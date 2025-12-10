AFP: В България се случва нещо безпрецедентно

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.

За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

"Аз съм тук, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Голяма част от приятелите ми вече не живеят в България и няма да се върнат", заяви 24-годишната търговска служителка Гергана Гелкова, добавяйки, че "паразитите трябва да напуснат властта".

Вълната от недоволство, с значително участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бърза процедура бюджета за 2026 г., първият, изразен в евро, в момент, когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари.

Българи протестираха тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията в нашата страна. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните протести в България, предаде БТА.

Сред присъствалите над 100 души имаше и деца, включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП –ДБ/"Обнови Европа"). Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти. Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".

Хиляди българи се събраха днес вечерта, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу това, което те определят като неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава членка на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Протестите в столицата София и десетки други градове в черноморската страна са най-скорошните от поредицата продължителни демонстрации и се появяват в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на парламента в центъра на София.

"Мисля, че енергията на хората постепенно ще принуди правителството да се оттегли, защото има нужда от много реформи", заяви 64-годишният жител на София Добри Лъков. "На първо място, съдебна реформа. Ако съдебната система бъде оправена, всичко останало ще си дойде на мястото, абсолютно всичко", добави той.

Българският парламент ще проведе вот на недоверие утре срещу правителството на министър-председателят Росен Желязков, шестият такъв вот откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета си за 2026 г., първия, изготвен в евро, поради масовите протести. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Въпреки отстъпката на правителството по отношение на бюджетния план, протестите продължават с пълна сила в страната, която произведе седем национални избори през последните четири години – най-скорошните от които през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения.

"Най-накрая е време нормалността да се върне в България и ние да се освободим от олигархията, мафията и силите, които ги представляват", заяви айти специалистът Ангелин Бахчеванов.

Българската телеграфна агенция съобщи днес, че бившият премиер и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов е заявил, че партньорите в управляващата коалиция са се споразумели да не подават оставка преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

Въпреки това Асен Василев от реформистката опозиционна партия „Продължаваме промяната“, която беше сред организаторите на протеста днес, заяви: „Ще влезем в еврозоната, дори и правителството да е подало оставка.“