Хиляди граждани поискаха на Ларгото: Вън Пеевски и Борисов от властта! ВИДЕО

Хиляди граждани поискаха на Ларгото: Вън Пеевски и Борисов от властта! ВИДЕО

10 Декември, 2025 17:41, обновена 10 Декември, 2025 20:05

Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно

Хиляди граждани поискаха на Ларгото: Вън Пеевски и Борисов от властта! ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хиляди протестират на Ларгото срещу правителството. Издигнати са лозунги срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.

От сцената на протеста водещият се обърна директно към санкционирания за корупция Делян Пеевски с ирония: "Сорос изпрати мен и вас да излъжем всички колко не е хубава онази с***я, дето всяка вечер я гледаме, искаме или не. И ни обяснява ние какви сме, какви не сме, какъв е той и т.н. Няма нужда да питам дали знаем какво правим тук. Знаем ли какво правим тук? Защото вчера видяхме хора на други протести, които май не бяха много сигурни какво правеха там", каза той във връзка с контрадемонстрациите на "ДПС-Ново начало" под надслова "Не на омразата!", посочи news.bg.

След това Невена Пейкова изпълни парчето си "Когато па-, когато па-дне Пеевски", а хилядите на площада пригласяха.

Лидерът на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ Атанас Атанасов отсече "много сме - силни сме". "Искам съвсем искрено да ви благодаря, защото трябва да си върнем държавата. Заедно трябва да променим България! Няма връщане назад!", категоричен бе Атанасов. Той предложи на протестиращите в утрешния ден, когато се гласува вотът на недоверие, управляващите да направят коледен подарък на България - като утре да гласуват за вота на недоверие.

На протеста песни изпяха и група "Ахат", които свириха известни рок парчета, включително собствения си хит от 90-те "Черната овца".

Днешният протест ще бъде третият в последните седмици след демонстрациите на 26 ноември и 1 декември. Първоначално те започнаха като реакция срещу опита за промени в данъчно-осигурителното законодателство, прокарани без реален дебат, но бързо прераснаха в искания за оставка на кабинета "Желязков" и оттегляне на Борисов и Пеевски от обществено-политическия живот у нас. Протестът днес ще е без шествие.

Малко след 17 часа граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“.

Участие в протеста са заявили и специалисти по здравни грижи. Очаква се студенти от различни университети, които се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията", също да се включат в протеста, изброи БТА.

Движението на автомобили в центъра на София все още не е спряно.

Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция. Още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчват изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и инфлуенсъри, кадри от протеста миналата седмица, както и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста. С лазер върху сградата на парламента са изобразени надписи "Оставка".

Полицейското присъствие започва още в района на историческата сграда на Народното събрание.

Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към т.нар. триъгълник на властта, където е мястото на протеста. Този протест е третият за последния месец. Първите два бяха срещу проекта на бюджет, който беше оттеглен след протеста миналата седмица.

За протеста са предвидени с 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. Заради провеждането на протест от 18:00 часа се променя организацията на движение в центъра на София, съобщиха от Столичната община.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    109 29 Отговор
    Ометете свините и тиквите!!!
    Достатъчно ни ограбиха

    Коментиран от #5

    17:48 10.12.2025

  • 2 Даааааа

    106 6 Отговор
    На следващите избори да гласуват само грамотни.
    Лесно е!
    Преди гласуване всеки си пише трите имена иЕГН то собственоръчно

    17:49 10.12.2025

  • 3 си дзън

    79 21 Отговор
    Желая успех на протеста!

    Коментиран от #128

    17:50 10.12.2025

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    74 10 Отговор
    Ама Бацо каза, че без него Нова година няма да дойде!

    17:52 10.12.2025

  • 5 А ти

    34 10 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Що не си там?

    17:52 10.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да да да

    60 11 Отговор
    Протеста е срещу избори които се решават за 50 лв. за да гласуваш и срещу шепата хора които усвояват милиарди.

    17:53 10.12.2025

  • 8 бою циганина

    39 13 Отговор
    с другото прасе имаме обръчи от фирми, зор ще ни махнете щото държим ВСИЧКО

    Коментиран от #130

    17:54 10.12.2025

  • 9 родител

    40 10 Отговор
    Чух се със сина. С негови приятели е на протеста пред МС. Няма проблем с мобилната връзка. Негов приятел стриймва от телефона във Фейсбук и видеото върви гладко.

    Коментиран от #21, #29

    17:55 10.12.2025

  • 10 Оня с коня

    50 15 Отговор
    Снощи даже не споменаха, че има протест, днес пишат от обяд. Истинска журналистика.

    Коментиран от #32, #34, #219

    17:57 10.12.2025

  • 11 Хаха

    27 44 Отговор
    Кирчо обещал безплатна трева и по сто лева на всеки неандерталец който излезе да тестира и го върне на власт, а след това ще има бело за всички на цени на едро от неговите колумбийски авери.

    Коментиран от #135

    17:58 10.12.2025

  • 12 Страх тресе кочината

    67 18 Отговор
    Борисоффф, Пеевскиии, излезте пред Народното събрание за да усетите Народната любов, заедно с другите подлоги Данчо мента , Хамид вталения като шефа му , Тошко и Балабанов и за вас се отнася , долни м@рши !!!!

    Коментиран от #24

    17:59 10.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    44 9 Отговор
    ГРАЖДАНИТЕ СЕ СЪБИРАТ, НО МЕДИИТЕ СЯКАШ НЕ ГИ ВИЖДАТ‼️

    Коментиран от #20, #28, #58

    18:01 10.12.2025

  • 14 Хмм

    20 9 Отговор
    успех, и без насилие!

    18:02 10.12.2025

  • 15 По добре

    15 26 Отговор
    да се прибират , че е студено паляци!

    Коментиран от #142

    18:02 10.12.2025

  • 16 Равенство

    51 12 Отговор
    Хайде!!! Не може учител и лекар, да получават 30% по-ниски заплати от среднист в МВР и МО!!

    Коментиран от #171

    18:03 10.12.2025

  • 17 Гошо

    10 10 Отговор
    Порно сайтчето пуснало кадри с насилие да ви изплаши и да не излезете
    Ейййййййй порноооооооо

    18:04 10.12.2025

  • 18 Зъл пес

    42 17 Отговор
    Жалко че хората подкрепят шарлатаните
    Помпат им самочувствието.Чудя се какво добро направиха за България когато бяха във властта.Само кражби.Ядоха ,пиха,и се веселиха.Поразити върху гърбовете ни.

    Коментиран от #25, #118

    18:04 10.12.2025

  • 19 Шиши

    11 21 Отговор
    След две седмици идва Коледа после Нова Година и протестите щв спрат. Така че продължаваме грабежа оставка няма да подаваме. Ще си изкараме пълен мандат.

    18:07 10.12.2025

  • 20 Ами

    27 12 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Като свърши протеста,тези,които са организирани от ПП,да вземат да почистат кварталите,които са заринати от боклуци,резултат от управлението на кмет,избран от тази партия.Как да повярвам,че могат да управляват,като НЕ могат.Доказана некадърност.После другите не ставали.

    18:07 10.12.2025

  • 21 Дебил

    15 8 Отговор

    До коментар #9 от "родител":

    Дремя ми на....къде е синът ти.
    ..

    18:08 10.12.2025

  • 22 Дреме ми

    17 12 Отговор
    Каква е целта на събранието?

    Смяната на МАФИЯТА с друга МАФИЯ или само приобщаване на ППДБ към МАФИЯТА на ГЕРБсдс и ДПС-нн, и техните подизпълнители от БСП-ол(игофрени) и ИТН на изплезената изплезения славчо, ЗА СГЛОБКА-2?

