Новини
Технологии »
Bosch обявява война на велокрадците

Bosch обявява война на велокрадците

8 Януари, 2026 14:04 644 1

  • велосипед-
  • кражба-
  • електрически велосипеди-
  • bosch

Дигитален „черен печат“ за откраднати е-байкове

Bosch обявява война на велокрадците - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Кражбата на електрически велосипед в големия град е кошмар, който досега рядко намираше ефективно решение отвъд масивните вериги и GPS тракерите. Германският технологичен гигант Bosch обаче реши да подходи към проблема от неочакван ъгъл. По време на изложението CES 2026 компанията представи софтуерна актуализация, която не просто защитава колелото, а го превръща в „горещ картоф“, който е практически невъзможно да бъде препродаден.

Bosch обявява война на велокрадците

Цялата магия се случва в приложението eBike Flow. Вече всеки собственик може само с няколко докосвания на екрана да маркира своя велосипед и неговата батерия като откраднати. В този момент превозното средство получава дигитален статус „откраднато“ в глобалната инфраструктура на Bosch. Край на анонимността! Оттук нататък всеки опит за свързване на колелото с нов акаунт ще задейства аларма в системата, разкривайки серийните номера на основните компоненти пред потенциалния купувач и изпращайки незабавно известие до законния собственик.

Но истинското наказание за крадците е функционалната изолация. Веднъж попаднал в черния списък, велосипедът губи достъп до софтуерни актуализации, промяна на режимите на подпомагане и всички дигитални настройки, които правят модерните е-байкове толкова скъпи и желани. На практика моторът на Bosch остава в движение, но се превръща в технологичен инвалид. Още по-неприятно за престъпниците е, че диагностичните инструменти в официалните сервизи автоматично ще разпознават откраднатите машини, което прави легализирането им чрез ремонт невъзможна мисия.

Техническото решение на Bosch е елегантно и ефективно: моторът, батерията и дисплеят са дигитално „заключени“ към акаунта на собственика и само той има властта да премахне този статус. Целта тук не е физическото спиране на колелото, а икономическото обезличаване на кражбата. Когато едно превозно средство не може да бъде актуализирано, персонализирано или препродадено без риск от разкриване, неговата стойност на черния пазар се срива до нулата.

Bosch обявява война на велокрадците

Тази нова функция ще бъде налична напълно безплатно за потребителите на eBike Flow в края на януари 2026 г. Тя е финалният слой от многостепенната защита на Bosch, включваща eBike Lock и eBike Alarm. С този ход Bosch не просто продава компоненти, а предлага сигурност, правейки своите системи изключително непривлекателна цел за престъпния контингент. Можем да кажем само: Браво!


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логично

    4 1 Отговор
    Ще те арестувам за да те защитя. Логично е за всеки бройлер.

    14:10 08.01.2026