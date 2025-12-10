Новини
Борисов: Остават ни 20 метра до финала, след 1 януари ще говоря за оставки

Борисов: Остават ни 20 метра до финала, след 1 януари ще говоря за оставки

10 Декември, 2025 09:28 2 049 149

  • бойко борисов-
  • еврозона-
  • герб-
  • бюджет

Борисов даде да се разбере, че няма да отстъпи от основната цел на ГЕРБ

Борисов: Остават ни 20 метра до финала, след 1 януари ще говоря за оставки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мисля, че направихме един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала – от 1 януари да влезе еврото. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Борисов даде да се разбере, че няма да отстъпи от основната цел на ГЕРБ – влизането на страната в еврозоната, като припомни, че това е била и основната цел за участието на партията в настоящото правителство.

По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е, заяви Бойко Борисов.

Това е геостратегическа задача, изключително важна задача и искам да я довършим до края, подчерта лидерът на ГЕРБ. Той отбеляза, че всички партньори са запознати.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдааа

    124 8 Отговор
    Тупа топката, опитва се, де. Ама голям страх го тресе. И му е много тъпо, че никой не го иска. Ама като клекна (или седна в скута) на Дебелян, тъй ще е. И още по-зле.

    Коментиран от #51, #124

    09:38 10.12.2025

  • 2 свако Вако

    97 4 Отговор
    Кой ша та чака баце...

    09:38 10.12.2025

  • 3 Пиянка Залянка

    118 13 Отговор
    Както може да "влезе" еврото, така може и да излезе - като оная ти работа в Мис Бикини. Така че не се възгордявай, мyтро. Левът ще се върне след като се разпадне еврозоната, а ние ще си платим цената като през 1997 г. за грешката, че те оставихме на власт да надробиш подобни бели.

    Коментиран от #139

    09:39 10.12.2025

  • 4 въпросче

    104 3 Отговор
    Това, което съм видял по телевизията е, че при протеста в началото на декември не е имало нито един плакат говорещ за етническа или религиозна омраза. Плакатите бяха лично срещу Пеевски, т.е. вчерашните протести трябваше да накарат хората насила да заобичат Пеевски. Бих попитал господин Пеевски днес чувства ли се харесван от хората, които вдигнаха плакати със задраскано "Д". И бих му казал, че насила хубост не става. Същия въпрос бих поставил и на господин Борисов - вчера и неговите хора протестираха

    Коментиран от #29

    09:39 10.12.2025

  • 5 Вашето мнение

    78 3 Отговор
    Дръж са баце, за последно ти е

    09:39 10.12.2025

  • 6 Оставка

    89 3 Отговор
    Бандит

    09:39 10.12.2025

  • 7 ахаа

    78 1 Отговор
    кой ще те пита бе ..........................

    09:39 10.12.2025

  • 8 Nека още да си дохапнат

    49 1 Отговор
    Само да не повръщат

    09:40 10.12.2025

  • 9 Гост

    81 6 Отговор
    Бойко, решението не е твое. Хората не те искат и искат да си изтеглите скапания кабинет веднага. Нали променихте закона и сега не президента , а вие предлагате служебното? Каквъ ти е проблема?

    09:41 10.12.2025

  • 10 Кабакрадев

    40 1 Отговор
    Продадох марката СДС на Баце,но новият биг бос Деля..н разкешва повече,и има по-голямо влияние,затова може да прехвърлим правата върху марката на Новото Начало,......

    09:41 10.12.2025

  • 11 ЗРИТЕЛ

    42 2 Отговор
    С ИНДИАНСКОТО ИМЕ- ЧОВЕКА ГОВОРЕЩ НЕИСТИНИ...

    09:41 10.12.2025

  • 13 честен ционист

    54 2 Отговор
    След 20 дни ще е забегнал за острова на кораба на Пимпи.

    09:42 10.12.2025

  • 14 хмм

    74 3 Отговор
    Какъв финал бе? Тоя мизерник ни води към ада?

    09:43 10.12.2025

    62 2 Отговор
    и затвор , безродници !

    Коментиран от #83

    09:43 10.12.2025

  • 16 честен ционист

    18 21 Отговор

    До коментар #14 от "хмм":

    ПП ще ви води право в окопите край Кишинев и Одеса.

    09:44 10.12.2025

  • 17 Трол

    8 64 Отговор
    Г-н Борисов трябва да удържи фронта, защото руските подлоги искат да провалят влизането на еврото с протести.

    Коментиран от #30, #33

    09:44 10.12.2025

  • 19 Гацо

    9 21 Отговор
    Дебелакът Асен, какво рече?

    09:45 10.12.2025

    52 0 Отговор
    Защо ли такъв смел човек, като Меси от Банкя, го тресе страх от Сви...нята,освен с чанта компромати,....или общи сметки.

    09:45 10.12.2025

  • 21 Истина

    7 42 Отговор
    При избори сега, отново ще се повторят резултатите от предишните, ще се дадат милиони пак за същото. Ако президента направи партия ще обере гласовете на левите формации, но ГЕРБ пак ще са първи и отново ще има избори след избори до безкрай. Няма светлина в тунела.

    09:46 10.12.2025

  • 22 Кораба !

    45 1 Отговор
    Кораба !

    Вече !

    Е Потънал !

    След 20 Дни !

    Пак !

    Ще Е !

    Потънал !

    09:46 10.12.2025

  • 23 ТОВА СНИШАВАНЕ МАНИПУЛИРАНЕ

    47 1 Отговор
    ГО ЧУВАМЕ ВЕЧЕ 15 ГОДИНИ ОТ ТОЗИ ЕДНО КНИЖЕН ТУУУЛУП. ПАК ЩЕ ИЗКАРА ДРУГИ ВИНОВНИ. ДОРИ И ПРОТЕСТИТЕ. ЩЕ ЧАКА ПО НЕГОВИТЕ ДУМИ ОЩЕ ДВАЙСЕТИНА МЕТРА ДОКАТО УТИХНЕ ВСИЧКО И КАКТО ПРЕДИ НА ГЪРБА НА НАРОДА И ОБЯЗДВАНЕ СЪС СВОИТЕ ГЕРБАВИ И БИЗНЕС МЕНТИТЕ СЪС 200. ДО КРАЙНАТА ПОБЕДА И ПОСЛЕ СЪД И ЗАТВОР.

    09:47 10.12.2025

  • 24 гост

    47 1 Отговор
    Борисов, шубето е голям страх! не си спал отдавна, ослешваш се всяка вечер като лалугер за да не те сполети "народната любов"! За тебе няма да има прошка както ти прости на Иван Костов. Погледни се в огледалото: Торбичките под очите ти са до горната ти джука и бузите ти увиснаха до раменете! Ха сега изиграй едно мачле с Пеевски да ти мине!

    09:47 10.12.2025

  • 25 Искам Борисов да коментира

    38 2 Отговор
    Контрапротеста в Стара Загора,организиран от ГЕРБ.Дамо сиганин,криминални лица и ГЕРБ лелките от общинската администрация

    09:48 10.12.2025

  • 26 Да така е

    14 0 Отговор
    09:48 10.12.2025

  • 27 Много хора,

    Такива хора има много.
    В България има сериозна празна ниша от десни хора, които не намират представителство.

    ДПС най добре се доближава до тях.

    Само фактът, че са явни опоненти на Радев и групата партии около него, начело с ППДБ. е достатъчен.

    09:49 10.12.2025

    25 1 Отговор
    СЦЗ, при бай Ставри, той е строг но... справедлив. Нещо,торбички под тиквени очички, боци как е, безсъние, алко.... грижа си ми

    09:49 10.12.2025

  • 29 Поредното мюре

    24 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    Жал ми е за тази част от нашите турци , дето все ги изработват да гласуват за морета на олигархията и ДС - Доган се износи и алкохолизира и просто го смениха с по-прясно мюре. Каква етническа омраза бре? Крадеца няма раса,етнос и цвят ,а е просто крадец.Дори при Тошо повечето българи се дистанцираха от възродителния процес.

    09:50 10.12.2025

  • 30 Градинар

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    Ти май нещо си много близък с г-н Борисов ?.Съмнителен си в навеждането.

    09:50 10.12.2025

  • 31 Емигрант

    25 0 Отговор
    20 дни ли ти трябват да научиш наизуст "стихотворението" което ще ти напишат съветниците ти бе Тиквен илитерате ? Значи 20 дни ще се криеш и спотайваш като типичен червен шумкар и след товз ще нападнеш някоя "МАНДРА" ?

    09:51 10.12.2025

  • 32 Благой

    27 0 Отговор
    ЛЪЖЕЦА ВИНАГИ СИ ОСТАВА ЛЪЖЕЦ

    09:51 10.12.2025

  • 33 Абе...

    26 1 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    Г-н н Борисов, както и Пеевски трябва да се махат, трябва да отговарят пред съда за поразиите и кражбите, които заграбиха. Трябва да върнат всички милиарди отнети от хората.( А пропо Цветелина Бориславова си купи тези дни банка!!!!). Тези предатели и техните сподвижници трябва да са в затвора!!!!

    Коментиран от #60

    09:52 10.12.2025

  • 34 Бойко каквото и да правиш

    17 1 Отговор
    Ще ходиш като Бай Тошо в затвора.
    и ще бъдеш забравен.

    Никой няма да те споменава.

    09:52 10.12.2025

  • 35 Да не забравяме НИКОГА

    7 10 Отговор
    че Борисов е този, който ни натресе Радев за президент и то зорлем, напук на всички!

    Също да не забравяме, че Борисов ни натресе Сглобката, без никаква необходимост.

    Също да не забравяме, че Борисов лесно кляка при уличен протест. Те ППДБ на това разчитат, инак силиците им са нищожни.

    Борисов не за пръв път се договаря с Радев зад гърба на избирателите.

    Като нищо пак ще го направи, но вече за последно, край с ГЕРБ , ако това се случи!

    09:53 10.12.2025

  • 36 Калчо

    24 1 Отговор

    До коментар #21 от "Истина":

    И пак ще има протести! Тоя и шайката му докато не се изметат няма да има бъдеще за България! Много са некадърни и живеят ден за ден! За времето на управлението което не е малко каквото направи половината му цена ограби а направеното не може да издържи две години без ремонти! Тоя и Пеевски да се махат веднага и да понесат отговорност за действията си! Но всичко е тяхно и никой няма да ги пипне освен народа!
    И с това евро ще се закопаем много под дъното! Не е сега времето за еврото!

    09:54 10.12.2025

  • 37 Тая

    20 1 Отговор
    Мутра сикаджииска герберска и магнитската с-и-ч-га в Белене -крадци

    09:54 10.12.2025

  • 38 Омраза

    20 0 Отговор
    Този "финал" ще е твоят вечен позор слугинче, а може и по-лошо!

    09:56 10.12.2025

  • 39 ккк

    26 1 Отговор
    няма кой да те чака от януари , сега и веднага - Оставка . Дали сега или януари е едно и също

    Коментиран от #66

    09:56 10.12.2025

  • 40 Само питам

    29 1 Отговор
    Баце дали ще ходи на протестите или ще се крие в бункера ? А Пеевски ??

    Едно време бай Тошо ходеше между хората .
    Сега всички политици се крият от народа !!

    09:56 10.12.2025

  • 41 Айде, Боко пак почна

    22 1 Отговор
    тънките намеци за оставка!

    Усещам как всички гербаджии ще минат в ДПС!

    Врътките на Баце май вече не се траят!

    09:57 10.12.2025

  • 42 Бъдеще

    21 0 Отговор
    Догодина е твоя личен финал. Не знам кой би издържал на толкова клетви от оскотелия народ... а дори не ми се мисли след като влезе еврото..

    09:57 10.12.2025

  • 43 Коментар

    21 2 Отговор
    Борисов ще остави "черепи и кости" и една ромизирана България. Неговата управленческа немощ беше зад фасадата на неговата кариера на контрабандист и руски агент. Борисов има страх единствено от бой, изселване, трудов лагер, смъртна присъда и т.н. Той е свикнал да получава софийско гражданство като докладва майка си като учителка. За Борисов върховенството на правото на ЕС е само вятър, ми скоро ще разбере колко тежи България и какво ще се случи с неговата опг . Ако преди това Пеевски не му отмъсти за мизериите пред американци и британци. Лично Борисов остави компроматите

    09:57 10.12.2025

  • 44 новинарник

    28 0 Отговор
    Ако има протести в Русия ще ги отразят на часа .

    А протестите в Гърция защо никъде не ги дават ?
    А протестите в 90 града в Германия ?
    За протестите тук пък няма да говорим .
    Голяма демокрация , голяма чудо ...

    09:58 10.12.2025

  • 45 Мнение

    15 4 Отговор
    Още тази вечер ще подадат оставка, а от първи януари министър на вътрешните работи в новата анти Борисов Пеевски коалиция ще е Бойко Рашков

    Коментиран от #50

    09:58 10.12.2025

  • 46 Май Наим Г Зина

    26 0 Отговор
    Борисов да не забравя как хората извлякоха дядо му от къщата навън и го пребиха с тояги.

    09:59 10.12.2025

  • 47 Протестър

    24 0 Отговор
    Оставка, оставка, оставка

    09:59 10.12.2025

  • 48 Банкянски пожарникар

    26 1 Отговор
    Остават ни 20 метра до финала на тази държава.
    Лешоядите винаги пируват, когато има труп.

    10:00 10.12.2025

  • 50 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мнение":

    От трън, та на глог.

    10:01 10.12.2025

  • 51 Виж сега

    6 29 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Какво значи никой не го иска? Напротив --винаги стотици хиляди гласуват за ГЕРБ, защото Борисов Е и ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЛИДЕР.Знаеш ли защо е така? Защото искаме пътища,саниране прогрес,а НЕ искаме фабрики за насекоми и ядливи чашки за кафе.

    Коментиран от #57, #59, #63, #77, #87

    10:01 10.12.2025

  • 52 Хмм

    20 0 Отговор
    веднага след съставяне на правителството той каза, че след нова година година ще го свали, обещал е на на Брюксел парите от гаранционния фонд на борд, че са закъсали за заплати, самата лайен призна, а ЕЦБ е на загуба, затова са и огромните заеми да се нахарчат на воля, а зафиров и трифонов - в кошчето

    10:02 10.12.2025

  • 53 читател

    20 1 Отговор
    Видяхте ли контамитинга на Пеевски в Кърджали ?? Едва 300-400 човека . Само на толкова е успял да плати .

    10:03 10.12.2025

  • 54 Гост

    18 1 Отговор
    бойчеееее, а колко метра ти остават до затвора, знаеш ли?

    10:03 10.12.2025

  • 55 Оня с коня

    15 2 Отговор
    Народа каза: Фал Старт
    За какъв финал говориш?

    10:04 10.12.2025

  • 56 дядото

    14 1 Отговор
    много ме е срам,че такива са част от обществения ми живот.пфу

    10:04 10.12.2025

  • 57 Ти да видиш

    13 3 Отговор

    До коментар #51 от "Виж сега":

    Забрави завода за електромобили, петте моста над р. Дунав и трите тунела (или както ги бяха номерирали мошениците от Професинални Протестъри). ;)

    10:04 10.12.2025

  • 58 Разум

    1 6 Отговор
    Вкарвате малко ред в тази объркана държава

    10:04 10.12.2025

  • 59 Само питам

    23 1 Отговор

    До коментар #51 от "Виж сега":

    И кой гласува за него ? Само държавната администрация защото ги е страх да не си загубят "работните" места !

    Коментиран от #89, #98, #128

    10:05 10.12.2025

  • 60 Леля Гошо

    13 3 Отговор

    До коментар #33 от "Абе...":

    За да бъдат дадени под съд, трябва да изгоним Сарафов, да назначим честен и почтен главен прокурор който да внесе в съда делата на трупчета и да чакаме пред съдебната палата с тояги

    Коментиран от #71, #116

    10:05 10.12.2025

  • 61 Остават

    15 3 Отговор
    20 дни и живота става розов! Да ама надали, българинът го чака тежка година на инфлация до изравняване цените евро-лев 1-1! Затова си подсигуряват администрацията с 50% увеличения на заплатите!

    10:05 10.12.2025

  • 62 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    Манипулатор! Върти се като ветропоказател.
    Не искаше да флизаме , щот не сме били готови.

    10:06 10.12.2025

  • 63 Калчо

    13 3 Отговор

    До коментар #51 от "Виж сега":

    Кой са стотиците хиляди? Калинките от администрацията, полицията и военните, нали? Купените секции също!
    Но се надявам младите хора да не бъдат търпеливи като предишните две поколения! Кой дойде на власт все ги ограби, живота им мина! Нека това поколение да вземе нещата в свой ръце и да не допусне повече такива!

    Коментиран от #76

    10:06 10.12.2025

  • 64 доник

    17 3 Отговор
    Оставка сега бе Тулуп крадлив.

    10:06 10.12.2025

  • 65 ХАХАХАХА

    13 2 Отговор
    ДА СЕ СПЪНЕШ ДАНО НА 19 МЕТЪР

    10:06 10.12.2025

  • 66 Да те питам

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "ккк":

    Мама даде ли ти джобните тази сутрин? Защото хора,които хал хабер нямат от политика(гледай офанзива от събота,момичето понятие си нямаше от свобода и диктатура) се опитват да обясняват на родителите си,че не разбират как да живеят.

    Коментиран от #96

    10:07 10.12.2025

  • 67 Ззз

    14 1 Отговор
    Чухте Tиквyн. Първо трябва да изпълни "изключително важната задача", дадена му от бе по-малко корумпираните брюкселски шефове.

    10:07 10.12.2025

  • 69 9876

    0 0 Отговор
    -09876

    10:08 10.12.2025

  • 70 Това е....

    9 0 Отговор
    Оправданието на ОПГето

    10:08 10.12.2025

  • 71 Данчо ментето

    7 0 Отговор

    До коментар #60 от "Леля Гошо":

    Да но и Сарафов не си тръгва въпреки че не е легитимен! Правителството не можа да го смени!

    Коментиран от #78

    10:08 10.12.2025

  • 72 Отговор

    9 0 Отговор
    Борисов ще разбере, че ще изпълнява това, което кажат хората и новият главен прокурор

    Коментиран от #140

    10:09 10.12.2025

  • 73 Сусу Манарата

    13 1 Отговор
    Младежи, не му вярвайте на този! Продължавайте да го натискате с още по-голяма сила! Олабите ли примката, пак ще се измъкне.

    10:09 10.12.2025

  • 74 Дориана

    15 1 Отговор
    Популисткия лозунг – „Не на омразата”звучи много нелепо, нагло и нахално от Пеевски и Борисов, които бавно и систематично унищожаваха България чрез мафия, корупция, кражби, рекети, полицейщина. Превърнаха Полиция, Съд и Прокуратура във зависими институции, които не работят за народа, а за Пеевски и неговия подгласник Борисов каквото им наредят. Опитаха се да разделят народа чрез бюджета , същото правят и чрез Общините като с приоритет са Общините на ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС. Пеевски се обгражда с турското и ромското общество, чрез раздаване на обещания и пари точно в тези региони където има концентрация на тези етноси. Именно на тях разчита при изборите за да влезе във властта и след това да упражнява контрол върху силовите структури и цялото българско общество. Прикриват кражбите и корупцията при ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС , в същото време използват Полицията за арести и претърсвания в офиси на техните неудобни опоненти. По този начин се опитаха да завземат властта във Варна, нападат от всички страни политици от ППДБ и Величие. Нападат всеки, който е заплаха за тяхното политическо оцеляване.Това е пълзяща диктатура. Пеевски и неговия подгласник Борисов са тотално провалени политици и трябва да напуснат Парламента и политиката.

    10:10 10.12.2025

  • 75 Всички заедно

    9 3 Отговор
    « Часът и мястото на срещата са известни»!
    Ние, родителите на двама студенти,ще ги подкрепим .
    Подкрепете ги и вие!

    10:10 10.12.2025

  • 76 Въздух под налягане

    4 4 Отговор

    До коментар #63 от "Калчо":

    Първо покажете,че можете сами да се справите с живота,а после философсвайте.Още сте на колела(не сте стъпили здраво на земята) и кой накъдето ви бутне,натам се движите.

    Коментиран от #91

    10:10 10.12.2025

  • 77 Какъв прогрес драги?

    12 2 Отговор

    До коментар #51 от "Виж сега":

    Както я взе тая държава така и остави, на последно място в ЕС по всичко.
    За 12 години еднолична власт никакви реформи не направи.
    Можеше да направи сто неща направи едно-две.

    Коментиран от #102

    10:10 10.12.2025

  • 78 МВР служител

    6 3 Отговор

    До коментар #71 от "Данчо ментето":

    Сарафов ще го тръгнат към затвора в град Яши, Румъния. Заедно с други "прокурори" , Борисов и Пеевски. Ще бъдат транспортирани до румънски затвор по искане на европейската прокуратура за да се справим с метастазите им на спокойствие в България

    Коментиран от #92, #97, #112

    10:11 10.12.2025

  • 79 Господин слънце....

    10 1 Отговор
    Даже и кметовете ,които дундуркаш , са по твой образ и подобие.....

    10:12 10.12.2025

  • 80 дон

    11 2 Отговор
    Номера на Туморът от Банкя. Не сега, а после. После ще измисли друго и така.

    Ама Тикво крадлива, научихме ти селските номера и вече не става. Оставка Тулупв

    10:12 10.12.2025

  • 81 Авитохол

    10 1 Отговор
    Лукова глава.
    Натикването насила във пропадналата зона му било цел.
    От 1ви ян ще е безцелен.
    То не прави разлика между цел и средство....

    10:13 10.12.2025

  • 82 9689

    11 2 Отговор
    Долна гадна мутро,измет природна скоро ще приказваш друго....

    10:14 10.12.2025

  • 83 Тагарев Тошко

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оставка":

    Да но няма кой да ги съди! Всички са обвързани и зависими, държани с компромати и заплахи! Така става когато една власт се задържи много години, Борисов и Пеевски дълги години са заедно и така овързаха всички органи че разплитане няма! През 2013 си спретнаха един пиар и разделиха народа на две, едните мислят че Борисов държи Пеевски далеч, другите ги лъжат на етническа основа! Останалите не гласуващи просто са приспан народ!

    10:15 10.12.2025

  • 85 Проклет и червата да си, ДС мутро, ти и

    12 1 Отговор
    ортака ти Пеевски.
    Пфу...

    10:15 10.12.2025

  • 87 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #51 от "Виж сега":

    Пътища, но само за София до морето. Останалата част от България е неглежирана. Магистрала Хемус вече 50 години е само започната и недовършена, понеже по нея софианци не ходят до Гърция.
    Санировката опада от първият вятър.
    Прогресът ви е да подтичвате 15-20 години след водещите страни и да им купувате огризките на цена, като за хайвер.
    А вашият лидер пълни чекмеджетата от това.

    10:16 10.12.2025

  • 88 Ялчин

    10 1 Отговор
    Оставка днес!!!

    10:16 10.12.2025

  • 89 И така да е

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "Само питам":

    Да предположим,че съм от държавната администрация.Щом Кирчо и Кокорчо дойдат на власт,веднага махат тези на вашите и слагат тези на нашите.Даже НАШЕ МВР и т.н.Аз против своите интереси ли да стана.Пък те доказаха,че са импотентни,образно казано,да свършат нещо полезно.

    Коментиран от #95

    10:17 10.12.2025

  • 90 Борисов???

    13 1 Отговор
    Какъв Финал мутро крадлива!? Закопаваш Народ и Държава! Проклет да си!

    10:17 10.12.2025

  • 91 Калчо

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "Въздух под налягане":

    Въздух под налягане сте Вие дето сте се "справили" с живота. Вашето справяне е за сметка на много други хора. Ако не бяхте облагодетелствани от ГЕРБ и ДПС щяхте да не се справите.

    Коментиран от #123

    10:17 10.12.2025

  • 92 Бай Данчо

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "МВР служител":

    Не разчита на тази румънска прокурорка! В Европа има много по големи далавери от Сарафова та та да го погне точно тя!

    10:18 10.12.2025

  • 93 Борисов

    12 1 Отговор
    Разбрахме, че са ти отказали виза за САЩ.
    То ние посланник нямаме, тиквата тръгнал да урежда визи
    Тръмп се чуди как да се отърве от навлеците, та нас ще ни пусне.
    Тръмп се смее до превиване, че някаква говоряща тиква иска нещо за една свинишен!

    10:18 10.12.2025

  • 94 цкиоли

    14 1 Отговор
    Оставка мръсен циганин лъжлив и крадлив и после на съд. Оставка. Още вчера трябваше да си при бай Ставри.

    10:18 10.12.2025

  • 95 Само питам

    15 3 Отговор

    До коментар #89 от "И така да е":

    И кой казва че народа иска Кирчо и Кокорчо ?
    Хората искат рестарт на тая държава .
    Не го ли проумяхте вече .

    Коментиран от #104, #108

    10:19 10.12.2025

  • 96 ккк

    10 2 Отговор

    До коментар #66 от "Да те питам":

    от 25 се оправям сам , не чакам някой да ми дава а си изкарвам , и с БОко и без него слънцето пак ще изгрее. Но ми омръзна да се краде от мен и хората като мен да има за такива като Боката и неговия електорат , айде бегай при Пеевски и му слугувай

    10:19 10.12.2025

  • 97 Късно е...

    7 2 Отговор

    До коментар #78 от "МВР служител":

    Късно....!Кожата на многовековна България вече я НЯМА......България ,не само е съсипана ,НЕЯ вече я няма.....Великата НИ РОДИНА вече Я НЯМА....и за това не е виновен само един ,виновен е един народ....

    10:19 10.12.2025

  • 98 Дон Дони

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "Само питам":

    Да това са техни назначения на некадърни и арогантни хора без образование и морал! Знаят много добре че освен за чистачки и общи работници за друго не стават! Бетонирани по служби от сума години, гледат на обикновения гражданин като човек втора класа!

    10:21 10.12.2025

  • 99 Гръч

    9 2 Отговор
    Където стъпи мутра трева не никна

    10:22 10.12.2025

  • 100 Ще го търсите на Островите на Занзибар,

    6 0 Отговор
    Райските Острови с Райските Плажове! 3 мъже на средна възраст от Банкя с Опит, Ръководят Строителството 4 год! ПОЛОВИНАТА селища са готови! Инвестицията е 320 мил Долара! Води се Инвестиция на Бушон! Менков е Коратора!

    10:24 10.12.2025

  • 102 Виж сега

    6 4 Отговор

    До коментар #77 от "Какъв прогрес драги?":

    Може да си затваряш очите колкото искаш,но даже София е по-хубава(като изключим,че сега е зарината с боклук) --метро,нови автобуси,детски площадки,зона НДК,Витошка.В страната --след ПП един метър път не е построен.Дойдоха с големи заявки,а свършиха НИЩО И ПОЛОВИНА.

    10:24 10.12.2025

  • 103 Струва ми се, че вече

    3 5 Отговор
    текат задкулисни и криминални разговори и пазарлъци между Борисов и Радев, зад гърба и на протестиращите и на всички граждани, на които пак се спрягат някакви договорки, сглобки и се разпределя властта!

    Спомнете си как след последните избори Борисов, Радев и Доган се споразумяха за сегашния кабинет!

    Но... не предвидиха цунамито Пеевски, който се ядоса и им ритна столчето под краката!

    През цялото време на този кабинет Пеевски и ДПС носят Борисов на гърба си! И го вардят да не излиза от правия път.

    Коментиран от #113, #118

    10:27 10.12.2025

  • 104 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #95 от "Само питам":

    2020 година какво беше,ако не рестарт.И какво стана? Пусни си записа на ПП,пак да осъзнаеш какво ви кроят.Сърбахме им попарата,Мерси.

    10:28 10.12.2025

  • 105 Е асъл де

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "хмм":

    То там е финала !

    10:28 10.12.2025

  • 107 Избирател

    11 2 Отговор
    "след 1 януари ще говоря за оставки"

    Аха гушнахте паричките да ни натикате на потъващия кораб против мнението на българския народ и като се уверите че окончателно сте затрили България може да си вземете паричките и да напуснете кораба - поне ще има ли за златна тоалетна предателството ви.

    10:29 10.12.2025

  • 108 Какво значи

    7 2 Отговор

    До коментар #95 от "Само питам":

    рестарт на държавата , обясни с думи прости ! А нов народ ще търсим ли ?

    10:29 10.12.2025

  • 109 Дааааа,

    12 1 Отговор
    Остават ни 20 метра до финала. Да си реализираме до дупка предателството и гаврата с народа да е пълна

    10:30 10.12.2025

  • 110 кратун

    11 1 Отговор
    крадеца на коли въобще не говори

    10:30 10.12.2025

  • 111 павела митова

    11 1 Отговор
    БУЦИ ,ТЯ ТАЗИ ЕВРОЗОНА И ЕВРО ЩЕ ТИ ИЗЯДАТ ГЛАВАТА ,ТОВА ТИ Е НАЙ ГОЛЕМИЯ ПОЗОР ,НО ВНУЦИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ,СПОКО ,

    10:32 10.12.2025

  • 112 Ало,

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "МВР служител":

    Тебе не са ли те деполитизирали през 1990 година? Или тогава още не си бил в проект?

    10:33 10.12.2025

  • 114 Под кривата круша

    2 6 Отговор

    До коментар #101 от "Зарадвай народа":

    Животът показва,че със злоба,само под кривата круша се стига.Сега,да предположим,че на едно и също място застанат Борисов и някой от ПП,при кого ще отидат журналистите за интервю,познай.Въпросът не изисква отговор.Факт е че Борисов си остава фактор в политиката.

    Коментиран от #119, #122

    10:33 10.12.2025

  • 115 Остават ни 20 метра до финала...

    6 2 Отговор
    Четем тъпотиите на Борисов но си спомняме какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...

    10:34 10.12.2025

  • 116 Малеее ,

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Леля Гошо":

    колко си неграмотен ! Главният прокурор никого НЕ разследва , той няма такива правомощия ! Главният прокурор е АДМИНИСТРАТИВЕН ръководител . Прочети какво значи това и междувременно разкажи за делата на трупчета , ако обичаш !

    10:35 10.12.2025

  • 117 Протестите на Радев и ППДБ

    2 4 Отговор
    разчитат на колебливия и нерешителен Борисов, а не на някаква реална сила.

    И какво става- тъкмо протестите почти се спихнагха и Борисов изведнъж заговори за оставка?!

    Тъкмо преди протеста довечера, тъкмо да налее малко бензин в колата на ППДБ!

    Боросов е замислил някоя поредна сглобка след Нова година, помнете ми думата!

    Коментиран от #120

    10:36 10.12.2025

  • 118 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #103 от "Струва ми се, че вече":

    "текат задкулисни и криминални разговори и пазарлъци между Борисов и Радев"

    Така ли ти каза твоя идол Пеевски да лъжеш - те ужким "задкулисни и криминални" ама ти знаеш със сигурност.

    10:36 10.12.2025

  • 119 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #114 от "Под кривата круша":

    отрицателе фактор в политиката. отвращава харота от политиката

    10:38 10.12.2025

  • 120 Избирател

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Протестите на Радев и ППДБ":

    "Боросов е замислил някоя поредна сглобка след Нова година"

    Хайде поредния който знае какво мисли тиквата - тя "сглобка" става само ако има предатели които предизборно се кълнат че ще вкарват тиквата в затвора а после го изпират и си правят коалицийка с него.

    С тиквата си заминават и ПП$ДБ и Пеевски

    10:41 10.12.2025

  • 121 Никой

    2 0 Отговор
    Доста бедни сме.

    10:43 10.12.2025

  • 122 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "Под кривата круша":

    "при кого ще отидат журналистите за интервю"

    При този който е купил медиите - не ставай смешен - много добре го знаеш но се мъчиш да защитаваш кражбите им. Аз не познавам човек който да защитава крадци и мошеници освен ако не се облагодетелства от кражбите им.

    Коментиран от #125

    10:44 10.12.2025

  • 123 Виж сега

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Калчо":

    "Не си виновен,че си се родил беден,виновен си,ако умреш беден"--Бил Гейтс.Личен изборна всеки е да учи,да се квалифицира,да си намери подходяща професия,да бачка яко.Ако постоянно се чудиш кого да нарочиш за виновен за ТВОИТЕ неуспехи,няма да успееш в живота.Вчера в Референдум слушах,как 99% от учениците били давали по 20лв на охраната на дискотеката да ги пусне ,защото били непълнолетни.И обвиняват охраната,че била корумпирана.Ами какво да кажа--вместо да учат,те по дискотеки.После другите виновни.

    Коментиран от #129

    10:45 10.12.2025

  • 124 Дзън-дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Въобразяваш си, че българите масово не виждат безспорното - в тази истеризирана на макс ситуация от вресливите розови понита, в която повечето парламентарни сили се включиха самоотвержено, единственият партиен лидер който запази спокойствие, добрия тон и не се поддаде на поканите за шумна махленска свада по ромски бе ....Буци.
    Спокойно постави акцента на отговорите си в контекста на най-важното, влизането в еврозоната, ясно артикулира основната цел на истеризаторите - да се бламира това влизане. И те просто нямат защита, защото реалността демонстрира на 100% тяхната национална безотговорност. Да се опиташ да саботираш влизането в еврозоната дни преди събитието / и то след като години си заявявал това влизане като свой приоритет/ - това е гаф на гафовете. Да правиш санитарни кордони и масови протести срещу Пеевски, с когото си бил коалиционен партньор и си го прал - това е огромен гаф. Да наричаш Пеевски публично "прасе", а после да му търсиш сметка защо е казал нещо невъзпитано за навеждането на простака Мирчев - гаф.
    Цената за тия гафове скоро ще бъде платена. Ще дойде новата година.
    Хората ще видят с очите си колко "страшно" е еврото.
    А после, когато нещата се поуспокоят, Буци най-вероятно ще предизвика предсрочни избори. Защото ще е сигурен, че ще вдигне резултата си, а тия, които превърнаха държавата в пореден жълтопаветен цирк преди Нова година и влизането в еврозоната, ще получат пореден отрезвяващ удар.
    Ще видим как ще се случат нещата, но

    10:46 10.12.2025

  • 125 Под кривата круша

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Учуден":

    Гарантирам ти ,че и медиите на Прокопиев ще предпочитат Борисов.

    10:47 10.12.2025

  • 126 Остават ни 20 метра до финала...

    2 0 Отговор
    Атлантизма може да съществува единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    Коментиран от #133

    10:48 10.12.2025

  • 127 Дааааа, да. Така е

    3 0 Отговор
    Остават ни 20 метра до финала. Да си реализираме до дупка предателството и гаврата с народа да е пълна

    10:50 10.12.2025

  • 128 Дзън-дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Само питам":

    Баце, виждам, че си болен от ППДС.
    Като така - защо не ни се похвалиш с нещо построено от тия гении?
    Повтарям: с нещо построено от тях, а не с техни плюнки по построеното от някой друг!
    Та?

    10:51 10.12.2025

  • 129 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Виж сега":

    "Личен изборна всеки е да учи,да се квалифицира,да си намери подходяща професия,да бачка яко"

    Аз пък не познавам нито един в България с професия и яко бачкане да е станал богат поне на половината на Пеевски или Борисов - хайде стига със заучените фрази и лозунги. Нямаш ли вуйчо владика няма да станеш поп - не си ли комбина с властта до никъде няма да стигнеш.

    За пример ще ти дам че има лекари специалисти много на 2-3 хиляди заплата но директора на болницата "Майчин дом" в София за миналата година заплатата му била по 90 000 на месец или 1080 000 за годината но пък е такъв от 5 години а е декларирал 9 милиона спестявания.

    Яко бачкане е паднало

    10:52 10.12.2025

  • 130 Заведох ви в сърцето на Европа

    3 0 Отговор
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу.... милиарди евро кредити ще тегля на Украйна да ги давам. Ту-тууу....

    10:52 10.12.2025

  • 131 Референдум за запазване лЪв

    2 0 Отговор
    Валутен Борд, за да не теглите сто милиарда лева предвидени от 2021 до 2028 г.
    Запазване на Кеш. Забрана за теглене на заеми. Замразяване на цени на храни, ток, вода, лекарства.
    Замразяване на вдигане на всякакви данъци до 2030 г. Нито лев за превъоръжаване. Българският евтин ток от Козлодуй 6 стотинки киловатчас ЗА БЪЛГАРИТЕ, не за Македония, Украйна, Молдова. На тях продавайте скъпият микс 26 ст. киловатчас със всякакви таксички. За всички българи 1 кубик вода, ЕДИН ЛЕВ.
    Хляб само от българска качествена пшеница. Запазване на българско животновъдство и зеленчукопроизводство. Месо и плодове само български. Забрана внос на нискокачествена пшеница от други държави. Запазване на Енергетика и отказ от плащане на квоти.
    А еврото си го вземете и се махайте от България.

    10:53 10.12.2025

  • 132 Брутална наглост и безочие

    3 0 Отговор
    Брутално нагло и тоталитарно. Еманация на "мека диктатура", предателство , корупция и слугинаж. И помним "аз така си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ"
    Но ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    Коментиран от #137

    10:58 10.12.2025

  • 133 Избирател

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Остават ни 20 метра до финала...":

    "ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат"

    Даже и това право нямаме - на последните избори от 2000 проверени секции в 1200 нарушения но видиш ли изборите били честни и дупетатите били легитимно "избрани" - да не говорим как беше "избран" Пеевски и какво се случи в Пазарджик - някой осъден или поне глобен - медиите и те съвсем удобно забравиха този случай и мълчат - иначе купуването и продаването на гласове било престъпление.

    Да не говорим че "референдум" е направо мръсна дума

    10:59 10.12.2025

  • 134 Кратунчучуна

    1 0 Отговор
    Отиваш си Тулупе!Не го ли разбра?Game over!!!Ту-ту-ту...

    11:01 10.12.2025

  • 135 Хохохо

    1 0 Отговор
    Чакат като влезнем в еврозоната да разграбят 25-те милярда от валутният борд които ще влезнат в бюджета

    11:03 10.12.2025

  • 136 ГЕРБ пада от власт

    1 0 Отговор
    Цялата бизнес мафия от смръдливци около БСП ДПС и ГЕРБ трябва да бъде разследван до девето коляно. Проблемът е че другите по-малки средни партии не правят изключение, бизнес партии. Никой не закача престъпника, корумпирания. Окупирали са всичко, всеки километър. Съдии, прокурори, адвокати, политици, общинари, полицаи, военни, данс, всичко е една огромна семейна мафия на селяндурите. Обаче така си вярват, че те са изначалното и имат право да бесят както си искат, че не може да бъде.

    Коментиран от #143

    11:06 10.12.2025

  • 137 Протестиращ

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Брутална наглост и безочие":

    "Еманация на "мека диктатура", предателство , корупция и слугинаж"

    Никога няма да простя предателството на ПП$ДБ които изпраха Борисов и Пеевски и ги върнаха на бял кон във властта като си направиха "сглобка" с тях - ако не бяха те сега двамата просто щяха да са лош спомен - толкова Усилия на Радев да ги смъкне отидоха на вятъра. Пролетта също подкрепиха ГЕРБ и ги оставиха да завладеят службите а сега щели да ги свалят - няма да се учудя ако след нови избори пак си направят "сглобка" с тях въпреки че са ги "свалили" - те просто се мъчат да яхнат протеста.

    11:07 10.12.2025

  • 138 Не Борисов и Пеевски са враговете

    3 0 Отговор
    А самата същност на атлантизма. Той е истинският враг на българите и България. И с Пеевски и Борисов и без Пеевски и Борисов ако този вреден и опасен атлантизъм не унищожим нищо във България няма да се подобри на добро. Все по зле ще става. Изпитвам животински страх ....Атлантически тролчета,
    засрамете се! И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    Коментиран от #142, #148

    11:08 10.12.2025

  • 140 Гадно

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Отговор":

    Борисов ще разбере, че ще изпълнява това, което кажат хората и новият главен прокурор
    -;-
    Мачото от Банкя ще слуша какво му каже СВИНАРЯ!

    11:09 10.12.2025

  • 141 Охаааа

    1 0 Отговор
    Влезем ли в Еврото 20 милиарда изчезват за миг

    Коментиран от #146

    11:10 10.12.2025

  • 144 Ще се задавиш

    1 0 Отговор
    Набутването ни с евро скъпо ще ти излезе. простак. Когато стане ясно защо така неистово си се вкопчил да ни вкарваш жална ти майка.

    11:11 10.12.2025

  • 145 гост

    1 0 Отговор
    Коледа идва!Времее да заколим свинята и да опечем тиквата!

    11:13 10.12.2025

  • 146 Усвояванаията на другарите са принцип

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Охаааа":

    Охаааа
    00ОТГОВОР
    Влезем ли в Еврото 20 милиарда изчезват за миг
    -;-
    Само 20 (двадесет) милиарда ли?!?!?!

    Та Другарките и Другарите в пропадналата ни партоклация си крадат кой колкото може да усвои!

    11:13 10.12.2025

  • 147 Усвояванаията на другарите са принцип

    1 0 Отговор
    Охаааа
    00ОТГОВОР
    Влезем ли в Еврото 20 милиарда изчезват за миг
    -;-
    Само 20 (двадесет) милиарда ли?!?!?!

    Та Другарките и Другарите в пропадналата ни партоклация си крадат кой колкото може да усвои!

    11:14 10.12.2025

  • 148 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Не Борисов и Пеевски са враговете":

    "А самата същност на атлантизма"

    Много си прав - нали точно най-големите евроатлантици ги върнаха на власт че и ги подкрепяха до сега - точно те са най-големия проблем.

    11:14 10.12.2025

