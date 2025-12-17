Кирил Дмитриев: Ползването на замразените руски активи ще срине финансовата система на ЕС

Незаконното използване на руски резерви от ЕС ще обезкуражи инвеститорите да съхраняват активите си в ЕС, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Както ще се уверите, финансовата система на ЕС ще се срине, тъй като незаконните действия обезкуражават други инвеститори да съхраняват активи в ЕС. Съхраняването на активи в ЕС би било просто неразумно“, пише той в X.
По-рано Дмитриев изрази увереност, че Банката на Русия ще спечели делото срещу Euroclear и "определено" ще върне руските активи, незаконно използвани от ЕС.
На 15 декември пресслужбата на Московския арбитражен съд съобщи на ТАСС, че искът на Банката на Русия срещу Euroclear възлиза на 18,1 трилиона рубли.
Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. 185 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси решение от страните от ЕС за експроприиране на руските активи под формата на схема за „репарационен заем“, за да използва тези пари за финансиране на Украйна през 2026-2027 г.
Според Кирил Дмитриев, Русия може да замени Обединеното кралство в голяма технологична сделка със САЩ.
"Лондон трябва да се научи да решава реални, а не въображаеми проблеми“, написа той на страницата си във Facebook, заедно със снимка на заглавие на Financial Times за това, че САЩ са преустановили технологично споразумение с Обединеното кралство поради търговска сделка.
По-рано Financial Times, позовавайки се на британски представители, съобщи, че САЩ са преустановили технологично споразумение с Обединеното кралство на фона на нарастващото недоволство във Вашингтон от напредъка на търговските преговори с Лондон. Споразумението за „технологичен просперитет“, подписано през септември, има за цел да стимулира сътрудничеството между двете страни в областта на изкуствения интелект (ИИ), квантовите изчисления и ядрената енергия.
Както беше съобщено по-рано, технологичното споразумение предвиждаше инвестиция от 31 милиарда паунда (приблизително 42 милиарда долара) в британската икономика от американските компании Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI. Очакваше се сделката да доведе до това Обединеното кралство да има най-големия такъв клъстер в Европа до края на 2026 г., след придобиването на 120 000 графични процесора на Nvidia. Microsoft планираше да инвестира 30 милиарда долара за четири години в инфраструктура, свързана с изкуствения интелект, включително създаването на най-големия суперкомпютър в страната, базиран на 23 000 чипа.
Междувременно Google възнамеряваше да отвори център за данни в Уолфам Крос близо до Лондон, инвестирайки приблизително 6,8 милиарда долара. Очакваше се инвестицията на компанията да създаде приблизително 10 000 работни места на Британските острови.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кражбата
Коментиран от #6
04:52 17.12.2025
2 Скептик
04:55 17.12.2025
3 Уфф
04:56 17.12.2025
4 Българин
05:05 17.12.2025
5 Посейдон Буревестников
05:19 17.12.2025
6 А кражбата на територията
До коментар #1 от "Кражбата":която агресора окупира в Украйна привилегия ли е?
05:23 17.12.2025
7 Затова
05:40 17.12.2025
8 ОЯДЕНИ КРАДЛИВИ ДЕБИЛИ
ТЕЯ ДЕБИЛИ СЪШЕСТБВУВАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДАЛАВЕРАДЖИЙСТВОТО И ОГРАБВАНЕТО !! АКО САМО ЗА ГОДИНА ИМ ПРЕМАХНАТ ФАЛШПЕЧАТНИЦАТА И БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ВАЛУТИРАНЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ В ТРЕТИЯ СВЯТ !!!!
КЪДЕ СА КИТАЙ , РУСИЯ - НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ ТЯХ , БЕЗ СВЕТОВНА ВАЛУТА , БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГРАНВАНЕ НА НАРОДИТЕ , САМО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И УСИЛИЯ !!!
ЗАЩО НАПЪВАТ БЕДНЯШКИТЕ ЕВРОСТРАНИ ДА ВЛЕЗНАТ В ЕС - МИ ЗАЩОТО СЕ НАДЯВАТ И ТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФАЛШПЕЧАТНИЦАТА !!САМО ЧЕ НЕЩОВ МОМЕНТА ЗАПОЧНА ДА СЕ ЗАТЛАЧБВА ТАЯ ПЕЧАТНИЦА И Е НЕЯСНО КАКВО ПРЕДСТОИ!!
05:41 17.12.2025
9 оня с коня
05:48 17.12.2025
10 Тва, аз съм го каазал много, много
Да и много други неща съм казал много отдавна са всички ги повтарят ката ден като папагали, но това да кажем не е съществено, това което е съществено е че евро ессср се управлява от безмозъчни евро комисари които в крайна сметка ще погубят смешния икономически евросъюз който претендира да е държава ама не е и икономически съюз са не е и накрая нищо като нещо не е!!!
05:49 17.12.2025
11 Няма кой да внася паре в една
05:52 17.12.2025
12 нннн
Коментиран от #14
05:52 17.12.2025
13 УдоМача
06:14 17.12.2025
14 Истина е но с малката разлика,
До коментар #12 от "нннн":Европа съхранява Европейски Фондове в Украйна но в Тефтера са записани в графа минус, (-), нула възвращаемост, отписани като загуба евро фондове под формата на заеми, пряки вложения в Армията на Украйна под формата на снаряди, патрони, артилерия, пво и так далее...
Когато циркът свърши и клоунът уморен се усмихне за последно под аплаузите на публиката, много Правителства и Европейски Политици ще трябва да дадат равносметка на техният електорат и това е Денят След Това който ще промени всичко в Европа!
06:16 17.12.2025
15 Я пъ тоа
06:36 17.12.2025