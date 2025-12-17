Незаконното използване на руски резерви от ЕС ще обезкуражи инвеститорите да съхраняват активите си в ЕС, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Както ще се уверите, финансовата система на ЕС ще се срине, тъй като незаконните действия обезкуражават други инвеститори да съхраняват активи в ЕС. Съхраняването на активи в ЕС би било просто неразумно“, пише той в X.

По-рано Дмитриев изрази увереност, че Банката на Русия ще спечели делото срещу Euroclear и "определено" ще върне руските активи, незаконно използвани от ЕС.

На 15 декември пресслужбата на Московския арбитражен съд съобщи на ТАСС, че искът на Банката на Русия срещу Euroclear възлиза на 18,1 трилиона рубли.

Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. 185 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси решение от страните от ЕС за експроприиране на руските активи под формата на схема за „репарационен заем“, за да използва тези пари за финансиране на Украйна през 2026-2027 г.

Според Кирил Дмитриев, Русия може да замени Обединеното кралство в голяма технологична сделка със САЩ.

"Лондон трябва да се научи да решава реални, а не въображаеми проблеми“, написа той на страницата си във Facebook, заедно със снимка на заглавие на Financial Times за това, че САЩ са преустановили технологично споразумение с Обединеното кралство поради търговска сделка.

По-рано Financial Times, позовавайки се на британски представители, съобщи, че САЩ са преустановили технологично споразумение с Обединеното кралство на фона на нарастващото недоволство във Вашингтон от напредъка на търговските преговори с Лондон. Споразумението за „технологичен просперитет“, подписано през септември, има за цел да стимулира сътрудничеството между двете страни в областта на изкуствения интелект (ИИ), квантовите изчисления и ядрената енергия.

Както беше съобщено по-рано, технологичното споразумение предвиждаше инвестиция от 31 милиарда паунда (приблизително 42 милиарда долара) в британската икономика от американските компании Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI. Очакваше се сделката да доведе до това Обединеното кралство да има най-големия такъв клъстер в Европа до края на 2026 г., след придобиването на 120 000 графични процесора на Nvidia. Microsoft планираше да инвестира 30 милиарда долара за четири години в инфраструктура, свързана с изкуствения интелект, включително създаването на най-големия суперкомпютър в страната, базиран на 23 000 чипа.

Междувременно Google възнамеряваше да отвори център за данни в Уолфам Крос близо до Лондон, инвестирайки приблизително 6,8 милиарда долара. Очакваше се инвестицията на компанията да създаде приблизително 10 000 работни места на Британските острови.