Габриел Вълков: Сянката на Борисов и Пеевски пречеше на кабинета! Законите на БСП не минаваха!

Да не се бави промяната в БСП. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП.
Това очакване заяви в ефира на БНТ депутатът от БСП Габриел Вълков. На утрешния пленум на БСП той очаква оставката на Атанас Зафиров и партията заедно да извървят този път. БСП трябва да тръгне по нов път, категоричен бе той, цитиран от news.bg.
Според него нужен е Конгрес, нов лидер и листи с нови лица. Не можем да предложим още от същото, смята той. Иначе Вълков призна, че партията е влязла в управлението с ясно осъзнаване за риска. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Много законопроекти на левицата не минавали.
Не било основателно партията да се нарича "БСП-Ново начало", според него. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП. Вълков вярва, че Атанас Зафиров ще подаде оставка пред Националния съвет на БСП.
В последния месец, след падането на правителството и подаването на оставката, вътре в БСП започнаха нормални процеси, в които организации из цялата страна се събират и започват да мислят какво прави партията оттук-нататък. Призивите, които чуваме от цялата страна, са за това, че партията трябва да извърви своя път, да свика Национален съвет, което е предвидено за утре. Този Национален съвет да свика Конгрес, а той да приеме оставката на ръководството и ново такова да бъде избрано. След това - да се впуснем към нови избори. Това каза в интервю за БНТ Габриел Вълков - председател на Младежкото обединение на БСП.
1 Народа
Коментиран от #18
19:33 09.01.2026
2 дядото
Коментиран от #19
19:33 09.01.2026
3 Хипотетично
На неудачниците все сенки на лидери на други партии им пречат за пазаренето.
19:34 09.01.2026
4 нннн
19:37 09.01.2026
5 Хмм
19:37 09.01.2026
6 Вашето мнение
19:38 09.01.2026
7 604
19:38 09.01.2026
8 Волен Сидеров в студиото на офнюз
Сидеров каза, че в момента лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски са "много стресирани", защото знаят, че Радев ще излезе и че ПП-ДБ се готвят за увеличение на гласовете за тях след протеста.
"Ако ДПС се сведат до пета-шеста партия - приключва "моделът". Ако няма купени гласове и клиентелизъм, Пеевски ще има само 15 депутати - трябва да хвърли шапката", заяви Сидеров. Според него при намаляване на купените и зависимите гласове ГЕРБ ще се свият до размера на "Възраждане" - някъде около 300- 350 000 гласа.
19:38 09.01.2026
9 Шкембе Войвода
Коментиран от #12
19:39 09.01.2026
10 Гринго
Не искам да съм част от ръководство, което ще е ликвидатор на БСП, заяви Иван Таков". БСП като ИТН се надяваха да управляват в коалицията с ГЕРБ и ДПС още 3 години и съвсем да си напълнят офшорки и банкови сметки но народа ги помете. Само се чудя къде бяха тези лидери на БСП които искат сега оставка на Зафиров и да му се търси отговорност или и те се надяваха още 3 години да бъдат на софрата?! Същите като Андрей Чорбанов който скоро напусна ИТН и заяви че " още 2021 г.разбрах че ценностната система в ИТН е различна от тази която заявяват". Или и той искаше да ползва благата още 3 години и сега когато са приключени се отказва от тях? Допира с ГЕРБ и Пеевски приключва всеки който се докосне до тях!
Коментиран от #13
19:39 09.01.2026
11 оня с питон.я
19:40 09.01.2026
12 Шкембе Войвода
До коментар #9 от "Шкембе Войвода":С 0.8% от вота към победата.
19:40 09.01.2026
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "Гринго":Докато бяха във власта И. Таков беше най-върлия привърженик на зафиров. Червеите личат отдалече, много са хлъзгави. И да си знаете никога вече БСП.
19:43 09.01.2026
14 БСП ОЛ (олигарси)
19:43 09.01.2026
15 САМО ПИТАМ
19:44 09.01.2026
16 Никой
19:47 09.01.2026
17 Някой
БСП вън от парламента, и старите им лица, е новите им лица, вън от парламента.
19:47 09.01.2026
18 брашковци
До коментар #1 от "Народа":призовават - Никакви избори а повече арести, че народа може пак да гласува, както е гласувал многократно, да кажем на народа как машините могат да гласуват вместо него даже и без избори.
Коментиран от #25
19:48 09.01.2026
19 Градинаря
До коментар #2 от "дядото":Пказвали ли как се държи свещ, когато ББ и ДП са оправяли народа.
19:48 09.01.2026
20 Ами
19:49 09.01.2026
21 Град Симитли
Засрами се, бе!
Засрами се, бе!
19:52 09.01.2026
22 Абсурдистан
19:53 09.01.2026
23 Не не молятся
19:57 09.01.2026
24 ООрана държава
20:03 09.01.2026
25 Машините не лъжат
До коментар #18 от "брашковци":А тези които манипулират вота чрез купуване на председатели на комисии, членове на комисии, а именно ГЕРБ и ДПС ново начало
20:04 09.01.2026
26 БСП-младежи
20:11 09.01.2026
27 Якошиба.
20:14 09.01.2026