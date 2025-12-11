Новини
Тръмп: Казах доста силни думи на европейските лидери
  Тема: Украйна

Тръмп: Казах доста силни думи на европейските лидери

11 Декември, 2025 03:37, обновена 11 Декември, 2025 03:41 866 11

По-рано британският премиер обсъди Украйна с американския президент, Макрон и Мерц

Тръмп: Казах доста силни думи на европейските лидери - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е казал "доста силни думи" на лидерите на трите европейски сили в разговора им за Украйна вчера, предаде Франс прес.

По-рано канцеларията на Киър Стармър съобщи, цитирана от ДПА, че британският премиер е обсъдил темата с Тръмп, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, в момент, когато "интензивната работа" по мирния план продължава. Всички лидери са се съгласили, че това е "критичен момент" за бъдещето на Украйна и евро-атлантическата сигурност, пише в комюникето.

Тръмп, от своя страна, обяви, цитиран от АФП, че европейските лидери искат да организират среща за Украйна в края на тази седмица, но даде да се разбере, че участието на САЩ не е гарантирано.

"Преди да отидем на среща, има неща, които искаме да знаем... Не искаме да си губим времето", каза в Белия дом президентът на САЩ.

"Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога - не", добави многозначително той.

Тръмп направи това изявление в момент, когато отношенията на САЩ с Европа са подложени на сериозно напрежение, отбелязва ДПА.

Франс прес посочва, че в последно време Тръмп на няколко пъти е изразил недоволство от украинския президент Володимир Зеленски, критикувайки го, че не е прочел предложения от Съединените щати мирен план.

Вчера президентът на САЩ каза многозначително, че в Украйна отдавна не са били произвеждани избори, оказвайки допълнителен натиск върху Зеленски, отбелязва Ройтерс.

Ден по-рано украинският президент изрази готовност да свика избори, ако бъде гарантирано, че те ще бъдат произведени в сигурна обстановка.

Русия смята Зеленски за нелегитимен лидер с аргумента, че мандатът му е изтекъл. Украинските власти обаче твърдят, че не може да свикат избори, тъй като в страната е въведено военно положение, докато тя се отбранява срещу Русия.

Украйна междувременно обяви, че е представила вчера на САЩ своя версия на плана, предназначен да сложи край на войната с Русия. Киев не даде подробности по въпроса, посочва АФП.

САЩ
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    2 4 Отговор
    Тоя бозавия никога не е казвал слаби думи од ка е проговорил! Само яки простотии дума!

    03:45 11.12.2025

  • 2 гумата

    1 3 Отговор
    Тръмп открито играе с руснаците, но за спирането на войната дори и да е прав, той не знае, че руснаците не искат да спрат. После руснаците ще искат да им се платят компенсации и Западът вероятно ще им ги даде. Руснаците убедиха Тръмп, че Западът е нарушил обещанието си да не приема нови членове на НАТО , но крият, че Украйна искаше да е в ЕС и ако не беше нападната нямаше да иска да е в НАТО. Всичко стана заради отеглянето на кандидатурата на украинците за ЕС. Удобно се прикрива именно този факт. Сякаш като има ЕС нещо лошо се случва на руснаците .... Тръмп също не използва този аргумент , което говори, че самите САЩ поставят граница на ЕС и са готови Украйна да бъде разцепена в полза на Русия, но не и да се засили ЕС повече от търпимото за САЩ и Русия. Дори Китай няма интерес от ЕС с Украйна. Геополитиката изисква баланс на центровете и Украйна е трън в очите на Русия, САЩ и Китай. Някой има интерес от слаба и разорена Украйна. Бедността е потребност на богатите, за да управляват бедните!

    Коментиран от #6

    04:10 11.12.2025

  • 3 Тръмп:

    0 2 Отговор
    Деменцията ми напредва. Ще платите много.

    04:18 11.12.2025

  • 4 Уса

    4 2 Отговор
    Русия нападна Украйна по известни на САЩ причини,които американската администрация разкри и пусна в медиите.Американците вече знаят цялата история за фашизма в Украйна от 2014та до днес

    Коментиран от #7, #9

    04:19 11.12.2025

  • 5 Трътлю

    1 1 Отговор
    Тръмп е прав за много неща: Украйна, мигрантите. Майката им се разгонва на демократите. Градовете им са в състояние на гражданска война. Дой Боже наследникът на Тръмп да спечели изборите след три години. Още два мандата и работата ще бъде свършена. Няма да има връщане назад.

    04:22 11.12.2025

  • 6 Трътлю

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "гумата":

    Украйна е създадена да бъде анти-Русия. Гледай какво е Скопска Македония за нас, Ейре за Кралството, Кюрдите за Турция…
    Не можеш да свалиш законно избран президент с кървав преврат / 2014 Майданът/, да маргинализираш половината си население защото говори на Руски език, и да ги караш да говорят Западноукраинската Мова. И когато коравите миньори в Донбас казаха НЕ, да ги избиваш с ракетни батареи за залпов огън в продължение на осем години. Глупакът Путин трябваше да си вземе всичко руско от Харков до Одеса още тогава, когато НАТО не ги бяха превъоръжили.

    Коментиран от #8

    04:36 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гадно

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    Уса
    12ОТГОВОР
    Русия нападна Украйна по известни на САЩ причини,к
    ---;-
    немам думи.
    Ама пък здравите сили в СССР-то ще върнат колелоно ва историята.

    04:42 11.12.2025

  • 10 Гадно

    0 0 Отговор
    Щерифа се обърква все повече.
    нали трябва да оправи тината на Фюрира.

    Коментиран от #11

    04:43 11.12.2025

  • 11 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гадно":

    Пелтечиш несвързано, БОТ дефектен.

    04:50 11.12.2025