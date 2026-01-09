Новини
Габриел Вълков: Сянката на Борисов и Пеевски пречеше на кабинета! Законите на БСП не минаваха!

9 Януари, 2026 19:31

Габриел Вълков: Зафиров да подаде оставката си утре пред Националния съвет!

Габриел Вълков: Сянката на Борисов и Пеевски пречеше на кабинета! Законите на БСП не минаваха! - 1
Да не се бави промяната в БСП. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП.

Това очакване заяви в ефира на БНТ депутатът от БСП Габриел Вълков. На утрешния пленум на БСП той очаква оставката на Атанас Зафиров и партията заедно да извървят този път. БСП трябва да тръгне по нов път, категоричен бе той, цитиран от news.bg.

Според него нужен е Конгрес, нов лидер и листи с нови лица. Не можем да предложим още от същото, смята той. Иначе Вълков призна, че партията е влязла в управлението с ясно осъзнаване за риска. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Много законопроекти на левицата не минавали.

Не било основателно партията да се нарича "БСП-Ново начало", според него. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП. Вълков вярва, че Атанас Зафиров ще подаде оставка пред Националния съвет на БСП.

В последния месец, след падането на правителството и подаването на оставката, вътре в БСП започнаха нормални процеси, в които организации из цялата страна се събират и започват да мислят какво прави партията оттук-нататък. Призивите, които чуваме от цялата страна, са за това, че партията трябва да извърви своя път, да свика Национален съвет, което е предвидено за утре. Този Национален съвет да свика Конгрес, а той да приеме оставката на ръководството и ново такова да бъде избрано. След това - да се впуснем към нови избори. Това каза в интервю за БНТ Габриел Вълков - председател на Младежкото обединение на БСП.


София / България
  • 1 Народа

    14 5 Отговор
    Никакви нови избори до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    Коментиран от #18

    19:33 09.01.2026

  • 2 дядото

    19 0 Отговор
    а чи дедов го търси бсп и днес в правителството и коалицията на герб и нн

    Коментиран от #19

    19:33 09.01.2026

  • 3 Хипотетично

    10 2 Отговор
    Законите на БСП се предлагат в парламента и мнозинството решава дали да минат.
    На неудачниците все сенки на лидери на други партии им пречат за пазаренето.

    19:34 09.01.2026

  • 4 нннн

    14 4 Отговор
    Само луд може да се прегърне с Борисов и Пеевски.

    19:37 09.01.2026

  • 5 Хмм

    14 0 Отговор
    съвсем друго говореше по време на протестите, нямало алтернатива, сега се сети за президента, че ако БСП си замине, бъдеща партия на президента да го приюти

    19:37 09.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    12 1 Отговор
    И тоя вместо гошо габриель, каквото и да обесняваш младеж, вашата приключи. Никога вече БСП.

    19:38 09.01.2026

  • 7 604

    7 0 Отговор
    айддеееее, почнъ съ, аз ни беши, шишу беши, пахахахаххаха

    19:38 09.01.2026

  • 8 Волен Сидеров в студиото на офнюз

    6 2 Отговор
    "Атака" ще подкрепи Радев. Ако той не участва, тогава значи ще има още едни избори - тогава ще участваме като партия, колкото вземем, няма значение. Ние сме изтикани - без пари не се правят избори, няма какво да се лъжем. Достъп до финансов ресурс и до хора имат тези, които са на власт. Иначе аз ще призова да подкрепим Радев, защото за мен няма значение с кого ще играе - това е начинът, по който да се разбие този прословут "модел", съобщи той.
    Сидеров каза, че в момента лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски са "много стресирани", защото знаят, че Радев ще излезе и че ПП-ДБ се готвят за увеличение на гласовете за тях след протеста. 

    "Ако ДПС се сведат до пета-шеста партия - приключва "моделът". Ако няма купени гласове и клиентелизъм, Пеевски ще има само 15 депутати - трябва да хвърли шапката", заяви Сидеров. Според него при намаляване на купените и зависимите гласове ГЕРБ ще се свият до размера на "Възраждане" - някъде около 300- 350 000 гласа.

    19:38 09.01.2026

  • 9 Шкембе Войвода

    9 0 Отговор
    Ще тръгнете вие по нашия път с Геле пиратката

    Коментиран от #12

    19:39 09.01.2026

  • 10 Гринго

    7 0 Отговор
    Днес излезе проучването на Европейската аналитична агенция "Евробарометър" в което ГЕРБ е с 19.2%, ПП-ДБ 17.8%, Възраждане 10.6% ,ДПС 8.8%, МЕЧ 6.9% Величие 3.7% ,БСП 2.2% ,ИТН 0.9%. След това проучване най голямата структура на БСП тази в столицата начело с нейния председател и шеф на групата общински съветници на БСП в СОС Иван Таков поиска незабавна оставка на Зафиров "Столичните социалисти искат конгрес и смяна на Зафиров

