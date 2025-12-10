Часове преди поредния протест в Триъгълника на властта: До прасето-касичка се появи и жълт "Диван Диван"

"Продължаваме Промяната" излязоха с интересна инсталация, часове преди очаквания голям протест в центъра на София с искане за оставка на правителството.

До прасето-касичката в големи размери вече има и жълт диван, разположени в Триъгълника на властта между парламента, Министерски съвет и Президентството, съобщават от Dariknews.bg

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителството. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", посочиха от ПП на страницата си в социалната мрежа фейсбук. И призоваха хората да се присъединят към протеста довечера.

Днес в Народното събрание депутатите дебатират по вота на недоверие към правителството. В зала са премиерът Росен Желязков и членовете на кабинета. Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

Междувременно депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова внесе в пленарната зала хартиена фигура на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и я постави на стол в редицата на парламентарната група. Той към момента отсъства, в залата настъпи смут.

"Днес. 18.00. Оставка. Поискана от свободните хора, които знаят защо са на протест, които не ги карат с автобуси, които не ги е страх, че ще останат без работа в общината или без дърва, ако не се включат. Пеевски, ела да ги видиш! На снимката: сцената за протеста се изгражда. Този път е по-голяма", написа в социалните мрежи и Лена Бориславова от ПП-ДБ.

Нов протест се очаква тази вечер в София. След първоначалното недоволство срещу държавния бюджет, искането вече прерасна в оставка на правителството. Протестът отново ще се проведе в Триъгълника на властта на площад „Независимост”. Според последната информация от организаторите, шествие няма да се провежда. На този етап уведомления за протест са подали от „Продължаваме промяната“, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет, както и депутат от „Възраждане“.

Полицията е със засилени мерки за охрана. 19 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени около триъгълника на властта, а униформените имат готовност за още два мобилни.