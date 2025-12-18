Руската армия цели пълен контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска област

Руската армия е съсредоточила усилията си върху установяване на пълен контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска област и създаване на „зона за сигурност в граничните райони на Украйна“. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обяви това на брифинг за военни аташета от други страни.
„Общата група войски напредва успешно във всички посоки“, каза той.
Само тази година руската армия е поела контрол над 81 населени места в Донбас, включително големите градове Дзержинск и Красноармейск, добави Герасимов. Унищожаването на вражеските сили, хванати в капан в Димитров, продължава; според него около половината от града е взет под руски контрол.
Герасимов отбеляза, че ситуацията на бойното поле става критична за украинските въоръжени сили, което ги принуждава да преразпределят резерви. Общо 112 батальона са преразпределени от май тази година. „Тези мерки обаче не помогнаха на врага; руското настъпление в Донбас продължава. Междувременно подразделенията на украинските въоръжени сили търпят значителни загуби“, отбеляза началникът на Генералния щаб. Според него, украинските армейски части са обкръжени в района на Красноармейско-Димитровската агломерация.
От началото на тази година Донецката групировка на украинските въоръжени сили е загубила над 225 000 войници, 242 танка, над 2200 бронирани машини, 46 РСЗО и приблизително 3600 артилерийски оръдия и минохвъргачки само в зоната на отговорност на групировката войски „Център“. Това представлява почти половината от всички загуби, понесени от украинската армия през 2025 г. в зоната на военната операция, подчерта Герасимов.
1 хех
17:25 18.12.2025
2 Данко Харсъзина
17:25 18.12.2025
3 БОЛШЕВИК
17:26 18.12.2025
4 Сатана Z
Следователно,те ще бъдат освободени.Слава на Русия!
17:27 18.12.2025
5 Атина Палада
17:28 18.12.2025
6 Мишел
17:28 18.12.2025
8 здравка клинчева
17:29 18.12.2025
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "хех":От руснак войник не става. В това е проблема.
17:29 18.12.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "хех":Айде, кажи за вашта измислица , " Три дня" , че няма тъпение, айде, разрешаваме, хахах
17:30 18.12.2025
11 Да да да
17:30 18.12.2025
12 А защо сте забравили и
Все още не ви е светнало както трябва в главата но при вашите слабозагряващи реотани.
17:31 18.12.2025
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":По скоро от тебе човек не е станало.
17:31 18.12.2025
14 Цеко
17:31 18.12.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "ЪХЪ":Не притесняйся, а дари една заплата, че парите свършват, хехех
17:32 18.12.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Цеко":А украински саинчета - от 5 до 7 пъти повече
17:34 18.12.2025
18 По-добре върху
17:34 18.12.2025
19 Онзи
17:34 18.12.2025
20 Блатни антифризни фантазии
17:35 18.12.2025
21 Андро
17:35 18.12.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Какво е казал Путин":Ами исказването ти говори идеально колко ти е акъла, за да не спори човек.
17:36 18.12.2025
23 Руската армия
Освен лакърдии друго не видяхме.
17:36 18.12.2025
24 Госあ
17:37 18.12.2025
25 Ами нормално
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ватенките 11 години се въргалят в калта на Донбас.И мрат като пилци.
17:38 18.12.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Андро":Да, да, украинците избиха руснаците и после настъпиза към Киев. Така е, така е.
Не им завиждам на психиатрите.
17:38 18.12.2025
До коментар #23 от "Руската армия":Хаха, Ес, свършват кинтите, хахах
17:39 18.12.2025
29 Тоя па
17:39 18.12.2025
30 От уж непоразената
А руснаците се кълняха, че нищо и няма!
Лъжат като разпрани. Същото е и с големите успехи на Магучая!
17:39 18.12.2025
31 Квото цели
17:40 18.12.2025
32 !!!?
17:41 18.12.2025
33 Валерия Новодворская
Традицията на Ордата - това е традиция на безполезната империя.
Това е завоюване на пространства без абсолютно никакъв смисъл, без каквато и да било изгода. Пълна безсмислица. Монголите унищожават своите национални традиции, унищожават своя тангризъм, впрочем доста симпатична религия. От народ на воини те се превръщат в надзиратели на роби от завладените територии. За какво им е било? Никаква полза.
