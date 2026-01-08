Казахстан нуждае от национална буржоазия, осъзнаваща и признаваща своята отговорност пред народа

"Нямам никакво желание да посреднича в международни спорове, както и желание да се върна на работа в ООН, въпреки сондажа на редица страни. Но участвам в затворени консултации и дискусии, още повече, че ръководителите на редица държави се интересуват от моето мнение. Не се нуждая от отразяване на тази важна работа в медиите, далеч съм от популизма. Изглежда, че за участниците в кулоарните консултации този момент също е важен". Това каза президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев в обширно интервю за вестник Turkistan.

"Патриотите не крещят и не се бият в гърдите, не раздават интервюта и не пускат сълза пред обществеността. Патриотите не се характеризират със словесна бутафория и театралност. Да бъдеш патриот означава да работиш усилено за доброто на страната и семейството си. Да разчистиш боклука, да засадиш дърво, да защитиш природата, да уважаваш възрастните и да бъдеш пример за по-младите също е патриотизъм", допълва президентът на Казахстан.

Господин Токаев, говори се, че в Деня на Републиката, след церемонията по награждаване на гражданите на страната с държавни награди, сте провели отделна среща с предприемачи и откровено сте изразили претенциите си към тях. За какво, ако не е тайна, ставаше дума?

Само за благотворителност, творчески патриотизъм. Страната се нуждае от национална буржоазия, осъзнаваща и признаваща своята отговорност пред народа, без която тя никога не би постигнала успех. Напомних им, че да вършат добро за обществото е почетно задължение, а не задължение, възложено им от властите. Като положителен пример посочих щедрата благотворителност на редица големи предприемачи, които постигнаха успех в чужбина, но активно помагат на страните, в които са родени. Те изпълняват големи проекти: изграждат и ремонтират инфраструктурата на градовете, финансират изграждането на музеи, клиники, училища.

В Казахстан много неща се промениха, настъпи еволюция на общественото съзнание, държавната система се трансформира, политици идват и си отиват, но класата на големите предприемачи се оказа най-консервативната, заседнала. Но, от друга страна, това е показател за уважение към тях от страна на властите.

Не всички бизнесмени правилно разбират подкрепата на държавата, приемат я за даденост. Понякога те предприемат големи проекти и след това искат помощ от правителството. Обърнах се към такива бизнесмени с въпроса: кой прави бизнес, те самите или правителството?

Трябваше да критикувам някои бизнесмени, които се увличат по политически игри. Бизнесмените трябва да работят за икономиката на страната. Дори голям предприемач като Илон Мъск реши да се оттегли от активното участие в политиката.

Окуражаващо е, че казахстанският бизнес не остана настрана по време на безпрецедентните наводнения в нашата история, помогна финансово да се справим с последствията от тях.

За да насърча благотворителната дейност, учредих специален орден „Мейірім“ . Още тази година предприемачите, проявили се в областта на благотворителността и социалната отговорност, ще получат тази висока награда. По този начин ще се определи статутът на тяхното обществено признание.

Втората половина на 2025 г. стана знакова за външната политика на Казахстан. Вие сте един от малкото световни лидери, посетили за кратко време Пекин, Вашингтон, Москва, Анкара, Абу Даби, Ташкент, Душанбе, Бишкек, Ашхабад, Токио. Предполага се, че сте привлечен като посредник по големи международни конфликти. Какво можете да кажете за това?

Натовареният график на външнополитическите мероприятия на най-високо ниво говори за нарасналия авторитет на Казахстан, за неговото търсене като субект на международното право. В допълнение към посещенията в чужбина, Астана беше посетена от лидерите на влиятелни държави от Азия, Европа и Близкия изток.

Зад всички преговори стоят възлови въпроси на икономическото и инвестиционното сътрудничество, взаимодействието на световната сцена. През изминалата година бяха подписани документи на стойност над 70 милиарда долара, за да се развият приоритетните сектори на нашата икономика.

Намирайки се в самия център на Евразия, Казахстан не трябва да остава страничен наблюдател, особено в това бурно време. Трябва да имаме собствена гледна точка, балансирана позиция по ключови въпроси на международните отношения. Затова на юбилейната сесия на Общото събрание на ООН изложих подробно позицията на Казахстан за реформата на тази универсална глобална организация.

Нямам никакво желание да посреднича в международни спорове, както и желание да се върна на работа в ООН, въпреки сондажа на редица страни. Но участвам в затворени консултации и дискусии, още повече, че ръководителите на редица държави се интересуват от моето мнение. Не се нуждая от отразяване на тази важна работа в медиите, далеч съм от популизма. Изглежда, че за участниците в кулоарните консултации този момент също е важен.

В навечерието на Новата година в Кремъл се състоя поредната среща на първия президент Нурсултан Назарбаев с руския президент. Кремълските медии широко отразиха тази среща. Около нея има много мнения, слухове, до това, че се обсъждаше транзитът на властта в Казахстан през 2029 г., а Назарбаев уж иска да изиграе ключова роля, разбира се, с личното съдействие на Владимир Путин. В интервю от миналата година приписахте честите посещения на първия президент в Москва на носталгията му по града, където той прекара много време като основен партиен лидер. И все пак много граждани на нашата страна се интересуват от Вашето реално отношение към този вид „срещи на върха“.

Срещите, които са станали редовни, са неофициални. Този момент се подчертава от самия руски президент, по време на неотдавнашна среща в Санкт Петербург Владимир Путин ми съобщи, че ще приеме Нурсултан Назарбаев по негова спешна молба.

Руският президент се отличава с доброжелателно отношение към приятелите и колегите си. В събота следобед, въпреки огромното натоварване на работата, той все пак намери време за разговор с първия президент на Казахстан. Той го оценява като опитен политик, стоящ в началото на евразийската интеграция, където Русия заема водеща позиция. Тази среща говори за високите човешки качества на Владимир Путин.

Не се интересувам от съдържанието на подобни разговори, никога не задавам въпроси по тази тема.

Що се отнася до личността на Нурсултан Назарбаев, аз многократно съм говорил за него като за основател на съвременната казахска държавност. Неговите заслуги в създаването на държавни институции, пазарни механизми в икономиката и изграждането на нова столица са очевидни. Знаете, че искаме да превърнем Казахстан в територия на справедливостта, закона и реда. Следователно работата на всеки гражданин трябва да се оценява справедливо, без лични пристрастия. Това важи и за Нурсултан Назарбаев, първият президент на страната ни.

Ами транзита на властта?

Рано е да се говори за това, предстоят няколко години упорита работа.

Някои експерти смятат, че предстоящата парламентарна реформа започва с една цел – да направи поста председател на Парламента ключов в системата на държавното управление. И че подготвяте този пост за себе си…

Това е фантазия. Такива разсъждения противоречат на моите политически принципи. Нееднократно съм казвал, че Казахстан е държава с президентска форма на управление. Преди 8 години, преди да дойда в „Акорда“, изложих концепцията „силен президент – влиятелен парламент – носещо отговорност правителство“. Промяната на цялата държавна система в името на личните интереси би била изключително безотговорна и, бих казал, непочтена.

Обсъждането на всички важни реформи за страната се поставя на национален референдум. Тук няма скрити значения. Всички знаем, че политическите реформи ще продължат. Част от дългосрочните планове, както винаги, ще бъдат оповестени скоро.

Можете ли да кажете какво да очакваме в политически план през новата година?

Вече мога да кажа: тази година ще бъде съдбоносна за страната ни, ще се проведат много важни събития, които ще определят вектора на развитие на Казахстан в продължение на много години. Референдумът за конституционна реформа вече е обявен от мен. Сега с група експерти се занимавам с разглеждане на предложения за изменение на Основния закон. Планирани са толкова много промени, че заедно те са подобни на приемането на нова конституция.

Казват, че в „президентския клуб“ добре познават способността Ви да подхождате към сложни въпроси с хумор, да предавате контекста чрез поучителни исторически и дипломатически прецеденти, сякаш често говорите за знакови личности от миналото. Помага ли Ви това като на политик на високо ниво?

В света на голямата политика също се цени чувството за хумор и познаването на историческите факти. Не съм професионален историк, затова рядко говоря публично по теми от отминали епохи. Но се интересувам от история, чета книги и статии. В същото време смятам, че историческите факти не могат да бъдат манипулирани в името на днешните политически интереси.

Известният драматург, писател Едуард Радзински каза, че в началото на 80-те години на миналия век се е заел с написването на монументална книга-изследване за Сталин. Приятелите му, известни на цялата страна „бригадири на перестройката“, му се подиграваха: „Кой има нужда от твоя Сталин? Не виждате, настъпи ерата на гласността и демокрацията, сталинизмът надживя себе си“. На което писателят отговори: „до момента, в който работата по книгата приключи, хората ще се разхождат по улиците с портрети на Сталин“. Така и стана.

Историческите факти учат много, вчерашните изгнаници стават велики, а лидерите, например Ленин, се превръщат в обекти на подигравки, хората не помнят крилатите му фрази. А Сталин, когото Троцки в мемоарите си нарече „най-забележителната посредственост на нашата партия“, сега е възхваляван и дори идолизиран, включително за такива поговорки като „кадрите решават всичко“, „децата не отговарят за бащите си“, „животът стана по-добър, животът стана по-весел“, „световъртеж от успехи“, „хитлерите идват и си отиват, а германският народ остава“ и други. И ние имаме много такива исторически парадокси…

Какво имате предвид?

