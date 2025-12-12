Газова експлозия край Сан Франциско прати шестима в болница. Наводнения и евакуации в редица американски щати ВИДЕО

Газова експлозия предизвика голям пожар в квартал в района на залива на Сан Франциско, изпочупи прозорците на домове и изпълни въздуха с гъст дим, предаде Асошиейтед прес. Пожарните служби съобщиха, че шестима души са откарани в болница с наранявания.

Драматични кадри, заснети от камерата на вратата на една къща и публикувани в социалните мрежи, показаха масивен взрив, разтърсил голяма сграда в Хейуърд.

"Седяхме вкъщи и просто... всичко се разтресе. Неща паднаха от стените и когато погледнахме камерата, беше като да гледаш видео от война", разказа Британи Малдонадо, която предостави кадри от камерата на вратата, пред Ей Би Си 7 Нюз.

Говорител на "Пасифик газ& илектрик ко". заяви, че екип строители е повредил подземна газопроводна линия около 7:35 сутринта. Компанията заяви, че това не са били техни работници.

Работници от комуналните служби са изолирали повредената линия и са спрели подаването на газ в 9:25 сутринта. Експлозията е станала малко след това.

Проливните дъждове, които се изливат върху северозападната част на Тихоокеанското крайбрежие на САЩ, предизвикаха наводнения в голяма част от региона от Орегон на север през щата Вашингтон до Британска Колумбия, затваряйки десетки пътища и налагайки евакуацията на десетки хиляди хора, съобщи Ройтерс.

Силните дъждове започнаха в началото на седмицата, нахлувайки в региона с буря, която метеоролозите наричат атмосферна река – огромно въздушно течение с гъста влага, насочено към сушата от Тихия океан.

Западната част на щата Вашингтон пое най-тежкия удар на бурята, като бяха обявени наводнения в някои райони, както и в северната част на Орегон, регион, в който живеят около 5,8 милиона души.

Същата буря донесе проливни дъждове и наводнения в западната част на Монтана и в северната част на Айдахо.

Около 100 000 жители в западната част на щата Вашингтон бяха подложени на евакуационни заповеди от "ниво 3", приканващи ги да се преместят незабавно на по-високо място, като по-голямата част от тях се намираха в селския окръг Скагит, северно от Сиатъл, заяви Карина Шагрен, говорител на отдела за управление на извънредни ситуации на щата.

Около 3800 евакуирани се смята, че се нуждаят от временен подслон, каза шефът на отдела за извънредни ситуации в окръг Скагит Джули де Лосада.

Шагрен каза, че екипи за спасяване са били разположени в целия регион, но няма съобщения за жертви или изчезнали хора при наводненията.

Повече от 30 магистрали и десетки по-малки пътища са били затворени поради наводнения в целия регион, съобщиха щатски служители.

Няколко дълги участъци от железопътната линия, обслужваща северозападното Тихоокеанско крайбрежие на САЩ, бяха отнесени или затворени поради наводненията, съобщиха от компанията.

Досега стените на дигите и язовирите за контрол на наводненията се държат стабилно, отбелязва Ройтерс.

Но властите заявиха, че се готвят река Скагит да достигне ниво от близо метър над рекордните нива в четвъртък вечерта близо до градовете Маунт Върнън и Бърлингтън в окръг Скагит, което потенциално може да преодолее дигите и да тества тяхната здравина за първи път откакто бяха направени ремонти след последното голямо наводнение в този район през 2021 г.

Метеорологичната служба съобщи, че бурята е донесла от 12,7 до 25,4 см дъжд над широки райони на северозападното тихоокеанско крайбрежие, като общото количество за 72 часа достигна повече от 30 см към четвъртък по западните склонове на Каскадните планини.

Губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън издаде декларация за извънредно положение в целия щат в сряда, за да ускори федералната помощ при бедствия на фона на прогнозите за катастрофални наводнения и реки, които се очаква да достигнат искорически най-високи нива.

Повече от 1,4 милиона жители на Сао Пауло останаха без ток вчера, след като силни ветрове събориха дървета върху електропреносната мрежа на бразилската метрополия ден по-рано, съобщи Асошиейтед прес.

Местните власти заявиха, че няма пострадали, но почти 400 полета бяха отменени.

Енергийната компания "Енел" (Enel) не е посочила краен срок за възстановяване на електроснабдяването. Един от директорите ѝ, Марсело Пуерташ, заяви пред журналисти, че италианската компания разполага с 1300 души, които работят по разрешаването на проблема, откакто вятър с скорост около 100 км/ч започна да духа в Сао Пауло.

Кметството на Сао Пауло съобщи, че 231 дървета са паднали в резултат на това, което нарича ефекти от екстратропически циклон, образувал се в южната част на Бразилия. Авиационните власти заявиха, че повечето от отменените полети са били от обслужващото вътрешни връзки летище Конгоняс, но добавиха, че международното летище Гуарульос, извън града, също е било засегнато.

Кметът Рикардо Нунес, чиято администрация отговаря за подрязването на дърветата, които са били съборени върху електропреносната мрежа, заяви пред журналисти в сряда вечерта, че е казал на компанията, че тя не полага всички усилия, за да реши проблемите.

"Всеки път, когато се случи нещо, ние оставаме без електричество", каза Нунес, който нарече италианската компания за електроснабдяване "безотговорна". Състоянието на електропреносната мрежа в сряда беше още по-лошо, тогава над 2 милиона жители на Сао Пауло бяха без електричество.

Водоснабдителната компания "Сабесп" заяви в изявление вчера, че липсата на електроенергия вече засяга и техните услуги, тъй като помпите не работят адекватно.