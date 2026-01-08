Доналд Тръмп: Само времето ще покаже

Новини
Американският президент очаква надзорът на САЩ над Венецуела да продължи години

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "само времето ще покаже" колко дълго Съединените щати ще поддържат надзор над Венецуела, съобщават "Ройтерс" и "Ню Йорк таймс".

Запитан дали това ще отнеме три месеца, шест месеца, година или повече, той отговори: "Бих казал много по-дълго".

"Ще я възстановим по много печеливш начин", увери Тръмп за Венецуела и добави: "Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще намалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които тя отчаяно се нуждае".

Той подчерта, че САЩ "се разбират много добре" с правителството на временния президент Делси Родригес във Венецуела в момента.

Във вторник Тръмп представи план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е бил под блокада на САЩ. Това е пореден знак, че Вашингтон координира действията си с венецуелското правителство, откакто залови президента Николас Мадуро миналия уикенд.

"Те ни дават всичко, което смятаме за необходимо", заяви Тръмп за венецуелското правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Пак същите ще управляват но ще си плащат такса спокойствие като Бойко Борисов.

    11:04 08.01.2026

  • 2 Времето отдавна показа:

    57 7 Отговор
    Светът се управлява от психопати.

    Коментиран от #3, #11, #22, #72

    11:05 08.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    33 4 Отговор

    До коментар #2 от "Времето отдавна показа:":

    Миналата година дефицитът на САЩ е 30 процента -2 трилиона долара.

    Коментиран от #13, #30, #33

    11:06 08.01.2026

  • 4 Факт

    15 5 Отговор
    Поради санкциите, вероятно има много наличен петрол по складовете.

    11:07 08.01.2026

  • 5 Пиночет

    5 26 Отговор
    Много ги бавиш!Аз комунистите като Мадуро ги пусках от хеликоптера.

    Коментиран от #25

    11:07 08.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    12 37 Отговор
    Каква разкошна снимка на човек, който владее света, има хубава жена и работите му се нареждат.
    Не кат мен отритнат, изгонен, без жена, сам самичък в бункера с пистолет и водка 🎅

    Коментиран от #18, #45

    11:09 08.01.2026

  • 7 Белла Чао

    21 7 Отговор
    Ама защо нещо не ви виждат венецуелците по улиците а? Мъже:)

    11:10 08.01.2026

  • 8 Българин

    8 26 Отговор
    Тръмп и Путин са на един алъл, с тази разшика, че Тръмп има финанси и високотехнологични оръжия а Путин е един самохвалко.

    Коментиран от #23

    11:10 08.01.2026

  • 9 Далавера "Импекс"

    31 1 Отговор
    Кой каквото и да ви говори, винаги става въпрос за пари.

    11:11 08.01.2026

  • 10 Истината

    31 2 Отговор
    Този доктатор, съвсем срина имиджа на страната си. Пират

    11:11 08.01.2026

  • 11 Кръговрат на веществата

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Времето отдавна показа:":

    ...заради тъпаци

    11:11 08.01.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    22 3 Отговор
    Нема лабаво. Или давате петрола, или умирате от глад.

    11:11 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Има изроди

    24 4 Отговор
    Нещо за изродските санкции, които осакатяват Венецуела? ... Нюйоркската мутра ще си счупи главата.

    11:12 08.01.2026

  • 15 Капитан Тръмп Спароу

    20 3 Отговор
    Йо-хо-хо и варел петрол

    11:13 08.01.2026

  • 16 Тръмп приятел на община Тутракан

    16 1 Отговор
    Другари видяхте ли сега какво е "На всекиго според нуждите".

    11:13 08.01.2026

  • 17 Хаха

    8 13 Отговор
    "Те ни дават всичко, което смятаме за необходимо", заяви Тръмп за венецуелското правителство.
    На света има господарски нации и такива предопределени да служат и да принадлежат.
    Това е самата истина.

    11:14 08.01.2026

  • 18 Коуега

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Спирай тия гъби

    11:15 08.01.2026

  • 19 Оракул

    25 2 Отговор
    Понеже краварите сте една финансова пирамида не богатствата на Венецуела ами на слънчевата система няма да ви стигнат и ще продължите докато не заграбите целия свят или докато някой като Русия и Китай не ви избият зъбите от главата.

    Коментиран от #49

    11:16 08.01.2026

  • 20 Ами

    2 13 Отговор
    слаб народ, неспособен да се самоуправлява. Затова ще ги управляват чужденци. Нормално.

    11:16 08.01.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    30 4 Отговор
    Тръмп заяви, че след като Вашингтон започне да продава венецуелския петрол, Съединените щати ще позволят на Каракас да използва тези пари за закупуване на продукти, произведени в САЩ.
    За тези, които не знаят, по време на европейските колониални империи, всички те са спазвали това правило. Колониите са можели да търгуват само с метрополията. И с никой друг!

    Сега, 500 години по-късно, САЩ въвеждат отново това правило за това, което смятат за своя нова колония – ВЕНЕЦУЕЛА...

    Между другото, точно тази концепция Вашингтон ще се опита да наложи и на останалата част от Латинска Америка. Не на всички, разбира се, но със сигурност на повечето страни...

    "Свободен пазар", "стопанска инициатива", "невидима ръка на пазара", "принципи", "ценности", "демокрация", а ???
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Като ви обяснявам, че всичко това са само кухи фрази без съдържание и калпава пропаганда, някои тук се смеят ...

    Коментиран от #26, #34, #42, #54

    11:16 08.01.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Времето отдавна показа:":

    Не се заблуждавай, това не е ПРЕЦЕДЕНТ❗
    Садам обяви, че ще продава петрола на Ирак и срещу други валути - последва САШтинско нахлуване и ликвидиране на Садам ❗
    Кадафи обяви, че ще продава петрола на Либия и срещу друга валута- последва САШтинско нахлуване в Либия и ликвидиране на Кадафи ❗
    Мадуро също обяви, че ще продава петрол и срещу друга валута.....
    Откриваш ли "случайните" съвпадения🤔

    Коментиран от #36, #39, #41

    11:17 08.01.2026

  • 23 Мислиш ли

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Дали пък не е точно обратното?

    Коментиран от #70

    11:19 08.01.2026

  • 24 Усраула Лайненс

    10 4 Отговор
    колегата е със сериозни умствени деформации
    нашата нова евро страна може да го приеме в своите Център за психично здраве
    карлуково, 4ти километър и тн.

    11:19 08.01.2026

  • 25 Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пиночет":

    Най-много да пуснеш един кфл!

    11:20 08.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ТРЪМП не познава комунистите и

    5 17 Отговор
    груба грешка на Тръмп е , че остави комунистите във Венецуела да продължават да управляват Венецуела и които сега се съюзяват с латино амерканските терористи и всякаква комунистическа партизанска паплач спонсорирана от Москва , като се подготвят за терористичен удар и реванш срещу Тръмп с отвличането му за размяна с Мадуро и да залеят САЩ с комунистически терор от атентати и саботажи...!

    Коментиран от #46

    11:23 08.01.2026

  • 28 Симо

    1 10 Отговор
    Най-добре ще е да построят лунапарк на тази територия. Хотели, барове, въртелешки. Пък местното население ще има право да обслужва господарите.

    11:23 08.01.2026

  • 29 Венецуелците

    5 7 Отговор
    са като повечето народи - искат да си напълнят тумбаците и да пазаруват. Ще се приспособят няма проблем.

    11:24 08.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Запознат

    15 3 Отговор
    "САЩ "се разбират много добре" с правителството на временния президент Делси Родригес във Венецуела в момента"

    Нали точно тя и няколко генерали предадоха Мадуро за да се доберат до властта. Нашите "евроатлантици" които са бивши комуняги и ченгета от ДС нали и те същото направиха - продадоха България за да останат на власт и да не им търсят сметка за предишните престъпления. Те американците за това предпочитат разни намагнитени и бивши мутри да ни управляват че има с какво да ги държат да им играят по свирката.

    Коментиран от #37

    11:24 08.01.2026

  • 32 Георги

    10 3 Отговор
    изнудване, заплаха и терор е правилното описание на текущите взаимоотношения между САЩ и Венецуела. Надзор е някаква мисирска измишльотина.

    11:25 08.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Оди у Русиа

    4 15 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Свободни принципи да видиш. На вторият ден отиваш да превземаш Покровск.На третият ден украински дрон ти отнася празната манерка.

    11:25 08.01.2026

  • 35 Венецуелският добив на петрол е около

    9 6 Отговор
    1, 5- 2 % от световния дневен добив.

    Но е напълно достатъчен , за да променя цената на междубнародния пазар нагоре или надолу.

    Стига Тръмп да иска, може сериозно да свали цената и да удари военния бюджет на Русия.
    Това , което напарви Саудитска Арабия навремето.

    Въпросът е дали Тръмп ще поиска да озапти " приятеля Владимир "?

    11:27 08.01.2026

  • 36 Копейкин Костя

    5 13 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хаяско I-ви продава руския петрол в други валути.
    Либия никога не е била фактор в петрола, а и Кадафи никога не е твърдял, че ще продава петрол за друга валута освен американския долар !

    Коментиран от #47

    11:28 08.01.2026

  • 37 Не копей

    4 13 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    Мадуро беше предаден от руснаците.По-точно от един руски полковник.Там имаше руски военен корпус,който се направил на заспал.

    Коментиран от #44, #52

    11:28 08.01.2026

  • 38 Сега

    5 8 Отговор
    Като им отворят Макдоналдс и Уолмарт и ще прежалят социализма много бързо. Не е изключено на някакъв етап да решат да кандидатстват за членство в САЩ под някаква форма. А такива има много

    11:28 08.01.2026

  • 39 Фактологически си прав

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Но това не изключва и факта, че към власт се стрямят хора с някакъв вид психопатия, а световното ционистко задкулисие са абсолютните психопати.

    11:29 08.01.2026

  • 40 А где

    2 11 Отговор
    Танкер?

    Коментиран от #50, #51, #66, #78

    11:29 08.01.2026

  • 41 Българин

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Който се е отказал да продава петрола си в петродолари свършва на бесилката.

    Коментиран от #48

    11:29 08.01.2026

  • 42 Хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    "Сега, 500 години по-късно, САЩ въвеждат отново това правило за това, което смятат за своя нова колония – ВЕНЕЦУЕЛА..."

    Не знам само що смяташ, че това няколко вековно правило някога е отменяно и не е действало!?

    11:30 08.01.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Геро":

    А ти защо мислиш , че твоето мнение е от значение❗
    Ако искаш да ни заинтригуваш, коментирай спря ли вноса на наркотици в САЩ след ОТВЛИЧАНЕТО на Мадуро🤔❗

    11:31 08.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Историк

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    "Каква разкошна снимка на човек, който владее света"

    Този не беше ли "агент Краснов" - или тази опорка вече я забравихте.

    Преди 85 години тези които са гледали снимката на фюрера са си мислили същото - завладял е цяла Европа, разбил е французи и англичани, съюзниците му Италия и Япония също са завладели огромни територии и даже са разбили руската армия и вермахта всеки момент ще завладее Москва но знаем какво стана.

    Преди много повече години пък едни които са гледали снимката на Наполеон пак същото са си мислили.

    Коментиран от #56

    11:33 08.01.2026

  • 46 Путин

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "ТРЪМП не познава комунистите и":

    Аз не познавам Мадуро!

    11:33 08.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Петродоларът всъщност влезе в сила след подписване на споразумение между САЩ и СА❗
    Наскоро срокът му изтече, а СА се ОТКАЗА да преподпише ново споразумение❗

    11:34 08.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А где

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "А где":

    "агент Краснов"

    11:34 08.01.2026

  • 51 А где

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "А где":

    Глишо?

    11:34 08.01.2026

  • 52 Щерев

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Не копей":

    не беше ли окраинец руският полковник,повръща ми се от вас центаджии

    Коментиран от #57

    11:34 08.01.2026

  • 53 Бай Киро

    2 9 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Златен динар? Стига ме разсмива! Откъде ще вземеш Златен динар? Как ги ръсите тия глупости, ей!

    Коментиран от #68

    11:35 08.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Зевзек

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Китай и Русия":

    За това ли получихте амнезия за "агент Краснов" - или то обръщането на палачинката е специалитет.

    11:36 08.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Козяче не философствай!

    7 3 Отговор
    Ами отивай да громиш руснаците на източния фронт че зеления утече - плащат в долари.

    Коментиран от #63, #64

    11:38 08.01.2026

  • 59 Мани копейките.

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "Китай и Русия":

    От Нова година много им се насъбра.😁

    Коментиран от #62

    11:38 08.01.2026

  • 60 Само времето ще покаже

    7 3 Отговор
    дали Венецуела ще съдейства на Тръмп или не.

    11:38 08.01.2026

  • 61 Гениален геостратег

    2 7 Отговор
    Едно време Путин продаваше продава за 100 евро на Европата.

    Сега продава на Индия за рупии на под 50 долара.

    Прав е да реве, че са го "надули и кинули". Никой не харесва мръсници и подлеци.

    Коментиран от #65

    11:39 08.01.2026

  • 62 Мани козячетата

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Мани копейките.":

    От както е почнала СВО все им се насъбира и се чудат на къде да се въртят - ето сега пак обърнаха палачинката и вече Тръмп не е "агент Краснов".

    11:41 08.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Козяче не философствай!":

    Русия те очаква. Путин каза всички русофили да замиват да се спасяват.

    Коментиран от #67, #71

    11:43 08.01.2026

  • 65 Помнещ

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Гениален геостратег":

    "Едно време Путин продаваше продава за 100 евро на Европата"

    Че тои и сега продава - важното е че Европата глътна въздух и ще дават дупе (Гренландия) на "агент Краснов" да ги вардел.

    11:44 08.01.2026

  • 66 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "А где":

    Где где
    все украли конешно

    11:46 08.01.2026

  • 67 Козяче не философствай

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха ха ха":

    "всички русофили да замиват да се спасяват"

    Аз русофили да висят от колесниците не съм виждал ама кравофили редовно виждам.

    11:46 08.01.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бай Киро":

    Не е срамно да не знаеш нещо, но да парадираш с незнанието си те прави смешен в очите на запознатите❗

    11:48 08.01.2026

  • 69 Григор

    4 0 Отговор
    Пред форум на Републиканската партия Тръмп е разказвал за разговора си с Макрон относно цената на лекарствата във Франция. С подигравателен тон Тръмп е имитирал Макрон: "Ще направя каквото кажеш Доналд, само не казвай на хората. Ако трябва ще вдигна цените и с 200%." Е, как ви харесва Макрон? Този послушко бая наколенки си е купил. Я и само той ли?!

    11:48 08.01.2026

  • 70 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мислиш ли":

    Не е.

    11:50 08.01.2026

  • 71 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха ха ха":

    Трябва нашите козячета да се спасяват - Тръмп каза че ще наказвал всички които плюеха срещу него и казваха че бил "агент Краснов" - всичко е записано.

    11:51 08.01.2026

  • 72 Българин..

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Времето отдавна показа:":

    Светът се управлява от психопати. И ПЕЕрААСИ!..справка Асенка Василева...

    11:54 08.01.2026

  • 73 Стихотворение за януари 2026 г.

    2 2 Отговор
    Милиардери-психопати
    ринат кинти с лопати!
    Мразят скромния човек:
    няма място в този век!
    Смук-смук-смук, пият
    нефт на климата напук!
    Удрят, бомбардират,
    заплашват, парадират,
    военни кучета дресират,
    а кога най-после празни
    тикви ще увират?
    Никога? Не думай друже
    смел, дано скоро се разбие
    богаташкият картел!

    11:56 08.01.2026

  • 74 Чичак

    2 0 Отговор
    Така се прави СВО

    12:00 08.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ами

    1 3 Отговор
    Тук в Европа всички се командват от Германия. Защо САЩ да не командват задния си двор в Америка. Доминацията е ключова идеология на Запад. Всичко друго е измислица и разкрасяване.

    Коментиран от #79

    12:10 08.01.2026

  • 77 НЕ Е ЛЪЖА

    3 0 Отговор
    Вече се знае че Тръмп е в начална форма на деменция. Той няма да изкара мандата си.Това е положението

    12:14 08.01.2026

  • 78 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "А где":

    У тебя!

    12:21 08.01.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    Ами отвори си очичките❗
    Европа не свършва до западната граница на У....йна, а дори МаЦква е в Европа‼️

    12:31 08.01.2026