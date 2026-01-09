Заместник-кмет на София: Справяме се със снегопочистването

В рамките на вчерашния ден бяха направени две обработки на пътищата и започнахме поетапно да възлагаме да се влезе в малките вътрешноквартални улици. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева във връзка със зимното почистване на столицата след снеговалежа.

Справяме се от гледна точка на това, че има зони, в които няма договори за почистване. Дори и в тези зони дейността беше изпълнена. От наша гледна точа не е имало проблем – всички дейности, които бяха възложени, са изпълнени. Снегът беше изчистен дори в районите, в които нямаме договори, заяви Бобчева.

Имаме кризисен щаб – всеки ден се срещаме и обсъждаме какво сме направили и какви действия трябва да се предприемат. От първия ден сме на терен и всички решения са базирани въз основа на това какво виждаме, добави тя.

В отговор на въпрос дали Столична община не е закъсняла с действията си по отношение на обявяването на обществена поръчка за сметоизвозване и зимна поддръжка, зам.-кметът на София отбеляза, че закъснението се дължи на това, че поръчката е била забавена с три месеца в Агенцията за обществени поръчки.

Тази поръчка е за страшно много пари – 400 млн. лева без ДДС. Има един модел, който вече си отива и ние не допуснахме да подпишем договори с хората с прякорите, които желаят да участват в тази дейност. Тези хора, които даваха фантастични цени за почистване, вече ги няма, посочи Надежда Бобчева.

Всички договори, които бяха подновени, са анекси към съществуващи договори. Трябва да защитим обществения интерес и да има поносими за гражданите цени. За зона 1, например, с анекса цената е 209 лева на тон, а най-високата цена, която ни се искаше, беше 379 лева на тон, уточни тя.