    Коментиран от #27, #30

    18:08 10.12.2025

  • 23 Делян паша

    3 24 Отговор
    идва с башибозука да усмири гя урите!

    Коментиран от #148

    18:09 10.12.2025

  • 24 Зъл пес

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "Страх тресе кочината":

    Кочино,НЕ НА ОМРАЗАТА!!!

    18:09 10.12.2025

  • 25 умен пес

    39 17 Отговор

    До коментар #18 от "Зъл пес":

    90% от хората на протеста не подкрепят ППДБ. Те са там, за да поискат оставка на тюфлеците, които станаха толкова нагли, че не ни разрешават референдум, правят смешни митинги, използвайки бедни и нещастни хора, разполагат с нашите пари като с техни и загробват България. Никой не иска ППДБ да дойдат отново на власт. Това казват и хората на протеста, които за разлика от вчерашните, знаят за какво са там.

    Коментиран от #31

    18:10 10.12.2025

  • 26 Киро

    15 21 Отговор
    Мафията протестира срещу мафията!

    18:10 10.12.2025

  • 27 И на моя дедов му дреме

    20 16 Отговор

    До коментар #22 от "Дреме ми":

    колко олигофрени ще скачат, за да сменят едната МАФИЯ, която ги яха, с друга МАФИЯ, която да ги яха.

    18:11 10.12.2025

  • 28 Хмм

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    медията, в която сме, виждат и отразяват, а телевизия аз отдавна не гледам

    18:12 10.12.2025

  • 29 Ами

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "родител":

    Добре поне,че го знаете къде е,защото вчера разбрах(от Референдум),че ученици подкупват охраната на дискотеките с по 20 лева.Вие знехте ли тогава,къде са непълнолетните ви деца? И вместо да учат,после протестират защо на този или онзи,заплатите са високи.

    18:12 10.12.2025

  • 30 НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.

    5 20 Отговор

    До коментар #22 от "Дреме ми":

    Ппдб гепи дпс ще бъдат у бездната. Позна шишко като каза това преди седмица. А Надеждата е Радев. Ако и той се издъни вече надеждата ще умре. ИМАМ НАДЕЖДА И ВЪВ МЛАДИТЕ ХОРА. ГОТИНИ СА И СЕ ОСЪЗНАВАТ.

    Коментиран от #41, #67

    18:14 10.12.2025

  • 31 Ами

    18 9 Отговор

    До коментар #25 от "умен пес":

    Асен Василев "се бие в гърдите" ,че той ви организира.

    18:14 10.12.2025

  • 32 Истината

    20 10 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    Снощи не беше протест, а платено мероприятие.

    18:15 10.12.2025

  • 33 Преди малко

    17 18 Отговор
    Срещнах един с някаква табела с правописни грешки и 2 патрончета водка, сигурно и от вкъщи е подгрял. Не ни излагайте пред Европа. Всички ни се смеят.

    Коментиран от #50

    18:17 10.12.2025

  • 34 Верно?

    10 14 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    А за протестите срещу капана на еврозоната мълчаха като риби и преди, и по време на протестите, и след протестите.

    Все едно, че народът обича да го крадат и да плаща солидарно с урсулите от Брюксел, баба-ягите от Франкфурт на Майн и фалиралите длъжници от Париж, Рим, Атина, Лисабон, Мадрит и запътените към фалит германци...

    Коментиран от #129

    18:19 10.12.2025

  • 35 Две партии трябва да има само

    5 8 Отговор
    Атлантенца и Анти-атлантенца-(нормални хора) Това е истината

    Коментиран от #40

    18:20 10.12.2025

  • 36 Шишковци

    11 2 Отговор
    После да оправят плочките!

    18:21 10.12.2025

  • 37 Точна статия

    21 9 Отговор
    Часа е 18.20 а вече сме над 80 хиляди. Очаква се след час да сме вече над 150 хиляди

    Коментиран от #82

    18:21 10.12.2025

  • 38 ООрана държава

    9 9 Отговор
    Гербнн подаде ли оставка?

    18:21 10.12.2025

  • 39 Не на НАТО, НЕ на престъпният Атлантизъм

    15 18 Отговор
    Съд за атлантическите престъпници. 36 години стигат

    18:22 10.12.2025

  • 40 Двеста

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Две партии трябва да има само":

    и 40 човека!

    18:22 10.12.2025

  • 41 И аз вервам,

    14 7 Отговор

    До коментар #30 от "НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.":

    че мадите хора са готини олигофрени.

    Всеки ден го доказват. Особено като скачат!

    18:22 10.12.2025

  • 42 Нека тази вепер

    10 10 Отговор
    Да заколим крадливите корумпирани пра се та !

    18:23 10.12.2025

  • 43 Димитрина

    19 15 Отговор
    Огромни маси от хора се събират в триъгълника на властта скандирайки "оставка" и "долу Пеевски и Борисов". Някои пеят химна на РБ. Има много знамена, следете каналите в Телеграм, медиите на Пеевски и Борисов не отразяват случващото се! Говори се за Всенародно Възстание срещу модела на управление на мафията на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #45

    18:23 10.12.2025

  • 44 Кокорчо

    17 9 Отговор
    утре ще му изфръкнат очите....

    18:24 10.12.2025

  • 45 Райски газ

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "Димитрина":

    има ли ?

    Коментиран от #47, #154

    18:24 10.12.2025

  • 46 НЕ на престъпният Атлантизъм

    7 15 Отговор
    Атлантизма може да съществува единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    18:24 10.12.2025

  • 47 Валери

    14 5 Отговор

    До коментар #45 от "Райски газ":

    Не, но има портрети на Пеевски и Борисов, които са задраскани с червена линия!

    18:25 10.12.2025

  • 48 Дебелуту Д

    7 5 Отговор
    Свинско не ям, харесвам жени !

    18:28 10.12.2025

  • 49 Хмм

    7 7 Отговор
    брадатите от ПП-ДБ вече взеха микрофоните, а всъщност организатор на протестите с Недялко Недялков, техническата организация е на Възраждане, а охраната е на Делта Гард, парадоксално но точно те дето охраняваха борисов и гешев по време на предишните протести, сега предотвратиха окървавяването на протеста миналата седмица

    18:28 10.12.2025

  • 50 Да те питам

    13 9 Отговор

    До коментар #33 от "Преди малко":

    А сложиха ли ПАРАПЕТ на площада? Или поне да бяха сложили печат с електронен подпис и код за ползването му.Нали харвардски юрист им показа какво значи свобода,нито писани,нито неписани закони нямат значение.Какво значи тук,някакъв морал.Свобода,свобода им дайте.После"Кой разреши това безобразие?"

    Коментиран от #211

    18:29 10.12.2025

  • 51 Промяна

    12 19 Отговор
    ВЧЕРА 100 ХИЛЯДИ ПОДКРЕПИХА БОРИСОВ ПЕЕВСКИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО А ДНЕС СА 5 ХИЛЯДИ ШАРЛАТАНИ И КОПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ХАХХХАХХА

    Коментиран от #55, #90, #226

    18:30 10.12.2025

  • 52 Дими

    5 6 Отговор
    Много мирен изглежда този протест. Не ми харесва. Не вярвам протестът да постигне нещо в този си вид.

    Коментиран от #78

    18:30 10.12.2025

  • 53 Пеевски

    13 9 Отговор
    премиер!

    Долу Радев и Шайката му!