Ордата и Москва се сливат в едно и цялата сетнешна история на Русия се предопределя от тази най-мощна традиция. И започва страшното.
Въвеждат се изтезанията и екзекуциите, непознати дотогава. Съвършено несвойствената за славяните жестокост се възприема завинаги. И когато монголската Орда затихва,
възниква московската Орда. В съвършено извратена форма.
Путин съчетава в политиката си традицията на Ордата (бандитски жаргон, безсмислени имперски апетити), византийската традиция (пищни церемонии, дълги килими, мистицизъм), също така немалко от болшевишката традиция - и никакви остатъци от славянската и скандинавската традиции.
17:41 18.12.2025
35 Ами браво ! Българите го приветстваме
17:41 18.12.2025
36 Чай ся
До коментар #19 от "Онзи":Нали Гераската докладва преди два месеца че Купянск бил асвабсден🤣🤣
17:42 18.12.2025
37 Мая Плисецкая
Това, което са правили в концентрационните лагери, е било известно на всички.
Никой не знае какво е правено в концентрационните лагери и затворите на НКВД – те са били затворени.
17:42 18.12.2025
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Руската армия":300 селища освободени, 1,5 млн нацисти на кота"-2"
17:43 18.12.2025
39 Това е прекрасно че
17:43 18.12.2025
40 Преди руснаците бяха крепостни.
17:43 18.12.2025
41 шеломов рай 2
17:44 18.12.2025
42 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #33 от "Валерия Новодворская":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
17:44 18.12.2025
43 Мим
17:45 18.12.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Мая Плисецкая":Е как бе,Солженицин не си ли чела? Не? Ами значе си Мая Пъдарская
17:45 18.12.2025
45 Абсолютно
До коментар #33 от "Валерия Новодворская":Точен коментар на извратената Ординска империя на кръв, разрушения и масови убийства. Това им е цялата история.
17:45 18.12.2025
46 Атлантенцата ревът
17:45 18.12.2025
47 Реалност
И все пак той все още очаква това, което не е успял да грабне, да му бъде поднесено спретнато на тепсия.
Всяко предимство, което Русия някога е имала, се е превърнало в 18% от украинската територия през тези убийствени години.
Танковото предимство го няма, въздушното превъзходство го няма, флотът е унищожен, хората им са изчезнали, отбранителната промишленост е на червено, петролните рафинерии се закриват, а икономиката се свива бързо. Само човешката цена е напълно без значение за това гангстерско правителство.
Да маршируваш като охлюви и да се препъваш в собствените си мъртъвци едва ли е рецепта за победа.
Нахлуващите орди от 2022 г. щурмуваха Харков, Херсон, Запорожие и Киев, само за да бъде всичко отменено за кратко време.
Днешните мъчителни, мизерни постижения ще бъдат още по-лесни за отмяна, когато тези военнопрестъпници най-накрая се изправят пред неизбежната катастрофа.
След като е пропилял цяла постоянна армия за по-малко от три безсмислени години, най-доброто, което този военнопрестъпник може да направи, е да избива беззащитни деца, да разрушава електрическите мрежи и да води война срещу собствената си икономика.
17:45 18.12.2025
48 Руснакът -
До коментар #40 от "Преди руснаците бяха крепостни.":Иzzметта на планетата.
17:45 18.12.2025
49 С орешник и без него,все тая🤣
Сега бункерния диктатор опитва с американска помощ да измие позора от немощта на "армията" си от наемници .
Диктаторът организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 12 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма.
Путлер го бият като маче у дерек в Украйна....,а вече го бомбят и в ...РУСИЯ
17:46 18.12.2025
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Преди руснаците бяха крепостни.":А кряк стефчовците всё сте си такива, 1000 г
17:46 18.12.2025
51 Истината
17:46 18.12.2025
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Руснакът -":Казал "висшият човек- байганьовеца" Хахаха
17:47 18.12.2025
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Истината":Много ти е кофти клиничната пътека, хвхахах
17:49 18.12.2025
54 Тити
17:50 18.12.2025
55 Много добър
До коментар #33 от "Валерия Новодворская":коментар!
