Габриел Вълков: Сянката на Борисов и Пеевски пречеше на кабинета! Законите на БСП не минаваха!

Да не се бави промяната в БСП. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП.

Това очакване заяви в ефира на БНТ депутатът от БСП Габриел Вълков. На утрешния пленум на БСП той очаква оставката на Атанас Зафиров и партията заедно да извървят този път. БСП трябва да тръгне по нов път, категоричен бе той, цитиран от news.bg.

Според него нужен е Конгрес, нов лидер и листи с нови лица. Не можем да предложим още от същото, смята той. Иначе Вълков призна, че партията е влязла в управлението с ясно осъзнаване за риска. Още от лятото е започнал разговорът в БСП, че не може така да продължава със сянката на Борисов и Пеевски, а това пречело на правителството. Много законопроекти на левицата не минавали.

Не било основателно партията да се нарича "БСП-Ново начало", според него. Партията трябва да партнира с Румен Радев, който е партньор за БСП. Вълков вярва, че Атанас Зафиров ще подаде оставка пред Националния съвет на БСП.

В последния месец, след падането на правителството и подаването на оставката, вътре в БСП започнаха нормални процеси, в които организации из цялата страна се събират и започват да мислят какво прави партията оттук-нататък. Призивите, които чуваме от цялата страна, са за това, че партията трябва да извърви своя път, да свика Национален съвет, което е предвидено за утре. Този Национален съвет да свика Конгрес, а той да приеме оставката на ръководството и ново такова да бъде избрано. След това - да се впуснем към нови избори. Това каза в интервю за БНТ Габриел Вълков - председател на Младежкото обединение на БСП.