Полският президент Карол Навроцки не е бил наясно с плановете на въоръжените сили на страната да прехвърлят своите изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на украинска ракетна и безпилотна технология, твърди Марчин Пшидач, ръководител на Президентското бюро за международна политика.

„Изненадани от тези изявления, направени от правителството, както и от високопоставени офицери на полската армия, които говорят за конкретни планове в тази област“, ​​цитира Пшидач onet.pl.

Той отбеляза, че главнокомандващият на страната също трябва да участва в решаването на подобни въпроси. „С тъга отбелязвам, че президентът не е бил информиран. Това е признак на непрофесионализъм от страна на правителството“, каза ръководителят на бюрото.

Той подчерта, че липсата на консултация с Навроцки може да показва „лоша воля и опит за пореден път да се откъсне президентът от информация, която е важна за полската държава“.

По-рано Генералният щаб на полската армия публикува комюнике, в което се заявява, че Варшава е готова да прехвърли изведените от експлоатация изтребители МиГ-29 в Киев. В него се отбелязва, че самолетите вече са достигнали края на експлоатационния си живот и „няма перспективи за по-нататъшната им модернизация“, поради което се планира да бъдат заменени с изтребители F-16 и FA-50.