Часове преди поредния протест в Триъгълника на властта: До прасето-касичка се появи и жълт "Диван Диван"

"Продължаваме Промяната" излязоха с интересна инсталация, часове преди очаквания голям протест в центъра на София с искане за оставка на правителството.
До прасето-касичката в големи размери вече има и жълт диван, разположени в Триъгълника на властта между парламента, Министерски съвет и Президентството, съобщават от Dariknews.bg
"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителството. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", посочиха от ПП на страницата си в социалната мрежа фейсбук. И призоваха хората да се присъединят към протеста довечера.
Днес в Народното събрание депутатите дебатират по вота на недоверие към правителството. В зала са премиерът Росен Желязков и членовете на кабинета. Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.
Междувременно депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова внесе в пленарната зала хартиена фигура на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и я постави на стол в редицата на парламентарната група. Той към момента отсъства, в залата настъпи смут.
"Днес. 18.00. Оставка. Поискана от свободните хора, които знаят защо са на протест, които не ги карат с автобуси, които не ги е страх, че ще останат без работа в общината или без дърва, ако не се включат. Пеевски, ела да ги видиш! На снимката: сцената за протеста се изгражда. Този път е по-голяма", написа в социалните мрежи и Лена Бориславова от ПП-ДБ.
Нов протест се очаква тази вечер в София. След първоначалното недоволство срещу държавния бюджет, искането вече прерасна в оставка на правителството. Протестът отново ще се проведе в Триъгълника на властта на площад „Независимост”. Според последната информация от организаторите, шествие няма да се провежда. На този етап уведомления за протест са подали от „Продължаваме промяната“, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет, както и депутат от „Възраждане“.
Полицията е със засилени мерки за охрана. 19 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени около триъгълника на властта, а униформените имат готовност за още два мобилни.
До коментар #3 от "Суха съчка":Свърши бюджета от НПО-то. Едвам събрахме за диван на промоция.
Цирк😂😂😂
20 Нормално
До коментар #1 от "честен ционист":Какъвто народа, такава и агитацията.
Народът кълве на прасенца, дивани, простотии.
А къде е всъщност проблема?
Пари в държавата няма.
Парите са в бизнеса, в новите чорбаджии, новите Киряк Стефчовци, новите профашистки индустриалци. Идете, тамо са парите.
До коментар #17 от "мдаа":"Докато го проверяват хора като Бойко Найденов и Иван Гешев, Пеевски винаги ще е чист като сълза" - Цветан Василев
23 Мдаа
До коментар #21 от "Ььь":Ами като е чист като сълза, в какво конкретно го обвиняваш ти? Че е с наднормено тегло?
24 НЕ НА ЕВРОТО!
НЕ ИСКАМЕ ПРИ КРАДЛИВАТА УРСУЛА!
О С Т А В К А!
ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ !
До коментар #21 от "Ььь":Цветан Василев като има някакви доказателства срещу Пеевскси защо не ги показа за толкова години? Хайде, да кажеш прокурорите ги държи Пеевски, ама и интернета ли той го държи? Един-два листа хартия ли не можеш да снимаш с телефон и да ги качиш в интернет и разпратиш по медиите? Що сте толкова наивни не мога да разбера. Кокорчовците ако си забравил бяха на власт и имаха пълния инстументариум ако не да съдят, поне да разследват и покажат доказателствата, ако и да не се повдигнат обвинения от прокуратурата. Къде са тези доказателства?
До коментар #15 от "Дориана":Да ИТН така се скриха след протеста , иначе все голямата работа го раздаваха .
До коментар #4 от "Дориана":А каква любов тресе хората към Киро, Кокороко, Бойкикев, Специ, Паралена, Ивчо.....думи нямам, думииии!
Като нищо на нови избори поне 4% ще гласуват за тия гении!
Като нищо на нови избори поне 4% ще гласуват за тия гении!
До коментар #12 от "Дориана":А твоите любимци от ПОДМЯНАТА какво говореха в едни записи за овладяване на полиция, съд и прокуратура.....или не е удобно да се споменават тези факти..?!!
И при последващи избори нали знаете какъв ще бъде резултата и кои ще управляват с абсолютно мнозинство или се надявате, че "безпилотния" ще кацне на сцената за изборите...блажени са вярващите 🙏🤣
41 Ььь
До коментар #26 от "оффф":Много ясно, че не може по интернет пpaсeто веднага ще ревне, че са изфабрикувани и манипулирани. Ако не си спомняш, когато по едно дело пп-тата бяха извадили статии от интернет като доказателство, дeбeлия точно така ги дискредитира - че вадили обвинения от Гугъл. Василев трябва да бъде разпитан по надлежния ред от независима прокуратура, не свuнскu баpдaк.
12:17 10.12.2025
До коментар #40 от "цкмуийи":2021 Борисов сдава властта с 33 милиарда лева държавен дълг.
