Bosch обявява война на велокрадците

Кражбата на електрически велосипед в големия град е кошмар, който досега рядко намираше ефективно решение отвъд масивните вериги и GPS тракерите. Германският технологичен гигант Bosch обаче реши да подходи към проблема от неочакван ъгъл. По време на изложението CES 2026 компанията представи софтуерна актуализация, която не просто защитава колелото, а го превръща в „горещ картоф“, който е практически невъзможно да бъде препродаден.

Цялата магия се случва в приложението eBike Flow. Вече всеки собственик може само с няколко докосвания на екрана да маркира своя велосипед и неговата батерия като откраднати. В този момент превозното средство получава дигитален статус „откраднато“ в глобалната инфраструктура на Bosch. Край на анонимността! Оттук нататък всеки опит за свързване на колелото с нов акаунт ще задейства аларма в системата, разкривайки серийните номера на основните компоненти пред потенциалния купувач и изпращайки незабавно известие до законния собственик.

Но истинското наказание за крадците е функционалната изолация. Веднъж попаднал в черния списък, велосипедът губи достъп до софтуерни актуализации, промяна на режимите на подпомагане и всички дигитални настройки, които правят модерните е-байкове толкова скъпи и желани. На практика моторът на Bosch остава в движение, но се превръща в технологичен инвалид. Още по-неприятно за престъпниците е, че диагностичните инструменти в официалните сервизи автоматично ще разпознават откраднатите машини, което прави легализирането им чрез ремонт невъзможна мисия.

Техническото решение на Bosch е елегантно и ефективно: моторът, батерията и дисплеят са дигитално „заключени“ към акаунта на собственика и само той има властта да премахне този статус. Целта тук не е физическото спиране на колелото, а икономическото обезличаване на кражбата. Когато едно превозно средство не може да бъде актуализирано, персонализирано или препродадено без риск от разкриване, неговата стойност на черния пазар се срива до нулата.

Тази нова функция ще бъде налична напълно безплатно за потребителите на eBike Flow в края на януари 2026 г. Тя е финалният слой от многостепенната защита на Bosch, включваща eBike Lock и eBike Alarm. С този ход Bosch не просто продава компоненти, а предлага сигурност, правейки своите системи изключително непривлекателна цел за престъпния контингент. Можем да кажем само: Браво!