Новини
България »
Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

9 Януари, 2026 19:44 447 8

  • борислав цеков-
  • българия-
  • избори-
  • партии-
  • парламент

Изправени сме пред демонтажа на неолибералния глобализъм

Борислав Цеков: Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци. Отново влизаме в цикъла на безогледна и безплодна политическа конфронтация. Това коментира в интервю за NOVA NEWS конституционалистът доц. Борислав Цеков.

Той изключи варианта да бъде излъчено ново правителство в рамките на това Народно събрание, което по думите му би било вредно за държавата.

За избора на служебен премиер Цеков разкритикува конституционните промени, обяснявайки, че по този начин депутатите са създали „нескопосана“ процедура по съставянето на служебни правителства, която не дава решения, а просто е една задънена улица.

Ако настъпи хипотеза, при която никой от кандидатите в т.нар. „домова книга“ не пожелае да бъде служебен министър-председател, конституционалистът разясни, че тогава се прилага принципа за непрекъсваемост на държавното управление и кабинетът на Росен Желязков ще продължи да изпълня своите функции и правомощия до избирането на ново редовно правителство.

Което само показва, че конституционни промени, които не почиват на широк политически консенсус, дават лоши плодове, които сега берем. Дано не станат отровни тези плодове, допълни доц. Цеков.

На въпрос дали за служебен премиер би могъл да бъде назначен Андрей Гюров, Цеков обясни, че този въпрос има две страни – юридическа и политическа. От правно естество няма пречка той да бъде назначен за служебен премиер, тъй като срещу него има висящо производство, но не е отстранен от поста си на подуправител на БНБ, т.е. от чисто формална гледна точка той отговаря на конституционното изискване.

„Но щом е с успорен статус и заедно с това не може да изпълнява функциите като подуправител на БНБ – това вече е въпрос на политическа преценка. Смятам, че изборът му би повишил конфликтността на тази кандидатура“, отбеляза Цеков.

Борислав Цеков коментира и темата с международното право при управлението на американския президент Доналд Тръмп. Според него онова международно право, което познавахме, умря в Ирак, в Либия и накрая в Крим.

Изправени сме пред демонтажа на неолибералния глобализъм. Предстои да се намери нова конструкция. А този демонтаж ще бъде цялостен, защото светът върви в посока на суверенните държави. Оттук насетне само ще нараства ролята на националните правителства и в този смисъл Европа има да извърви много дълъг път, каза в заключение конституционалистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 0 Отговор
    Слушам и не вярвам на ушите си, както би казал ТВ легендата проф. Вучков!

    Бойко Борисов: “Ние ясно сме казали, че по-успешно управление не е имало в последните десетилетия. Още от първия ден бяхме без един ден толерантност, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели".

    Кабинетът Желязков бил “най-успешният през последните десетилетия” - това е оценката на трикратния премиер през последните две десетилетия Бойко Борисов, който явно счита, че сламеният премиер на Пеевски Желязков е бил по-успешен премиер и от него самия. Нищо, че Желязков като мъжка секретарка в столична община и в първия мандат на Борисов в Министерски съвет му носеше папките в кабинета за подпис.

    Скандалното е, че този “най-успешен кабинет за последните десетилетия” беше свален с най-големите протести за целия преход след само 11 месеца власт.
    Това е кабинетът, дошъл на власт с най-фалшифицираните и купени избори в историята на Прехода. Роден с най-безпринципната коалиция.
    Кабинетът с 5-има премиери, сред които Пеевски, Борисов и Слави Трифонов.
    Този кабинет беше мъпет шоу на санкционирания за гранд корупция по закона Магнитски Делян Пеевски.
    През цялото време на това правителство в Сф нямаше посланик на САЩ, а ако беше останало още малко на власт, щеше да се наложи да посреща искане за екстрадация отвъд океана от Държавния департамент на неговия ментор Делян Пеевск

    19:47 09.01.2026

  • 2 Гладно Ченгене

    2 0 Отговор
    Аз няма левове! Иска евра кой ша ми дава евра?

    19:47 09.01.2026

  • 3 Николай Бареков бивш евродепутат

    3 0 Отговор
    Този кабинет беше мъпет шоу на санкционирания за гранд корупция по закона Магнитски Делян Пеевски.
    През цялото време на това правителство в Сф нямаше посланик на САЩ, а ако беше останало още малко на власт, щеше да се наложи да посреща искане за екстрадация отвъд океана от Държавния департамент на неговия ментор Делян Пеевски.
    Това правителство реално фалира България .
    Тази власт за малко да открадне Тотото от държавата и Нефтохим Бургас от руснаците под носа на САЩ.
    Аз за такива успехи се сещам само. А вие?

    Да идват по-бързо изборите и да вкарваме в затвора гранд корупционерите, защото тази лудост трябва да бъде спряна!

    19:49 09.01.2026

  • 4 Бендида

    8 0 Отговор
    По-добре държава на куц крак, отколкото както досега....в инвалидна количка.

    19:50 09.01.2026

  • 5 Винету

    3 0 Отговор
    Чаткате ли джензита? Мое правителство до безкрай въпреки оставката. Хаха.

    19:53 09.01.2026

  • 6 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Г,ъ,зо лизача на тиквата и Пеевски

    20:03 09.01.2026

  • 7 Държавата е на куц крак от 45г.

    0 0 Отговор
    но след като и ампутирахте и другият и крак с €-то вече е в инвалидна количка.

    20:15 09.01.2026

  • 8 заради разни бръмбари плямпащи фишеци

    0 0 Отговор
    Държавата ще се движи на куц крак в следващите месеци

    20:15 09.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове