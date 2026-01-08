Новини
Починал е по-малкият брат на Патрик Суейзи

8 Януари, 2026

За смъртта на Шон Суейзи съобщи синът му едва тази сряда

Починал е по-малкият брат на Патрик Суейзи - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По-малкият брат на Патрик Суейзи Шон Суейзи е починал на 63-годишна възраст на 15 декември 2025 г. Шон е получил остро кървене в горната част на стомашно- чревния тракт и тежка метаболитна ацидоза, причинена от цироза на черния дроб.

На снимката: Патрик Суейзи (вдясно) с братята си Дон Суейзи (вляво) и Шон Суейзи (в центъра)

За смъртта на Шон Суейзи съобщи синът му едва тази сряда. Загубата идва повече от 16 години след смъртта на Патрик Суейзи, обичаният актьор, запомнен най-вече с емблематичните си изпълнения във филми като "Мръсни танци" и "Дух Патрик" почина през септември 2009 г. на 57-годишна възраст след битка с рак на панкреаса.


  • 1 Бяхте

    4 3 Отговор
    Предупредени за ваксините

    14:18 08.01.2026

  • 2 Анто

    3 0 Отговор
    Последния от братята в ляво е Дон Суейзи. Беше активен актьор като брат си през 90-те.

    Коментиран от #3

    14:25 08.01.2026

  • 3 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анто":

    Патрик Суейзи имаше красив глас-,,Shes Like The Wind,,

    14:32 08.01.2026