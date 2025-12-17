Лукашенко: Киев събуди "спящата мечка" и сега Украйна може да изчезне

В интервю за американския телевизионен канал Newsmax TV, беларуският президент Александър Лукашенко изрази мнение, че конфликтът в Украйна ще приключи мирно.

„Всяка война завършва мирно. Класика. И тази война ще приключи мирно. Колкото по-скоро, толкова по-малко хора ще загинат“, каза той. Откъс от интервюто беше предаден от информационната агенция БелТА.

Лукашенко смята, че ако въпросът за мирното разрешаване зависеше единствено от президента на САЩ Доналд Тръмп, тогава, предвид настоящата му политика, конфликтът щеше да е приключил отдавна. Но това е многостранен процес. „Ние граничим с този конфликт и също ни е грижа как ще се развият събитията и как ще завърши. И сам Тръмп няма да реши този въпрос“, заяви беларуският лидер.

Държавният глава обаче смята, че е важно „да се замрази този конфликт от началото до края“ – да се спрат бойните действия, за да не се страхува Русия, че това време може просто да бъде използвано за превъоръжаване на Украйна. Той припомни позиция на европейските политици, когато през 2015 г. в Минск бяха постигнати мирни споразумения за Украйна. „Те искаха да дадат на украинците, както по-късно заяви Меркел, време да се превъоръжат и да се борят срещу Русия. Оказва се, че не са дошли тук, за да преговарят за мир, а за бъдеща война“, заяви Лукашенко.

Президентът подчерта, че са необходими определени гаранции по време на процеса на постигане на споразумения, за да се осигури дългосрочен мир. „Трябва да има гаранции. Русия иска гаранции, че това ще продължи вечно. Знам това. Русия иска да сключи мирен договор, който ще гарантира, че никога повече няма да избухне война“, каза беларуският лидер.

Лукашенко отбеляза, че европейците „шепнат в ухото“ на Володимир Зеленски, че ще му помогнат да се бори. „Те няма да помогнат. Нямат ресурсите, които имат Съединените щати. И ако американците се отдръпнат от това, ескалацията е неизбежна“, предупреди той. Според беларуския президент тогава настоящите лидери на Франция, Германия и Великобритания ще осъзнаят грешката си.

„Сега съм сигурен, че Путин иска мир“, каза беларуският президент. Лукашенко смята, че Володимир Зеленски иска същото. „Сигурен съм. Особено сега. Той иска мир“, отбеляза той.

Според главата на републиката най-опасното е, че ако този конфликт продължи, ако ескалира допълнително, „той може да има много труден изход за Европа и за света“. Беларуският президент смята, че украинският конфликт може да ескалира в глобален конфликт. Поради тази причина той трябва да бъде „потушен“, докато е възможно. „Сега, повече от всякога, има такава възможност, сега, когато американците се ангажираха сериозно с този въпрос“, отбеляза Лукашенко.

Според него това е ключов външнополитически въпрос за Съединените щати. „Никакъв Тайван, никакви други конфликти или проблеми в света не могат да отменят този въпрос. Защото, повтарям, продължаването на конфликта ще доведе до глобален конфликт. С използването на всички оръжия, с които разполагат държавите“, подчерта президентът, отбелязвайки, че подобен резултат не може да бъде допуснат.

Според Лукашенко, продължаването на конфликта не вещае нищо добро за самата Украйна. „Ако Украйна вярва, че може да победи Русия и е готова да води война, нека се бори. От моя гледна точка – и мисля, че Тръмп споделя тази позиция – ако продължи да се бори така, Украйна ще изчезне от картата напълно, ще престане да съществува“, добави беларуският лидер.

Той смята, че украинците просто са предали Крим на руснаците; никой не се е борил за него.

„В Крим нямаше война. Днес Зеленски и украинските власти казват, че Крим е украински. Крим е перла. Без значение на кого принадлежи, това е перла, парче от рая. Войната е, когато две страни се бият челно, с оръжие в ръка. Нито един изстрел не е произведен от украинците в Крим. Така че защо руснаците трябваше да стрелят, когато окупираха и освободиха, както казват, Крим? Нямаше нужда да се стреля, защото никой не се е борил за Крим. Никой не се е борил за Крим. Това се случи пред очите ми. Нито един изстрел не е произведен от Украйна“, каза Лукашенко.

„Можете да кажете „анексиран“, можете да „освободите“, можете да „завземете“. Това е философски въпрос. Не е това въпросът. Но ако това е ваша земя, защо не я защитихте? Украинците я предадоха; те просто я дадоха на руснаците. Веднъж казах, че руснаците са постъпили мъдро. Те постигнаха споразумение с тези, които трябваше да защитават Крим, и по този начин Крим на практика беше предаден на „малките зелени човечета“, както ги наричахте тогава.

Говорейки за произхода на конфликта, държавният глава отбеляза, че всичко е започнало с потискането на рускоезичното население в Украйна, а в Одеса такива хора дори са били изгаряни живи, смятани за врагове. „Тази политика беше издигната до нивото на престъпление в Украйна“, заяви беларуският лидер. Той също така направи аналогия за американската публика със съседно Мексико, отбелязвайки, че ако се отнасят по същия начин с проамериканските хора, живеещи в граничния регион, Америка буквално ще заличи страната от лицето на земята. „Да не дава Господ, разбира се. Просто цитирам това като пример“, обясни Лукашенко.

Той посочи, че ако украинските власти наистина са искали да установят конкретна езикова политика, е трябвало да го направят спокойно и стъпка по стъпка, в продължение на много години. Но решението е взето просто, за да се „затвори устата“ на рускоезичното население, подчерта президентът.

„И тогава, като опитен политик, ви казвам: ако живеете до тази „спяща мечка“, е, не я събуждайте; намерете нормални отношения“, каза държавният глава, говорейки за пропуснатите възможности за мирно съжителство. „В края на краищата, под мое наблюдение (знам това, видях го, участвах в тези преговори): Русия постигна споразумение с Украйна както по Крим, така и по въпросите на сигурността. И фактът, че военните бази в Крим (Украйна не се нуждаеше от тях) щяха да бъдат руски. Русия доставяше енергийни ресурси на Украйна на половината от световната цена. Видях това и при Елцин, и при Путин. Имаше нормални отношения.“

„Не беше необходимо да се организира, не без помощта на американците и особено на европейците, този „Майдан“. „Те обърнаха всичко с главата надолу, свалиха тогавашния президент – Янукович беше принуден да напусне страната. И така нататък, така нататък, така нататък. Могат да се посочат много такива причини. И те няма да са в полза на Украйна“, добави Лукашенко.

Беларуският лидер заяви, че в телефонен разговор с Тръмп преди срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска през август тази година го е предупредил да се подготви за упорита работа, тъй като бързо решение няма да е възможно. „Тогава го посъветвах да положи всички усилия, за да постигне споразумение с Русия за спиране на войната“, каза Лукашенко.

Държавният глава подкрепи позицията на американския президент, който казва, че въпросът за прекратяване на военните действия в Украйна трябва да се основава на реалността – резултатите от конфликта до момента.

Боевете в Украйна ще продължат, докато в страната не надделеят сили, които принуждават Володимир Зеленски да сключи мир, заяви беларуският президент.

„Сега много зависи от позицията на Тръмп и Съединените американски щати. Основното е Тръмп да не отстъпи от тази позиция. Той е човек с характер, понякога импулсивен. Не бива да се отказва от всичко това, да се предава и да си тръгва. Ако упорства в това отношение, ще има резултати"

На въпроса какво би се случило, ако Тръмп се разочарова от перспективите за мирно разрешаване на конфликта в Украйна и просто изостави темата, Лукашенко отговори: „Войната ще продължи. Войната ще продължи, докато в Украйна не надделеят сили, които ще принудят Зеленски да сключи мир. И тези сили ще принудят Зеленски да сключи мир, когато фронтът започне напълно да се разпада. Въпреки че началото на това вече е видимо.“