Доналд Тръмп: Само времето ще покаже

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "само времето ще покаже" колко дълго Съединените щати ще поддържат надзор над Венецуела, съобщават "Ройтерс" и "Ню Йорк таймс".

Запитан дали това ще отнеме три месеца, шест месеца, година или повече, той отговори: "Бих казал много по-дълго".

"Ще я възстановим по много печеливш начин", увери Тръмп за Венецуела и добави: "Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще намалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които тя отчаяно се нуждае".

Той подчерта, че САЩ "се разбират много добре" с правителството на временния президент Делси Родригес във Венецуела в момента.

Във вторник Тръмп представи план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е бил под блокада на САЩ. Това е пореден знак, че Вашингтон координира действията си с венецуелското правителство, откакто залови президента Николас Мадуро миналия уикенд.

"Те ни дават всичко, което смятаме за необходимо", заяви Тръмп за венецуелското правителство.