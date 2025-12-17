САЩ подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор

Съединените щати подготвят нови санкции срещу руския енергиен сектор с цел увеличаване на натиска върху Москва, ако Русия откаже да постигне мирно споразумение с Украйна, съобщава агенция "Блумбърг", позовавайки се на американски официални лица, предава БТА.

В отговор на въпрос на Ройтерс представител на Белия дом уточни, че президентът Доналд Тръмп не е вземал нови решения по въпроса. "Ролята на агенциите е да подготвят варианти, които президентът може да изпълни", посочи служителят.

Според "Блумбърг" сред обсъжданите варианти е включено и санкционирането на руски петролни танкери от т. нар. "сенчест флот". Новите мерки биха могли да бъдат обявени още тази седмица, като наскоро финансовият министър на САЩ Скот Бесънт е обсъдил въпроса с европейски посланици.

Кремъл заяви, че не е запознат с тези информации, като предупреди, че налагането на нови санкции може да навреди на усилията за подобряване на руско-американските отношения.