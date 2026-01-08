Починал е по-малкият брат на Патрик Суейзи

По-малкият брат на Патрик Суейзи Шон Суейзи е починал на 63-годишна възраст на 15 декември 2025 г. Шон е получил остро кървене в горната част на стомашно- чревния тракт и тежка метаболитна ацидоза, причинена от цироза на черния дроб.
На снимката: Патрик Суейзи (вдясно) с братята си Дон Суейзи (вляво) и Шон Суейзи (в центъра)
За смъртта на Шон Суейзи съобщи синът му едва тази сряда. Загубата идва повече от 16 години след смъртта на Патрик Суейзи, обичаният актьор, запомнен най-вече с емблематичните си изпълнения във филми като "Мръсни танци" и "Дух Патрик" почина през септември 2009 г. на 57-годишна възраст след битка с рак на панкреаса.
1 Бяхте
14:18 08.01.2026
2 Анто
Коментиран от #3
14:25 08.01.2026
3 Идън
До коментар #2 от "Анто":Патрик Суейзи имаше красив глас-,,Shes Like The Wind,,
14:32 08.01.2026