    18:30 10.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ян Вандал транс изпълнител

    13 4 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Добре бе взел си 50 лева чисти пари, всички разбрахме, престани вече

    18:31 10.12.2025

  • 56 НЕ "срещу правителството"

    5 14 Отговор
    С срещу Атлантическото престъпно правителство !

    18:32 10.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    видеото е на НОВА, предава на живо

    18:33 10.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ

    8 6 Отговор
    СЛУЖБИ,МВР И ПОЖАРНА.ИЗКАРВАТ ПО ДЕСЕТ БОНА НА МЕСЕЦ....А МЛАДИТЕ ГЛАДУВАТ БЕЗ РАБОТА

    Коментиран от #85, #94, #106, #209

    18:34 10.12.2025

  • 61 Референдум !

    5 11 Отговор
    НЕ сме оФФце . И никакви 20 метра няма да пасем

    18:35 10.12.2025

  • 62 РАДЕВ Е ЧАКАЛ

    4 4 Отговор
    КРИЙСЕ И ЧАКА НАКЪДЕ ША НАКЛОНЯТ ВЕЗНИТЕ

    18:35 10.12.2025

  • 63 Пак ще ви..ни.. излъжат

    11 4 Отговор
    Участник съм в големите митинги и винаги това се е случвало с гражданите на Република България.
    Тълпата на площада крещи в захлас а върхушката в народното събрание се договаря......

    18:37 10.12.2025

  • 64 Специалист по здравни грижи

    4 6 Отговор
    Искам си оттегления под натиск от протести проекто-бюджет, който ми гарантираше 1550 евро основна заплата от 01.01.2026 г., а на лекарите 1800 евро основна заплата.

    Имаше 260 милиона евро за заплати за медиците в болниците, които не са частни.

    Какво най-случайно се случи, че тези 260 милиарда евро за заплати на медиците изведнъж се испариха на предишните протести?

    Ко праим сега само с 30 милиона и само за лекари и специалисти по здравни грижи, които нямат стаж, но ще получават подкуп от МАФИЯТА, за да не избягат в чужбина?

    АУУУ, АУУУ, АУУУ! КАК НИ ИЗЛЪГАХА ШАРЛАТАНИТЕ И НАШИТЕ, И ЧУЖДИ МИЛИОНЕРИ, С НИЩОЖНИЯ ДАНЪК ДИВИДЕНТ(5%) - ЗА ДА УСВОЯТ 230 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ОБЕЩАНИТЕ 260 МИЛИОНА!!?

    А-УУУУУЙ!

    18:38 10.12.2025

  • 65 Хаха

    6 4 Отговор
    Колко и къде плащат!
    Моля инфо

    18:39 10.12.2025

  • 66 Шок

    2 2 Отговор
    Софка украйнската порно деятелка там ли е?

    18:40 10.12.2025

  • 67 Бастардо

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "НЕ ИМА НАДЕЖДА ГОЛЯМА.":

    Аха,ходи ги виж по кръчмите и дискотеките,и после пиши отново.

    18:41 10.12.2025

  • 68 Байрям Айрян

    6 0 Отговор
    Кой не скача е мръшляк... кой не скача е мръшляк.... ууууууууу.......

    18:41 10.12.2025

  • 69 Напред другари студенти

    3 6 Отговор
    Революция ! Съд за крадливите атлантици! Венсеремус

    Коментиран от #236

    18:46 10.12.2025

  • 70 ?????

    4 2 Отговор
    Тая пиеса сме я гледали и тя е ясна - нова сглобка.
    Само да питам "независимите" журналисти що не се активирахте лятото при подобни протести срещу еврото?
    Кой ви превключва копчетата на пасив и актив?
    Или тва е друго?
    А "независими"?

    18:46 10.12.2025

  • 71 Вие сте бунаци

    7 5 Отговор
    Скачайте, скачайте . И ние скачахме преди години и ни измамиха тотално! И вас ще измамят!

    18:47 10.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хо-хо-хо

    2 10 Отговор
    Свърши с ГЕРБ и атлантизма и като капак САЩ напуска НАТО ! Спешно и България трябва да напусне тази престъпна терористична организация

    18:50 10.12.2025

  • 74 БКП е на власт

    3 1 Отговор
    Пра..сетата са БКП-ДС, и станаха приятели с човеците-плутокрацията от ЕС-НАТО. И Мао казва, че новата буржоазия са партийците които ще върнат буржоазната диктатура. .. +краят на оруеловата творба: "Да, вътре бе избухнала бурна свада. Чуваха се викове, удряне по масата, разменяха се остри подозрителни погледи, звучаха яростни опровержения. Изглежда, причината за цялата разправия бе в това, че Наполеон и мистър Пилкингтън бяха играли асо пика едновременно. Дванайсет гласа крещяха гневно и всички си приличаха. Сега стана ясно какво се е случило с лицата на пр..асетата. Жи..вотните отвън се взираха от пр..асе към човек, от човек към п..расе и отново от п..расе към човек; но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е." ... ..Дядото на Асен Василев е полковник Вандов. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ

    18:50 10.12.2025

  • 75 Ха ха

    5 2 Отговор
    Предлагам Бойко и Дебелян да отидат на протеста и да кажат в един глас: Няма страшно, чеда мои! Всички ще ви оправим поетапно.

    18:51 10.12.2025

  • 76 БКП е на власт

    1 3 Отговор
    Този на Спаси София, Бонев, каза, че няма ляво и дясно поставяне на плочки. Казах му, че има. Дясното е да чакаш да плаче за голям ремонт, да пасуваш до тогава за да го дадеш на частна фирма за много пари. Ляво е да имаш общинска работилница с майстори, и те вършат ремонти всеки ден където нещо току що е повредено. То неолиберализма е това, дори частни чиновнически фирми да вършат държавна работа, и затворите и армията да са частни. Русия е неолиберална държава, щом направи частна армия. Капиталистическата олигархия купува изборите и присвоява държавата, а чрез държавата има всички тояги и моркови, разрешителни и субсидии. Правителството контролира университетите чрез субсидия, и всяка медия. Главният пай от здравната каса е за ГЕРБ фирми за кетъринг, лекарства, машини, всички доставки за болниците. Ако болница и лекар се дърпа, има прокурор и отказ на лиценз. Абсурдно е да има нещо не комерсиално в капиталистическа държава с буржоазен строй. И армията и полицията трябва да са търговски дружества. Камо ли лекарите. Едва ли в училище и в семейството се пропагандира да се жертват за другите. То е забранено и отречено, като социализъм. Пазарът да управлява, тогава. Но да плащат данъци и застрахователни частни компании да отпускат парите и контролират и съдят. Рейганомиката по късно наречено НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, САЩ през 1980те удвоява държавният дълг и има средно минус 7% бюджетен дефицит.

    18:51 10.12.2025

  • 77 Рибар

    4 3 Отговор
    И рибите скачат като ги издърпам на сушата....

    18:51 10.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Аз съм твърдо против

    9 6 Отговор
    Против съм държавата да се управлява от улицата. Колко от протестиращите си направиха труда да гласуват на последните избори?
    Какъв е критерия по който ще се приберат по домовете? Каква е гаранцията, че при следващите няма пак да чупят държавата?

    Коментиран от #89

    18:52 10.12.2025

  • 80 факт

    3 9 Отговор
    София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора... Утре няма нужда да се гласува оставката на правителството, тази вечер българите я гласуваха и приеха. Утре Желязков да я внесе в Народното събрание и да си ходи при водопада заедно с БСП, ИТН и ДПС-НН. Б-о-к-л-у-ц-и!