Фактът, че в нашата история обаче, както и в историята на други страни, има много различни противоречиви сюжети и митологизирани герои. Мразя изкривяването на историческите епизоди и издигането на хора, чиито заслуги пред народа са изключително съмнителни, тъй като не са потвърдени от свидетелства и документи.

През последните години историята се превърна в популярна тема в Казахстан. Издават се всякакви подкасти, филми, статии, книги. Широкият обществен интерес към историческите въпроси е напълно разбираем, това може да бъде приветствано.

Но, за съжаление, на тази вълна се появиха псевдоисторици, които възпроизвеждат измислици и дезинформация за нуждите на обществеността, обвиняват други народи за бедите на нашия народ, без да мислят за последствията за държавата и хората започват да вярват в техните глупости, да почитат лъжегероите от отминали епохи. Няма нищо добро в това, това е пътят към „царството на кривите огледала“.

Ние като общество, насочено към бъдещето, като единна нация трябва да знаем и приемаме нашата история такава, каквато е била в действителност. Не се нуждаем от митове, те вредят на нашето самосъзнание. Историята трябва да бъде фактор за консолидацията на обществото, а не обект на безкрайни спорове и дори вражда. Истинската, а не измислена история ни учи да избягваме грешките от миналото, да работим усилено върху недостатъците, уверено да вървим напред. Затова ние се интересуваме от личността на Абай, неговите идеи. Той говори за проблемите на обществото без разкрасяване и посочва правилния път за самоусъвършенстване – „Толық адам“ . Като ценно наследство той остави „Думи за назидание“, които са актуални и до днес.

Абай искаше да види нашия народ трудолюбив, просветен, морален. Учението на Абай доста се различава от наследството на редица известни публични личности, които не са оставили на сегашното поколение младежи полезни съвети, освен опита от провеждането на множество безплодни дискусии. Червенобайството в нито една епоха, особено по време на политически катаклизми, не донесе никаква практическа полза.

Резонансното събитие от миналата година беше подписването от Вас на Указ за утвърждаване на основните принципи, ценности и насоки на вътрешната политика на Република Казахстан. Хората говорят много за ролята на идеологията, патриотизма. Как разбирате патриотизма?

Истинският патриотизъм, от моя гледна точка, не е в силните думи и показните действия. Патриотите не крещят и не се бият в гърдите, не раздават интервюта и не пускат сълза пред обществеността. Патриотите не се характеризират със словесна бутафория и театралност. Да бъдеш патриот означава да работиш усилено за доброто на страната и семейството си. Да разчистиш боклука, да засадиш дърво, да защитиш природата, да уважаваш възрастните и да бъдеш пример за по-младите също е патриотизъм.

По време на командировки из страната се срещам с инженери, работници, учители, лекари, фермери, военнослужещи, културни дейци. Те са истински патриоти на нашето Отечество! Родината е преди всичко е вашата къща, двор или улица, които трябва да се поддържат чисти и подредени.

В света имаше сблъсък на привърженици на мултикултурализма, етническата, конфесионалната толерантност с представители на радикалния национализъм, които твърдят, че именно те са истинските патриоти. Според мен и едните, и другите грешат, защото в Азия отдавна съществува формула за мирно съжителство – „прекрасна хармония“, основана на реда на закона.

По-рано обнародвах важен принцип на социалното битие - „Единство в многообразието“, което предполага взаимно уважение, сдържаност, самодисциплина. Повтарям: за Казахстан принципът „Закон и ред“, неизбежността на наказанието за престъпление, е критично важен. В противен случай няма да можем да изпълним всички планове и задачи.

Тази година Казахстан ще отбележи забележителна дата - 35-годишнината от независимостта. По исторически стандарти това, разбира се, е миг, но за отделни държави и, разбира се, за хората това е дълъг период. Как оценявате изминатия от Казахстан път и накъде вървим?

Като пряк свидетел и участник в държавното строителство мога да кажа, че през годините е свършена много голяма работа за независим Казахстан. Да, освен успехи, имаше и грешки. Как без тях? Но все пак това беше трънлив път през неизследван терен. Имаше много привърженици на Казахстан по целия свят, но имаше достатъчно недоброжелатели. В началото на 90-те години в чужбина се смяташе, че казахите няма да успеят, защото демографската ситуация, съветското политическо и икономическо наследство не говорят в полза на успешното изграждане на държавата.

Реалностите опровергаха прогнозите. Казахстан се превърна в успешна държава с динамично развиваща се икономика и авторитетни международни позиции. Но предстои огромно количество работа, която трябва да свършат както опитни хора, така и младежи.

