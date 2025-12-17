Новини
САЩ подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор

17 Декември, 2025

Мерките са насочени към засилване на натиска върху Москва при отказ за мирно споразумение с Украйна

САЩ подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор с цел увеличаване на натиска върху Москва, ако Русия откаже да постигне мирно споразумение с Украйна, съобщава агенция "Блумбърг", позовавайки се на американски официални лица, предава БТА.

В отговор на въпрос на Ройтерс представител на Белия дом уточни, че президентът Доналд Тръмп не е вземал нови решения по въпроса. "Ролята на агенциите е да подготвят варианти, които президентът може да изпълни", посочи служителят.

Според "Блумбърг" сред обсъжданите варианти е включено и санкционирането на руски петролни танкери от т. нар. "сенчест флот". Новите мерки биха могли да бъдат обявени още тази седмица, като наскоро финансовият министър на САЩ Скот Бесънт е обсъдил въпроса с европейски посланици.

Кремъл заяви, че не е запознат с тези информации, като предупреди, че налагането на нови санкции може да навреди на усилията за подобряване на руско-американските отношения.




  • 1 Бесен - Язовец

    15 19 Отговор
    Fакани сороси

    Коментиран от #28, #49

    19:39 17.12.2025

  • 2 СВО=ПРОВАЛ

    11 18 Отговор
    Точка.

    19:39 17.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    10 9 Отговор
    Слава Роооссия

    19:40 17.12.2025

  • 5 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    12 5 Отговор
    Ама верно ли бе?? или пак фейкове.

    Коментиран от #39

    19:40 17.12.2025

  • 6 То ВСУ си треска

    13 17 Отговор
    Сенчестите танкери на Путин отдавна....

    Коментиран от #10

    19:40 17.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    5 12 Отговор
    Само БКП❤️❤️ и СССР

    19:41 17.12.2025

  • 8 ПУНТА МАРА

    10 6 Отговор
    С ПУТИН ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ.

    19:42 17.12.2025

  • 9 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАДА

    10 5 Отговор
    Официално е комедиен жанр.

    19:42 17.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    7 4 Отговор
    Памперси и техните санкции 🤭🤭😂😂😂

    19:42 17.12.2025

  • 12 Хахаха хахаха

    10 5 Отговор
    Еебатиии... и смешните ФАЩ

    19:43 17.12.2025

  • 13 Бесен - Язовец

    8 7 Отговор
    Белия им Дом още мирише на рохко от памперсите на Джо

    Коментиран от #27

    19:44 17.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    Парламентът е обсаден и гражданите си искат лева.

    Коментиран от #18, #19, #38

    19:44 17.12.2025

  • 15 Добри новини

    10 14 Отговор
    Четири месеца преди изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" води на ватенката Орбан с почти 20 %.

    Европейският парламент одобри забраната за внос на руски газ.
    „За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
    Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.

    Ликвидация на руски мото щурмови край Покровск. Видео

    ВСУ ликвидират руски мото щурмови край Покровск. Окупаторите се опитват да напреднат на мотори, но са спрени ефективно.

    Цената на руския петрол падна до 40 долара за барел.

    Коментиран от #25, #40

    19:44 17.12.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    5 14 Отговор
    Кремъл заяви, че не е запознат с тези информации, като предупреди, че налагането на нови санкции може да навреди на усилията за подобряване на руско-американските отношения....рядко мизерно племе....не спират войната но и не вземат акъл...нямат аналог в световен мащаб...

    19:44 17.12.2025

  • 17 си дзън

    5 13 Отговор
    Агент Краснов няма да предаде Путин.

    19:46 17.12.2025

  • 18 Така ще да е

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Гледаме го на живо. Няма да успеят да го обградят 50 копейки, много са им къси ... ръчичките.

