримесечие на 2024г.През 2025 г. ЕДИНСТВЕНО ЕВРОПА праща и плаща помощ към Украйна! САЩ само продават "помощ"..

    15:54 10.12.2025

  • 109 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Антитрол":

    Беше преди 2022, когато гнусното коварно сатанинско еврейство подготвяше гнусния хазарски коварен сатанински евреин Михаил Ходорковски за "легитимен" президент на Русия.

    15:57 10.12.2025

