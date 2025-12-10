Хиляди граждани поискаха на Ларгото: Вън Пеевски и Борисов от властта! ВИДЕО

Хиляди протестират на Ларгото срещу правителството. Издигнати са лозунги срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.

От сцената на протеста водещият се обърна директно към санкционирания за корупция Делян Пеевски с ирония: "Сорос изпрати мен и вас да излъжем всички колко не е хубава онази с***я, дето всяка вечер я гледаме, искаме или не. И ни обяснява ние какви сме, какви не сме, какъв е той и т.н. Няма нужда да питам дали знаем какво правим тук. Знаем ли какво правим тук? Защото вчера видяхме хора на други протести, които май не бяха много сигурни какво правеха там", каза той във връзка с контрадемонстрациите на "ДПС-Ново начало" под надслова "Не на омразата!", посочи news.bg.

След това Невена Пейкова изпълни парчето си "Когато па-, когато па-дне Пеевски", а хилядите на площада пригласяха.

Лидерът на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ Атанас Атанасов отсече "много сме - силни сме". "Искам съвсем искрено да ви благодаря, защото трябва да си върнем държавата. Заедно трябва да променим България! Няма връщане назад!", категоричен бе Атанасов. Той предложи на протестиращите в утрешния ден, когато се гласува вотът на недоверие, управляващите да направят коледен подарък на България - като утре да гласуват за вота на недоверие.

На протеста песни изпяха и група "Ахат", които свириха известни рок парчета, включително собствения си хит от 90-те "Черната овца".

Днешният протест ще бъде третият в последните седмици след демонстрациите на 26 ноември и 1 декември. Първоначално те започнаха като реакция срещу опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, прокарани без реален дебат, но бързо прераснаха в искания за оставка на кабинета "Желязков" и оттегляне на Борисов и Пеевски от обществено-политическия живот у нас. Протестът днес ще е без шествие.

Малко след 17 часа граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Участие в протеста са заявили и специалисти по здравни грижи. Очаква се студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията", също да се включат в протеста, изброи БТА.

Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно.

Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция. Още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчват изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и инфлуенсъри, кадри от протеста миналата седмица, както и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста. С лазер върху сградата на парламента са изобразени надписи "Оставка".

Полицейското присъствие започва още в района на историческата сграда на Народното събрание.

Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към т.нар. триъгълник на властта, където е мястото на протеста. Този протест е третият за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджет, който беше оттеглен след протеста миналата седмица.

За протеста са предвидени с 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община.