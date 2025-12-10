Помощта за Украйна се срива: САЩ спряха подкрепата си, Европа не може да я компенсира

Помощта за Украйна се срива и Европа не може да компенсира изтеглянето на Съединените американски щати, пише германското издание Focus.de, позовавайки се на статистика на Kiel Institut.
Европа не успява да компенсира спада в помощта от САЩ, а 2025 г. се очертава да бъде годината с най-ниско ниво на подкрепа към Киев от избухването на пълномащабната война.
Докато годишните разпределения са били средно около 41,6 милиарда евро през 2022–2024 г. (включително Европа, САЩ и други донори), досега през 2025 г. са отпуснати само 32,5 милиарда евро. Европа отпусна само около 4,2 милиарда евро нова военна помощ за Украйна - твърде малко, за да компенсира спирането на подкрепата от САЩ.
Франция, Германия и Обединеното кралство увеличиха значително военните си средства в сравнение с периода 2022–2024 г. Въпреки това, измерени спрямо БВП, и трите останаха доста под водещите скандинавски донори Дания, Финландия, Норвегия и Швеция. За да достигнат скандинавските нива, най-големите европейски икономики ще трябва значително да увеличат приноса си към Киев.
Италия намали и без това ниските си нива на разпределение с 15% в сравнение с 2022–2024 г., а Испания не регистрира нова военна помощ за Украйна през 2025 г. Това ограничено участие значително отслаби цялостната реакция на Европа.
Kiel Institut анализира и проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана на Украйна.
Администрацията на Доналд Тръмп спря подкрепата си към Киев и обяви, че ще продава оръжия на Европа, които след това могат да бъдат прехвърлени на украинските сили. Вашингтон постави Володимир Зеленски да подпише бързо мирен договор с Русия, дори той да е равносилен на капитулация. Киев до момента не е приел предложението да се откаже от свои територии.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #42, #75
15:03 10.12.2025
2 Марче,
15:03 10.12.2025
3 САЩ, Раша, Китай и Индия
Коментиран от #35
15:03 10.12.2025
5 Натовец
15:04 10.12.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #52, #100
15:05 10.12.2025
8 Браво
15:06 10.12.2025
9 Целият Донбас е миниран!
Маскалите пак ще са гладни!
Коментиран от #54
15:06 10.12.2025
12 РРРРР
15:06 10.12.2025
14 Той
15:06 10.12.2025
15 Николай
15:07 10.12.2025
18 Фифи
До коментар #4 от "Баба Гицка":Бабче, и на мен не ми дреме на дантелените прашки за Бандерия.
15:07 10.12.2025
21 Кирчо борисов пеевски
15:08 10.12.2025
22 Исторически парк
Коментиран от #24
15:08 10.12.2025
23 Пижов
Коментиран от #38, #107
15:08 10.12.2025
24 Пипалов
До коментар #22 от "Исторически парк":Пипай на ивелин измамата шпекооо
Коментиран от #105
15:09 10.12.2025
25 Тръмп събуди
Свърши животеца!
И ние ще даваме много кинти за оръжие!
Коментиран от #28
15:09 10.12.2025
26 Търновец
15:09 10.12.2025
29 ти да видиш
15:11 10.12.2025
30 Украинец
Е след това Киев ще му се наложи от доста повече територии да се откаже ама пък зеления наркоман това не го интересува - той и без това ще бяга ама ако може поне за още една златна тоалетна да изкяри. Какво го интересува че още украинци ще измрат и Украйна напълно ще бъде разрушена - той не е украинец.
15:12 10.12.2025
31 Трол
Коментиран от #36, #39
15:13 10.12.2025
32 Зеленски обикаля и иска,
Коментиран от #72
15:14 10.12.2025
34 Май Наим Г Зина
15:15 10.12.2025
35 Антитрол
До коментар #3 от "САЩ, Раша, Китай и Индия":"не могат да се справят с Украйна"
Не само с Украйна се справиха ама и с целия ЕС от ужким най-богатите държави - Г7 вече щял да означава "Големите длъжници 7"
15:15 10.12.2025
36 Леля Гошо
До коментар #31 от "Трол":Да, събирайте капачки
15:16 10.12.2025
37 Няма пари
Коментиран от #78
15:16 10.12.2025
38 Полковник Картошкин
До коментар #23 от "Пижов":Ти ще я лижеш катерицо безполова ние ви победихме педигрипалите отичате в канала ураааа
15:16 10.12.2025
39 Козляк
До коментар #31 от "Трол":"Не е ли вече време да стартираме дарителска инициатива?"
