САЩ подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор

Съединените щати подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор с цел увеличаване на натиска върху Москва, ако Русия откаже да постигне мирно споразумение с Украйна, съобщава агенция "Блумбърг", позовавайки се на американски официални лица, предава БТА.
В отговор на въпрос на Ройтерс представител на Белия дом уточни, че президентът Доналд Тръмп не е вземал нови решения по въпроса. "Ролята на агенциите е да подготвят варианти, които президентът може да изпълни", посочи служителят.
Според "Блумбърг" сред обсъжданите варианти е включено и санкционирането на руски петролни танкери от т. нар. "сенчест флот". Новите мерки биха могли да бъдат обявени още тази седмица, като наскоро финансовият министър на САЩ Скот Бесънт е обсъдил въпроса с европейски посланици.
Кремъл заяви, че не е запознат с тези информации, като предупреди, че налагането на нови санкции може да навреди на усилията за подобряване на руско-американските отношения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #28, #49
19:39 17.12.2025
2 СВО=ПРОВАЛ
19:39 17.12.2025
4 стоян георгиев
19:40 17.12.2025
5 БРЕ БРЕ БРЯЯ
Коментиран от #39
19:40 17.12.2025
6 То ВСУ си треска
Коментиран от #10
19:40 17.12.2025
7 стоян георгиев
19:41 17.12.2025
8 ПУНТА МАРА
19:42 17.12.2025
9 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАДА
19:42 17.12.2025
11 Реалист
19:42 17.12.2025
12 Хахаха хахаха
19:43 17.12.2025
13 Бесен - Язовец
Коментиран от #27
19:44 17.12.2025
14 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #19, #38
19:44 17.12.2025
15 Добри новини
Европейският парламент одобри забраната за внос на руски газ.
„За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.
Ликвидация на руски мото щурмови край Покровск. Видео
ВСУ ликвидират руски мото щурмови край Покровск. Окупаторите се опитват да напреднат на мотори, но са спрени ефективно.
Цената на руския петрол падна до 40 долара за барел.
Коментиран от #25, #40
19:44 17.12.2025
16 Кривоверен алкаш
19:44 17.12.2025
17 си дзън
19:46 17.12.2025
18 Така ще да е
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Гледаме го на живо. Няма да успеят да го обградят 50 копейки, много са им къси ... ръчичките.
19:46 17.12.2025
19 гост
До коментар #14 от "Последния Софиянец":за какво им е..тапети ли ще лепят или компоти ще варят
Коментиран от #43
19:46 17.12.2025
20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
😝🤣😆
19:46 17.12.2025
22 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #35
19:47 17.12.2025
23 русия е джудже
19:47 17.12.2025
24 Сесесере
19:47 17.12.2025
25 Инкогнито
До коментар #15 от "Добри новини":Мото не идва от мотор бе тъъъ.пакооо, а от моторизирана бойна част демек батальон
Коментиран от #29
19:47 17.12.2025
26 Град Козлодуй
19:48 17.12.2025
28 фашистки рашастан в изолация
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Пускай сълза мръсна и предателска рашистка noдлоro
Коментиран от #32
19:48 17.12.2025
29 гост
До коментар #25 от "Инкогнито":тъпака го виж у Вас в огледалото.хууубаво го огледай...
19:49 17.12.2025
30 Москва не "отказва", предлага
И Тръмп го знае, но прави театрални въртележки, за да усмири враговете си и медиите им.
"Мерките са насочени към засилване на натиска върху Москва при отказ за мирно споразумение с Украйна"
Коментиран от #37
19:50 17.12.2025
32 Бесен - Язовец
До коментар #28 от "фашистки рашастан в изолация":Ко искаш ма Факанджиева?
19:50 17.12.2025
33 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай и започва да гледа и мучи като вол.
19:52 17.12.2025
34 Сесесере
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Забравяш, че имат и свръхпроизводство на матрьошки, самовари, гармошки и тьоти!
19:52 17.12.2025
35 реалността
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Русия е дребосък на тема икономика к реално не е държава която може да налага санкции,защото не произвежда нищо и не дава нищо на света и няма никакво влияние ,че да може да санкционира някой с нещо.Единствемата санкция която Русия може да наложи на някой е да му забрани да стъпва на руска територия,но самата Русия не е дестинация където някой въобще би стъпил затова и са толкова тъжна гледка руснаците.Искат да крачат редом до големите ама будят само смях и съжаление защото са дребосъци
Коментиран от #44
19:52 17.12.2025
36 Кирливеца
19:53 17.12.2025
37 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #30 от "Москва не "отказва", предлага":Много ти разбира празната кpaтyна от геополитика . 🤣🤣🤣
19:53 17.12.2025
38 Град Козлодуй
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Колко плащат?
19:54 17.12.2025
39 Атина Палада
До коментар #5 от "БРЕ БРЕ БРЯЯ":Възможно е! В Русия все още компрадосрския елит движи големи финансови потоци .Например ....санкции и им се спира някакво кранче .Тръмп или новата администрация на САЩ постепенно режат финансовите потоци към либерастите ..Иначе как да се преборят с тях .
Коментиран от #41
19:55 17.12.2025
40 Ха-ха-ха
До коментар #15 от "Добри новини":Те тези статистики ги водиха и за Кампала Харис. Така че ще чакаме изборите. Малко ще им е трудно на либералчетата да направят същото като в Румъния.
19:57 17.12.2025
41 БРЯ
До коментар #39 от "Атина Палада":Колко си кухЪ.
19:57 17.12.2025
42 Бялата Златка
20:00 17.12.2025
43 Знаеш ли какво е суверенна държава?
До коментар #19 от "гост":Националната валута е едно от условията. И едно от условията за създаване на държава, Добър или лош в различни времена, българския лев е и българската История.
20:00 17.12.2025
44 Ха-ха-ха
До коментар #35 от "реалността":"Русия не произвеждала и не давала нищо на света" Това само пълен галош може да го каже.
Коментиран от #45
20:01 17.12.2025
45 Хаха
До коментар #44 от "Ха-ха-ха":И какво произвежда, че не знаем?
Коментиран от #47
20:03 17.12.2025
46 Ами вчера Медведев подметна
20:05 17.12.2025
47 Ха-ха-ха
До коментар #45 от "Хаха":Наташи
20:07 17.12.2025
48 Дръгливеца
20:08 17.12.2025
49 Да звъня ли на 112?
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Дай адрес! Дишай дълбоко!🤣
20:24 17.12.2025
50 Президентът на САЩ Доналд Тръмп
Коментиран от #54
20:34 17.12.2025
51 Великобритания днес е освободила
20:36 17.12.2025
52 Днес в сряда Офисът за контрол
20:38 17.12.2025
53 До Ком 45 хаха
20:40 17.12.2025
54 Споко,ще вземе решение!
До коментар #50 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":Това е само анонс в момента. Рашистите стоплят бавно,като албански реотани.
20:49 17.12.2025
