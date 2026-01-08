Новини
Свят »
Франция »
Срещу широкообхватната търговска сделка! Фермери с трактори блокираха центъра на Париж

Срещу широкообхватната търговска сделка! Фермери с трактори блокираха центъра на Париж

8 Януари, 2026 09:54 1 129 16

  • франция-
  • фермери-
  • европейски съюз-
  • еманюел макрон

Протестът идва дни, след като Европейската комисия предложи да предостави 45 милиарда евро финансиране от ЕС на фермерите и се съгласи да намали вносните мита върху някои торове

Срещу широкообхватната търговска сделка! Фермери с трактори блокираха центъра на Париж - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френски фермери блокираха обекти в Париж в знак на протест срещу широкообхватна търговска сделка, която Европейският съюз е готов да подпише с южноамериканските държави, както и заради други недоволства на местно ниво, съобщава "Ройтерс".

Фермери от съюза Coordination Rurale призоваха за протести в Париж на фона на гнева срещу споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур, което те се опасяват, че може да залее страната с евтин внос на храни, и начина, по който правителството се справя с болест по говедата.

"Намираме се между негодуванието и отчаянието. Чувстваме се изоставени, както с Меркосур. Бяхме изоставени в полза на космическа совалка, Airbus или автомобил", изтъкна Стефан Пелетие, заместник-председателят на съюза във Виен, в Централна Франция.

Протестът идва дни, след като Европейската комисия предложи да предостави 45 милиарда евро финансиране от ЕС на фермерите и се съгласи да намали вносните мита върху някои торове в опит да спечели страни, колебаещи се в подкрепата си за Меркосур.

Споразумението е подкрепено от страни като Германия и Испания, а Комисията, изглежда, е спечелила и подкрепата на Италия. Това означава, че тя ще разполага с необходимите гласове, за да одобри търговското споразумение със или без френска подкрепа. Гласуването по споразумението се очаква утре.

Фермерите настояват и за прекратяване на умъртвяването на крави, предизвикано от серия силно заразни случаи на нодуларен дерматит, които те считат за прекомерни и вместо това се застъпват за ваксинация.

Десетки трактори са паркирани на брега на Сена под Айфеловата кула и блокират някои достъпи до центъра на града от Периферика, като например Порт д'Отьой.

Те стигнаха до центъра на града, въпреки че френската полиция беше наложила строга забрана.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да събарят

    22 0 Отговор
    на коалицията "ЛАЕЩИ".

    09:56 08.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    В Европа говорят: Вижте какво правят българите?А ние кога?

    Коментиран от #5, #6

    09:57 08.01.2026

  • 3 БоюЦиганина

    24 0 Отговор
    У бълXария фермери няма, погрижих се отдавна за тях! Субсидираните мутри с бентлитата добре усвояват и връщат ресто, няма защо да протестират.

    09:58 08.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    17 0 Отговор
    Сега с дедо си заети да формират войски за украйна, защото сал франция и англия останаха жилаещите. Фермерите ще почакат.

    10:00 08.01.2026

  • 5 в Европа казват

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Тихо да не събудим българите"!

    10:00 08.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А в България току що пуснаха НОВОТО евро и вече се задава ново.печатане-
    Европейската централна банка (ЕЦБ) стартира редизайн на евробанкнотите...
    Новите банкноти ще имат по-интензивен цвят, ще са с лица на известни личности и се очаква да бъдат пуснати в обращение през 2026 г.‼️

    Коментиран от #10

    10:01 08.01.2026

  • 7 Тука ни Будалкат, че Фермерите

    19 0 Отговор
    Протестират за Собсидии??? Срещу Меркосур (Споразъмението) протестират Фермерите от ЕС!Нашите Житари са Доволни,Преживят!

    10:03 08.01.2026

  • 8 мдааа

    3 5 Отговор
    аз па си помислих че от 3 дена снега е толкова голям там, че никой не може да излезе навън. вчера и оня ден по 1000км задръствания в страната. Самолети не летят, ма виж тракторите правили блокади. Кво ни занимавате с 10 фермера не разбирам?

    10:06 08.01.2026

  • 9 Смешник

    11 0 Отговор
    Дано свалят най накрая тоя клоун Макрон

    10:08 08.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Някой виждал ли е новото евро от 2025?

    10:08 08.01.2026

  • 11 Точно

    13 0 Отговор
    затова ЕС е обречен. За едни добре, за други зле... Французите, вместо да правят безсмислени майдани да излизат от ЕС колхоза и да си вземат държавата обратно. Тогава вече като суверенна страна ще могат да решават самостоятелно с кого да подписват или да не подписват споразумения. Всичко друго е празна работа.

    Коментиран от #14

    10:13 08.01.2026

  • 12 българина

    7 0 Отговор
    само аз ли се питам нашият глас за какво е даден и с какъв мотив???? като гласувате за боклуци значи и вие сте същите.... не искам никакъв рев, щом всички си мълчат за предателствата

    Коментиран от #13

    10:21 08.01.2026

  • 13 Трифонов

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "българина":

    С "националната държава", като основна форма на организация на човешкото общество, е свършено. Тази "идея" е в упадък не защото някакви политици тук или там така са решили, а защото това е реалността наложена от научно-техническия прогрес. Днес един човек може да вземе решение да емигрира на другия край на света, да си потърси и намери работа там, както и място за живеене, да си купи самолетни билети и да се яви на работа в уговорения ден за... един месец. И в същото време ще направи това относително евтино (т.е. това е вече достъпна алтернатива за всички, а не само за най-богатите). Само преди 100 години за подобна промяна е било нужно цяло състояние, месеци и години подготовка и пак всичко е било забулено в несигурност и съмнения, поради липсата на информация къде отиваш и какво ще правиш. Днес процентът авантюризъм в подобно начинание е сведен до минимум. И ще се смалява още. Националната държава е организация на хората по място. Бъдещето е на организацията на хората по предмет. Ето защо идеята за "националната държава" и самата тя са в упадък. Процесът е необратим. Не може дори да бъде забавен съществено. Престанете да разсъждавате като неандерталци!

    10:45 08.01.2026

  • 14 Трифонов

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точно":

    Коментарът ми е до 11. Обърках.

    10:47 08.01.2026

  • 15 О,чуден

    1 0 Отговор
    Какво толкова му мислят,вече има приет план за подобно финансиране на Украйна. Значи дават на фермерите 90 милиарда заем, а после ще се изплаща от Дания, която ще ги вземе от САЩ като репарации задето искат Гренландия!
    Не знам дали го обясних правилно, ама Кая ще ме коригира ако нещо нали.

    10:50 08.01.2026

  • 16 Френски подкуп с два чувала

    1 0 Отговор
    мити картофи от Лидъл.Стигаме до там, че Европа е една малка фирмичка която не е собственост на един човек и не мисли за работниците си.Това е като в бизнеса ако е само твой ти решаваш как да го управляваш най-добре, но ако си я направил с някой на партия нещата ще се прецакат.

    10:53 08.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания