Заместник-кмет на София: Справяме се със снегопочистването

Заместник-кмет на София: Справяме се със снегопочистването

9 Януари, 2026 19:41

Всички договори, които бяха подновени, са анекси към съществуващи договори

Заместник-кмет на София: Справяме се със снегопочистването - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на вчерашния ден бяха направени две обработки на пътищата и започнахме поетапно да възлагаме да се влезе в малките вътрешноквартални улици. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева във връзка със зимното почистване на столицата след снеговалежа.

Справяме се от гледна точка на това, че има зони, в които няма договори за почистване. Дори и в тези зони дейността беше изпълнена. От наша гледна точа не е имало проблем – всички дейности, които бяха възложени, са изпълнени. Снегът беше изчистен дори в районите, в които нямаме договори, заяви Бобчева.

Имаме кризисен щаб – всеки ден се срещаме и обсъждаме какво сме направили и какви действия трябва да се предприемат. От първия ден сме на терен и всички решения са базирани въз основа на това какво виждаме, добави тя.

В отговор на въпрос дали Столична община не е закъсняла с действията си по отношение на обявяването на обществена поръчка за сметоизвозване и зимна поддръжка, зам.-кметът на София отбеляза, че закъснението се дължи на това, че поръчката е била забавена с три месеца в Агенцията за обществени поръчки.

Тази поръчка е за страшно много пари – 400 млн. лева без ДДС. Има един модел, който вече си отива и ние не допуснахме да подпишем договори с хората с прякорите, които желаят да участват в тази дейност. Тези хора, които даваха фантастични цени за почистване, вече ги няма, посочи Надежда Бобчева.

Всички договори, които бяха подновени, са анекси към съществуващи договори. Трябва да защитим обществения интерес и да има поносими за гражданите цени. За зона 1, например, с анекса цената е 209 лева на тон, а най-високата цена, която ни се искаше, беше 379 лева на тон, уточни тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тая е скандинавец

    14 0 Отговор
    Руса коса, сини очи, обратна захапка и луд луд поглед.

    Коментиран от #6

    19:43 09.01.2026

  • 2 Сняг!!!

    6 0 Отговор
    Къде е снега!?!

    19:44 09.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това

    10 0 Отговор
    ТО лъже все по - умело

    19:47 09.01.2026

  • 5 ВАНКО

    10 0 Отговор
    нарочно ли такива ги слагате..

    19:48 09.01.2026

  • 6 Васко шарлатанина

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "тая е скандинавец":

    Тя € той

    19:48 09.01.2026

  • 7 604

    7 0 Отговор
    ми що затворихте зъ витошъ, или се има в предвид че се справяте за пред увас си......

    19:49 09.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    4 1 Отговор
    Тоя каликандзер се справя само с това да изглежда грозна. Кабул изглежда по-добре от София. Но на прииждащите селяни им харесва. Кара ги да се чувстват у дома си, нагазили до глезени в свинарника на татко.

    19:51 09.01.2026

  • 9 Коки

    7 0 Отговор
    "Кой разпореди това недоразумение"?

    19:53 09.01.2026

  • 10 Така е

    4 0 Отговор
    И с боклука също, вече кофите не се виждат

    19:54 09.01.2026

  • 11 А бе

    2 0 Отговор
    Ако се погледне управлението на София,няма по-некадърно от 25 г.насам.Визирам не само кмета,а и тази негова подчинена ,с вид на недояла и недоспала кухненска работачка.Едва ли можеше да се очаква Промяна точно с такива хумористични персонажи.

    20:04 09.01.2026

  • 12 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Склонили са на 18% поскъпване на услугата (т.е. на такса смет) с великата борба - не си признават капитулацията при подписване на анексите.
    Вероятно кризата е по сценарий, за да се обявят като грижовници с повишение само с 18%.

    Коментиран от #13

    20:05 09.01.2026

  • 13 нова такса смет

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Усмихнати столичани :) "Ей, най-после!"

    20:08 09.01.2026

