Навроцки в изолация за Украйна: Полското правителство скрило от президента, че ще дава изтребителите МиГ-29 на Киев

Полският президент Карол Навроцки не е бил наясно с плановете на въоръжените сили на страната да прехвърлят своите изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на украинска ракетна и безпилотна технология, твърди Марчин Пшидач, ръководител на Президентското бюро за международна политика.
„Изненадани от тези изявления, направени от правителството, както и от високопоставени офицери на полската армия, които говорят за конкретни планове в тази област“, цитира Пшидач onet.pl.
Той отбеляза, че главнокомандващият на страната също трябва да участва в решаването на подобни въпроси. „С тъга отбелязвам, че президентът не е бил информиран. Това е признак на непрофесионализъм от страна на правителството“, каза ръководителят на бюрото.
Той подчерта, че липсата на консултация с Навроцки може да показва „лоша воля и опит за пореден път да се откъсне президентът от информация, която е важна за полската държава“.
По-рано Генералният щаб на полската армия публикува комюнике, в което се заявява, че Варшава е готова да прехвърли изведените от експлоатация изтребители МиГ-29 в Киев. В него се отбелязва, че самолетите вече са достигнали края на експлоатационния си живот и „няма перспективи за по-нататъшната им модернизация“, поради което се планира да бъдат заменени с изтребители F-16 и FA-50.
1 купидон
Коментиран от #2
05:11 11.12.2025
2 име
До коментар #1 от "купидон":Мани тва, ми укрите щели да им дават ракетни и дронови "технологии"! Явно зеленко съвсем го е закъсал, щом няма срещи и целувки покрай подписите за покупка на самолети, ПВО, кораби, гаубици...накрая ще си останат само със славата.
06:29 11.12.2025