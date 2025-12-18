Новини
Руската армия цели пълен контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска област
  Тема: Украйна

18 Декември, 2025 17:22 1 426 108

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това на брифинг за военни аташета от други страни.

Руската армия цели пълен контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската армия е съсредоточила усилията си върху установяване на пълен контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска област и създаване на „зона за сигурност в граничните райони на Украйна“. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това на брифинг за военни аташета от други страни.

„Общата група войски напредва успешно във всички посоки“, каза той.

Само тази година руската армия е поела контрол над 81 населени места в Донбас, включително големите градове Дзержинск и Красноармейск, добави Герасимов. Унищожаването на вражеските сили, хванати в капан в Димитров, продължава; според него около половината от града е взет под руски контрол.

Герасимов отбеляза, че ситуацията на бойното поле става критична за украинските въоръжени сили, което ги принуждава да преразпределят резерви. Общо 112 батальона са преразпределени от май тази година. „Тези мерки обаче не помогнаха на врага; руското настъпление в Донбас продължава. Междувременно подразделенията на украинските въоръжени сили търпят значителни загуби“, отбеляза началникът на Генералния щаб. Според него, украинските армейски части са обкръжени в района на Красноармейско-Димитровската агломерация.

От началото на тази година Донецката групировка на украинските въоръжени сили е загубила над 225 000 войници, 242 танка, над 2200 бронирани машини, 46 РСЗО и приблизително 3600 артилерийски оръдия и минохвъргачки само в зоната на отговорност на групировката войски „Център“. Това представлява почти половината от всички загуби, понесени от украинската армия през 2025 г. в зоната на военната операция, подчерта Герасимов.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хех

    12 32 Отговор
    Тя това го цели от 2014г. ама нещо...

    Коментиран от #9, #10

    17:25 18.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    29 4 Отговор
    Това Путин го е казал 1000 пъти в прав текст.

    Коментиран от #16

    17:25 18.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    41 5 Отговор
    Русия ще си върне и Одеса и Одеска област.

    Коментиран от #7, #73

    17:26 18.12.2025

  • 4 Сатана Z

    42 4 Отговор
    Русия е признала тези временно окупирани от Украйна територии за част от федерацията.
    Следователно,те ще бъдат освободени.Слава на Русия!

    17:27 18.12.2025

  • 5 Атина Палада

    35 3 Отговор
    Одеска и Николаевска ..

    17:28 18.12.2025

  • 6 Мишел

    37 2 Отговор
    Шести пореден ден руската армия н нанася масирани ракетнодронови удари над обекти в Одеса и Одеска област. Изглежда ще си сменя посоката на главния удар и Украйна няма да има излаз на морето.

    17:28 18.12.2025

  • 8 здравка клинчева

    18 3 Отговор
    браво ,на да не отплесват а да копат,да копат укри

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 28 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    От руснак войник не става. В това е проблема.

    Коментиран от #13, #25

    17:29 18.12.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    Айде, кажи за вашта измислица , " Три дня" , че няма тъпение, айде, разрешаваме, хахах

    17:30 18.12.2025

  • 11 Да да да

    4 19 Отговор
    17:30 18.12.2025

  • 12 А защо сте забравили и

    20 5 Отговор
    17:31 18.12.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 3 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    По скоро от тебе човек не е станало.

    17:31 18.12.2025

  • 14 Цеко

    4 23 Отговор
    Много руски прасета са утрепани и тази нощ.

    Коментиран от #17

    17:31 18.12.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "ЪХЪ":

    Не притесняйся, а дари една заплата, че парите свършват, хехех

    17:32 18.12.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко":

    А украински саинчета - от 5 до 7 пъти повече

    17:34 18.12.2025

  • 18 По-добре върху

    16 2 Отговор
    Цялата укра. Това си е било покрайнина да империята и не става за отделна държава.

    17:34 18.12.2025

  • 19 Онзи

    9 14 Отговор
    В Купянск сеч на орки.

    Коментиран от #36

    17:34 18.12.2025

  • 20 Блатни антифризни фантазии

    5 15 Отговор
    Те да вземат да си асфалтират малко кърските пътеки в блатата,че просияните се измъчиха да пляскат в тая тиня......😂😂😂😂

    17:35 18.12.2025

  • 21 Андро

    8 18 Отговор
    Руската армия е сбирщина от алкохолизирани и деградирали де Били,с които нищо същесвено не може да постигне на фронта.Украинците ги могилизират с хиляди на ден,а закрити с брезент военни камиони,карат нон-стоп разлагащи се трупове към екарисажите.

    Коментиран от #26

    17:35 18.12.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Какво е казал Путин":

    Ами исказването ти говори идеально колко ти е акъла, за да не спори човек.

    17:36 18.12.2025

  • 23 Руската армия

    6 12 Отговор
    вече пета година има големи цели в Украйна. Но е стигнала до кривата круша.
    Освен лакърдии друго не видяхме.

    Коментиран от #28, #38

    17:36 18.12.2025

  • 24 Госあ

    10 3 Отговор
    САЩ, Китай и Русия трябва да представляват многополюсния свят и да държат японците и немците на синджир ! Кръвожадни песове са. Трите големи няма какво да делят помежду си. Да делят останалите

    Коментиран от #29

    17:37 18.12.2025

  • 25 Ами нормално

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ватенките 11 години се въргалят в калта на Донбас.И мрат като пилци.

    Коментиран от #56

    17:38 18.12.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Андро":

    Да, да, украинците избиха руснаците и после настъпиза към Киев. Така е, така е.
    Не им завиждам на психиатрите.

    17:38 18.12.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руската армия":

    Хаха, Ес, свършват кинтите, хахах

    17:39 18.12.2025

  • 29 Тоя па

    6 9 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Къде буташ калното блато русия при големите?
    Нигерия със сняг😁🤣🤣

    17:39 18.12.2025

  • 30 От уж непоразената

    7 10 Отговор
    руска подводница изтича гориво в морето. А кърмата й е под вода.
    А руснаците се кълняха, че нищо и няма!
    Лъжат като разпрани. Същото е и с големите успехи на Магучая!

    17:39 18.12.2025

  • 31 Квото цели

    9 5 Отговор
    Ще си го постигне а ние българите ще го приветстваме. Нищожествата дЖилезку и ГЕЙргиев не са България

    17:40 18.12.2025

  • 32 !!!?

    5 10 Отговор
    Значи още няколко години война с кремълските варвари...докато Путлер не влезе в чувала !

    17:41 18.12.2025

  • 33 Валерия Новодворская

    8 9 Отговор
    Цялата руска история е история на насилието и доноса, защото надделява традицията на Ордата, на безполезната империя
    Традицията на Ордата - това е традиция на безполезната империя.
    Това е завоюване на пространства без абсолютно никакъв смисъл, без каквато и да било изгода. Пълна безсмислица. Монголите унищожават своите национални традиции, унищожават своя тангризъм, впрочем доста симпатична религия. От народ на воини те се превръщат в надзиратели на роби от завладените територии. За какво им е било? Никаква полза.
    Ордата и Москва се сливат в едно и цялата сетнешна история на Русия се предопределя от тази най-мощна традиция. И започва страшното.
    Въвеждат се изтезанията и екзекуциите, непознати дотогава. Съвършено несвойствената за славяните жестокост се възприема завинаги. И когато монголската Орда затихва,
    възниква московската Орда. В съвършено извратена форма.
    Путин съчетава в политиката си традицията на Ордата (бандитски жаргон, безсмислени имперски апетити), византийската традиция (пищни церемонии, дълги килими, мистицизъм), също така немалко от болшевишката традиция - и никакви остатъци от славянската и скандинавската традиции.

    Коментиран от #42, #45, #55, #58

    17:41 18.12.2025

  • 35 Ами браво ! Българите го приветстваме

    11 4 Отговор
    Само тази година руската армия е поела контрол над 81 населени места в Донбас, включително големите градове Дзержинск и Красноармейск,

    17:41 18.12.2025

  • 36 Чай ся

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Онзи":

    Нали Гераската докладва преди два месеца че Купянск бил асвабсден🤣🤣

    17:42 18.12.2025

  • 37 Мая Плисецкая

    5 10 Отговор
    За мен лично комунизмът и социализмът са по-лоши от фашизма. През дългия си живот съм наблюдавал и двете - фашизмът беше на видно място, докато комунизмът беше скрит.
    Това, което са правили в концентрационните лагери, е било известно на всички.
    Никой не знае какво е правено в концентрационните лагери и затворите на НКВД – те са били затворени.

    Коментиран от #44

    17:42 18.12.2025

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Руската армия":

    300 селища освободени, 1,5 млн нацисти на кота"-2"

    17:43 18.12.2025

  • 39 Това е прекрасно че

    8 3 Отговор
    подразделенията на украинските въоръжени сили търпят значителни загуби. Българите го привръстваме !

    17:43 18.12.2025

  • 40 Преди руснаците бяха крепостни.

    8 8 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #48, #50

    17:43 18.12.2025

  • 41 шеломов рай 2

    3 3 Отговор
    въйййй ми кo cтaнa c oдecaтa?

    17:44 18.12.2025

  • 42 Всяка сутрин милиарди хора по света

    9 7 Отговор

    До коментар #33 от "Валерия Новодворская":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #64

    17:44 18.12.2025

  • 43 Мим

    9 3 Отговор
    Това е много добра новина на фона на подмазваческите писанията укрите са унищожили еди колко си руски войници,а за тях все едно един не е убит.Излиза,че всичко им е по мед и масло,ама ето каква е истината.

    17:45 18.12.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мая Плисецкая":

    Е как бе,Солженицин не си ли чела? Не? Ами значе си Мая Пъдарская

    17:45 18.12.2025

  • 45 Абсолютно

    2 9 Отговор

    До коментар #33 от "Валерия Новодворская":

    Точен коментар на извратената Ординска империя на кръв, разрушения и масови убийства. Това им е цялата история.

    17:45 18.12.2025

  • 46 Атлантенцата ревът

    12 3 Отговор
    Българите го приветстваме !

    17:45 18.12.2025

  • 47 Реалност

    6 11 Отговор
    Единадесет години. Толкова време руският военнопрестъпник и изключителен диктатор се мотае в Украйна.
    И все пак той все още очаква това, което не е успял да грабне, да му бъде поднесено спретнато на тепсия.
    Всяко предимство, което Русия някога е имала, се е превърнало в 18% от украинската територия през тези убийствени години.
    Танковото предимство го няма, въздушното превъзходство го няма, флотът е унищожен, хората им са изчезнали, отбранителната промишленост е на червено, петролните рафинерии се закриват, а икономиката се свива бързо. Само човешката цена е напълно без значение за това гангстерско правителство.
    Да маршируваш като охлюви и да се препъваш в собствените си мъртъвци едва ли е рецепта за победа.
    Нахлуващите орди от 2022 г. щурмуваха Харков, Херсон, Запорожие и Киев, само за да бъде всичко отменено за кратко време.
    Днешните мъчителни, мизерни постижения ще бъдат още по-лесни за отмяна, когато тези военнопрестъпници най-накрая се изправят пред неизбежната катастрофа.
    След като е пропилял цяла постоянна армия за по-малко от три безсмислени години, най-доброто, което този военнопрестъпник може да направи, е да избива беззащитни деца, да разрушава електрическите мрежи и да води война срещу собствената си икономика.

    17:45 18.12.2025

  • 48 Руснакът -

    13 9 Отговор

    До коментар #40 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    Иzzметта на планетата.