Ами то не е същото като да громим руснаците скрити зад компютрите - тогава не даваме а вземаме.
15:18 10.12.2025
40 Механик
Ми ние къде се навираме в тоя клуб тогава?
15:18 10.12.2025
41 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
15:19 10.12.2025
42 Моарейн
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Банани!
С бананите, таз сила нова,
съдбата си ти поднови!
15:21 10.12.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:21 10.12.2025
44 123
15:21 10.12.2025
45 Горките форумни укротролове
15:21 10.12.2025
46 Една Добра новина
Помощта за Украйна се срива:
САЩ спряха подкрепата си,
а Европа,оято е в Икономичеаки Срив от действията на Урсулите,
не може да я компенсира!
15:22 10.12.2025
47 масниол ?ейков
15:22 10.12.2025
49 Българският народ подкрепя Украйна !
Слава на Украйна !
Коментиран от #56, #57
15:23 10.12.2025
50 Отвратен
15:23 10.12.2025
53 Я пък тоя
Няма парички А? Нали щяхте със санкции да победите Русия, нали със сила щяхте да постигнете мир, нали ще поткрепяте колкото трябва -докогато трябва.
И каква стана тя!!!! Само с желание не става, трябва и акъл..... опааа и акъл няма.
С голо ду.. таралеж ще трепате.
15:24 10.12.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Целият Донбас е миниран!":СССР, след Победата1945 първи отмени купоните, след 9 години направи Първата атомна станция в света, след 12- първия изкуствен спътник,,след16- първия човек в космоса. Смятай
Коментиран от #82, #85
15:25 10.12.2025
55 Възpожденец 🇧🇬
Само, че не отчетоха, че всички велики победи на московското блато са били дело на храбрия украински народ.
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Украинците бяха страшните, безпощадни воини от армията на Александър II спасили го заедно с нашите велики опълченци от пореден погром срещу Османската империя - на другите два фронта, в същата война, Русия губи катастрофално .
Украинците никъде няма да бягат. Искат повече снаряди и ще вървят напред. Ако тръгнат назад - там са деца им и те ще загинат. А които оцелеят ги чака poбcтво по ужасно от смъртта.
Коментиран от #62, #63
15:25 10.12.2025
56 Единственото българско в теб е,
До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":че си български ром.
15:26 10.12.2025
57 Антитрол
До коментар #49 от "Българският народ подкрепя Украйна !":"Помощта е спряна от една година"
Спряна е ама на върба у сряда - поеха я европуделите - не четеш ли? Или то няма значение какво пише ти трябва да си изръсиш опорките.
15:26 10.12.2025
60 Жалко
15:27 10.12.2025
61 !!!?
Коментиран от #69
15:27 10.12.2025
62 Пълни
До коментар #55 от "Възpожденец 🇧🇬":1000 процентови глупости!
Исторически лъжи, гарнирани с прясна кал ...
Ама - не трябва така - чел съм, че влияело на дължината на носа ;)
15:28 10.12.2025
63 Антитрол
До коментар #55 от "Възpожденец 🇧🇬":"Искат повече снаряди и ще вървят напред"
Те укрите назад не знаят - правят кръгом и пак напред. Сега напредват яко към полската граница и скоро ще я достигнат.
15:29 10.12.2025
64 Бай хаяши
15:29 10.12.2025
66 РФ е един огромен КЕН eф !
Не се напъвай Донке, само се излагаш....Пък и ефекта е обратен ... Само сплотяваш Европа и Украйна зад него....🤗
Коментиран от #81
15:29 10.12.2025
67 Ма СС ниол ? ей,ков
15:31 10.12.2025
68 защо
Коментиран от #79
15:31 10.12.2025
69 Антитрол
До коментар #61 от "!!!?":"Ама защо Копейките не се радват а нон стоп злодеят"
Защото не сме центаджийчета които вземат пари да подкрепят укрохунтата - нали с откраднатите от нас пари осигуряват златни тоалетни на на зеления наркоман.
Коментиран от #77
15:32 10.12.2025
71 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
15:33 10.12.2025
72 Карушко Плюшков
До коментар #32 от "Зеленски обикаля и иска,":Много хора, вкл. и аз, предупредихме Зеленчук още в самото начало да чете историята, като наблегне на съдбата на наивниците, вярващи че англосаксите са техни приятели. Справка, бай Садам Хюсеин.
Коментиран от #80
15:33 10.12.2025
73 Още новини от Украйна
Коментиран от #83
15:33 10.12.2025
74 Трайчо
15:33 10.12.2025
76 Асен
15:34 10.12.2025
77 Чиба, съветска мумио !
