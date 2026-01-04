Новини
Чарлз Фрийман за залавянето на Мадуро: Бандитски акт. САЩ са извън закона в международен план

4 Януари, 2026 05:09, обновена 4 Януари, 2026 05:20

Това създава прецедент, който много добре би могъл да се обърне срещу г-н Тръмп, смята бившият служител на Пентагона и дипломат

Чарлз Фрийман за залавянето на Мадуро: Бандитски акт. САЩ са извън закона в международен план - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, американският премиер Доналд Тръмп създаде прецедент, който потенциално би могъл да се обърне срещу самия американски лидер.

Това мнение изрази пред ТАСС Чарлз Фрийман, пенсиониран американски дипломат от кариерата, бивш посланик в Саудитска Арабия и временно управляващ посолството на САЩ в Китай и Тайланд.

„Разбира се, това е и грубо нарушение на международното право и суверенния имунитет на държавните и правителствените глави. Това е акт на бандитизъм, потвърждаващ, че Съединените щати са извън закона в международен план. И това създава прецедент, който много добре би могъл да се обърне срещу г-н Тръмп като държавен и правителствен глава“, убеден е експертът. Според него Тръмп „е свалил венецуелското правителство и предлага по някакъв начин да управлява тази страна“. „Това много добре би могло да изостри катастрофата, която той създаде“, предупреди Фрийман.

През последните няколко десетилетия той ръководи вашингтонска консултантска фирма и периодично се появява в англоезичната преса като анализатор на външната политика. Фрийман е заемал висши длъжности в централните офиси на Държавния департамент на САЩ и Пентагона. От 1993 до 1994 г. е бил помощник-министър на отбраната по въпросите на международната сигурност.

„Няма как да се каже нещо добро за това. Това е поредното потвърждение, че Доналд Тръмп управлява в крещящо пренебрежение на Конституцията на САЩ. А също и че Конгреса, който е безусловно подчинен на него, няма да оспори неговата диктатура“, смята пенсионираният високопоставен американски служител.


САЩ
Оценка 4.3 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    8 13 Отговор
    Следващата цел е Гренландия.

    Коментиран от #4, #12

    05:30 04.01.2026

  • 2 Българин

    6 9 Отговор
    Въй, какъв квич! "Международно право", "общочовешки цености" ! На това сме се наслушали и всички знаем, че става дума само за фалшива демокрация и откровено лицемерие! Сега светът е поделен на три зони на подчинение и който не се съобразява със световните сили, ще бере много ядове. Но поне ние българите сме свикнали да се подчиняваме на по-силните и големите и така сме оцелявали. А който не е свикнал, ще свикне да дава по 2-3000 жертви дневно!

    05:31 04.01.2026

  • 3 СВО

    7 7 Отговор
    А Зеленски кога 🤣🤣🤣🤣🤣

    05:31 04.01.2026

  • 4 Раша е следващата

    22 13 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    цел. С петрола от Венецуела ще съсипят бизнеса и икономиката на рашистите...

    Коментиран от #6, #13

    05:33 04.01.2026

  • 5 Време е

    10 10 Отговор
    да се залови Зеления !

    05:34 04.01.2026

  • 6 просто бизнес

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Раша е следващата":

    хехе лудия тромпет ще прилапа и трафика на наркотици. Прихода от тях е по-голям от приходите на петрола

    05:38 04.01.2026

  • 7 Т.е. Аз бърках

    4 0 Отговор
    В меда цял живот, а сега използвам меда за лично лансиране е обогатяване…поредния ЛИЦЕМЕР

    05:57 04.01.2026

  • 9 дядото

    7 1 Отговор
    как може цензурата да пропусне такъв коментар.

    05:59 04.01.2026

  • 10 Готов за бой

    3 5 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #16

    06:00 04.01.2026

  • 11 И така

    7 3 Отговор
    Това е фашизъм по американски. Знаем как приключи Хитлер. Краварника го чака същото.

    06:01 04.01.2026

  • 12 СЗО

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Или Панама.

    06:04 04.01.2026

  • 13 Това е безспорен

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Раша е следващата":

    Факт.

    06:20 04.01.2026

  • 14 Оценка

    18 3 Отговор
    Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!

    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...

    06:31 04.01.2026

  • 15 Точно така е

    1 0 Отговор
    Оранжевият съвсем е изплискал легена и живее в розов балон.
    Въобразява си, че целият свят му е длъжен с нещо, а той е призван само да командори.
    Много скоро ще му се наложи да пробва как е земната гравитация.

    06:58 04.01.2026

  • 16 Десислава Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    После ще се събудиш изпотен и пак ще те млатя с черпака

    06:58 04.01.2026