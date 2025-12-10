Помощта за Украйна се срива: САЩ спряха подкрепата си, Европа не може да я компенсира

Помощта за Украйна се срива и Европа не може да компенсира изтеглянето на Съединените американски щати, пише германското издание Focus.de, позовавайки се на статистика на Kiel Institut.

Европа не успява да компенсира спада в помощта от САЩ, а 2025 г. се очертава да бъде годината с най-ниско ниво на подкрепа към Киев от избухването на пълномащабната война.

Докато годишните разпределения са били средно около 41,6 милиарда евро през 2022–2024 г. (включително Европа, САЩ и други донори), досега през 2025 г. са отпуснати само 32,5 милиарда евро. Европа отпусна само около 4,2 милиарда евро нова военна помощ за Украйна - твърде малко, за да компенсира спирането на подкрепата от САЩ.

Франция, Германия и Обединеното кралство увеличиха значително военните си средства в сравнение с периода 2022–2024 г. Въпреки това, измерени спрямо БВП, и трите останаха доста под водещите скандинавски донори Дания, Финландия, Норвегия и Швеция. За да достигнат скандинавските нива, най-големите европейски икономики ще трябва значително да увеличат приноса си към Киев.

Италия намали и без това ниските си нива на разпределение с 15% в сравнение с 2022–2024 г., а Испания не регистрира нова военна помощ за Украйна през 2025 г. Това ограничено участие значително отслаби цялостната реакция на Европа.

Kiel Institut анализира и проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана на Украйна.

Администрацията на Доналд Тръмп спря подкрепата си към Киев и обяви, че ще продава оръжия на Европа, които след това могат да бъдат прехвърлени на украинските сили. Вашингтон постави Володимир Зеленски да подпише бързо мирен договор с Русия, дори той да е равносилен на капитулация. Киев до момента не е приел предложението да се откаже от свои територии.