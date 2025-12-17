Новини
Кирил Дмитриев: Ползването на замразените руски активи ще срине финансовата система на ЕС

17 Декември, 2025 04:43, обновена 17 Декември, 2025 06:12 1 040 15

То ще обезкуражи инвеститорите да съхраняват активите си на територията на съюза, смята , специален представител на президента на Руската федерация

Кирил Дмитриев: Ползването на замразените руски активи ще срине финансовата система на ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Незаконното използване на руски резерви от ЕС ще обезкуражи инвеститорите да съхраняват активите си в ЕС, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Както ще се уверите, финансовата система на ЕС ще се срине, тъй като незаконните действия обезкуражават други инвеститори да съхраняват активи в ЕС. Съхраняването на активи в ЕС би било просто неразумно“, пише той в X.

По-рано Дмитриев изрази увереност, че Банката на Русия ще спечели делото срещу Euroclear и "определено" ще върне руските активи, незаконно използвани от ЕС.

На 15 декември пресслужбата на Московския арбитражен съд съобщи на ТАСС, че искът на Банката на Русия срещу Euroclear възлиза на 18,1 трилиона рубли.

Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. 185 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси решение от страните от ЕС за експроприиране на руските активи под формата на схема за „репарационен заем“, за да използва тези пари за финансиране на Украйна през 2026-2027 г.

Според Кирил Дмитриев, Русия може да замени Обединеното кралство в голяма технологична сделка със САЩ.

"Лондон трябва да се научи да решава реални, а не въображаеми проблеми“, написа той на страницата си във Facebook, заедно със снимка на заглавие на Financial Times за това, че САЩ са преустановили технологично споразумение с Обединеното кралство поради търговска сделка.

По-рано Financial Times, позовавайки се на британски представители, съобщи, че САЩ са преустановили технологично споразумение с Обединеното кралство на фона на нарастващото недоволство във Вашингтон от напредъка на търговските преговори с Лондон. Споразумението за „технологичен просперитет“, подписано през септември, има за цел да стимулира сътрудничеството между двете страни в областта на изкуствения интелект (ИИ), квантовите изчисления и ядрената енергия.

Както беше съобщено по-рано, технологичното споразумение предвиждаше инвестиция от 31 милиарда паунда (приблизително 42 милиарда долара) в британската икономика от американските компании Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI. Очакваше се сделката да доведе до това Обединеното кралство да има най-големия такъв клъстер в Европа до края на 2026 г., след придобиването на 120 000 графични процесора на Nvidia. Microsoft планираше да инвестира 30 милиарда долара за четири години в инфраструктура, свързана с изкуствения интелект, включително създаването на най-големия суперкомпютър в страната, базиран на 23 000 чипа.

Междувременно Google възнамеряваше да отвори център за данни в Уолфам Крос близо до Лондон, инвестирайки приблизително 6,8 милиарда долара. Очакваше се инвестицията на компанията да създаде приблизително 10 000 работни места на Британските острови.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кражбата

    12 26 Отговор
    като европейска ценност и политика.

    Коментиран от #6

    04:52 17.12.2025

  • 2 Скептик

    25 12 Отговор
    Ще бъдат "обезкуражени", само агресори като Московията, която води агресивна империалистична война срещу Украйна и хибридна война срещу Европа.

    04:55 17.12.2025

  • 3 Уфф

    13 25 Отговор
    Западните бандити винаги са били крадци! Нали така забогатяха, с грабежи!

    04:56 17.12.2025

  • 4 Българин

    15 8 Отговор
    А тоя какво го притеснява, какво ще се срине в Европа? Тоя да не работи за ЕК? Да не би да го притеснява, че руснаците са обещали парите на Тръмп, а сега европейците ще ги дадат на Украйна?

    05:05 17.12.2025

  • 5 Посейдон Буревестников

    9 4 Отговор
    Кремълската булонка се е загрижила за ЕС.... Много прочувствено...

    05:19 17.12.2025

  • 6 А кражбата на територията

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кражбата":

    която агресора окупира в Украйна привилегия ли е?

    05:23 17.12.2025

  • 7 Затова

    2 2 Отговор
    удряме финансова инжекция на ЕССР от 01.01.2026 г.

    05:40 17.12.2025

  • 8 ОЯДЕНИ КРАДЛИВИ ДЕБИЛИ

    5 7 Отговор
    ЗАБОГАТЯХА , ОЯДОХА СЕ САМО ОТ ОГРАБВАНЕ И ДАЛАВЕРИ!! ПОПСЛЕДНАТА ИМ ДАЛАВЕРА Е ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАЗИ ИЗМИСЛЕНА ФАЛШИБВА ВАЛУТА ЕВРОТО , С КИТО ФАЛШЕВРОХАРТИЙКИ ПОДКУПВАТ ПРАВИТЕЛСТВА НА ДЪРЖАВИ ЗА ДА ГИ НАПРАВЯТ ЗАВИСИМИ И ПОДЧИНЕНИ Т.Е ПРОКСИТА -СРЕДСВО В РЪЦЕТЕ ИМ ЗА ВИЙНИ ЗА ВСИЧКО , ЗА ОГРАБВАНЕВНА НА НАРОДИТЕ С ВДИГАЕ НАИНФДЛАЦИЯТА , Т.Е. С-МА КОЯТО ПРАВИ БОГАТИТЕ ПО-БОГАТИ ,А БЕДНИТЕ ПО-БЕДНИ - С-МА ЗА ОГРАБВАНЕ !!
    ТЕЯ ДЕБИЛИ СЪШЕСТБВУВАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДАЛАВЕРАДЖИЙСТВОТО И ОГРАБВАНЕТО !! АКО САМО ЗА ГОДИНА ИМ ПРЕМАХНАТ ФАЛШПЕЧАТНИЦАТА И БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ВАЛУТИРАНЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ В ТРЕТИЯ СВЯТ !!!!
    КЪДЕ СА КИТАЙ , РУСИЯ - НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ ТЯХ , БЕЗ СВЕТОВНА ВАЛУТА , БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГРАНВАНЕ НА НАРОДИТЕ , САМО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И УСИЛИЯ !!!
    ЗАЩО НАПЪВАТ БЕДНЯШКИТЕ ЕВРОСТРАНИ ДА ВЛЕЗНАТ В ЕС - МИ ЗАЩОТО СЕ НАДЯВАТ И ТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФАЛШПЕЧАТНИЦАТА !!САМО ЧЕ НЕЩОВ МОМЕНТА ЗАПОЧНА ДА СЕ ЗАТЛАЧБВА ТАЯ ПЕЧАТНИЦА И Е НЕЯСНО КАКВО ПРЕДСТОИ!!

    05:41 17.12.2025

  • 9 оня с коня

    5 1 Отговор
    Грижовната "Матушка" ръси на 360 градуса Любвеобилност по същия начин като при Соца- 45 г. Майчински грижи към целия Източен Блок и ако някоя държава не ги оценяваше,влизаха ТАНКИСТИ вместо ТУРИСТИ и й се обясняваше колко много греши.И таман бяхме се убедили че така трябва да бъде и осъзнахме че "Курица не птица и Болхария не за граница",че "Бълг-Съветската дружба е необходима както слънцето и въздуха за всяко живо същество" и изведнъж се появи ГОРБИ и прецака всичко.А така бяхме свикнали със "Желязната завеса",Руската ТВ,стриктния Митнически контрол и Руските стоки,Лади, и всякакви други Руски благини,ама нейсе - имало Глава да пати...

    05:48 17.12.2025

  • 10 Тва, аз съм го каазал много, много

    2 0 Отговор
    отдавнаа!

    Да и много други неща съм казал много отдавна са всички ги повтарят ката ден като папагали, но това да кажем не е съществено, това което е съществено е че евро ессср се управлява от безмозъчни евро комисари които в крайна сметка ще погубят смешния икономически евросъюз който претендира да е държава ама не е и икономически съюз са не е и накрая нищо като нещо не е!!!

    05:49 17.12.2025

  • 11 Няма кой да внася паре в една

    4 1 Отговор
    Банка ако като отидете да теглите ви кажат че вашите пари не са вече ваши а са на банката щото сте дошли в банката без Шапка?😁😆😆

    05:52 17.12.2025

  • 12 нннн

    4 0 Отговор
    А Европа си съхранява парите на сигурно място - в Украйна.

    Коментиран от #14

    05:52 17.12.2025

  • 13 УдоМача

    4 1 Отговор
    Ха! Че тя вече се е сринала, възползването от Руските активи само ще я закопае :)

    06:14 17.12.2025

  • 14 Истина е но с малката разлика,

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "нннн":

    Европа съхранява Европейски Фондове в Украйна но в Тефтера са записани в графа минус, (-), нула възвращаемост, отписани като загуба евро фондове под формата на заеми, пряки вложения в Армията на Украйна под формата на снаряди, патрони, артилерия, пво и так далее...
    Когато циркът свърши и клоунът уморен се усмихне за последно под аплаузите на публиката, много Правителства и Европейски Политици ще трябва да дадат равносметка на техният електорат и това е Денят След Това който ще промени всичко в Европа!

    06:16 17.12.2025

  • 15 Я пъ тоа

    0 0 Отговор
    Да си гледа руската и финансова система. Да не се навира където не му е работата.

    06:36 17.12.2025

Новини по държави:
