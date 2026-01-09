Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци. Отново влизаме в цикъла на безогледна и безплодна политическа конфронтация. Това коментира в интервю за NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков.

Той изключи варианта да бъде излъчено ново правителство в рамките на това Народно събрание, което по думите му би било вредно за държавата.

За избора на служебен премиер Цеков разкритикува конституционните промени, обяснявайки, че по този начин депутатите са създали „нескопосана“ процедура по съставянето на служебни правителства, която не дава решения, а просто е една задънена улица.

Ако настъпи хипотеза, при която никой от кандидатите в т.нар. „домова книга“ не пожелае да бъде служебен министър-председател, конституционалистът разясни, че тогава се прилага принципа за непрекъсваемост на държавното управление и кабинетът на Росен Желязков ще продължи да изпълня своите функции и правомощия до избирането на ново редовно правителство.

Което само показва, че конституционни промени, които не почиват на широк политически консенсус, дават лоши плодове, които сега берем. Дано не станат отровни тези плодове, допълни доц. Цеков.

На въпрос дали за служебен премиер би могъл да бъде назначен Андрей Гюров, Цеков обясни, че този въпрос има две страни – юридическа и политическа. От правно естество няма пречка той да бъде назначен за служебен премиер, тъй като срещу него има висящо производство, но не е отстранен от поста си на подуправител на БНБ, т.е. от чисто формална гледна точка той отговаря на конституционното изискване.

„Но щом е с успорен статус и заедно с това не може да изпълнява функциите като подуправител на БНБ – това вече е въпрос на политическа преценка. Смятам, че изборът му би повишил конфликтността на тази кандидатура“, отбеляза Цеков.

Борислав Цеков коментира и темата с международното право при управлението на американския президент Доналд Тръмп. Според него онова международно право, което познавахме, умря в Ирак, в Либия и накрая в Крим.

Изправени сме пред демонтажа на неолибералния глобализъм. Предстои да се намери нова конструкция. А този демонтаж ще бъде цялостен, защото светът върви в посока на суверенните държави. Оттук насетне само ще нараства ролята на националните правителства и в този смисъл Европа има да извърви много дълъг път, каза в заключение конституционалистът.