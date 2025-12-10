Борисов: Остават ни 20 метра до финала, след 1 януари ще говоря за оставки

Мисля, че направихме един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала – от 1 януари да влезе еврото. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.
Борисов даде да се разбере, че няма да отстъпи от основната цел на ГЕРБ – влизането на страната в еврозоната, като припомни, че това е била и основната цел за участието на партията в настоящото правителство.
По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е, заяви Бойко Борисов.
Това е геостратегическа задача, изключително важна задача и искам да я довършим до края, подчерта лидерът на ГЕРБ. Той отбеляза, че всички партньори са запознати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #51, #124
09:38 10.12.2025
2 свако Вако
09:38 10.12.2025
3 Пиянка Залянка
Коментиран от #139
09:39 10.12.2025
4 въпросче
Коментиран от #29
09:39 10.12.2025
5 Вашето мнение
09:39 10.12.2025
6 Оставка
09:39 10.12.2025
7 ахаа
09:39 10.12.2025
8 Nека още да си дохапнат
09:40 10.12.2025
9 Гост
09:41 10.12.2025
10 Кабакрадев
09:41 10.12.2025
11 ЗРИТЕЛ
09:41 10.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
09:42 10.12.2025
14 хмм
Коментиран от #16, #105
09:43 10.12.2025
15 Оставка
Коментиран от #83
09:43 10.12.2025
16 честен ционист
До коментар #14 от "хмм":ПП ще ви води право в окопите край Кишинев и Одеса.
09:44 10.12.2025
17 Трол
Коментиран от #30, #33
09:44 10.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гацо
09:45 10.12.2025
20 Неразбираемо
09:45 10.12.2025
21 Истина
Коментиран от #36
09:46 10.12.2025
22 Кораба !
Вече !
Е Потънал !
След 20 Дни !
Пак !
Ще Е !
Потънал !
09:46 10.12.2025
23 ТОВА СНИШАВАНЕ МАНИПУЛИРАНЕ
09:47 10.12.2025
24 гост
09:47 10.12.2025
25 Искам Борисов да коментира
09:48 10.12.2025
26 Да така е
09:48 10.12.2025
27 Много хора,
Такива хора има много.
В България има сериозна празна ниша от десни хора, които не намират представителство.
ДПС най добре се доближава до тях.
Само фактът, че са явни опоненти на Радев и групата партии около него, начело с ППДБ. е достатъчен.
09:49 10.12.2025
28 Още 20 метра до...
09:49 10.12.2025
29 Поредното мюре
До коментар #4 от "въпросче":Жал ми е за тази част от нашите турци , дето все ги изработват да гласуват за морета на олигархията и ДС - Доган се износи и алкохолизира и просто го смениха с по-прясно мюре. Каква етническа омраза бре? Крадеца няма раса,етнос и цвят ,а е просто крадец.Дори при Тошо повечето българи се дистанцираха от възродителния процес.
09:50 10.12.2025
30 Градинар
До коментар #17 от "Трол":Ти май нещо си много близък с г-н Борисов ?.Съмнителен си в навеждането.
09:50 10.12.2025
31 Емигрант
09:51 10.12.2025
32 Благой
09:51 10.12.2025
33 Абе...
До коментар #17 от "Трол":Г-н н Борисов, както и Пеевски трябва да се махат, трябва да отговарят пред съда за поразиите и кражбите, които заграбиха. Трябва да върнат всички милиарди отнети от хората.( А пропо Цветелина Бориславова си купи тези дни банка!!!!). Тези предатели и техните сподвижници трябва да са в затвора!!!!
Коментиран от #60
09:52 10.12.2025
34 Бойко каквото и да правиш
и ще бъдеш забравен.
Никой няма да те споменава.
09:52 10.12.2025
35 Да не забравяме НИКОГА
Също да не забравяме, че Борисов ни натресе Сглобката, без никаква необходимост.
Също да не забравяме, че Борисов лесно кляка при уличен протест. Те ППДБ на това разчитат, инак силиците им са нищожни.
Борисов не за пръв път се договаря с Радев зад гърба на избирателите.
Като нищо пак ще го направи, но вече за последно, край с ГЕРБ , ако това се случи!
09:53 10.12.2025
36 Калчо
До коментар #21 от "Истина":И пак ще има протести! Тоя и шайката му докато не се изметат няма да има бъдеще за България! Много са некадърни и живеят ден за ден! За времето на управлението което не е малко каквото направи половината му цена ограби а направеното не може да издържи две години без ремонти! Тоя и Пеевски да се махат веднага и да понесат отговорност за действията си! Но всичко е тяхно и никой няма да ги пипне освен народа!
И с това евро ще се закопаем много под дъното! Не е сега времето за еврото!
09:54 10.12.2025
37 Тая
09:54 10.12.2025
38 Омраза
09:56 10.12.2025
39 ккк
Коментиран от #66
09:56 10.12.2025
40 Само питам
Едно време бай Тошо ходеше между хората .
Сега всички политици се крият от народа !!
09:56 10.12.2025
41 Айде, Боко пак почна
Усещам как всички гербаджии ще минат в ДПС!
Врътките на Баце май вече не се траят!
09:57 10.12.2025
42 Бъдеще
09:57 10.12.2025
43 Коментар
09:57 10.12.2025
44 новинарник
А протестите в Гърция защо никъде не ги дават ?
А протестите в 90 града в Германия ?
За протестите тук пък няма да говорим .
Голяма демокрация , голяма чудо ...
09:58 10.12.2025
45 Мнение
Коментиран от #50
09:58 10.12.2025
46 Май Наим Г Зина
09:59 10.12.2025
47 Протестър
09:59 10.12.2025
48 Банкянски пожарникар
Лешоядите винаги пируват, когато има труп.
10:00 10.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гост
До коментар #45 от "Мнение":От трън, та на глог.
10:01 10.12.2025
51 Виж сега
До коментар #1 от "мдааа":Какво значи никой не го иска? Напротив --винаги стотици хиляди гласуват за ГЕРБ, защото Борисов Е и ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЛИДЕР.Знаеш ли защо е така? Защото искаме пътища,саниране прогрес,а НЕ искаме фабрики за насекоми и ядливи чашки за кафе.
Коментиран от #57, #59, #63, #77, #87
10:01 10.12.2025
52 Хмм
10:02 10.12.2025
53 читател
10:03 10.12.2025
54 Гост
10:03 10.12.2025
55 Оня с коня
За какъв финал говориш?
10:04 10.12.2025
56 дядото
10:04 10.12.2025
57 Ти да видиш
До коментар #51 от "Виж сега":Забрави завода за електромобили, петте моста над р. Дунав и трите тунела (или както ги бяха номерирали мошениците от Професинални Протестъри). ;)
10:04 10.12.2025
58 Разум
10:04 10.12.2025
59 Само питам
До коментар #51 от "Виж сега":И кой гласува за него ? Само държавната администрация защото ги е страх да не си загубят "работните" места !
Коментиран от #89, #98, #128
10:05 10.12.2025
60 Леля Гошо
До коментар #33 от "Абе...":За да бъдат дадени под съд, трябва да изгоним Сарафов, да назначим честен и почтен главен прокурор който да внесе в съда делата на трупчета и да чакаме пред съдебната палата с тояги
Коментиран от #71, #116
10:05 10.12.2025
61 Остават
10:05 10.12.2025
62 Хасковски каунь
Не искаше да флизаме , щот не сме били готови.
10:06 10.12.2025
63 Калчо
До коментар #51 от "Виж сега":Кой са стотиците хиляди? Калинките от администрацията, полицията и военните, нали? Купените секции също!
Но се надявам младите хора да не бъдат търпеливи като предишните две поколения! Кой дойде на власт все ги ограби, живота им мина! Нека това поколение да вземе нещата в свой ръце и да не допусне повече такива!
Коментиран от #76
10:06 10.12.2025
64 доник
10:06 10.12.2025
65 ХАХАХАХА
10:06 10.12.2025
66 Да те питам
До коментар #39 от "ккк":Мама даде ли ти джобните тази сутрин? Защото хора,които хал хабер нямат от политика(гледай офанзива от събота,момичето понятие си нямаше от свобода и диктатура) се опитват да обясняват на родителите си,че не разбират как да живеят.
Коментиран от #96
10:07 10.12.2025
67 Ззз
10:07 10.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 9876
10:08 10.12.2025
70 Това е....
10:08 10.12.2025
71 Данчо ментето
До коментар #60 от "Леля Гошо":Да но и Сарафов не си тръгва въпреки че не е легитимен! Правителството не можа да го смени!
Коментиран от #78
10:08 10.12.2025
72 Отговор
Коментиран от #140
10:09 10.12.2025
73 Сусу Манарата
10:09 10.12.2025
74 Дориана
10:10 10.12.2025
75 Всички заедно
Ние, родителите на двама студенти,ще ги подкрепим .
Подкрепете ги и вие!
10:10 10.12.2025
76 Въздух под налягане
До коментар #63 от "Калчо":Първо покажете,че можете сами да се справите с живота,а после философсвайте.Още сте на колела(не сте стъпили здраво на земята) и кой накъдето ви бутне,натам се движите.
Коментиран от #91
10:10 10.12.2025
77 Какъв прогрес драги?
До коментар #51 от "Виж сега":Както я взе тая държава така и остави, на последно място в ЕС по всичко.
За 12 години еднолична власт никакви реформи не направи.
Можеше да направи сто неща направи едно-две.
Коментиран от #102
10:10 10.12.2025
78 МВР служител
До коментар #71 от "Данчо ментето":Сарафов ще го тръгнат към затвора в град Яши, Румъния. Заедно с други "прокурори" , Борисов и Пеевски. Ще бъдат транспортирани до румънски затвор по искане на европейската прокуратура за да се справим с метастазите им на спокойствие в България
Коментиран от #92, #97, #112
10:11 10.12.2025
79 Господин слънце....
10:12 10.12.2025
80 дон
Ама Тикво крадлива, научихме ти селските номера и вече не става. Оставка Тулупв
10:12 10.12.2025
81 Авитохол
Натикването насила във пропадналата зона му било цел.
От 1ви ян ще е безцелен.
То не прави разлика между цел и средство....
10:13 10.12.2025
82 9689
10:14 10.12.2025
83 Тагарев Тошко
До коментар #15 от "Оставка":Да но няма кой да ги съди! Всички са обвързани и зависими, държани с компромати и заплахи! Така става когато една власт се задържи много години, Борисов и Пеевски дълги години са заедно и така овързаха всички органи че разплитане няма! През 2013 си спретнаха един пиар и разделиха народа на две, едните мислят че Борисов държи Пеевски далеч, другите ги лъжат на етническа основа! Останалите не гласуващи просто са приспан народ!
10:15 10.12.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Проклет и червата да си, ДС мутро, ти и
Пфу...
10:15 10.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Гост
До коментар #51 от "Виж сега":Пътища, но само за София до морето. Останалата част от България е неглежирана. Магистрала Хемус вече 50 години е само започната и недовършена, понеже по нея софианци не ходят до Гърция.
Санировката опада от първият вятър.
Прогресът ви е да подтичвате 15-20 години след водещите страни и да им купувате огризките на цена, като за хайвер.
А вашият лидер пълни чекмеджетата от това.
10:16 10.12.2025
88 Ялчин
10:16 10.12.2025
89 И така да е
До коментар #59 от "Само питам":Да предположим,че съм от държавната администрация.Щом Кирчо и Кокорчо дойдат на власт,веднага махат тези на вашите и слагат тези на нашите.Даже НАШЕ МВР и т.н.Аз против своите интереси ли да стана.Пък те доказаха,че са импотентни,образно казано,да свършат нещо полезно.
Коментиран от #95
10:17 10.12.2025
90 Борисов???
10:17 10.12.2025
91 Калчо
До коментар #76 от "Въздух под налягане":Въздух под налягане сте Вие дето сте се "справили" с живота. Вашето справяне е за сметка на много други хора. Ако не бяхте облагодетелствани от ГЕРБ и ДПС щяхте да не се справите.
Коментиран от #123
10:17 10.12.2025
92 Бай Данчо
До коментар #78 от "МВР служител":Не разчита на тази румънска прокурорка! В Европа има много по големи далавери от Сарафова та та да го погне точно тя!
10:18 10.12.2025
93 Борисов
То ние посланник нямаме, тиквата тръгнал да урежда визи
Тръмп се чуди как да се отърве от навлеците, та нас ще ни пусне.
Тръмп се смее до превиване, че някаква говоряща тиква иска нещо за една свинишен!
10:18 10.12.2025
94 цкиоли
10:18 10.12.2025
95 Само питам
До коментар #89 от "И така да е":И кой казва че народа иска Кирчо и Кокорчо ?
Хората искат рестарт на тая държава .
Не го ли проумяхте вече .
Коментиран от #104, #108
10:19 10.12.2025
96 ккк
До коментар #66 от "Да те питам":от 25 се оправям сам , не чакам някой да ми дава а си изкарвам , и с БОко и без него слънцето пак ще изгрее. Но ми омръзна да се краде от мен и хората като мен да има за такива като Боката и неговия електорат , айде бегай при Пеевски и му слугувай
10:19 10.12.2025
97 Късно е...
До коментар #78 от "МВР служител":Късно....!Кожата на многовековна България вече я НЯМА......България ,не само е съсипана ,НЕЯ вече я няма.....Великата НИ РОДИНА вече Я НЯМА....и за това не е виновен само един ,виновен е един народ....
10:19 10.12.2025
98 Дон Дони
До коментар #59 от "Само питам":Да това са техни назначения на некадърни и арогантни хора без образование и морал! Знаят много добре че освен за чистачки и общи работници за друго не стават! Бетонирани по служби от сума години, гледат на обикновения гражданин като човек втора класа!
10:21 10.12.2025
99 Гръч
10:22 10.12.2025
100 Ще го търсите на Островите на Занзибар,
10:24 10.12.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Виж сега
До коментар #77 от "Какъв прогрес драги?":Може да си затваряш очите колкото искаш,но даже София е по-хубава(като изключим,че сега е зарината с боклук) --метро,нови автобуси,детски площадки,зона НДК,Витошка.В страната --след ПП един метър път не е построен.Дойдоха с големи заявки,а свършиха НИЩО И ПОЛОВИНА.
10:24 10.12.2025
103 Струва ми се, че вече
Спомнете си как след последните избори Борисов, Радев и Доган се споразумяха за сегашния кабинет!
Но... не предвидиха цунамито Пеевски, който се ядоса и им ритна столчето под краката!
През цялото време на този кабинет Пеевски и ДПС носят Борисов на гърба си! И го вардят да не излиза от правия път.
Коментиран от #113, #118
10:27 10.12.2025
104 Ами
До коментар #95 от "Само питам":2020 година какво беше,ако не рестарт.И какво стана? Пусни си записа на ПП,пак да осъзнаеш какво ви кроят.Сърбахме им попарата,Мерси.
10:28 10.12.2025
105 Е асъл де
До коментар #14 от "хмм":То там е финала !
10:28 10.12.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Избирател
Аха гушнахте паричките да ни натикате на потъващия кораб против мнението на българския народ и като се уверите че окончателно сте затрили България може да си вземете паричките и да напуснете кораба - поне ще има ли за златна тоалетна предателството ви.
10:29 10.12.2025
108 Какво значи
До коментар #95 от "Само питам":рестарт на държавата , обясни с думи прости ! А нов народ ще търсим ли ?
10:29 10.12.2025
109 Дааааа,
10:30 10.12.2025
110 кратун
10:30 10.12.2025
111 павела митова
10:32 10.12.2025
112 Ало,
До коментар #78 от "МВР служител":Тебе не са ли те деполитизирали през 1990 година? Или тогава още не си бил в проект?
10:33 10.12.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Под кривата круша
До коментар #101 от "Зарадвай народа":Животът показва,че със злоба,само под кривата круша се стига.Сега,да предположим,че на едно и също място застанат Борисов и някой от ПП,при кого ще отидат журналистите за интервю,познай.Въпросът не изисква отговор.Факт е че Борисов си остава фактор в политиката.
Коментиран от #119, #122
10:33 10.12.2025
115 Остават ни 20 метра до финала...
10:34 10.12.2025
116 Малеее ,
До коментар #60 от "Леля Гошо":колко си неграмотен ! Главният прокурор никого НЕ разследва , той няма такива правомощия ! Главният прокурор е АДМИНИСТРАТИВЕН ръководител . Прочети какво значи това и междувременно разкажи за делата на трупчета , ако обичаш !
10:35 10.12.2025
117 Протестите на Радев и ППДБ
И какво става- тъкмо протестите почти се спихнагха и Борисов изведнъж заговори за оставка?!
Тъкмо преди протеста довечера, тъкмо да налее малко бензин в колата на ППДБ!
Боросов е замислил някоя поредна сглобка след Нова година, помнете ми думата!
Коментиран от #120
10:36 10.12.2025
118 Антитрол
До коментар #103 от "Струва ми се, че вече":"текат задкулисни и криминални разговори и пазарлъци между Борисов и Радев"
Така ли ти каза твоя идол Пеевски да лъжеш - те ужким "задкулисни и криминални" ама ти знаеш със сигурност.
10:36 10.12.2025
119 1234
До коментар #114 от "Под кривата круша":отрицателе фактор в политиката. отвращава харота от политиката
10:38 10.12.2025
120 Избирател
До коментар #117 от "Протестите на Радев и ППДБ":"Боросов е замислил някоя поредна сглобка след Нова година"
Хайде поредния който знае какво мисли тиквата - тя "сглобка" става само ако има предатели които предизборно се кълнат че ще вкарват тиквата в затвора а после го изпират и си правят коалицийка с него.
С тиквата си заминават и ПП$ДБ и Пеевски
10:41 10.12.2025
121 Никой
10:43 10.12.2025
122 Учуден
До коментар #114 от "Под кривата круша":"при кого ще отидат журналистите за интервю"
При този който е купил медиите - не ставай смешен - много добре го знаеш но се мъчиш да защитаваш кражбите им. Аз не познавам човек който да защитава крадци и мошеници освен ако не се облагодетелства от кражбите им.
Коментиран от #125
10:44 10.12.2025
123 Виж сега
До коментар #91 от "Калчо":"Не си виновен,че си се родил беден,виновен си,ако умреш беден"--Бил Гейтс.Личен изборна всеки е да учи,да се квалифицира,да си намери подходяща професия,да бачка яко.Ако постоянно се чудиш кого да нарочиш за виновен за ТВОИТЕ неуспехи,няма да успееш в живота.Вчера в Референдум слушах,как 99% от учениците били давали по 20лв на охраната на дискотеката да ги пусне ,защото били непълнолетни.И обвиняват охраната,че била корумпирана.Ами какво да кажа--вместо да учат,те по дискотеки.После другите виновни.
Коментиран от #129
10:45 10.12.2025
124 Дзън-дзън
До коментар #1 от "мдааа":Въобразяваш си, че българите масово не виждат безспорното - в тази истеризирана на макс ситуация от вресливите розови понита, в която повечето парламентарни сили се включиха самоотвержено, единственият партиен лидер който запази спокойствие, добрия тон и не се поддаде на поканите за шумна махленска свада по ромски бе ....Буци.
Спокойно постави акцента на отговорите си в контекста на най-важното, влизането в еврозоната, ясно артикулира основната цел на истеризаторите - да се бламира това влизане. И те просто нямат защита, защото реалността демонстрира на 100% тяхната национална безотговорност. Да се опиташ да саботираш влизането в еврозоната дни преди събитието / и то след като години си заявявал това влизане като свой приоритет/ - това е гаф на гафовете. Да правиш санитарни кордони и масови протести срещу Пеевски, с когото си бил коалиционен партньор и си го прал - това е огромен гаф. Да наричаш Пеевски публично "прасе", а после да му търсиш сметка защо е казал нещо невъзпитано за навеждането на простака Мирчев - гаф.
Цената за тия гафове скоро ще бъде платена. Ще дойде новата година.
Хората ще видят с очите си колко "страшно" е еврото.
А после, когато нещата се поуспокоят, Буци най-вероятно ще предизвика предсрочни избори. Защото ще е сигурен, че ще вдигне резултата си, а тия, които превърнаха държавата в пореден жълтопаветен цирк преди Нова година и влизането в еврозоната, ще получат пореден отрезвяващ удар.
Ще видим как ще се случат нещата, но
10:46 10.12.2025
125 Под кривата круша
До коментар #122 от "Учуден":Гарантирам ти ,че и медиите на Прокопиев ще предпочитат Борисов.
10:47 10.12.2025
126 Остават ни 20 метра до финала...
Коментиран от #133
10:48 10.12.2025
127 Дааааа, да. Така е
10:50 10.12.2025
128 Дзън-дзън
До коментар #59 от "Само питам":Баце, виждам, че си болен от ППДС.
Като така - защо не ни се похвалиш с нещо построено от тия гении?
Повтарям: с нещо построено от тях, а не с техни плюнки по построеното от някой друг!
Та?
10:51 10.12.2025
129 Възмутен
До коментар #123 от "Виж сега":"Личен изборна всеки е да учи,да се квалифицира,да си намери подходяща професия,да бачка яко"
Аз пък не познавам нито един в България с професия и яко бачкане да е станал богат поне на половината на Пеевски или Борисов - хайде стига със заучените фрази и лозунги. Нямаш ли вуйчо владика няма да станеш поп - не си ли комбина с властта до никъде няма да стигнеш.
За пример ще ти дам че има лекари специалисти много на 2-3 хиляди заплата но директора на болницата "Майчин дом" в София за миналата година заплатата му била по 90 000 на месец или 1080 000 за годината но пък е такъв от 5 години а е декларирал 9 милиона спестявания.
Яко бачкане е паднало
10:52 10.12.2025
130 Заведох ви в сърцето на Европа
10:52 10.12.2025
131 Референдум за запазване лЪв
Запазване на Кеш. Забрана за теглене на заеми. Замразяване на цени на храни, ток, вода, лекарства.
Замразяване на вдигане на всякакви данъци до 2030 г. Нито лев за превъоръжаване. Българският евтин ток от Козлодуй 6 стотинки киловатчас ЗА БЪЛГАРИТЕ, не за Македония, Украйна, Молдова. На тях продавайте скъпият микс 26 ст. киловатчас със всякакви таксички. За всички българи 1 кубик вода, ЕДИН ЛЕВ.
Хляб само от българска качествена пшеница. Запазване на българско животновъдство и зеленчукопроизводство. Месо и плодове само български. Забрана внос на нискокачествена пшеница от други държави. Запазване на Енергетика и отказ от плащане на квоти.
А еврото си го вземете и се махайте от България.
10:53 10.12.2025
132 Брутална наглост и безочие
Но ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...
Коментиран от #137
10:58 10.12.2025
133 Избирател
До коментар #126 от "Остават ни 20 метра до финала...":"ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат"
Даже и това право нямаме - на последните избори от 2000 проверени секции в 1200 нарушения но видиш ли изборите били честни и дупетатите били легитимно "избрани" - да не говорим как беше "избран" Пеевски и какво се случи в Пазарджик - някой осъден или поне глобен - медиите и те съвсем удобно забравиха този случай и мълчат - иначе купуването и продаването на гласове било престъпление.
Да не говорим че "референдум" е направо мръсна дума
10:59 10.12.2025
134 Кратунчучуна
11:01 10.12.2025
135 Хохохо
11:03 10.12.2025
136 ГЕРБ пада от власт
Коментиран от #143
11:06 10.12.2025
137 Протестиращ
До коментар #132 от "Брутална наглост и безочие":"Еманация на "мека диктатура", предателство , корупция и слугинаж"
Никога няма да простя предателството на ПП$ДБ които изпраха Борисов и Пеевски и ги върнаха на бял кон във властта като си направиха "сглобка" с тях - ако не бяха те сега двамата просто щяха да са лош спомен - толкова Усилия на Радев да ги смъкне отидоха на вятъра. Пролетта също подкрепиха ГЕРБ и ги оставиха да завладеят службите а сега щели да ги свалят - няма да се учудя ако след нови избори пак си направят "сглобка" с тях въпреки че са ги "свалили" - те просто се мъчат да яхнат протеста.
11:07 10.12.2025
138 Не Борисов и Пеевски са враговете
засрамете се! И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .
Коментиран от #142, #148
11:08 10.12.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Гадно
До коментар #72 от "Отговор":Борисов ще разбере, че ще изпълнява това, което кажат хората и новият главен прокурор
-;-
Мачото от Банкя ще слуша какво му каже СВИНАРЯ!
11:09 10.12.2025
141 Охаааа
Коментиран от #146
11:10 10.12.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Ще се задавиш
11:11 10.12.2025
145 гост
11:13 10.12.2025
146 Усвояванаията на другарите са принцип
До коментар #141 от "Охаааа":Охаааа
00ОТГОВОР
Влезем ли в Еврото 20 милиарда изчезват за миг
-;-
Само 20 (двадесет) милиарда ли?!?!?!
Та Другарките и Другарите в пропадналата ни партоклация си крадат кой колкото може да усвои!
11:13 10.12.2025
147 Усвояванаията на другарите са принцип
00ОТГОВОР
Влезем ли в Еврото 20 милиарда изчезват за миг
-;-
Само 20 (двадесет) милиарда ли?!?!?!
Та Другарките и Другарите в пропадналата ни партоклация си крадат кой колкото може да усвои!
11:14 10.12.2025
148 Помнещ
До коментар #138 от "Не Борисов и Пеевски са враговете":"А самата същност на атлантизма"
Много си прав - нали точно най-големите евроатлантици ги върнаха на власт че и ги подкрепяха до сега - точно те са най-големия проблем.
11:14 10.12.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.