    18:53 10.12.2025

  • 81 Кукуригуууу

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Москвич Трабантов":

    Я па ти,от коя дупка изпълзя,и на колко чашки си?

    18:55 10.12.2025

  • 82 Оръфляци прости,

    10 8 Отговор

    До коментар #37 от "Точна статия":

    и 200000 да сте, не сте 5 милиона хора,които гласуват. А те са си вкъщи, ядат пуканки и ви гледат простотиите

    Коментиран от #96

    18:55 10.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ТРЪМП Е ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ЗАД ГЕРБ

    3 6 Отговор
    Харизал ни е на Турция, затова няма посланик. Но ГЕРБаджия ще е президент на Газа

    18:56 10.12.2025

  • 85 Да бе да

    10 0 Отговор

    До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":

    А кой спира младите да работят?

    18:57 10.12.2025

  • 86 Нещо не им се получава на шарлатаните

    9 6 Отговор
    Нещо не им се получава на шарлатаните. Много по-малко хора от предишният митинг. Триъгълникът на властта едва побира 3000 души. НО изненадата е че не могат да запълнят триъгълникът. Шарлатаните си остават шарлатани. Никой не им се върза!

    Коментиран от #136

    18:57 10.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ники

    6 1 Отговор
    Пеевски новия министър председател

    18:58 10.12.2025

  • 89 Когато народа казва НЕ

    4 7 Отговор

    До коментар #79 от "Аз съм твърдо против":

    Демокрацията налага да е НЕ ! Изборите са инструмент но продукта създаден с него няма индулгенция. Другото е диктатура в случая парламентарна

    Коментиран от #93

    18:58 10.12.2025

  • 90 Истината

    6 4 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Пълен ,злокобен крах на организираните от свиня пеев и неговото ДПС контрапротести в 24 града, всъщност 23 след забраната в Ботевград. Протести не бяха организирани в 4-те най големи градове в България- София, Пловдив ,Варна и Бургас. В голям град като Шумен протеста започна в 18 часа а приключи в 18,20 часа. Поради липса на участници в мероприятието. В централната емисия на БТВ в 19 часа репортера от Шумен се включи с думите "Площада зад мен е вече празен защото контрапротеста приключи по рано от очакваното". В Кърджали плюс 7 общини от областта от които бяха извозени предимно роми не успяха да се съберат и 1000 човека. В Руен няколкостотон, същото и в Белица откъдето пристигаха с автобуси от Якоруда и други по малки общини. Във Враца контрапротеста се провали ,както и във Видин! Като се сметне че ИТН официално подкрепи контрапротестите на пеев. Та се питат всички как събра 280 хиляди гласа на последните парламентарни избори като не може да изкара 5 хиляди човека общо в цяла България?

    18:58 10.12.2025

  • 91 1488

    3 5 Отговор
    а сфинвть шо събра циганите вчера кат немаше никой, а не днес кат навън е цяла бг ???

    18:58 10.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 какъв е критерия

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Когато народа казва НЕ":

    народа да каже Да? С имена ако може.

    Коментиран от #115

    18:59 10.12.2025

  • 94 Виж сега,

    10 3 Отговор

    До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":

    Работа има,но младите ги мързи и да станат,че камо ли да отидат на работа. Нали тате носи,а мама меси.

    18:59 10.12.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Как е мушмул

    6 6 Отговор

    До коментар #82 от "Оръфляци прости,":

    На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.

    19:00 10.12.2025

  • 97 ТРЪМП Е ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ЗАД ГЕРБ

    2 5 Отговор
    Трябва ГЕРБ БОЙКО да не открадне валутният борд от над 80 милиарда лева. ДОЛУ? И Сорос да вземе парите!! това е борбата, за кокала. Бобоков да вземе парите, и бащата на Кирил, и Зеленски, Бойко да остане с празни джобове, само с кюлчета.. ТОВА Е БОРБАТА!! От 2020 е така

    19:02 10.12.2025

  • 98 Кой не скача

    6 1 Отговор
    е Кокор

    19:02 10.12.2025

  • 99 Николай

    4 5 Отговор
    Огромни маси от хора се събират в триъгълника на властта скандирайки "оставка" и "долу Пеевски и Борисов". Някои пеят химна на РБ. Има много знамена, следете каналите в Телеграм, медиите на Пеевски и Борисов не отразяват случващото се! Говори се за Всенародно Възстание срещу модела на управление на мафията на Пеевски и Борисов.

    19:03 10.12.2025

  • 100 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Дими":

    Южен Тирол,Австрия,заповядай.

    Коментиран от #116, #124

    19:03 10.12.2025

  • 101 Пиша от улицата

    4 1 Отговор
    Свинчугата и уяденататиква колко мангота събрааа маааа ми дба

    19:04 10.12.2025

  • 102 В Бургас има 350 души

    5 6 Отговор
    пред Общината.
    Малко повече от предния път, но микроскопично малцинство?

    Но днес да се изхитрили да монтират мощни тонколони и някаква се дере по микрофона и вдига по голям шум.

    Хората се разхождат наоколо и ги гледат с недоумение!

    19:05 10.12.2025

  • 103 Браво

    7 3 Отговор
    Българи- юнаци!

    19:05 10.12.2025

  • 104 павела митова

    7 4 Отговор
    БОЙЧЕЕЕЕ ТЕ МНОГО ОРА БЕ....БЕМ ТИЙ ЗОНАТА БЕМ ТИЙ ЮРОТО ,ТЕЯ ИСКАТ КОЖАТА ТИ

    19:06 10.12.2025

  • 105 Киро Тъпото ,Кокорчо и ген. Татунчо

    2 5 Отговор
    Всеки от протеста да даде по 100 лв. за Зеленски

    19:06 10.12.2025

  • 106 Абе ти

    6 3 Отговор

    До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":

    знаеш ли , че в МВР има хиляди незаети бройки , в администрацията също . Тия млади , пък умни , пък работливи що не се кандидатират ? Тия не стават от леглото за по малко от 4000 лева , ти ги караш да работят !

    19:06 10.12.2025

  • 107 В Белица снощи имаше повече хора,

    4 9 Отговор
    отколкото в Пловдив днес.

    Мъка розоводясна и копейска!

    19:07 10.12.2025

  • 108 ШИШИ И БОКО

    9 2 Отговор
    Виждат народната любов.

    19:07 10.12.2025

  • 109 Триъгълникът събира

    2 7 Отговор
    Общо 12000 души.
    Не лъжете хората бе нещастници

    19:09 10.12.2025

  • 110 Ако Борисов пак сдаде багажа,

    5 3 Отговор
    ГЕРБ ще се премести в ДПС!

    ДОРИ И НА НАЙ ЗАПАЛЕНИТЕ ГЕРБАДЖИИ ИМ ПИСНА ОТ номерата му!

    19:10 10.12.2025

  • 111 ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ ТУК

    6 3 Отговор
    В последните дни наблюдаваме в нашата страна най масовите и многохилядни протести от 35 години насам. Според различни Български и чуждестранни медии на протеста в София са присъствали между 170 и 214 хиляди души. Според местния Пловдивски сайт в града са присъствали над 40 хиляди, във Варна също десетки хиляди и в още десетки градове в страната. Тези протести надминаха тези от 2020 г.когато Радев излезе с вдигнат юмрук и тези от 1997 г.срещу правителството на Жан Виденов когато в най големия в София са присъствали около 120 хиляди. Но тогава България беше близо 9 милиона а сега е 6 милиона. Огромна заслуга да излязат толкова много има и един индивид тук с ник "Промяна". Изключително неграмотен, с интелект на 4-годишно дете ,умствен потенциал на възпитаник на училище за бавноразвиващи и правопис на ром никога не посещавал и занималня. Както пишат десетки в официалната страница на "факти" във фейсбук този индивид най вероятно е дежурния aдмин с цел да покаже че всички привърженици на партия Герб са на нивото на този неграмотен нещастник с умствен потенциал на байновичка. Този цървyл успя да настрои и всички тук срещу боко и пеевски и да изкара още повече граждани срещу тях. Че е дежурния aдмин си проличава че се оставят неграмотните му писания тук. Честито

    19:10 10.12.2025

  • 112 Мента с Айрян

    2 2 Отговор
    Мръшляци ! Няма да ходитИ къдетУ рИшИтИ

    19:11 10.12.2025

  • 113 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    4 4 Отговор
    Няма честни избори но на народът не му пука. Че Пеевски и е лошият е дъвка и опиум за народът, преди това бе Доган. Само военен преврат и всички ДЕЦА И внуци на хора от ДС и ЦК на БКП да върнат милионите и 50 години вън от държавни постове и служби. Народното събрание да има 200 човека от най-доказаните от армията, мвр, учителите, лекарите, фермерите. И 200 българи избрани чрез жребий, от тези доказали висока обща култура и интелект, 200 часа обществен труд годишно, и 200 човека гарантиращи за тях.

    19:11 10.12.2025

  • 114 Айран Айран

    5 1 Отговор
    Не на омразата ,Мръшляци

    19:13 10.12.2025

  • 115 Наистина ли не виждаш

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "какъв е критерия":

    И не си го разбрал, че народа нито това корумпирано атлантическо правителство иска, нито еврото което силово ни налагат, нито НАТО, нито пари на Украйна в милиарди евро да дава, щото някой тъй си бил решил. Причините хората да са на улицата са различни но сечението е едно. Правителството на малоумното корумпирано премиерче дЖилезку да приключи.

    19:13 10.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Митрофанка

    5 5 Отговор
    По-бързо бе Кокорчо що се моташ? От Нова година- рубла и Задунайка!

    19:14 10.12.2025

  • 118 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зъл пес":

    Ами размисли първо защо може би защото си зъл.

    19:14 10.12.2025

  • 119 ПО БНТ

    3 0 Отговор
    В момента обясняват, че няма проблем.

    19:14 10.12.2025

  • 120 жжжжжж

    4 3 Отговор
    Мен ме кефи как турците изобщо не се усетиха как им разбиха партията.Всичко е било нарочно .Сега станаха НН ,ами като падне вожда , какво ще бъдат ЩЩ

    19:15 10.12.2025

  • 121 Бившия евродепутат Бареков

    2 1 Отговор
    И редовен автор във Факти предава на живо от протеста. Цяло видео е и колоната е 6 км. Публикувам само екранна снимка

    Коментиран от #176

    19:15 10.12.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Сийка

    3 3 Отговор
    Оправете заглавието - хората са много десетки хиляди!!!!!

    19:17 10.12.2025

  • 124 Послушно куче

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Зъл пес":

    В Италия е по-скоро Тиролът Южен.

    19:18 10.12.2025

  • 125 Хараламби

    2 2 Отговор
    Докога е тази олелия, че трябва да си разхождам кучето?

    19:18 10.12.2025

  • 126 В момента е такава турболенция

    5 3 Отговор
    Че обединиха де що има срещу себе си. ГЕРБ са обречени но да видим после. Сега е нужно обаче освен на правителството и оставката и на цялото ръководство на БНБ

    19:19 10.12.2025

  • 127 сервитьора

    3 0 Отговор
    Нося поръчката народе .Тлъста вратна пържола , мента с айран .Сметакат ще платите всички . Бакшиша не е включен

    19:19 10.12.2025

  • 128 Си дрън

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Че кой си пък ти? Някакъв к.е.л.е.ш желаел успех. Да се смееш ли, да плачеш ли?

    19:19 10.12.2025

  • 129 Саша Грей

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Верно?":

    Протести срещу еврото в София имаше, когато Костя докара 5 автобуса пред ЦУМ. Сега идвам от Народния театър и там имаше точно двама души - една лелка с подписка срещу Киселова и в подкрепа на лева и един чичко с микрофон. Подминаваха ги с пренебрежение. Пред Банката се веят европейски знамена.
    София е Европа. Връщам се на протеста.

    19:20 10.12.2025

  • 130 Андрешко

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "бою циганина":

    Държите ми у яяя.

    19:21 10.12.2025

  • 131 Мда

    5 4 Отговор
    Пада правителството и после какво
    .
    Някой да каже .

    19:21 10.12.2025

  • 132 Но пък

    5 5 Отговор
    Стотици хиляди, дори милиони не протестират. Защо?

    19:22 10.12.2025

  • 133 Мони

    6 4 Отговор
    ББ ще излезе прав, цялата работа е заради еврото

    Коментиран от #134, #140

    19:22 10.12.2025

  • 134 Добр

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Мони":

    утро!

    19:22 10.12.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Нещо не им се получава на шарлатаните":

    Май не си прав фес.

    19:23 10.12.2025

  • 137 оставка

    3 3 Отговор
    И какво ?!!!
    Избори - и какво ?!!!
    Пак ще започваме отначало ?
    И докога ще се лутаме ?
    Колко години вече правителствата се сменят, както деня с нощта ?
    Не е ли правилно всяко правителство да управлява поне един цял мандат, за да има шанс да промени нещата към по-добро. И резултатите на изборите ще покажат дали политиката му е била правилна. Разбирасе, че проблеми не липсват. Всеки има своята си истина и своето виждане за справедливост, но да се подвеждат и настройват младите, да се използва тяхната чиста енергия, за да станат едни и да седнат други, далеч по-калпави, това е недостойно.

    19:23 10.12.2025

  • 138 Драги сънародници

    0 0 Отговор
    България не е независима държава от 1396г., че и малко от преди това. И Господ да слезе няма как отвън да не ви наложат рамки и няма мърдане. Който се опита да направи нещо несъгласувано го очаква разстрел и така до края на света.

    19:23 10.12.2025

  • 139 Ахат

    2 2 Отговор
    Трябваше да изпеят “аз сам си избрах тази свиня” пред тези овце, които не ходят да гласуват, а само протестират като мине заекът баира.

    19:24 10.12.2025

  • 140 Саша Грей

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Мони":

    Прочети 129, г-н Платен.

    Коментиран от #146

    19:24 10.12.2025

  • 141 Ето защо народа масово излезе

    5 3 Отговор
    Такъв грабеж за 11 месеца от правителството на мафията ГЕРБ - ИТН - БСП - ДПС е нямало в новата история на страната

    19:25 10.12.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Няма ли тези партизани

    4 0 Отговор
    Да отидат в Банкя? Много съм разочарован

    19:26 10.12.2025

  • 144 Тираджия

    6 2 Отговор
    Не разбирате проблема на Боко - има милиони, но не може да ги харчи пред хората! И затова си яде черният хайвер в къщи на загасена лампа и спуснати завеси.

    19:26 10.12.2025

  • 145 Андрешко

    2 8 Отговор
    Голямата трагедия е че повечето протестиращи не знаят защо протестират...

    Коментиран от #161, #229

    19:26 10.12.2025

  • 146 Мони

    0 2 Отговор

    До коментар #140 от "Саша Грей":

    Къде плащат, ще ме заведеш ли да взема и аз някое евро?

    19:26 10.12.2025

  • 147 Само да попитам

    3 0 Отговор
    Абе защо в Плевен не протестират и не искат ОСТАВКА?! В цяла България протести.....в Плевен и Враца- НЯМА! ЗАЩО?!

    19:26 10.12.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 коко

    4 1 Отговор
    Ако ще има бой да започват, няма да чакаме сеира до полунощ!

    19:27 10.12.2025

  • 150 референдум

    4 3 Отговор
    Така става като забранят РЕФЕРЕНДУМА НА СУВЕРЕНА .

    19:28 10.12.2025

  • 151 ХиХи

    5 1 Отговор
    Бацо е позор със шиши на затвор

    19:28 10.12.2025

  • 152 летище София

    7 0 Отговор
    Един самолет излетя за Дубай и остави избирателите си

    19:29 10.12.2025

  • 153 БРАВО

    7 1 Отговор
    В МАМЕНТА СЕ ЧУВСТВАМ ГОРД БЪЛГАРИН. ДОЛУ ПЕЕВСИ И БОКО!!

    19:29 10.12.2025

  • 154 Мадуро

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Райски газ":

    Има печена тиква и свински врат

    19:29 10.12.2025

  • 155 Ситуацията е ОФ срещу

    2 1 Отговор
    Нацисткото атлантическо правителство. Само земеделците от БЗНС още липсват с тракторите като в Гърция

    19:30 10.12.2025

  • 156 Саша Грей

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "Рон Джереми":

    Ползваш мой ник. Измисли си твой.

    19:30 10.12.2025

  • 157 Мони

    0 1 Отговор
    Саша, колко ти плащат, ще споделиш ли

    19:30 10.12.2025

  • 158 Факт

    2 1 Отговор
    Правителството ще обере негативи от последствията от влизане в еврозоната, а ППДБ ще се явят единствено като борци с корупцията. Въпросът е междувременно как останалите ще преживеят. Друг въпрос какво ще стане с бюджета, дълговете и войната!

    19:31 10.12.2025

  • 159 долу сащ

    1 4 Отговор
    само да напомня, че ппдб от юли насам обясняваха, че не искат избори, сега зор искат! американски проект заедно с радев. онзи ден радев ясно каза, че е за забраната на руски газ, за сметна американски. Просто Посолствот прецени, че тиквата и прасето са износени, и ще ги заместят ППДБ с двулучника радев и някоя друга добавка..... АМЕРИКАНСКИ ПРОЕКТ ПОРЕДН ЗА 35 Г И РЕЗУЛТАТАТ ЩЕ Е СЪЩИЯ. ама ви си ги избирате

    19:32 10.12.2025

  • 160 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    ГЕРБ вече Ново Начало ли ще се казва?!

    19:32 10.12.2025

  • 161 Айс Вентура

    8 2 Отговор

    До коментар #145 от "Андрешко":

    Протестират срещу мазното.Дойде им в повече тая свинска мас

    19:33 10.12.2025

  • 162 ВРЕМЕ Е

    7 4 Отговор
    Разрушителите и крадците на България да понесат ОТГОВОРНОСТ. ШИШИ И БОКО НА СЪД.

    19:36 10.12.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 коко

    1 3 Отговор
    Защо от Посолството не кажат какво ще става че да не си губим времето напразно? Трябва да знам какво знаме и портрет да си купуваме...

    19:36 10.12.2025

  • 165 Симо

    2 2 Отговор
    Къде са кризисните щабове/студия по "националните " телевизии , които отразяват на живо такива важни за нас събития.

    19:38 10.12.2025

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Капиталистическата демокрация

    4 2 Отговор
    Означава печалба за капитала но не и за народа

    19:38 10.12.2025

  • 168 жжжжжж

    5 7 Отговор
    Отложете Еврото. Не може с хора по улиците да сменяме финансовата система . Казвам ви , защото другия протест ще е за излизане от ЕС

    Коментиран от #224

    19:39 10.12.2025

  • 169 ПО ВСИЧКИ ТЕБЕВИЗИИ ПЛАТЕНИ ЕКСПЕРТИ

    6 2 Отговор
    Неглижират ОГРОМНИЯ ВАРОДЕН ПРОТЕСТ.

    Коментиран от #172

    19:39 10.12.2025

  • 170 протеста

    3 4 Отговор
    Ще пиете ли по една мента с айран

    Коментиран от #202

    19:41 10.12.2025

  • 171 Точно за тия ли

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Равенство":

    Учители- частни уроци, лекари държавна работа и частни кабинети-милионери а?

    19:41 10.12.2025

  • 172 От триъгълника

    3 7 Отговор

    До коментар #169 от "ПО ВСИЧКИ ТЕБЕВИЗИИ ПЛАТЕНИ ЕКСПЕРТИ":

    По малък е протеста от предишния
    12000 души според общината съберат този триъгълник

    Коментиран от #208

    19:43 10.12.2025

  • 173 АХИЛ

    4 3 Отговор
    ПРОДТО ДЕЦА И ВНУЦИ НА "ДС"И "БКП⁷⁹ КОИТО ИМАТ СКРИТИ ЛЕВЧЕТА И НЯМА КАК ДА ГИ ОБМЕНЯТ, А ТАТКОВЦИТЕ НЕ СА В ПВУ. ПРОСТА РАБОТА АМА МНОГО БОЛИ

    19:44 10.12.2025

  • 174 олигарх

    6 2 Отговор
    Той окраде милиарди с години наред , вие сега се усетихте .Как няма да сте бедни когато ви карде /

    19:46 10.12.2025

  • 175 Алооо БСП-то

    5 2 Отговор
    Хубаво се замислете! 5 човека не достигат само Вота на недоверие да мине утре. Всичките ви местни структури са за ОСТАВКА на правителството жалко! Хубаво се замислете оуууу!

    19:46 10.12.2025

  • 176 Прав е барека

    5 3 Отговор

    До коментар #121 от "Бившия евродепутат Бареков":

    Но видеото му е от преди час. Вече не са 150 хиляди а над 190....Гледайте на живо в Дневник и преброяването на хората с дрон

    19:47 10.12.2025

  • 177 Петьо Петков

    4 2 Отговор
    Хайде сега гъзолизниците: Харизанов,Хараланов,Алгафари, Андреева,Биков и още други
    знайни и незнайни подлоги на Банкята коментирайте позора си утре в студиата.ОСТАВКА!

    19:48 10.12.2025

  • 178 Манифест

    3 2 Отговор
    Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

    19:48 10.12.2025

  • 179 не на еврото

    6 3 Отговор
    Защо мълчат за парите от валутния борд ? Сумата е в милиарди и може да се изплати дълга на държавата. Окрадоха ли ги ?

    19:48 10.12.2025

  • 180 Бах

    1 3 Отговор
    Ама те са същите като тиквата и пеевсси . Не са против еврото , Русия и против запада .

    19:48 10.12.2025

  • 181 Влизаме в Новата година

    6 4 Отговор
    с окастрен бюджет, растящи дългове и висока инфлация. С финансови показатели 6 пъти по лоши от на една Грузия. Ставаме член на Еврозона, която е в дългогодишна стагнация, тегли ни към война и ни обвързва с чужди дългове, грешно поети при кардинално променящи се геополитически реалности. Балканските тарикатлъци на управляващите са с изчерпан потенциал. Политическите гърчове и унизителни извъртания кой губи и кой печели на терена в Украйна са закъснели. Идва развръзка. Тя ще донесе надежда за много хора и ….доста неприятности на шепа самозабравили се и объркали се в слугинажа управляващи.

    19:51 10.12.2025

  • 182 Бг гражданин

    4 1 Отговор
    Брано,към21,часа ще изитраят 2,3 хорца,ще потанцуват на " бяла роза" и кой от къде е... дпегият път пак: хора,ръченици,гайди и т.н.

    19:51 10.12.2025

  • 183 АХИЛ

    3 2 Отговор
    ЗАБРАВИХ ИВАН КРЪСТЕВ И ПРОКОПИВ (СОРОСКИ) ТАМ ЛИ СА ,ИЛИ ПРЕД КОМРЮТРИТЕ?

    19:54 10.12.2025

  • 184 кроманьонеца

    5 1 Отговор
    Просто сравних снимките от вчерашния и днешния протест .Разликата е потресаваща . Пускайте меме .

    19:54 10.12.2025

  • 185 а тези

    3 2 Отговор
    оито са на площада и искат оставка дават ли алтернатива?!? По-интерсно е какво става след оставката, ако тя бъде подадена. Намираме се пред два много прости варианта. Вариант едно: получаваме почти същото, с много малко отклонения – вероятно повече ПП, по-малко ИТН и т.н. Вариант две: На сцената излиза този, който каза, че ще го направи, когато най-малко очакваме. И тогава цялата политическа картина се пренарежда Пеевски вчера показа, че има една друга България. Аз се страхувам силно, че има една трета България на ГЕРБ, която не сме видели и която впоследствие ще видим. И смея тук да кажа, че ако онзи, който ще ни каже по най-изненадващ начин, не се яви на изборите, ГЕРБ и ДПС, въпреки тези протести ще си вземат своето. Ако той се яви на избори, ще изяде други партии, но не ГЕРБ и ДПС. Сегашните избори няма да доведат до нищо ново, освен нова серия от избори, в която може би един нов спасител ще излезе на терена за известно време, докато разберем, че и той е същият като другите спасители

    Коментиран от #217

    19:55 10.12.2025

  • 186 123456

    3 2 Отговор
    Затворете границите за да не избягат .Трябва да понесат отговорност за 36 години позор и кражби

    19:58 10.12.2025

  • 187 Е и какво от това

    1 3 Отговор
    И като падне това правителство кой ще дой на Власт ???АМИ ПАК ГЕРБ БСП ДПС ВЕЛИЧИЕ МЕЧ АПС Все същите ХОРАТА ГЛАСУВАТ ЗА ТЯХ ЕЕЕЙ ..

    Коментиран от #189

    19:59 10.12.2025

  • 188 Призовавам

    1 1 Отговор
    за провеждане на избори с чуждестранни избирателни комисии и охранявани от Интерпол. България и без това не е независима, не може едно пра се да си купува 10-15% и да ни краде и безчинства.

    19:59 10.12.2025

  • 189 Пея

    2 0 Отговор

    До коментар #187 от "Е и какво от това":

    Млъкни бе пос ерко!

    20:00 10.12.2025

  • 190 Розов пеньоар

    4 4 Отговор
    Оставка на правителството.Искам Рая Назарян за премиер !

    20:00 10.12.2025

  • 191 Перо

    3 0 Отговор
    И какво ще променят, ако не променят демократичния модел? Ще избират и преизбират едни и същи боклуци, попаднали случайно в системата от 30 г. и ги въртят един, след друг. Ако не е тиквата ще е Пеевски, ако не е Пеевски ще е Киро-тъпиро или друг боклук, а структурата, системата, институциите и унтерменшите си остават, низовите кадри също! Спомням си митинга на СДС от Орлов мост до ресторант Ропотамо и какво се промени? Сега всички протестиращи скачат за промяна, като си мислят, че като сменят една фигура с друга това е “промяна”! Всичко опира до властови позиции и нищо градивно, нищо национално отговорно! Парата за пореден път ще отиде в свирката! Чипът е сбъркан!

    20:02 10.12.2025

  • 192 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    ПП ДБ като промениха конституцията бетонираха служебните правителства да са на ГЕРБ

    20:02 10.12.2025

  • 193 долу сащ

    3 0 Отговор
    поредния проект на Посолството ППДБ + Радев и ГЕРБ!!! хващам баз, всички ще са излъгани, защото хората гласуват за б о к л у ц и

    20:03 10.12.2025

  • 194 Хаха

    0 1 Отговор
    Психодесни до Чефо -10 000 бона от Тагаренко и баба ви Мими Шишкова до тях ли опряхте бе?
    А и Софчето от порно плаката да не забравим!

    20:04 10.12.2025

  • 195 123456

    3 0 Отговор
    Голям протест в момента на българите в германия за оставка на голямото Д , много мюсулмани има .

    20:04 10.12.2025

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 статистик

    1 0 Отговор
    Предния протест по селата , днешния протест в големите градове .Навсякъде пеят ..когато па , когато па ...

    20:06 10.12.2025

  • 199 НРБългария

    1 0 Отговор
    Ботев ,Левски ,Раковски , и накрая едно голямо Д !1!!Срам!!!

    20:09 10.12.2025

  • 200 СЛАВА РОССИИ

    4 1 Отговор
    Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

    20:09 10.12.2025

  • 201 Опааа

    3 2 Отговор
    Глупости! Излязли някакви зальупени да задръстят центъра на София!

    Коментиран от #206

    20:09 10.12.2025

  • 202 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "протеста":

    А ти ще е пиеш ли от чучура.....мътеница?

    20:09 10.12.2025

  • 203 Доктор

    3 2 Отговор
    ПП ДБ са в пъти по-отвратителни ипродажни.

    20:09 10.12.2025

  • 204 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    Да но милиони граждани не го искат и не са ТАМ!

    20:09 10.12.2025

  • 205 Борисов и Пеевски не са виновни

    2 2 Отговор
    Киселова отмени референдума

    20:10 10.12.2025

  • 206 Мадуро

    1 0 Отговор

    До коментар #201 от "Опааа":

    Поне са излезли., докато на тебе само то влиза.

    20:10 10.12.2025

  • 207 Хипотетично

    3 1 Отговор
    Някои искат да живеят в България, други искат да живеят достойно, (каквото и да им пречи), а аз искам да пътувам с кола по улици без дискриминация и неограничено по часове паркиране, чрез изграждане на широки улици и достатъчен брой паркинги, срещу презастрояването на града.

    20:11 10.12.2025

  • 208 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #172 от "От триъгълника":

    Възраждане са се оттеглили от протеста

    20:12 10.12.2025

  • 209 Абе човек

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "ВЪН ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИ":

    Ти сънуваш ли? Няма такива заплати,за МО съм сигурна.7-8 хил.взимат сигурно генералите,но знаеш ли колко години трябва да минат и през колко учене и бачкане трябва да минеш.Пък за пенсионерите--има закон и се пенсионират млади,имат сили,работят в системата,защото имат опит и квалификация.Младите сержантки и други жени също раждат,децата им боледуват,пенсионерите заместватНе си мисли,че всичко е аванта. Пък на теб кой ти пречи да станеш какъвто си искаш.

    20:13 10.12.2025

  • 210 Алеко

    3 0 Отговор
    Крадеца -милеардер пита : дадоха ли по 50 лева към пенсиите,и овчиците да да крадеца добре е нали,Да не забравяме и другия които за 800 дни ни оправи и окраде мадридск ата маст. ,,Ия А иначе Хламида,Балабана ,Тошето са стабилни и ако само назад дават .за Прасчо нямам думи убавец.

    20:13 10.12.2025

  • 211 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Да те питам":

    Ами не питай а иди да си вземеш хонорара от Борисов.

    20:13 10.12.2025

  • 212 Васо

    1 1 Отговор
    Амин!

    20:15 10.12.2025

  • 213 факти

    2 1 Отговор
    и оня учиндолеца и мафиотският клан БСП и лъжелеваица

    20:15 10.12.2025

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 ейджи

    0 0 Отговор
    празночувалниците вън от политиката

    20:16 10.12.2025

  • 216 Мда

    2 2 Отговор
    ФАКТИ ЩО ЗА МИЗЕРНИЦИ СТЕ?
    ЗАЩО ТРИЕТЕ ВЪПРОСА КЪДЕ Е ПРОГРАМАТА И ВИЗИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ НАПСИХОДЕСНИТЕ?

    20:16 10.12.2025

  • 217 Йосарян

    0 3 Отговор

    До коментар #185 от "а тези":

    Алтернатива? Всеки клошар е по - добра алтернатива от тия мизерници.

    20:17 10.12.2025

  • 218 Така става без допитване

    3 2 Отговор
    Като няма референдуми и виждаме само слугинаж, така става,. Но дали е време за протести, че и хаос и инфланция, е въпрос. Още по-лошо е, че ситуацията при нови избори ще се повтори. Та дано революцията не изяде, децата си.

    20:18 10.12.2025

  • 219 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с коня":

    ЗВЪНЯХ НА НОВА ТВ ЗА ДА И КАЖА ЧЕ ЛЪЖАТ УЖАСНО А ТЕ МИ ЗАТВОРИХА И ПОВЕЧЕ НЕ МИ ВДИГНАХА

    20:18 10.12.2025

  • 220 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Никога повече ПП ДБ!!!

    20:19 10.12.2025

  • 221 дядото

    3 1 Отговор
    не са хиляди,десетки хиляди са .едва ли софия познава толкова протестиращи в новата си история.и трябва да си боко и шиши за да не чуят гласът на народа.

    20:19 10.12.2025

  • 222 Хаха

    1 1 Отговор
    Що не се появи 🐷-расето да се изцепи "бодро" , че КРИБ "организира" протеста....

    20:21 10.12.2025

  • 223 Факт

    0 0 Отговор
    Още няма никакви конкретни искания, освен за оставка! А активистите на властта вече се представят за анализатори!

    20:21 10.12.2025

  • 224 Може,може

    0 0 Отговор

    До коментар #168 от "жжжжжж":

    То е почнало да се ражда бебето,а ти искаш да го върнеш обратно.Образно казано.Спрете да вярвате на лъжи.

    20:21 10.12.2025

  • 225 Стоев

    4 1 Отговор
    Борисов, с-в-и-н-ь-о дебела крадлива. Гледали ли бе? Не те ли срам, поне малко?

    20:21 10.12.2025

  • 226 Олигофрен

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Неграмотен

    20:23 10.12.2025

  • 227 халуми

    1 1 Отговор
    Ходят да протестират а на избори масово са за гъби или в Гърция. Егати и калпавия народ. Ами заслужава съдбата си прасета и тикви да го управляват.

    20:23 10.12.2025

  • 228 $оро$$оиди и купейки

    0 0 Отговор
    единни срещу българите ! розаво-червен фронт!

    20:24 10.12.2025

  • 229 Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Андрешко":

    Знаят както ти знаеш като вземаш стотинките за коментари срещу народа си.

    20:25 10.12.2025

  • 230 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Гледам по БНТ и в момента. Протестиращите не знаят какво искат. Колкото интервюирани, толкова искания.

    20:26 10.12.2025

  • 231 Оставка

    3 0 Отговор
    Народа им иска оставката за ,кражбите ,катастрофата, беззаконието и корупцията, а те му отговарят с митинги под надслов - "Не на омразата " ! Ако продължават да се правят на луди протеста ще стане лош ! Народа ще ги прогони с гняв !

    20:27 10.12.2025

  • 232 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    2 0 Отговор
    Няма как този протест да е най-голям за 36 години. Нито вярваме в избори нито в протести, за започване на промяна, опитът ни показа, всичко е измама. НЯМА НАДЕЖДА. ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА. И сме колония на САЩ.

    20:27 10.12.2025

  • 233 младежа

    0 0 Отговор
    Ройтерс излъчва директно от София в целия свят

    20:27 10.12.2025

  • 234 СПОКОЙНО

    0 0 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР НЯМА ДА ИМА ПРОВОКАТОРИ!!!!!
    ХОРАТА С ПАРИТЕ ЗА ПРОВОКАТОРИТЕ. КОИТО ГИ ХВАНАХА ,МИНАЛАТА СЕДМИЦА
    ОТ НОВОТО НАЧАЛО ОТ СЕЛО МИХАЛЦИ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ!!!!!!

    В МОМЕНТА ПРАВЯТ РОЖДЕН ДЕН В ГРАД ПАВЛИКЕНИ РЕСТОРАНТ,, ВЕНЕЦИЯ,,,

    МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ НА МОМЕНТА!!!????

    20:28 10.12.2025

  • 235 Що за дебил трябва да си

    0 0 Отговор
    Половин България да ти вика ,,изчезни" и ти да стоиш като кон с капаци явно си с глава четири пръста кокал...... АБЕ ИЗЧЕЗВАЙТЕ С ТРИСТА БЕ МИНДИЛИ!!!!!

    20:29 10.12.2025

  • 236 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Напред другари студенти":

    Ха ха.
    В цялата каца с мед да хвърля и малко катран.
    И кво ще стане след тва?
    Нова сглобка?
    Тва вече го живяхме.
    Живейте го пак.
    Да не говорим че тия протести вече бяха със същите актьори.
    И кво се промени?
    И тоя път пак така ще е.
    Безсмислено е.
    Сменяте едни клоуни с други, а нещата си остават същите.
    Понякога и по-лоши.

    20:30 10.12.2025

  • 237 чудя се

    0 0 Отговор
    Какво искат студентите?!!! Били учили в чужбина и искали да се върнат. Първо - някой да ги изпрати насила там ?
    В България има чудесни университети, но друго е да кажеш, че си завършил някъде в Европа или в САЩ , и да се правиш на велик. Ще попитам тихичко - как и кой родител е имал възможност да издържа децата си да учат в друга държава. Ами....не и обикновеният, средностатистически българин. Та..... и тези, учащите в България, които също крещят неистово. Защо ? Какво дадоха вече на тази държава, че започнаха да искат оставки, привилегии, високи заплати.
    Защо не чух един студент да каже, че щом завърши, ще отиде да работи в някой малък град, в някоя община, където няма лекари, няма достатъчно учители, няма инженери, проектанти.....изобщо няма млади образовани хора, които да дадат тласък на изоставащите населени места.
    Искат, крещят, обиждат, а са толкова далеч от реалността. Жалкото е, че докато разберат истината за живота, ще направят купища поразии.

    20:30 10.12.2025

  • 238 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 0 Отговор
    Нито викат Костов в затворът, нито Бойко в затворът. НО ДА, ТЕ С БАЙ СТАВРИ ГО ЗАПЛАШВАХА!!??? И КВО? ........... Няма как този протест да е най-голям за 36 години. Нито вярваме в избори нито в протести, за започване на промяна, опитът ни показа, всичко е измама. НЯМА НАДЕЖДА. ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА. И сме колония на САЩ.

    20:30 10.12.2025

  • 239 Маке

    0 0 Отговор
    Делян е Ходи си в Дубай.Бойко остави Желязков да подаде оставка.

    20:32 10.12.2025