    Не искам да съм част от ръководство, което ще е ликвидатор на БСП, заяви Иван Таков". БСП като ИТН се надяваха да управляват в коалицията с ГЕРБ и ДПС още 3 години и съвсем да си напълнят офшорки и банкови сметки но народа ги помете. Само се чудя къде бяха тези лидери на БСП които искат сега оставка на Зафиров и да му се търси отговорност или и те се надяваха още 3 години да бъдат на софрата?! Същите като Андрей Чорбанов който скоро напусна ИТН и заяви че " още 2021 г.разбрах че ценностната система в ИТН е различна от тази която заявяват". Или и той искаше да ползва благата още 3 години и сега когато са приключени се отказва от тях? Допира с ГЕРБ и Пеевски приключва всеки който се докосне до тях!

    Коментиран от #13

    19:39 09.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    7 5 Отговор
    Жалкото бсп под чертата. Благодарение на украинеца Станишев, Биволицата и Флинстон.

    19:40 09.01.2026

  • 12 Шкембе Войвода

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шкембе Войвода":

    С 0.8% от вота към победата.

    19:40 09.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гринго":

    Докато бяха във власта И. Таков беше най-върлия привърженик на зафиров. Червеите личат отдалече, много са хлъзгави. И да си знаете никога вече БСП.

    19:43 09.01.2026

  • 14 БСП ОЛ (олигарси)

    7 1 Отговор
    Изпълниха поръчката за погребването на българския лев с другите бандюги! Сега се оравят на девици недокоснати!

    19:43 09.01.2026

  • 15 САМО ПИТАМ

    7 1 Отговор
    А КАТО НЕ ВИ МИНАВАТ ЗАКОНИТЕ , ЧИЙ ГО ДИРИТЕ ТАМ , А ШУШЛЬООООО

    19:44 09.01.2026

  • 16 Никой

    5 1 Отговор
    Какво БСП - това е заедно с ГЕРБ - се провалиха.

    19:47 09.01.2026

  • 17 Някой

    7 1 Отговор
    "депутатът от БСП Габриел Вълков" е от старите лица, да си ходи заедно със Зафиров.

    БСП вън от парламента, и старите им лица, е новите им лица, вън от парламента.

    19:47 09.01.2026

  • 18 брашковци

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    призовават - Никакви избори а повече арести, че народа може пак да гласува, както е гласувал многократно, да кажем на народа как машините могат да гласуват вместо него даже и без избори.

    Коментиран от #25

    19:48 09.01.2026

  • 19 Градинаря

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Пказвали ли как се държи свещ, когато ББ и ДП са оправяли народа.

    19:48 09.01.2026

  • 20 Ами

    6 0 Отговор
    помня как гласуваха за това вътрешният министър да говори пред парламента, ГЕРБ поискаха прегласуване, назарян и костадин ангелов пред камерите им посочиха пръст надолу и те единодушно гласуваха против, включително и този на снимката, точно той винаги е гласувал каквото им наредят пеевски и борисов, гласуваха и против предложението за референдумна президента, зарков дори подаде оставка като съветник на президента, защото бил против референдума, повярваха на пеевски за 4-годишен мандат, навремето и костов вярваше че е взел властта завинаги

    19:49 09.01.2026

  • 21 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Засрами се, бе!
    Засрами се, бе!
    Засрами се, бе!

    19:52 09.01.2026

  • 22 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Поредният примат, на който все друг му пречи.

    19:53 09.01.2026

  • 23 Не не молятся

    1 0 Отговор
    Тоз дето назначи Зафиров, сега ще назначи тез малки крокодилчета! Без тях! Радев да ги намами за някой глас и после аут от парламента! Предатели са и агенти!

    19:57 09.01.2026

  • 24 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Айде патеричоци не се опитвайте да си миете ръцете предизборно, с ваша помощ съществува тоя кабинет който плювате сега

    20:03 09.01.2026

  • 25 Машините не лъжат

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "брашковци":

    А тези които манипулират вота чрез купуване на председатели на комисии, членове на комисии, а именно ГЕРБ и ДПС ново начало

    20:04 09.01.2026

  • 26 БСП-младежи

    1 0 Отговор
    с герберски сърбежи. Каквито дъртежите, такива са им младежите. Младежите на България протестираха на площадите, а вие се свирахте при тия, които уж ви пречели, а шефа ви се шмугаше в кабинета на сянката. Позорници!

    20:11 09.01.2026

  • 27 Якошиба.

    1 0 Отговор
    Габи, хайде бягай пак да развяваш, черното знаме от поркрива на Позитано. Да та и дегенерата, сети се кога да искаш оставки. Докато плюскаше депитатски кифтета, не ти дойде на ум и тогава и загърби всички принципи, но нали трябва все пак да се яде, и сега ще посипем главите с пепел и ще търсим нов бащица.

    20:14 09.01.2026

