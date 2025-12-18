Руската армия е съсредоточила усилията си върху установяване на пълен контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска област и създаване на „зона за сигурност в граничните райони на Украйна“. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това на брифинг за военни аташета от други страни.

„Общата група войски напредва успешно във всички посоки“, каза той.

Само тази година руската армия е поела контрол над 81 населени места в Донбас, включително големите градове Дзержинск и Красноармейск, добави Герасимов. Унищожаването на вражеските сили, хванати в капан в Димитров, продължава; според него около половината от града е взет под руски контрол.

Герасимов отбеляза, че ситуацията на бойното поле става критична за украинските въоръжени сили, което ги принуждава да преразпределят резерви. Общо 112 батальона са преразпределени от май тази година. „Тези мерки обаче не помогнаха на врага; руското настъпление в Донбас продължава. Междувременно подразделенията на украинските въоръжени сили търпят значителни загуби“, отбеляза началникът на Генералния щаб. Според него, украинските армейски части са обкръжени в района на Красноармейско-Димитровската агломерация.

От началото на тази година Донецката групировка на украинските въоръжени сили е загубила над 225 000 войници, 242 танка, над 2200 бронирани машини, 46 РСЗО и приблизително 3600 артилерийски оръдия и минохвъргачки само в зоната на отговорност на групировката войски „Център“. Това представлява почти половината от всички загуби, понесени от украинската армия през 2025 г. в зоната на военната операция, подчерта Герасимов.