До коментар #69 от "Антитрол":Какво ще са ви откраднали ? Скъсаните галоши ли ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #93
15:34 10.12.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Няма пари":Финляндия вече закъса. А в Швеция мигрантите ги наемали да гледат шведските бабочки. Е, познай кво станало, наш" те роми по салата -пасти да ядат
15:34 10.12.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #72 от "Карушко Плюшков":Те и Кадафито с шатрата го приемаха...
15:36 10.12.2025
81 Българин
До коментар #66 от "РФ е един огромен КЕН eф !":"Само сплотяваш Европа и Украйна зад него"
Абе сплотена сплотена колко да е сплотена - пари няма а протести няма само в България - почти навсякъде в Европа - скоро цялата ви "сплотена" евроатлантическа продажна върхушка ще бъде изметена и сплотено ще бъдете вкарани в затвора.
15:36 10.12.2025
82 Коко Н
До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Докато в България беше купонна система и Ванката получаваше заплата в долари,и искаше ключа от трезора.
Коментиран от #94
15:38 10.12.2025
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Още новини от Украйна":Журналистиката е втората професия в света. След проститууията.
15:38 10.12.2025
84 Първанов
15:38 10.12.2025
85 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена построихме без брой атомни централи и атомни ракети ама дойде 1991 И понеже имаме безаналогови управленци и разбираме нещата сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад
Коментиран от #96
15:38 10.12.2025
86 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #103
15:39 10.12.2025
87 Краснов
Коментиран от #99
15:40 10.12.2025
88 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:40 10.12.2025
89 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
15:40 10.12.2025
90 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
Коментиран от #97
15:40 10.12.2025
91 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.
15:41 10.12.2025
92 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
15:41 10.12.2025
93 Антитрол
До коментар #77 от "Чиба, съветска мумио !":"Какво ще са ви откраднали"
Ами от къде мислиш са парите за укрохунтата и тези които ги подкрепят - да не би да се появяват ей така господарите ти като щракнат с пръсти. Сега щели сме да даваме 1.2 милиарда - значи от всеки реално работещ ще вземат по близо 1000 лв. защото държавната администрация и тези които подкрепят хунтата нищо няма да дадат.
15:41 10.12.2025
94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #82 от "Коко Н":Каква ти е диагнозата?
15:42 10.12.2025
95 веднага русофоборчагите и хейтърите
на фронта при зелката
и с по заплата за коледен подарък
15:43 10.12.2025
96 Ха-ха-ха
До коментар #85 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":Ти май не разбра че световния ред се е сменил вече. Хи хи хи.
15:43 10.12.2025
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":В Австралия социалните мрежи са от 16 г на горе. По ЗАКОН!!!
Коментиран от #101
15:44 10.12.2025
98 Сакс
15:44 10.12.2025
99 Запознат
До коментар #87 от "Краснов":"ще бъде запомнен, но не като миротворец, а като сатрапа на путлер"
Ха ха ха - историята я пишат победителите - а победителите са Русия и САЩ а на вас остава единствено да скимтите в безсилна злоба.
15:45 10.12.2025
100 тиквата:не е луд кой яде баница кой дава
До коментар #6 от "ООрана държава":Тоя зелтак не го ли е срам да източва европа
15:46 10.12.2025
101 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да знам. Така и трябва да бъде ако беше над 18 щеше да е още по добре
15:48 10.12.2025
102 Яна от Украйна
15:49 10.12.2025
103 Антитрол
До коментар #86 от "РФ е въздух под налягане !":"Така или иначе, московия ще загуби, ще се разпадне и света ще си отдъхне"
Че тя още 2022 щеше да се разпада и да загуби (до 3 месеца най-много) - май ще си останете с неосъществените мечти. Цялата ви пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нещо не ви се говори за настоящето ли?
Коментиран от #109
15:49 10.12.2025
104 Иван
15:52 10.12.2025
105 Исторически парк
До коментар #24 от "Пипалов":Ти пипай на бойко българоубиеца кюлчето
15:53 10.12.2025
106 Перо
15:53 10.12.2025
107 Русофил
До коментар #23 от "Пижов":Зеленият евреин Тръмп го уволни ще цункате на путин
15:53 10.12.2025
108 Е,бравос
15:54 10.12.2025
109 Иван
До коментар #103 от "Антитрол":Беше преди 2022, когато гнусното коварно сатанинско еврейство подготвяше гнусния хазарски коварен сатанински евреин Михаил Ходорковски за "легитимен" президент на Русия.
15:57 10.12.2025