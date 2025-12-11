Новини
Белият дом пак ще помирява Тайланд и Камбоджа след подновения конфликт с 15 убити войници

Белият дом пак ще помирява Тайланд и Камбоджа след подновения конфликт с 15 убити войници

11 Декември, 2025 04:34, обновена 11 Декември, 2025 05:08 889 0

Тръмп планира за днес телефонни разговори с лидерите на двете страни

Белият дом пак ще помирява Тайланд и Камбоджа след подновения конфликт с 15 убити войници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планира да проведе телефонен разговор с лидерите на Камбоджа и Тайланд, за да разреши конфликта.

Американският лидер отбеляза пред репортери в Белия дом, че конфликтът продължава от много години.

„Вече го разреших веднъж. Мисля, че мога да го направя сравнително бързо. Вярвам, че утре ще имаме телефонен разговор с Тайланд и Камбоджа. Мисля, че мога да ги накарам да спрат боевете“, каза той.

Междувременно броят на загиналите тайландски военнослужещи по време на боевете на границата с Камбоджа нарасна до осем, съобщи вестник „Хаосуд“, позовавайки се на Командването на тайландските въоръжени сили.

Според вестника, 22-годишен войник е бил убит от камбоджански снаряд.

Новите сблъсъци между двете страни започнаха на границата им на 7 декември. Кралската тайландска армия съобщи в понеделник, че камбоджанските сили са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона рано сутринта. Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура. Тайландските сухопътни сили съобщиха, че Камбоджа е обстрелвала тайландска територия с ракети ВМ-21 и дронове камикадзе в понеделник и вторник. Тайландските сили отвърнаха на огъня, за да установят контрол над ключови райони и да нанесат поражения на врага.

Според последните съобщения, най-малко седем камбоджански и осем тайландски войници са били убити в боевете.

През октомври камбоджанският и тайландският премиер Кун Манет и Анутхин Чанвиракун подписаха съвместна декларация в присъствието на президента на САЩ в кулоарите на 47-ата среща на върха на АСЕАН, в която бяха очертани по-нататъшни стъпки за мирно разрешаване на граничния конфликт между страните. Страните подчертаха, че са ангажирани с „улесняване на деескалацията на напрежението, възстановяване на доверието и взаимноизгодните отношения“.