    Коментиран от #52

    17:45 18.12.2025

  • 49 С орешник и без него,все тая🤣

    17 12 Отговор
    Ако Раша имаше power... Путлер нямаше да проси ракети, боеприпаси и войници от Северна Корея и Иран. За 4 години башибозука на Кремъл не можа да превземе няколко % от Донбас...
    Сега бункерния диктатор опитва с американска помощ да измие позора от немощта на "армията" си от наемници .
    Диктаторът организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 12 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма.
    Путлер го бият като маче у дерек в Украйна....,а вече го бомбят и в ...РУСИЯ

    17:46 18.12.2025

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    А кряк стефчовците всё сте си такива, 1000 г

    17:46 18.12.2025

  • 51 Истината

    2 8 Отговор
    Русия разполага с най-слаба армия досега, неспособна на въздушните атаки, които някога ужасяваха Киев, и сведена до това да разчита на африкански наемници, подведени с фалшиви обещания и неплатени севернокорейски войници.

    Коментиран от #53

    17:46 18.12.2025

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Руснакът -":

    Казал "висшият човек- байганьовеца" Хахаха

    17:47 18.12.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Истината":

    Много ти е кофти клиничната пътека, хвхахах

    17:49 18.12.2025

  • 54 Тити

    1 6 Отговор
    Тези цели ги слушаме 4 години след 120 години може и да стигнат до Одеса.

    17:50 18.12.2025

  • 55 Много добър

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Валерия Новодворская":

    коментар!

    17:50 18.12.2025

  • 56 Абе мозък

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами нормално":

    САЩ знеш ли колко години точно се въргаляше в калта на Виетнам? И най на края се навъргаля ама много хубавичко нали? На самолетите и аре с ревове и вряцане. А за Афганистан да ти припомням ли кой вися по колесниците на самолетите ?

    17:50 18.12.2025

  • 57 Кое не е така ?!

    3 5 Отговор
    Няма по-страшно нещо на земята от украинските воини.
    Мисля, че Русия няма да я има след 9 години.
    Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
    Защото изучих основно Първата чеченска война.
    Видях как се бият украинците.
    Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
    Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
    Да парадират с облекло, оборудване..
    Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
    Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
    Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Затова предрекох това поражение."
    Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .

    Коментиран от #62, #66

    17:50 18.12.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Валерия Новодворская":

    Валерия Новодворская е била, дебела самотна бездетна жена. Това казва всичко

    17:52 18.12.2025

  • 59 Ами браво ! Българите го приветстваме

    6 2 Отговор
    Че украинските армейски части са обкръжени в района на Красноармейско-Димитровската агломерация.

    17:52 18.12.2025

  • 60 Попов

    1 3 Отговор
    Путин се страхува от хората в Москва и защо руската стратегия се проваля на фронтовата линия.
    Путин и неговите военни печелят време. Те се надяват на физически и морален колапс на Украйна и нейното цивилно население, откъдето идва и безмилостният терор, който не позволява на хората мир. Въпреки огромните жертви, направени от руснаците, на фронта има само незначителни териториални придобивки. Всъщност руската стратегия на фронта се провали. Но това не променя екзистенциалната заплаха, пред която е изправена Украйна

    17:53 18.12.2025

  • 61 Добра новина

    2 4 Отговор
    от Брюксел - ЕС ЩЕ ФИНАНСИРА УКРАЙНА С БЛОКИРАНИТЕ РУСКИ ПАРИ!

    Путин беснее в бункера!
    Руски войници ще умират с руски пари.
    До там я докара великият пълководец.

    Коментиран от #67, #83

    17:53 18.12.2025

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кое не е така ?!":

    Хахахахах, много ти капе Семеринга, хахахх

    17:54 18.12.2025

  • 63 Горски

    3 1 Отговор
    Като са толкова слаби руснаците, за постоянно урсулите ни плашат с тях? Защо трябва да наливаме трилиони да се въоръжаваме - нали за 4 години превземат 5 села в Украйна? Някой моля да обясни КАК (и най-вече ЗАЩО) тази почти фалирала Русия, с аналогова армия от пияници, въоръжени с лопати, с разбита икономика, индустрия, население нямащо даже вътрешни тоалетни, ще успее да завземе София, Букурещ, Париж, Берлин и.т.н. За кво му беше на простото зеле тази война. Само мъка докара на Украйна и украинският народ. Ползи никакви само загуби. Нали мълвяхте ежеминутно,че ,,храбрите украинци са избили досега около 2000 000 руски войници,че руската икономика всеки един момент ще рухне,че натовското оръжие и особено хаймърсите всичко руско сваляли и унищожавали,и че ,,украинците я имат я нямат някакви 50-60 хиляди убити войници.Ха сега кажете защо Украйна не е вече дълбооооко в Русия и защо ще се сключва мирен договор с отстъпване на усраински територии на ,,загубилата Русия? В някаква ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ ли живеете?Или използвате някакъв нов и непознат вид дрога или сте зомбирани в компютърните игрички, които си играете?

    17:55 18.12.2025

  • 64 Всяка сутрин милиони хора в Европа

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Псуват атлантиците и урсулците. (В Италия общата стачка разкри противопоставянето на работниците на мерките за строги икономии и войната, както и предателството на синдикалната бюрокрация.

    Повече от половин милион италиански работници участваха в еднодневна обща стачка на 12 декември, свикана от синдиката CGIL, срещу бюджета на правителството за 2026 г. Движението парализира голяма част от публичния и частния сектор. То отразяваше дълбокия гняв на работниците от срива на жизнения стандарт, премахването на социалните услуги и стремителното стремление към война и авторитарен режим.)

    Коментиран от #79

    17:55 18.12.2025

  • 65 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    4 4 Отговор
    Руската пропаганда иска да ни накара всички, включително ЕС, да повярваме, че Украйна няма друг избор, освен да направи огромни отстъпки, които биха позволили на Русия да се прегрупира и да я довърши. Но западните лидери не са глупаци, да се хванат на това. Русия ще се срине скоро, тъй като условията стават все по-тежки през предстоящата зима, както на фронтовата линия, така и на вътрешния фронт.

    17:55 18.12.2025

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Добра новина":

    Това е голям плюс за Русия, защото веднага ще корфискува 127 млрд затиснати ь в Русия. Благодаря, че освободихте парите, хахах

    17:56 18.12.2025

  • 68 Ха ХаХа

    2 3 Отговор
    Украйна е създадена от болшевиките Ленин.
    Напиши имената на един цар на Украйна.
    Укрите се предават като зайци ,така ли убиват руснаците.
    Марш на фронта за оборска тор безказармен

    Коментиран от #77

    17:56 18.12.2025

  • 70 Вчера ВСУ

    3 2 Отговор
    помляха руската база в Балбек!

    Загуба за няколкостотин милиона евро!
    Радари. Установки. Миг 31. Инфраструктура.
    Сега всичко това ще става вече с руски пари!
    Безаналоговият шахматист, хахаха!

    17:58 18.12.2025

  • 71 Българин

    2 3 Отговор
    Като целят пълен контрол, защо избягаха с 200 от Херсон, единствения областен център, който бяха успели да превземат?!?

    Коментиран от #78

    17:58 18.12.2025

  • 72 Догодина до амина и други

    2 2 Отговор
    Забравихте Днипропетровска област.

    Коментиран от #76

    17:58 18.12.2025

  • 73 Пенсионер 69 годишен

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Един мост дели руската армия от Одеска област. Настъплението се извършва по правилата на военната наука. Не се повтаря грешката от настъплението към Киев в началото на операцията. Подготовка, разузнаване, логистика, целият комплекс от мерки трябва да са налице. Чак тогава блокиране на Одеса и унищожение на нацистите.

    17:59 18.12.2025

  • 74 Мария Захарова

    4 2 Отговор
    Зеленски е по близо до гробищата отколкото до Купянск,да не говорим за самият Купянск

    17:59 18.12.2025

  • 75 Италия е изцяло блокирана

    3 2 Отговор
    Официално, CGIL (Обща конфедерация на италианския труд) обяви национална обща стачка на всички работници за да протестира срещу това, което нарече „несправедлив, опорочен и неефективен закон за финансите“. Това законодателство, одобрено от правителството на Мелони, налага драстични съкращения в здравеопазването, образованието и обществените услуги, като същевременно отпуска десетки милиарди евро за превъоръжаване на армията и военна подготовка. Инициативата беше одобрена от събранието на делегатите на CGIL и беше подкрепена от генералния секретар Маурицио Ландини, който заяви, че целта е да се „подчертаят икономическите избори, които са в ущърб на работниците и пенсионерите“ и да се окаже натиск върху правителството да преразгледа плана си.Според данни на CGIL, стачката е отбелязала общо участие от приблизително 68 процента. В цялата страна са се провели над 50 демонстрации, включително марш от 250 000 души само във Флоренция, където Ландини произнася заключителната си реч на площад „Пиаца дел Кармине“. Транспортът, училищата, общественото здравеопазване и ключови сектори на частния сектор претърпяват значителни смущения или спирания. Националният характер на мобилизацията несъмнено разкрива степента на народното противопоставяне на програмата за строги икономии и война на управляващата класа.

    17:59 18.12.2025

  • 76 Йосиф Кобзон

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Догодина до амина и други":

    Догодина до амина.

    18:00 18.12.2025

  • 77 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ха ХаХа":

    Кога е създадена тая Украйна от Ленин? Защото 1954 години се празнува 300 години от обединението на Украйна и Русия. По заповед на Сталин са организирани мащабни тържества.
    амакойдазнай!

    18:01 18.12.2025

  • 78 Пенсионер 69 годишен

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Не беше ли там наводненото от взривената Каховка? Имало е някаква причина. Стъпка назад и три стъпки напред!

    Коментиран от #81

    18:02 18.12.2025

  • 79 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #64 от "Всяка сутрин милиони хора в Европа":

    68 процента от населението на русия ходи във външни нужници или в дупки насред двора.

    Коментиран от #82, #84, #87, #91

    18:02 18.12.2025

  • 81 Артилерист

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Пенсионер 69 годишен":

    Пий си Гинко Билобата па ти.

    18:03 18.12.2025

  • 82 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    Където и да ходи руското население винаги ти ресе в джуките

    18:04 18.12.2025

  • 83 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Добра новина":

    Ако мислиш ,че тези пари ще стигнат до Украйна,значи си с ум на дете! Отделен въпрос е дали ще посегнат изобщо на тях! Единствените,които ще спечелят от това са българите,защото няма да има евро и няма къде да влиза България.

    Коментиран от #89

    18:04 18.12.2025

  • 86 Българин

    2 1 Отговор
    Уж войната не беше за теротории, пък то сега какво излезе?!?

    18:05 18.12.2025

  • 87 Ами не са като теб

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    В асансъора

    18:06 18.12.2025

  • 88 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    2 4 Отговор
    Едва ли има повече концентрация от де. били и де. градирали същества на квадратен метър, отколкото са де. билите и иди-тите в Русия.
    Путлеровата пропаганда 25 години промива гладките руски мозъци, че НАТО е основен враг, въпреки, че нито един натовски войник не е убил нито един руснак.
    Путлеровия режим убива руснаци, ограбва богатствата им, вкарва ги в концентрационни лагери, пребива ги по улиците, а де. билите се страхуват, че НАТО ще ги нападне.
    Путлеровата пропаганда е прочистила всичко човешко в руснаците, които спокойно могат да възприемат убиването на деца и на възрастни хора.
    Това е дехуманизация в мащабите на огромна държава. Възможно е, все още да има нормални и образовани хора в Русия, но те с милиони бягат от путлеровия режим и на запад и на изток, а в Русия остават само де. билите, иди-тите и де. градиралите оpkи.

    18:06 18.12.2025

  • 89 Опаа Атина Папагала

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    Най-кухоглавата копейката.

    18:07 18.12.2025

  • 90 няколкото Ами

    3 1 Отговор
    Освен Донбас, Запорожка и Херсонска области под контрола на Русия
    прибавете и „зоната за сигурност" която те със сигурност ще създадат.
    А както вървят нещата е възможно тази "зона за сигурност" да
    обхваща и още няколко области с преобладаващо руско население.
    Което пък означава, че окраина вероятно ще изгуби излаз на Черно море.

    Коментиран от #96

    18:07 18.12.2025

  • 91 Пенсионер 69 годишен

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    Лъжеш. Живях там 7 години. Няма такива неща. 70% от руското население живее в градовете и апартаментите им са супер. Можеш само да си мечтаеш за топъл като баня апартамент с гореща вана. Особенно през зимата. Стига с тия тоалетни. В България половината население живее в коптори и няма пари за дърва и хляб!

    Коментиран от #99

    18:07 18.12.2025

  • 92 Истината

    1 3 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    18:08 18.12.2025

  • 93 Сега копам един завод за барути у Сопот

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Копеи не философствай!":

    Ама някакви през ноща го заравят отново

    18:08 18.12.2025

  • 94 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    Отново глупости - контрол над цяла Украйна -това винаги е била целта.

    18:08 18.12.2025

  • 95 доктор

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "Все ни е тая атлантенца":

    След като бъде избито доволно количество копейки останалите ще станат по-ниски от тревата.

    Коментиран от #100

    18:08 18.12.2025

  • 96 Е нали👇

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "няколкото Ами":

    Киев за два дня и всьо 🤣🤣🤣

    18:09 18.12.2025

  • 97 Военен експерт Сивков в Русия

    3 2 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    18:11 18.12.2025

  • 99 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":

    Не знам в баровския квартал Драгалевци в София дали им прекараха канализация вече... Защото нямаха ..И там ходеха по дворовете да...

    18:13 18.12.2025

  • 100 Ти внимавай какво си пожелаваш

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "доктор":

    Че тва с Народният Съд да не го преживееш лично ... и хич не ми се отваряй щото си е съвсем реално да се случи

    18:15 18.12.2025

  • 101 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Минах едно време през Украйна, без да зная, че има такава държава. На пътя бяха сложили една бариера. Изпълзяха някакви субекти, облечени с униформи от втората световна война и давай да ме проверяват. Ние сме, казват, Украйна! Добре, казвам им. Свалям всичко от колата и им искам транзитен лист. Те не знаят, какво е това. Обяснявам им, че съм транзит, не съм купил нищо там и затова да ми опишат нещата, за да се уверят, че нищо не съм продал на излизане. Разправии. НЕ ВИДЯХ ДРУГ АВТОМОБИЛ НА ПЪТЯ. На излизане минах по мост, на който едното платно го бяха взривили. Див народ. Варвари!

    18:16 18.12.2025

  • 102 Всяка сутрин милиони хора в Европа

    3 1 Отговор
    Псуват сутришният блок и нищожествата които канят. Малките деца пък викат "мамата" , "мамата" като видят дЖилезку и ГЕЙргиев а като видят Бою почват да ревът

    18:17 18.12.2025

  • 103 Това е прекрасно, българите го

    3 1 Отговор
    приветстваме ! (От началото на тази година Донецката групировка на украинските въоръжени сили е загубила над 225 000 войници, 242 танка, над 2200 бронирани машини, 46 РСЗО и приблизително 3600 артилерийски оръдия и минохвъргачки само в зоната на отговорност на групировката войски „Център“....)

    18:19 18.12.2025

  • 104 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    После научих, че един колега е изчезнал безследно с колата си в Украйна на път за Русия. Остави жена вдовица и сираче в България. Мен Господ ме опази от тези варвари, като минах от там.

    18:21 18.12.2025

  • 106 Курд Околянов

    2 1 Отговор
    Над четвърт милион избити украинци само за тази година !? И това са обикновени селяни и работници съвестно отишли на фронта. А управляващите в Киев са живи и здрави, и богатеят. Ти да видиш справедливост !

    18:22 18.12.2025

  • 107 Иван

    0 0 Отговор
    Руската армия трябва да има пълен контрол и над Голанските Възвишения и Синайския п-в.

    18:31 18.12.2025

  • 108 Глупости, всички които четем редовно

    1 0 Отговор
    форума на Факти бг знаем, че ВСУ контраступват и вече освобождават Владивосток и Сахалин.

    18:37 18.12.2025