17:50 18.12.2025
56 Абе мозък
До коментар #25 от "Ами нормално":САЩ знеш ли колко години точно се въргаляше в калта на Виетнам? И най на края се навъргаля ама много хубавичко нали? На самолетите и аре с ревове и вряцане. А за Афганистан да ти припомням ли кой вися по колесниците на самолетите ?
17:50 18.12.2025
57 Кое не е така ?!
Мисля, че Русия няма да я има след 9 години.
Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
Защото изучих основно Първата чеченска война.
Видях как се бият украинците.
Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
Да парадират с облекло, оборудване..
Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Затова предрекох това поражение."
Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .
17:50 18.12.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Валерия Новодворская":Валерия Новодворская е била, дебела самотна бездетна жена. Това казва всичко
17:52 18.12.2025
59 Ами браво ! Българите го приветстваме
17:52 18.12.2025
60 Попов
Путин и неговите военни печелят време. Те се надяват на физически и морален колапс на Украйна и нейното цивилно население, откъдето идва и безмилостният терор, който не позволява на хората мир. Въпреки огромните жертви, направени от руснаците, на фронта има само незначителни териториални придобивки. Всъщност руската стратегия на фронта се провали. Но това не променя екзистенциалната заплаха, пред която е изправена Украйна
17:53 18.12.2025
61 Добра новина
Путин беснее в бункера!
Руски войници ще умират с руски пари.
До там я докара великият пълководец.
Коментиран от #67, #83
17:53 18.12.2025
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Кое не е така ?!":Хахахахах, много ти капе Семеринга, хахахх
17:54 18.12.2025
63 Горски
17:55 18.12.2025
64 Всяка сутрин милиони хора в Европа
До коментар #42 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Псуват атлантиците и урсулците. (В Италия общата стачка разкри противопоставянето на работниците на мерките за строги икономии и войната, както и предателството на синдикалната бюрокрация.
Повече от половин милион италиански работници участваха в еднодневна обща стачка на 12 декември, свикана от синдиката CGIL, срещу бюджета на правителството за 2026 г. Движението парализира голяма част от публичния и частния сектор. То отразяваше дълбокия гняв на работниците от срива на жизнения стандарт, премахването на социалните услуги и стремителното стремление към война и авторитарен режим.)
17:55 18.12.2025
65 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
17:55 18.12.2025
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Добра новина":Това е голям плюс за Русия, защото веднага ще корфискува 127 млрд затиснати ь в Русия. Благодаря, че освободихте парите, хахах
17:56 18.12.2025
68 Ха ХаХа
Напиши имената на един цар на Украйна.
Укрите се предават като зайци ,така ли убиват руснаците.
Марш на фронта за оборска тор безказармен
17:56 18.12.2025
70 Вчера ВСУ
Загуба за няколкостотин милиона евро!
Радари. Установки. Миг 31. Инфраструктура.
Сега всичко това ще става вече с руски пари!
Безаналоговият шахматист, хахаха!
17:58 18.12.2025
71 Българин
17:58 18.12.2025
72 Догодина до амина и други
17:58 18.12.2025
73 Пенсионер 69 годишен
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Един мост дели руската армия от Одеска област. Настъплението се извършва по правилата на военната наука. Не се повтаря грешката от настъплението към Киев в началото на операцията. Подготовка, разузнаване, логистика, целият комплекс от мерки трябва да са налице. Чак тогава блокиране на Одеса и унищожение на нацистите.
17:59 18.12.2025
74 Мария Захарова
17:59 18.12.2025
75 Италия е изцяло блокирана
17:59 18.12.2025
76 Йосиф Кобзон
До коментар #72 от "Догодина до амина и други":Догодина до амина.
18:00 18.12.2025
77 койдазнай
До коментар #68 от "Ха ХаХа":Кога е създадена тая Украйна от Ленин? Защото 1954 години се празнува 300 години от обединението на Украйна и Русия. По заповед на Сталин са организирани мащабни тържества.
амакойдазнай!
18:01 18.12.2025
78 Пенсионер 69 годишен
До коментар #71 от "Българин":Не беше ли там наводненото от взривената Каховка? Имало е някаква причина. Стъпка назад и три стъпки напред!
18:02 18.12.2025
79 Българин
До коментар #64 от "Всяка сутрин милиони хора в Европа":68 процента от населението на русия ходи във външни нужници или в дупки насред двора.
18:02 18.12.2025
81 Артилерист
До коментар #78 от "Пенсионер 69 годишен":Пий си Гинко Билобата па ти.
18:03 18.12.2025
82 Ха ХаХа
До коментар #79 от "Българин":Където и да ходи руското население винаги ти ресе в джуките
18:04 18.12.2025
83 Атина Палада
До коментар #61 от "Добра новина":Ако мислиш ,че тези пари ще стигнат до Украйна,значи си с ум на дете! Отделен въпрос е дали ще посегнат изобщо на тях! Единствените,които ще спечелят от това са българите,защото няма да има евро и няма къде да влиза България.
18:04 18.12.2025
86 Българин
18:05 18.12.2025
87 Ами не са като теб
До коментар #79 от "Българин":В асансъора
18:06 18.12.2025
88 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Путлеровата пропаганда 25 години промива гладките руски мозъци, че НАТО е основен враг, въпреки, че нито един натовски войник не е убил нито един руснак.
Путлеровия режим убива руснаци, ограбва богатствата им, вкарва ги в концентрационни лагери, пребива ги по улиците, а де. билите се страхуват, че НАТО ще ги нападне.
Путлеровата пропаганда е прочистила всичко човешко в руснаците, които спокойно могат да възприемат убиването на деца и на възрастни хора.
Това е дехуманизация в мащабите на огромна държава. Възможно е, все още да има нормални и образовани хора в Русия, но те с милиони бягат от путлеровия режим и на запад и на изток, а в Русия остават само де. билите, иди-тите и де. градиралите оpkи.
18:06 18.12.2025
89 Опаа Атина Папагала
До коментар #83 от "Атина Палада":Най-кухоглавата копейката.
18:07 18.12.2025
90 няколкото Ами
прибавете и „зоната за сигурност" която те със сигурност ще създадат.
А както вървят нещата е възможно тази "зона за сигурност" да
обхваща и още няколко области с преобладаващо руско население.
Което пък означава, че окраина вероятно ще изгуби излаз на Черно море.
18:07 18.12.2025
91 Пенсионер 69 годишен
До коментар #79 от "Българин":Лъжеш. Живях там 7 години. Няма такива неща. 70% от руското население живее в градовете и апартаментите им са супер. Можеш само да си мечтаеш за топъл като баня апартамент с гореща вана. Особенно през зимата. Стига с тия тоалетни. В България половината население живее в коптори и няма пари за дърва и хляб!
18:07 18.12.2025
92 Истината
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
18:08 18.12.2025
93 Сега копам един завод за барути у Сопот
До коментар #85 от "Копеи не философствай!":Ама някакви през ноща го заравят отново
18:08 18.12.2025
94 Абсурдистан
18:08 18.12.2025
95 доктор
До коментар #80 от "Все ни е тая атлантенца":След като бъде избито доволно количество копейки останалите ще станат по-ниски от тревата.
18:08 18.12.2025
96 Е нали👇
До коментар #90 от "няколкото Ами":Киев за два дня и всьо 🤣🤣🤣
18:09 18.12.2025
97 Военен експерт Сивков в Русия
18:11 18.12.2025
99 Атина Палада
До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":Не знам в баровския квартал Драгалевци в София дали им прекараха канализация вече... Защото нямаха ..И там ходеха по дворовете да...
18:13 18.12.2025
100 Ти внимавай какво си пожелаваш
До коментар #95 от "доктор":Че тва с Народният Съд да не го преживееш лично ... и хич не ми се отваряй щото си е съвсем реално да се случи
18:15 18.12.2025
101 Пенсионер 69 годишен
18:16 18.12.2025
102 Всяка сутрин милиони хора в Европа
18:17 18.12.2025
103 Това е прекрасно, българите го
18:19 18.12.2025
104 Пенсионер 69 годишен
18:21 18.12.2025
106 Курд Околянов
18:22 18.12.2025
107 Иван
18:31 18.12.2025
108 Глупости, всички които четем редовно
18:37 18.12.2025