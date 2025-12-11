Тръмп: Следващият е колумбийският президент Петро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че колумбийският лидер Густаво Петро „ще бъде следващият“ в борбата на Вашингтон срещу контрабандата на наркотици, ако Вашингтон не предприеме подходящи мерки.

Репортери попитаха Тръмп дали планира да проведе разговори с колумбийския президент. „Не съм мислил наистина за него. Колумбия произвежда много наркотици, имат фабрики за кокаин и го продават на САЩ. Така че е по-добре да се вразуми, или ще бъде следващият“, отговори Тръмп.

Според CNN, американските сили са унищожили повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки приблизително 90 души. След един от тези удари президентът на Колумбия заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркодилър.

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер.