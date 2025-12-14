Девет души, помилвани от Лукашенко, пристигнаха в Литва, останалите 114 са отведени в Украйна

Девет души, помилвани от беларуския президент Александър Лукашенко, пристигнаха в Литва, включително носителят на Нобелова награда за мир Алес Беляцки.

Общо Лукашенко помилва 123 беларуски и чуждестранни граждани, осъдени за шпионаж, тероризъм и екстремизъм. Решението е взето като част от споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп. В замяна САЩ ще отменят санкциите срещу калиевия карбонат на Беларус.

Според беларуския център за правата на човека „Вясна“, от освободените 123 души 114 са отведени в Украйна (104 от които са беларуски граждани), а някои са отишли ​​в Литва.

Центърът публикува непълен списък на освободените. Сред тях са:

Основателят и председател на „Вясна“ Алес Беляцки, който беше осъден през 2021 г. на десет години затвор с максимална сигурност по обвинения в укриване на данъци и организиране на протести, които „грубо нарушават обществения ред“. През 2022 г. той е удостоен с Нобелова награда за мир, заедно с центрове за правата на човека в Русия и Украйна. Екстрадиран е в Литва.

Виктор Бабарико, който се кандидатира за президент на изборите в Беларус през август 2020 г. и преди това е председателствал борда на Белгазпромбанк в продължение на 20 години, е задържан два месеца преди гласуването, заедно със сина си Едуард, докато е подавал документи в Централната избирателна комисия. През юли 2021 г. политикът е осъден на 14 години в затвор с максимална сигурност по обвинения в подкуп и пране на пари. Синът му е осъден през юли 2023 г. на десет години в наказателна колония с максимална сигурност по обвинения в подготовка на действия за „грубо нарушаване на обществения ред“, „подбуждане към омраза и раздор“ и укриване на данъци. Синът на Бабарико не е в списъка на освободените.

Ръководителят на кампанията на Бабарико, Мария Колесникова, беше осъдена през септември 2021 г. на 11 години в наказателна колония с максимална сигурност по обвинения в призоваване към действия срещу националната сигурност на Беларус, „заговор за завземане на властта чрез противоконституционни средства“ и „създаване или участие в екстремистка група“.

Адвокатът на кампанията на Бабарико, Максим Знак, беше осъден през септември 2021 г. на десет години в наказателна колония с максимална сигурност по същите обвинения като Колесникова.