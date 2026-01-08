Новини
Николай Павлов: България ще участва в решенията на Европейската централна банка

8 Януари, 2026 14:12 482 22

Началото на кипърското председателство съвпада с един съществен за страната ни етап - преминаването на България към единната европейска валута

Николай Павлов: България ще участва в решенията на Европейската централна банка - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Като пълноправен член на еврозоната България ще участва в решенията и политиката на Европейската централна банка и финансовите институции на валутния съюз, заяви заместник-министърът на външните работи Николай Павлов на дискусия, посветена на приоритетите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започна на 1 януари 2026 г.

По думите му по този начин ще гарантираме своята финансова стабилност и просперитет и ще допринасяме за общоевропейския финансов проект, посочи БНТ.

Началото на кипърското председателство съвпада с един съществен за страната ни етап - преминаването на България към единната европейска валута. Това е наш стратегически избор, който затвърждава мястото на страната ни в сърцето на обединена и силна Европа, коментира Павлов.

В условията на променената глобална политическа среда засилването на сътрудничеството и въвеждането на мерки в областта на отбраната и сигурността на равнище на ЕС се очертават като общи цели. Подкрепяме приоритетите на кипърското председателство в областта на сигурността и отбраната. Приветстваме визията на председателството за създаване на силна европейска отбранителна промишленост, която представлява съществен фактор за гарантиране на стратегическите нужди и е от съществено значение за сигурността в Европа, заяви Павлов.

Споделяме необходимостта от повече усилия за увеличаване на разходите за отбрана, както и за повишаване на инвестициите в европейската отбранителна индустрия, каза заместник-министърът.

Руската агресия срещу Украйна следва да остане сред основните приоритети. Подкрепата за намиране на дипломатическо решение чрез запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна е от приоритетна важност. От основополагащо значение е максималното поддържане на единството в ЕС и участието на ЕС в преговорите по въпросите, които ни касаят, коментира Павлов.

Отчитайки стабилизиращата и трансформиращата роля на политиката на разширяване на ЕС, приветстваме ангажираността на кипърското председателство за отстояване на водещата роля на принципа на собствените заслуги и утвърдената методология на процеса на разширяване на Съюза, каза Павлов. По отношение на Република Северна Македония нашата позиция остава ясна и последователна. България е ангажирана с Европейския консенсус от юли 2022 г. и няма допълнителни условия, освен стриктното прилагане на всички негови аспекти, каза още Николай Павлов.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 веднага повервах

    12 2 Отговор
    ти от боювите крадци ли си или от гейлодовите канадци ?

    14:13 08.01.2026

  • 2 Ще участва

    18 2 Отговор
    Както прасето участва в трапезата

    14:14 08.01.2026

  • 3 честен ционист

    11 2 Отговор
    Колкото и Черна гора и Косово участват. Еврото в България се въведе по настояване на една хранителна верига, че им писна да превалутират в края на всеки месец и да има къде да си перат парите братишките.

    14:14 08.01.2026

  • 4 Програмиста

    13 1 Отговор
    С 0.5 гласа ХА ХА ХА

    14:14 08.01.2026

  • 5 Коки

    14 1 Отговор
    Абе вие още ли не вдевате, че за пореден път ни ОБРАХА. Този път брутално...

    14:15 08.01.2026

  • 6 Ще ще

    9 1 Отговор
    като безгласна ь (ер малък) в латинската азбука.

    Коментиран от #17

    14:15 08.01.2026

  • 7 Бачо

    11 0 Отговор
    Днес е 08.01 а не първи април

    14:15 08.01.2026

  • 8 Участва

    11 0 Отговор
    България ще има 0.4 гласа от 100. Така ще участва във взимането на решения.

    14:15 08.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    ЕЦБ миналата година е на загуба 208 млрд евро.Докога ще издържи?

    Коментиран от #13

    14:15 08.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Смешковец! Оставя някой да повярва на глупостите, които си наръсил!
    Ще те пита някой тебе и ще ти дава да взимаш решения!

    Трябва да ги закрием тия институции и без това никаква работа от тях - вече всичко се спуска от горе! Един пощальон и да си спестим стотици милиони за заплата на поплюнковци кат тоя!

    14:16 08.01.2026

  • 11 само дето

    10 0 Отговор
    от клошара нищо не зависи

    14:17 08.01.2026

  • 12 Питане

    3 2 Отговор
    А какво е мнението на Ню-ню то ?
    Той ще връща лева...
    Все пак ЕЦБ ТРЯБВА да се опита до него !

    14:18 08.01.2026

  • 13 Факт

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Затова гепи 70 милиарда от БГ

    14:19 08.01.2026

  • 14 Гориил

    7 0 Отговор
    Този човек е непоправим оптимист.

    14:19 08.01.2026

  • 15 Личен интерес

    5 0 Отговор
    От сам да вземаш решенията, до само участник в подписването им е дълъг път надолу. България не е виновна, виновни са управниците предатели.

    14:19 08.01.2026

  • 16 Чисти лъжи

    5 0 Отговор
    Няма ли отговорност за тези лъжи, от шест месеца се повтарят все същите неистини

    14:21 08.01.2026

  • 17 Руснак,

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ще ще":

    Тази буква е от азбуката дето първо казахте че е ваша, пък после я преписахте на северозападните макета...
    А тя е БЪЛГАРСКА, блат нико !!!

    Коментиран от #20

    14:22 08.01.2026

  • 18 трясъ

    4 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    14:23 08.01.2026

  • 19 Какво значи ще Участва?

    3 0 Отговор
    Ще ни возят в трюма

    14:26 08.01.2026

  • 20 Koги си роден слaбо умен елф,

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Руснак,":

    е доживот.

    14:27 08.01.2026

  • 21 Някой

    3 0 Отговор
    С 0,5% тежест, и то само при някои решения. Геройство!

    14:29 08.01.2026

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    НАИСТИНА ЛИ?
    БРАВО НА ВАС.😆
    ДОБРЕ ЩЕ Е ДА ОБЯСНИШ КАК ГО ПОСТИГНАХТЕ. 🤣
    С НАВЕЖДАHE ЛИ?
    🤣😆😝
    ИЛИ ЩЕ ВЗЕМАТЕ РЕШЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ
    ГОСПОДАРИTE?!
    ВИЕ НАИСТИНА СТЕ БИЛИ ЮНАЦИ. 👍

    14:33 08.01.2026