    19:46 17.12.2025

  • 19 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    за какво им е..тапети ли ще лепят или компоти ще варят

    Коментиран от #43

    19:46 17.12.2025

  • 20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    5 12 Отговор
    ОСВЕН ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ КОНФИСКУВАТ ВСИЧКИ ИМОТИ НА ВСИЧКИ РУСНАЦИ И ПАРИТЕ ИМ В БАНКИ И КЕША У ТЯХ И ДА СЕ ДАДАТ НА ЗЕЛЕНСКИ ДА ГИ ПОЛЗВА КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ
    😝🤣😆

    19:46 17.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    8 13 Отговор
    Силните са тези които налагат своите санкции на слабите. Не сме чули Русия да може да налага санкции на САЩ освен, че нямали да изнасят автомобили Москвич и телевизори Електрон 😁

    Коментиран от #34, #35

    19:47 17.12.2025

  • 23 русия е джудже

    7 13 Отговор
    Санкции до дупка за руските джуджета и после пак санкции

    19:47 17.12.2025

  • 24 Сесесере

    7 13 Отговор
    Санкциите работят, блатарите, в шок!

    19:47 17.12.2025

  • 25 Инкогнито

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Добри новини":

    Мото не идва от мотор бе тъъъ.пакооо, а от моторизирана бойна част демек батальон

    Коментиран от #29

    19:47 17.12.2025

  • 26 Град Козлодуй

    8 10 Отговор
    Путин капут!

    19:48 17.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 фашистки рашастан в изолация

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Пускай сълза мръсна и предателска рашистка noдлоro

    Коментиран от #32

    19:48 17.12.2025

  • 29 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Инкогнито":

    тъпака го виж у Вас в огледалото.хууубаво го огледай...

    19:49 17.12.2025

  • 30 Москва не "отказва", предлага

    6 10 Отговор
    истинско и работещо мирно споразумение! Не първото което миротворците отказват! И не и пука от санкции.
    И Тръмп го знае, но прави театрални въртележки, за да усмири враговете си и медиите им.

    "Мерките са насочени към засилване на натиска върху Москва при отказ за мирно споразумение с Украйна"

    Коментиран от #37

    19:50 17.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бесен - Язовец

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "фашистки рашастан в изолация":

    Ко искаш ма Факанджиева?

    19:50 17.12.2025

  • 33 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    5 9 Отговор
    Само да припомня на хомосъветикус:
    След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
    Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
    Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай и започва да гледа и мучи като вол.

    19:52 17.12.2025

  • 34 Сесесере

    6 8 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Забравяш, че имат и свръхпроизводство на матрьошки, самовари, гармошки и тьоти!

    19:52 17.12.2025

  • 35 реалността

    8 12 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Русия е дребосък на тема икономика к реално не е държава която може да налага санкции,защото не произвежда нищо и не дава нищо на света и няма никакво влияние ,че да може да санкционира някой с нещо.Единствемата санкция която Русия може да наложи на някой е да му забрани да стъпва на руска територия,но самата Русия не е дестинация където някой въобще би стъпил затова и са толкова тъжна гледка руснаците.Искат да крачат редом до големите ама будят само смях и съжаление защото са дребосъци

    Коментиран от #44

    19:52 17.12.2025

  • 36 Кирливеца

    5 10 Отговор
    путин ще издържи и на тези санкции, че е мангизлия и прoссс, но дpъгливата мечка е изплезила език до земи, и още малко и треба, да изпъне тарнаците!

    19:53 17.12.2025

  • 37 Клета невежа копейка 🤪

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "Москва не "отказва", предлага":

    Много ти разбира празната кpaтyна от геополитика . 🤣🤣🤣

    19:53 17.12.2025

  • 38 Град Козлодуй

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Колко плащат?

    19:54 17.12.2025

  • 39 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "БРЕ БРЕ БРЯЯ":

    Възможно е! В Русия все още компрадосрския елит движи големи финансови потоци .Например ....санкции и им се спира някакво кранче .Тръмп или новата администрация на САЩ постепенно режат финансовите потоци към либерастите ..Иначе как да се преборят с тях .

    Коментиран от #41

    19:55 17.12.2025

  • 40 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Добри новини":

    Те тези статистики ги водиха и за Кампала Харис. Така че ще чакаме изборите. Малко ще им е трудно на либералчетата да направят същото като в Румъния.

    19:57 17.12.2025

  • 41 БРЯ

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Колко си кухЪ.

    19:57 17.12.2025

  • 42 Бялата Златка

    1 3 Отговор
    Копейката ми изяде хляба.

    20:00 17.12.2025

  • 43 Знаеш ли какво е суверенна държава?

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Националната валута е едно от условията. И едно от условията за създаване на държава, Добър или лош в различни времена, българския лев е и българската История.

    20:00 17.12.2025

  • 44 Ха-ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "реалността":

    "Русия не произвеждала и не давала нищо на света" Това само пълен галош може да го каже.

    Коментиран от #45

    20:01 17.12.2025

  • 45 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ха-ха-ха":

    И какво произвежда, че не знаем?

    Коментиран от #47

    20:03 17.12.2025

  • 46 Ами вчера Медведев подметна

    4 0 Отговор
    Че май е време да кръцнат подводните кабели в Атлантика.По преценка на FT и Блумбърг ежедневните загуби на САЩ и Европа само от прекъсване на интернет трафика може да надминат милиард долара.И - ето ти санкции, от които розовите понита ще се изприщят!

    20:05 17.12.2025

  • 47 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хаха":

    Наташи

    20:07 17.12.2025

  • 48 Дръгливеца

    3 0 Отговор
    Трябва да се санкционират за назидание с по една пенсия кoпейките, и с парите да се финансират украинските емигранти с разрушени от руснаците домове! Докога ще ги търпим кoпейките да словоблyдстват!

    20:08 17.12.2025

  • 49 Да звъня ли на 112?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Дай адрес! Дишай дълбоко!🤣

    20:24 17.12.2025

  • 50 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    2 2 Отговор
    опровергава новината като казва, че все още не е взел решение да наложи нови санкции срещу Русия. Това обявено от Белия дом днес и се съобщава от Reuters. "Тръмп все още не е взел нови решения относно новите санкции срещу Русия", каза неназован американски служител. По-рано Bloomberg съобщи, че Съединените щати подготвят нови антируски санкции, надявайки се да окажат натиск върху Москва, ако тя се откаже от мирното споразумение с Украйна. Което се оказва, че не е вярно!

    Коментиран от #54

    20:34 17.12.2025

  • 51 Великобритания днес е освободила

    1 1 Отговор
    Египетския газов проект Zohr с участието на Роснефт (MOEX: ROSN) от санкции. Това следва от актуализирания общ лиценз на Британския офис за прилагане на финансови санкции. Според документа изключението е валидно до 14 октомври 2027 г.

    20:36 17.12.2025

  • 52 Днес в сряда Офисът за контрол

    2 2 Отговор
    на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е позволил сделки, свързани с гражданска ядрена енергия, с редица руски банки, Централната банка на Руската федерация и националния клирингов център на Руската федерация." С този общ лиценз всички сделки, забранени с президентски указ ... с участието на една или повече от следните субекти, свързани с гражданската ядрена енергия, са разрешени до 00:01 ч. източно лятно време на 18 юни 2026 г.", се казва в документа, публикуван на уебсайта на агенцията. В лиценза се посочва, че Банката на Русия, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Зенит, Алфа-Банк, Росбанк, Националният клирингов център, както и Банка Санкт Петербург, са получили разрешение за съответните операции. Освен това, документът обяснява, че "свързано с гражданската ядрена енергия" се отнася до сделки, необходими за подкрепа на граждански ядрени проекти, стартирани преди 21 ноември 2024 г.

    20:38 17.12.2025

  • 53 До Ком 45 хаха

    2 1 Отговор
    Набии си го в главата ниско интелигентно същество , че РФ е една от петте самодостатъчни държави в света . РФ е с години пред България но ти неможеш да си го представиш ! Ха Ха !

    20:40 17.12.2025

  • 54 Споко,ще вземе решение!

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":

    Това е само анонс в момента. Рашистите стоплят бавно,като албански реотани.

    20:49 17.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.