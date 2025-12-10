Новини
Свят »
Франция »
AFP: В България се случва нещо безпрецедентно

AFP: В България се случва нещо безпрецедентно

10 Декември, 2025 21:35, обновена 10 Декември, 2025 21:58 2 718 36

  • протест-
  • afp-
  • софия-
  • делян пеевски-
  • българия-
  • брюксел-
  • ройтерс-
  • оставка

Вълната от недоволство започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бързата процедура бюджета

AFP: В България се случва нещо безпрецедентно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.

За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

"Аз съм тук, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Голяма част от приятелите ми вече не живеят в България и няма да се върнат", заяви 24-годишната търговска служителка Гергана Гелкова, добавяйки, че "паразитите трябва да напуснат властта".

Вълната от недоволство, с значително участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бърза процедура бюджета за 2026 г., първият, изразен в евро, в момент, когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари.

Българи протестираха тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията в нашата страна. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните протести в България, предаде БТА.

Сред присъствалите над 100 души имаше и деца, включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП –ДБ/"Обнови Европа"). Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти. Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".

Хиляди българи се събраха днес вечерта, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу това, което те определят като неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава членка на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Протестите в столицата София и десетки други градове в черноморската страна са най-скорошните от поредицата продължителни демонстрации и се появяват в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на парламента в центъра на София.

"Мисля, че енергията на хората постепенно ще принуди правителството да се оттегли, защото има нужда от много реформи", заяви 64-годишният жител на София Добри Лъков. "На първо място, съдебна реформа. Ако съдебната система бъде оправена, всичко останало ще си дойде на мястото, абсолютно всичко", добави той.

Българският парламент ще проведе вот на недоверие утре срещу правителството на министър-председателят Росен Желязков, шестият такъв вот откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета си за 2026 г., първия, изготвен в евро, поради масовите протести. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Въпреки отстъпката на правителството по отношение на бюджетния план, протестите продължават с пълна сила в страната, която произведе седем национални избори през последните четири години – най-скорошните от които през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения.

"Най-накрая е време нормалността да се върне в България и ние да се освободим от олигархията, мафията и силите, които ги представляват", заяви айти специалистът Ангелин Бахчеванов.

Българската телеграфна агенция съобщи днес, че бившият премиер и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов е заявил, че партньорите в управляващата коалиция са се споразумели да не подават оставка преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.

Въпреки това Асен Василев от реформистката опозиционна партия „Продължаваме промяната“, която беше сред организаторите на протеста днес, заяви: „Ще влезем в еврозоната, дори и правителството да е подало оставка.“


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питащ ?

    32 1 Отговор
    ….. и защо новината трябва да е от Франция ? … ние журналя нямаме ли ?

    Коментиран от #4, #10, #16

    21:39 10.12.2025

  • 2 Герп боклуци

    32 3 Отговор
    На бойче му трябват още 20 дена да си обърне всичките левчета в евра

    Коментиран от #15

    21:39 10.12.2025

  • 3 Пример за НЕподражание

    19 6 Отговор
    В България се показва наглегдно, как от трън се сяда не на...глог, а на ръждив пирон...

    21:40 10.12.2025

  • 4 Опааа

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ ?":

    Не! Няма. Тук има само мисирки!

    21:40 10.12.2025

  • 5 Хмм

    16 8 Отговор
    Франс прес реагира най-бързо, а за руснаците това е цветна революция като в Грузия, а протестът тази вечер е наистина на ПП-ДБ

    21:41 10.12.2025

  • 6 Митко

    14 5 Отговор
    В Бг то си е най-гот. Аз си искам в Бг то. Искам си Бг лев.

    21:41 10.12.2025

  • 7 Опааа

    7 17 Отговор
    Нищо тревожно не се случва! Един асансьор залЬупеняци излязоха да се разтъпчат! Протест означава да се блокира БГ до оставка!

    Коментиран от #14

    21:42 10.12.2025

  • 8 ?????

    20 2 Отговор
    Аз пак да попитам що лятото срещу еврото не беше нещо безпрецедентно, а сега е нещо безпрецедентно.
    Или тва е друго? А?
    Редакцията има ли отговор или е под схватката?

    21:43 10.12.2025

  • 9 Хей пак

    14 2 Отговор
    Хей пак лъжете ма ма ви. Много сте нека дурни . И правителството и бурократите в Бруксел трябва не да паднат а подведат под строга отговорност!! Вас също!!!

    21:43 10.12.2025

  • 10 Мда

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ ?":

    Нашите журналя от герб/дпс "отразяват" по медиите си (3 водещи ТВ и няколко десетки сайта) следното: стотици бяха на първия протест, днес - хиляди. Във Франция казват - десетки хиляди. Най-вероятно са над 100 000.

    21:44 10.12.2025

  • 11 Механик

    23 5 Отговор
    Помните ли, как преди няколко години ходихте да протестирате, за да назначите Кирцата и Кокоряка за шефове?
    Помните ли как те ви обещаха да "изчегъртат" ББ и ДПС?
    А помните ли как те те се обединиха в "сглобката", а сега отново на власт са ГЕРБ и ДПС?
    Ето това сега ви се случва отново. И сега пак работите за антибългарска кауза. Пак ще сложите на власт ПП-та и ДБ-та, а те отново ще се съвъкуплят с ГЕРБ и Делянчо.
    На нищо не се учите! От скачането по площадите и мечтата за банани, до сега нищо не се е изменило.

    21:44 10.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 нннн

    7 1 Отговор
    Какви са тия ,,присъствали над 100 души"? Не бяха ли 99?
    Шегаджии...

    21:46 10.12.2025

  • 14 Пешо1

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    И да заработят някое евро.

    21:46 10.12.2025

  • 15 Ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    Той отдавна ги е обърнал, забрави ли пачките с изразите в чекмеджето.

    21:46 10.12.2025

  • 16 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ ?":

    Шиши храни мисиpките, а Тиквоча ги обгрижва😉

    21:47 10.12.2025

  • 17 Хмм

    7 2 Отговор
    благодарение на тези, които организират протеста тази вечер предсрочните избори ще бъдат проведени от служебно правителство на борисов и пеевски, те не само гивърнаха във властта, но ги бетонираха

    21:48 10.12.2025

  • 18 Олееееее.....

    4 1 Отговор
    ( Така се случва когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари...)

    21:50 10.12.2025

  • 19 Валери

    6 2 Отговор
    Оставка и НЕ на Еврото, точка!

    Коментиран от #32

    21:51 10.12.2025

  • 20 Горски

    4 2 Отговор
    Шопарите са обречени. Единият ще бяга в Барцелона, другия ще пробва в Дубай, ама още e жив спомена за боя, който яде там Шиши. ППДБ се опитва да яхне протеста, но важното е първо да се натикат в кучи г. Тиквата и Свинята които държат с компромати и корупция цялата държава. След това либерал-фашистите от ППДБ са лесни: въпреки соросоидната и НПО подкрепа (за която все още харчат парите, които демократите им наляха преди да паднат от власт в САЩ) - те са изключително малоумни и некадърни и лесно ще се справим с тях. Не, че не искам оставката на това правителство, но не искам и марксистите от ППДБ да получават повече властта. А те са яхнали протеста, сякаш е техен. До вчера крепяха правителството, само и само да ни набутат в мизерната еврозона, днес първи опозиционери. Абсолютни сорсоидни лекета

    21:52 10.12.2025

  • 21 Стига с това евро

    0 2 Отговор
    Хората срещу него протестират и долу правителството можеше да го приемем чай 2030 тва бързане не е в интерес на масите

    21:52 10.12.2025

  • 22 Да,бе

    2 1 Отговор
    Няма нищо безпрецедентно,Коледа наближава и по стара българска традиция ред е на прасето да умре в кърви...Тиквата е просто за десерт ..

    21:52 10.12.2025

  • 23 Файърфлай

    5 0 Отговор
    Хубав беше протестът тази вечер.Но не беше нито нещо нечувано,нито нещо невиждано.Но беше нужен.Дюмнетата от ПП ДБ нямаха място на трибуната,но като"деца" на милиционери бързат да"яхнат".Няма да им се получи ! И още в едно съм сигурен-младежите си искат Родината,значи си искат и Лева.

    21:55 10.12.2025

  • 24 Ъхъъъъ....

    7 3 Отговор
    на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!", " НЕ на НАТО" и Нито стотинка за нацистка Украйна"

    Коментиран от #36

    21:55 10.12.2025

  • 25 Хмм

    4 3 Отговор
    Възраждане ги няма, надписи на английски, няма български знамена

    21:56 10.12.2025

  • 26 В България се случва нещо безпрецедентно

    4 0 Отговор
    В България се случва нещо безпрецедентно !


    За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

    И Нищо !

    Не Става !

    Коментиран от #28

    21:56 10.12.2025

  • 27 Брейййй

    3 0 Отговор
    Даже и евродепутата Радан

    21:57 10.12.2025

  • 28 НОВ !

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "В България се случва нещо безпрецедентно":

    НОВ !

    БЪЛГАРСКИ !

    ТЕАТЪР !

    21:58 10.12.2025

  • 29 Чудя се какъв подкуп на човек

    2 2 Отговор
    са взели тези атлантически предатели за да ни набутат в еврозоната? Предполагам дебитна карта с по 50-100 000 евра с логото на ЕЦБ. Не вярвам повече да са им дали

    22:01 10.12.2025

  • 30 Благой от СОФстрой

    3 2 Отговор
    Протест на БГлузарите никаквици!!!

    Коментиран от #34

    22:01 10.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 я млъквай

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Валери":

    тук не е москва копейке

    22:04 10.12.2025

  • 33 Британия

    1 0 Отговор
    Острова напуска борда ,
    Тийнейджърите са уморени от живота и просто искаме да почиваме в мир

    22:04 10.12.2025

  • 34 хохохо

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Благой от СОФстрой":

    на прасето или на чекмеджето си фен ?

    22:05 10.12.2025

  • 35 Парите !

    1 0 Отговор
    Парите !

    НЯМА ДА РАЗРЕШАТ !

    ВЪПРОСА !

    ТРЯБВА И !

    ИНТЕЛЕКТ !

    -------

    ОТ !

    КЪДЕ ?

    22:06 10.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания