С ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, американският премиер Доналд Тръмп създаде прецедент, който потенциално би могъл да се обърне срещу самия американски лидер.

Това мнение изрази пред ТАСС Чарлз Фрийман, пенсиониран американски дипломат от кариерата, бивш посланик в Саудитска Арабия и временно управляващ посолството на САЩ в Китай и Тайланд.

„Разбира се, това е и грубо нарушение на международното право и суверенния имунитет на държавните и правителствените глави. Това е акт на бандитизъм, потвърждаващ, че Съединените щати са извън закона в международен план. И това създава прецедент, който много добре би могъл да се обърне срещу г-н Тръмп като държавен и правителствен глава“, убеден е експертът. Според него Тръмп „е свалил венецуелското правителство и предлага по някакъв начин да управлява тази страна“. „Това много добре би могло да изостри катастрофата, която той създаде“, предупреди Фрийман.

През последните няколко десетилетия той ръководи вашингтонска консултантска фирма и периодично се появява в англоезичната преса като анализатор на външната политика. Фрийман е заемал висши длъжности в централните офиси на Държавния департамент на САЩ и Пентагона. От 1993 до 1994 г. е бил помощник-министър на отбраната по въпросите на международната сигурност.

„Няма как да се каже нещо добро за това. Това е поредното потвърждение, че Доналд Тръмп управлява в крещящо пренебрежение на Конституцията на САЩ. А също и че Конгреса, който е безусловно подчинен на него, няма да оспори неговата диктатура“, смята пенсионираният високопоставен американски служител.