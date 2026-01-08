Срещу широкообхватната търговска сделка! Фермери с трактори блокираха центъра на Париж

Френски фермери блокираха обекти в Париж в знак на протест срещу широкообхватна търговска сделка, която Европейският съюз е готов да подпише с южноамериканските държави, както и заради други недоволства на местно ниво, съобщава "Ройтерс".

Фермери от съюза Coordination Rurale призоваха за протести в Париж на фона на гнева срещу споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур, което те се опасяват, че може да залее страната с евтин внос на храни, и начина, по който правителството се справя с болест по говедата.

"Намираме се между негодуванието и отчаянието. Чувстваме се изоставени, както с Меркосур. Бяхме изоставени в полза на космическа совалка, Airbus или автомобил", изтъкна Стефан Пелетие, заместник-председателят на съюза във Виен, в Централна Франция.

Протестът идва дни, след като Европейската комисия предложи да предостави 45 милиарда евро финансиране от ЕС на фермерите и се съгласи да намали вносните мита върху някои торове в опит да спечели страни, колебаещи се в подкрепата си за Меркосур.

Споразумението е подкрепено от страни като Германия и Испания, а Комисията, изглежда, е спечелила и подкрепата на Италия. Това означава, че тя ще разполага с необходимите гласове, за да одобри търговското споразумение със или без френска подкрепа. Гласуването по споразумението се очаква утре.

Фермерите настояват и за прекратяване на умъртвяването на крави, предизвикано от серия силно заразни случаи на нодуларен дерматит, които те считат за прекомерни и вместо това се застъпват за ваксинация.

Десетки трактори са паркирани на брега на Сена под Айфеловата кула и блокират някои достъпи до центъра на града от Периферика, като например Порт д'Отьой.

Те стигнаха до центъра на града, въпреки че френската полиция беше наложила строга забрана.