Тръмп: Следващият е колумбийският президент Петро

11 Декември, 2025 04:15, обновена 11 Декември, 2025 04:21 535 1

Тази нощ президентът на САЩ обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер

Тръмп: Следващият е колумбийският президент Петро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че колумбийският лидер Густаво Петро „ще бъде следващият“ в борбата на Вашингтон срещу контрабандата на наркотици, ако Вашингтон не предприеме подходящи мерки.

Репортери попитаха Тръмп дали планира да проведе разговори с колумбийския президент. „Не съм мислил наистина за него. Колумбия произвежда много наркотици, имат фабрики за кокаин и го продават на САЩ. Така че е по-добре да се вразуми, или ще бъде следващият“, отговори Тръмп.

Според CNN, американските сили са унищожили повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки приблизително 90 души. След един от тези удари президентът на Колумбия заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркодилър.

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер.


САЩ
  • 1 Факт

    0 0 Отговор
    Америка е имала всякакви президенти но такава Откачалка никога , този буквално е хванат от някой цирк и са го бутнали за Президент , и най смешното е че когато говори с някой той реално Не говори в него я говори обърнат към Репортерите говорейки на репортерите казвайки им някакви неща които нямат нищо общо с темата на разговор с човека с който уж говори ..Просто няма такъв Ид-от ! Ние се сърдим на нашите политици а не виждаме че по света има в пъти по зле от нашите ! Разбира се нашите си навлякоха гнева на народа най вече заряди това че Хората просто не искат Еврото като валута, и проблема не е е свързан толкова с Еврото като валута а факта че уж Ще ставаме Европейци а ни говорят за Някакви заплати от рода на 620 евро ...А това вече вбеси народа , От Къде на къде господата Политици ще ни разправят че Трябва да си Продадем Лева за Умрелите 620 евро които и за куче вече не са достатъчни ..И от кога 620 евро се води Европейска Заплата ?? ..Айде махайте ми се с това евро , Като спрете да крадете като луди и почнете да давате по 1000-1200 евро тогава ни говорете на евро ..а в момента с тези 620 евро тези отрепки буквално ни се подиграват ! Е да ама не...бой по каската и да изчезват !

    04:43 11.12.2025