ISW: Кремъл засилва пропагандата за „неизбежна победа“ във войната с Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл засилва пропагандата за „неизбежна победа“ във войната с Украйна

10 Декември, 2025 07:19 1 067 36

ISW предупреждава за манипулации, скрита мобилизация и натиск за териториални отстъпки

ISW: Кремъл засилва пропагандата за „неизбежна победа“ във войната с Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл значително активизира усилията си да представя руската армия и икономика като сигурни победители във война на изтощение срещу Украйна. Висши руски представители, включително президентът Владимир Путин, системно повтарят преувеличени твърдения за военни и икономически успехи. Това посочват анализатори от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според ISW тази стратегия цели да принуди Украйна и западните ѝ партньори да отстъпят под въздействието на страх от дългосрочни руски военни действия. Макар ситуацията в някои участъци на фронта, особено в направленията Покровск и Гуляйполе, да остава тежка, по-голямата част от руските твърдения за успехи не отразяват реалната обстановка на бойното поле.

Изявленията на Путин за стабилността и силата на руската икономика пренебрегват сериозните затруднения, пред които тя е изправена - нарастващи разходи под натиска на западните санкции, финансовите ограничения и увеличаващите се военни разходи.

На 9 декември Путин отново призова Украйна да предаде изцяло Луганска и Донецка област, включително територии, които в момента не са под руски контрол. Той определи тези региони като „историческа територия“ на Русия и заяви, че „винаги са били част от нея“.

Руският президент отново повтори тезата, че Украйна е изкуствено създадена държава от съветските власти. В същото време Русия многократно е признавала независимостта, суверенитета и границите на Украйна през последните 30 години - с признаването на украинската независимост през 1991 г., Будапещенския меморандум от 1994 г. и Договора за приятелство между Русия и Украйна от 1997 г.

ISW продължава да оценява, че евентуалната руска кампания за пълно военно завземане на Донецка област би отнела поне две до три години, би представлявала изключително сериозно предизвикателство и би довела до продължителни и скъпоструващи сражения, които Руската федерация може да не успее да понесе.

Указът от 8 декември вероятно създава условия Кремъл да започне тайна мобилизация на части от стратегическия неактивен резерв. Русия разполага с два основни вида резерви. Първият е т.нар. „резерв за мобилизация на хора“ - активен резерв от граждани, които по договор с Министерството на отбраната доброволно служат в резерва, като остават цивилни до момента на евентуално повикване. Вторият е неактивният резерв, известен като „запас“, който обхваща мъже на възраст до 65–70 години при определени условия и които не поддържат активна връзка с въоръжените сили.

Още през октомври 2025 г. ISW предупреди, че Кремъл се подготвя да проведе частична мобилизация без официално обявяване на война или публично съобщение за задължителен набор.

На 4 ноември Путин за първи път подписа закон, който позволява призоваване на активни резервисти за „защита на обекти от критичната инфраструктура“ на територията на Русия и окупирана Украйна. Тогава руски представители и държавните медии категорично отрекоха опасенията, че резервистите ще бъдат използвани за бойни действия в Украйна.

Последвалият указ от 8 декември обаче не налага ограничения върху използването на неактивните резервисти в бойни операции.

Представител на Кремъл допусна възможността Москва да се откаже от бъдещо мирно споразумение с Украйна, позовавайки се на предполагаема „нелегитимност“ на украинското правителство – опасения, за които ISW предупреждава отдавна. На 9 декември председателят на комисията по международни отношения в Държавната дума Леонид Слуцки заяви, че Украйна трябва да проведе избори, за да „легитимира“ властта си.

Украинският президент Володимир Зеленски междувременно коментира последния 20-точков мирен план, предложен от Съединените щати. На 8 декември той потвърди, че документът съдържа 20 точки.

Зеленски подчерта, че териториалните въпроси остават нерешени и че украинските сили продължават да се сражават, за да не се откажат от украинска територия. По думите му Русия упражнява военен, информационен и дипломатически натиск върху Украйна с цел тя да се откаже от цялата Донецка област.

Той посочи още, че в момента съществува предложение за „размяна“ между окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала и част от окупираните територии срещу районите от Донецка област, които все още не са под руски контрол. Зеленски отново наблегна на значението на сигурните гаранции за следвоенното бъдеще на Украйна.

Украинският президент също така отбеляза, че страната поддържа постоянна координация със своите партньори, за да се гарантира, че текущите преговори отразяват и позицията на Европа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