Признавам, че ме изненада, че нашата младеж в социалните мрежи, а тя е доста изискваща и взискателна, казва, че Казахстан е навлязъл в някаква „прайм ера“. Какво мислите за това?

Нашата младеж е поколение, изпълнено с надежда, енергия и оптимизъм, което има засилено чувство за гражданска идентичност. Те са патриоти, насочени към бъдещето със своите мисли. Именно тази положителна нагласа ще помогне на страната ни да преодолее предизвикателствата и трудностите, които ще бъдат много.

Ентусиазмът на младите хора може да изглежда излишен и дори радикален, но техните мнения трябва да бъдат взети под внимание. Те желаят доброто на родината си, което говори за творческата психология на нашето общество.

Важно е младите хора да не бъркат желаното с реалността, да живеят в реалния, а не във виртуалния свят и да привикват към работа и дисциплина, без да очакват бързи и лесни победи.

Какво очаквате от 2026 г., ако говорим за развитието на Казахстан? Какви важни събития ни очакват, какви цели бихте искали да постигнете?

- Тази година, както казах, ще има много работа. Започва нов етап на мащабна политическа трансформация, ще се развият икономически реформи.

Модернизацията на страната трябва да стане наистина необратима, коренно да промени същността и облика на нашето общество. Нашите граждани трябва да се адаптират към реалностите на новата ера. Това не е лесна задача. Но нашият народ, особено младите хора, ще се справят с всичко. Убеден съм в това.

Тази година е обявена за година на дигитализацията и изкуствения интелект. Това е исторически шанс за нашата страна, вече говорихме за това. Дигиталната трансформация и въвеждането на изкуствен интелект предлагат нови възможности за развитие на икономиката и много други сфери на живота – от държавното управление до образованието и медицината.

35-годишнината от независимостта е знакова дата. Това е повод да оценим критично изминалия път, да разработим нови планове. Важно е да не превръщаме годишнината в празнична кампания, тя трябва да се превърне в символ на напредъка на Казахстан.

Като президент със сигурност ще участвам в акцията „Таза Қазақстан“ . Тази работа е от голямо значение, защото говорим за спестяване на ресурси, чистота на мислите, отхвърляне на безделието, значението на саморазвитието, общата отговорност, добротата и благотворителността. По инициатива на нашата страна, Организацията на обединените нации обяви тази година за Международна година на доброволците, която напълно резонира с идеята за „Таза Қазақстан“.

Разглеждам това народно движение като изключително важно идеологическо действие, защото чистотата носи дълбок, многостранен смисъл. Чистотата е семантичен антоним на опустошението – както в главите, така и на „земята“. Чистотата трябва да бъде гръбнакът на нашия национален манталитет.

Хората също се интересуват от Вашата личност. Изглежда не обичате да парадирате с личния си живот. Например, казват, че сте внимателни към писмената дума, невероятно усърдни. Мисля, че има доста такива въпроси относно Вашата личност. Ако обобщим, кой сте Вие по дух и характер?

Миналата година се навършиха 50 години от моята държавна служба, през септември 1975 г. за първи път прекрачих прага на министерството на външните работи на СССР. Първата ми специалност е синология, което предполага доста упоритост. Всъщност имам умения да работя с текстове, не понасям лоша стилистика и особено печатни грешки. В апарата всички знаят, че лично работя по всички речи, включително съобщения, статии и дори писма до колеги.

Съзнателният ми живот е свързан с държавна служба, която изисква самодисциплина, отговорност, последователност. Това повлия на характера и мирогледа ми. Затова на въпроса Ви „кой сте Вие?“ ще отговоря накратко: държавник.

Наскоро президентът Тръмп публикува данни за здравословното си състояние. В това отношение Вие сте затворен човек. Междувременно има различни разговори за Вашето здраве, някои казват, че сте загубили тегло, започнали да изглеждате по-добре, други твърдят обратното. Можете ли да коментирате това?

Не се оплаквам от здравето си, кръвното налягане е стабилно, в норма. Включих се в ежедневните часове по йога, но без медитация. Играя тенис на маса с бивш професионален играч няколко пъти седмично. Всъщност отслабнах с девет килограма, чувствам се добре.

Г-н Президент, обсъдихме голям брой въпроси, които вълнуват казахстанците. Още веднъж Ви благодаря, че отделихте време да дадете интервю за нашия вестник.

Винаги държа ръката си върху пулса на обществените настроения и стремежи на гражданите. Говоря за всички проблеми и планове директно, открито. Предстои ни да решим много задачи, насочени към увеличаване на потенциала на Казахстан. Сигурен съм, че заедно ще постигнем всички високи цели в интерес на хората.