Николай Павлов: България ще участва в решенията на Европейската централна банка

Като пълноправен член на еврозоната България ще участва в решенията и политиката на Европейската централна банка и финансовите институции на валутния съюз, заяви заместник-министърът на външните работи Николай Павлов на дискусия, посветена на приоритетите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започна на 1 януари 2026 г.

По думите му по този начин ще гарантираме своята финансова стабилност и просперитет и ще допринасяме за общоевропейския финансов проект, посочи БНТ.

Началото на кипърското председателство съвпада с един съществен за страната ни етап - преминаването на България към единната европейска валута. Това е наш стратегически избор, който затвърждава мястото на страната ни в сърцето на обединена и силна Европа, коментира Павлов.

В условията на променената глобална политическа среда засилването на сътрудничеството и въвеждането на мерки в областта на отбраната и сигурността на равнище на ЕС се очертават като общи цели. Подкрепяме приоритетите на кипърското председателство в областта на сигурността и отбраната. Приветстваме визията на председателството за създаване на силна европейска отбранителна промишленост, която представлява съществен фактор за гарантиране на стратегическите нужди и е от съществено значение за сигурността в Европа, заяви Павлов.

Споделяме необходимостта от повече усилия за увеличаване на разходите за отбрана, както и за повишаване на инвестициите в европейската отбранителна индустрия, каза заместник-министърът.

Руската агресия срещу Украйна следва да остане сред основните приоритети. Подкрепата за намиране на дипломатическо решение чрез запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна е от приоритетна важност. От основополагащо значение е максималното поддържане на единството в ЕС и участието на ЕС в преговорите по въпросите, които ни касаят, коментира Павлов.

Отчитайки стабилизиращата и трансформиращата роля на политиката на разширяване на ЕС, приветстваме ангажираността на кипърското председателство за отстояване на водещата роля на принципа на собствените заслуги и утвърдената методология на процеса на разширяване на Съюза, каза Павлов. По отношение на Република Северна Македония нашата позиция остава ясна и последователна. България е ангажирана с Европейския консенсус от юли 2022 г. и няма допълнителни условия, освен стриктното прилагане на всички негови аспекти, каза още Николай Павлов.