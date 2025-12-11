Новини
Навроцки в изолация за Украйна: Полското правителство скрило от президента, че ще дава изтребителите МиГ-29 на Киев

Навроцки в изолация за Украйна: Полското правителство скрило от президента, че ще дава изтребителите МиГ-29 на Киев

11 Декември, 2025 04:52, обновена 11 Декември, 2025 05:18 1 572 2

  • навроцки-
  • полша-
  • президент-
  • изтребители-
  • украйна

С тъга отбелязвам, че държавният глава не е бил информиран, казаха от Президентското бюро за международна политика

Навроцки в изолация за Украйна: Полското правителство скрило от президента, че ще дава изтребителите МиГ-29 на Киев - 1
Карол Навроцки, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки не е бил наясно с плановете на въоръжените сили на страната да прехвърлят своите изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на украинска ракетна и безпилотна технология, твърди Марчин Пшидач, ръководител на Президентското бюро за международна политика.

„Изненадани от тези изявления, направени от правителството, както и от високопоставени офицери на полската армия, които говорят за конкретни планове в тази област“, ​​цитира Пшидач onet.pl.

Той отбеляза, че главнокомандващият на страната също трябва да участва в решаването на подобни въпроси. „С тъга отбелязвам, че президентът не е бил информиран. Това е признак на непрофесионализъм от страна на правителството“, каза ръководителят на бюрото.

Той подчерта, че липсата на консултация с Навроцки може да показва „лоша воля и опит за пореден път да се откъсне президентът от информация, която е важна за полската държава“.

По-рано Генералният щаб на полската армия публикува комюнике, в което се заявява, че Варшава е готова да прехвърли изведените от експлоатация изтребители МиГ-29 в Киев. В него се отбелязва, че самолетите вече са достигнали края на експлоатационния си живот и „няма перспективи за по-нататъшната им модернизация“, поради което се планира да бъдат заменени с изтребители F-16 и FA-50.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 купидон

    9 3 Отговор
    Пановете дават старите фърчила на укрите , а те си мислят , че им помагат .На харизан кон - зъбите не се гледат ...

    Коментиран от #2

    05:11 11.12.2025

  • 2 име

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "купидон":

    Мани тва, ми укрите щели да им дават ракетни и дронови "технологии"! Явно зеленко съвсем го е закъсал, щом няма срещи и целувки покрай подписите за покупка на самолети, ПВО, кораби, гаубици...накрая ще си останат само със славата.

    06:29 11.12.2025

