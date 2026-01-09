Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци. Отново влизаме в цикъла на безогледна и безплодна политическа конфронтация. Това коментира в интервю за NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков.
Той изключи варианта да бъде излъчено ново правителство в рамките на това Народно събрание, което по думите му би било вредно за държавата.
За избора на служебен премиер Цеков разкритикува конституционните промени, обяснявайки, че по този начин депутатите са създали „нескопосана“ процедура по съставянето на служебни правителства, която не дава решения, а просто е една задънена улица.
Ако настъпи хипотеза, при която никой от кандидатите в т.нар. „домова книга“ не пожелае да бъде служебен министър-председател, конституционалистът разясни, че тогава се прилага принципа за непрекъсваемост на държавното управление и кабинетът на Росен Желязков ще продължи да изпълня своите функции и правомощия до избирането на ново редовно правителство.
Което само показва, че конституционни промени, които не почиват на широк политически консенсус, дават лоши плодове, които сега берем. Дано не станат отровни тези плодове, допълни доц. Цеков.
На въпрос дали за служебен премиер би могъл да бъде назначен Андрей Гюров, Цеков обясни, че този въпрос има две страни – юридическа и политическа. От правно естество няма пречка той да бъде назначен за служебен премиер, тъй като срещу него има висящо производство, но не е отстранен от поста си на подуправител на БНБ, т.е. от чисто формална гледна точка той отговаря на конституционното изискване.
„Но щом е с успорен статус и заедно с това не може да изпълнява функциите като подуправител на БНБ – това вече е въпрос на политическа преценка. Смятам, че изборът му би повишил конфликтността на тази кандидатура“, отбеляза Цеков.
Борислав Цеков коментира и темата с международното право при управлението на американския президент Доналд Тръмп. Според него онова международно право, което познавахме, умря в Ирак, в Либия и накрая в Крим.
Изправени сме пред демонтажа на неолибералния глобализъм. Предстои да се намери нова конструкция. А този демонтаж ще бъде цялостен, защото светът върви в посока на суверенните държави. Оттук насетне само ще нараства ролята на националните правителства и в този смисъл Европа има да извърви много дълъг път, каза в заключение конституционалистът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николай Бареков бивш евродепутат
Бойко Борисов: “Ние ясно сме казали, че по-успешно управление не е имало в последните десетилетия. Още от първия ден бяхме без един ден толерантност, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели".
Кабинетът Желязков бил “най-успешният през последните десетилетия” - това е оценката на трикратния премиер през последните две десетилетия Бойко Борисов, който явно счита, че сламеният премиер на Пеевски Желязков е бил по-успешен премиер и от него самия. Нищо, че Желязков като мъжка секретарка в столична община и в първия мандат на Борисов в Министерски съвет му носеше папките в кабинета за подпис.
Скандалното е, че този “най-успешен кабинет за последните десетилетия” беше свален с най-големите протести за целия преход след само 11 месеца власт.
Това е кабинетът, дошъл на власт с най-фалшифицираните и купени избори в историята на Прехода. Роден с най-безпринципната коалиция.
Кабинетът с 5-има премиери, сред които Пеевски, Борисов и Слави Трифонов.
Този кабинет беше мъпет шоу на санкционирания за гранд корупция по закона Магнитски Делян Пеевски.
През цялото време на това правителство в Сф нямаше посланик на САЩ, а ако беше останало още малко на власт, щеше да се наложи да посреща искане за екстрадация отвъд океана от Държавния департамент на неговия ментор Делян Пеевск
19:47 09.01.2026
2 Гладно Ченгене
19:47 09.01.2026
3 Николай Бареков бивш евродепутат
През цялото време на това правителство в Сф нямаше посланик на САЩ, а ако беше останало още малко на власт, щеше да се наложи да посреща искане за екстрадация отвъд океана от Държавния департамент на неговия ментор Делян Пеевски.
Това правителство реално фалира България .
Тази власт за малко да открадне Тотото от държавата и Нефтохим Бургас от руснаците под носа на САЩ.
Аз за такива успехи се сещам само. А вие?
Да идват по-бързо изборите и да вкарваме в затвора гранд корупционерите, защото тази лудост трябва да бъде спряна!
19:49 09.01.2026
4 Бендида
19:50 09.01.2026
5 Винету
19:53 09.01.2026
6 Красимир Петров
20:03 09.01.2026
7 Държавата е на куц крак от 45г.
20:15 09.01.2026
8 заради разни бръмбари плямпащи фишеци
20:15 09.01.2026