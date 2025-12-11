Новини
Свят »
Хондурас »
Парламентът на Хондурас не признава резултата от президентските избори заради натиск от престъпни групи и САЩ

Парламентът на Хондурас не признава резултата от президентските избори заради натиск от престъпни групи и САЩ

11 Декември, 2025 05:23, обновена 11 Декември, 2025 05:32 654 2

  • хондурас-
  • избори-
  • президент-
  • парламент

Изборният процес беше опетнен, заявиха от Постоянната комисия на Националния конгрес на страната

Парламентът на Хондурас не признава резултата от президентските избори заради натиск от престъпни групи и САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянната комисия на Националния конгрес на Хондурас обяви, че няма да признае резултатите от президентските избори в страната, позовавайки се на нередности, натиск и външна намеса.

Това беше посочено в официално изявление на законодателния орган.

„Националният конгрес няма да приеме избирателен процес, опетнен от вътрешен натиск от организирани престъпни групи, свързани с трафик на наркотици, банди като MS-13, 18 и други, и особено от външен натиск и преки нарушения на свободата на избирателите“, заявиха от комисията.

В изявлението се твърди, че в Хондурас се извършва „продължаващ избирателен преврат“, подкопаващ целостта и легитимността на изборите. Парламентаристите осъдиха намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп в изборния процес, наричайки действията на американския президент „заплаха за народа на Хондурас“, а политическото помилване на бившия президент на централноамериканската страна, осъден в САЩ за трафик на наркотици, „безпрецедентен акт на натиск върху суверенитета на държавата“.

Парламентаристите осъдиха и системата за предаване на предварителните резултати от изборите, която „не функционираше правилно“. „Изборите, проведени при такива условия, нямат пълна демократична и правна валидност“, се отбелязва в изявлението.

Конгресът подчерта, че ще защитава конституцията, суверенитета и демократичната воля на народа „от всякакви опити за манипулация или външна намеса“.

По-рано Ана Паола Хол, председател на Националния избирателен съвет на Хондурас, заяви в изявление, че прекъсванията в публикуването на резултатите от президентските избори на 30 ноември се дължат на техническа поддръжка, извършена от ASD, компанията, наета да управлява избирателния процес, без консултация или одобрение от пълната избирателна комисия.

Според избирателния съвет, след обработка на 99,4% от гласовете, кандидатът на Либералната партия Салвадор Насрала е получил 39,20% от гласовете, кандидатът на Националната партия Насри Асфура е получил 40,52%. Разликата между тях е 9 483 гласа.

Рикси Монкада, кандидат на управляващата лява Партия на свободата и перестройката, е на трето място с 19,29%.

Тръмп по-рано заяви, че преброяването на гласовете на президентските избори в Хондурас е приключило преждевременно. Според него страната „изглежда се опитва да промени резултатите от президентските избори“ и предупреди, че ако това се случи, страната „ще плати скъпо“.

В навечерието на изборите Тръмп призова хондурасците да гласуват за Асфура. Той нарече Монкада комунистка, а Насрала „почти комунист“. Американският лидер нарече Асфура „приятел на свободата“. Той обеща пълната подкрепа на Вашингтон за Хондурас, ако кандидатът на Националната партия спечели. Тръмп обяви и помилване на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, който излежаваше 45-годишна присъда в Съединените щати по обвинения в трафик на наркотици.


Хондурас
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нобел за мир ли

    0 1 Отговор
    Рижия е луд за връзване.

    05:35 11.12.2025

  • 2 Жоро

    0 0 Отговор
    Тия се учат от Румънската "демокрация".

    06:15 11.12.2025