2025 приема властта от прецедента с 35 милиарда ЕВРО държавен дълг.
Кой открадна 30 милиарда за 4 години?
Доста саботажи направиха тези и други руски слуги срещу народа и държавата.Първо ни осъдиха за милиарди за АЕЦ Белене -без адвокати и съпротива,подарък,после саботаж на ПАВЕЦ Чайра-имало и руски хора при ремонта?,после другия подписа за Боташ и сега новия бюджет със заробване от милиарзди.Иначе са евроатлантици
но хората не разбраха от европейски стандарт щото не се накрадоха-милионери и милиардери са вече.
И онези от запад ги подкрепят.
но хората не разбраха от европейски стандарт щото не се накрадоха-милионери и милиардери са вече.
И онези от запад ги подкрепят.
До коментар #45 от "Национал":Знае се че има изостанали безотчетни левове за плащане на протести, които след нова година никой няма да иска. Кога да ги изхарчат ако не сега.
До коментар #5 от "диван чапраз":Жълтият диван е на "жълтата книжка".
До коментар #5 от "диван чапраз":Много точен коментар.С техните камъни по тяхната глава.Омръзна ми бездействието и доброто отношение на управляващите.Оставят ги да си" разиграват коня",а младежите го взимат за страх.
До коментар #17 от "мдаа":Това е проблемът в цяла България. Хората може да не харесват сегашното правителство, но пред алтернативата да дойдат ПП-ДБ и да ни набутат във война, като ни направят нова Украйна, всички предпочитат да си остане старото правителство. Не ни трябват нови български нашмъркани зеленковци, каквито са ПП-Дб.
До коментар #6 от "фен":Да разбираме, че вилина ти е слабост?
:)))))
:)))))
Да запазим Българския Лев!
На места братята и сестрите подскачат радостно в някакво подобие на танц , размахвайки синьо знаме на ДПС. Други крещят " Не на еврото!". Трети заявяват, че са против правителството и искат да падне. Има и сиви тъжни лица- принудените, рекетираните- за да имат работа и хляб.
Гротеска!
Събори на хора, които не знаят какво точно правят, но със сигурност имат интерес - най- вероятно финансов.
Няма да се получи. Този път Пеевски надцени хората и ситуацията.Или себе си.
Протестите са немощни и нелепи. ГЕРБ ги подкрепи в Стара Загора - в подкрепа на себе си. Пародия. Борисов подкрепя и ПП ДБ и Пеевски. Сигурно е забравил приказката за двата стола.
Тепърва ще се случват чудеса - нашенски чудеса.
До коментар #23 от "Мдаа":Награждаването с медал по Магнитски е достатъчно показателно. Мазното Д си е корупционер от класа.
До коментар #51 от "проблемът":Войната скоро ще приключи, а вас Бай Ставри откога ви чака ...
До коментар #54 от "Румяна Ченалова":Братята изказващи се срещу еврото са объркали репертоара на Шиши с този от предишния им наемател – Копейкин.
До коментар #2 от "Боруна Лом":Точно така, боко и шиши трябва да обитават една килия, до края на дните си!
Заедно с тях трябва да са и ппдб, които се сглобиха с мафиотите с цел да крадат!
ППДБ СА ЧАСТ ОТ МАФИЯТА И АНТИБЪЛГАРИТЕ!
МОЛЯ НИКОЙ ДА НЕ СЕ ПОДВЕЖДА ПО КИРЧО И КОКОРЧО, ЩОТО ТЕ СА ЧАСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СЪСИПАЛИ БЪЛГАРИЯ!!!
62 хе хе
До коментар #59 от "Рамбо":Страх те е да не дойдат пак в Банки ли?
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
Той си Славуци думаше:
- Славуцоо, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила Кодошко,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, Тошко, порукай
Дебел Шиши да дойде,
да си му придам, майчинко,
моено либе да води,
моена партийка да водии...."
До коментар #61 от "Коментиращ":Да ама ПП/ДБ са при нас а другите не смеят да дойдат ,лека забележка нищо повече ! Нека и другите да се покажат довечера при нас да ги почерпим с баклава и лимонада .
До коментар #4 от "Дориана":Мразени, от кого? От лум пе ни и безделници. От такива, които освен думичката "искам", друго не знаят. И какво предлагат, ако Бойко хвърли оставката на правителството - безредици и разруха.
До коментар #37 от "Архимандрисандрит Бибиян":Теб ще те мандрисат на тоя диван.
До коментар #64 от "Руфинкината, чалга вариант":Простак 500%
До коментар #70 от "Ха ХаХа":Сменените винаги си плащат сметката на изпроводяк.
До коментар #5 от "диван чапраз":Макет на Ленчето върху дивана, но Ленчето да е с премахнат мустак.
До коментар #73 от "Какво от това?":Тъпият народ
