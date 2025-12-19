Новини
Тръмп подписа рекорден бюджет за отбрана от $901 милиарда

19 Декември, 2025 03:14, обновена 19 Декември, 2025 03:17 450 3

Това законодателство ще позволи на Министерството на войната да приложи моята политика „Мир чрез сила", заяви президентът на САЩ

Тръмп подписа рекорден бюджет за отбрана от $901 милиарда - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа рекорден бюджет за отбрана от 901 милиарда долара за 2026 г., съобщиха от Белия дом.

„Това законодателство ще позволи на Министерството на войната да приложи моята политика „Мир чрез сила“, да защити родината от вътрешни и външни заплахи и да укрепи отбранителната индустриална база“, заяви президентът в изявление.

На 17 декември Конгресът на САЩ одобри законопроекта. Той предвижда 400 милиона долара подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 г.

Законопроектът задължава ръководителя на Пентагона да докладва на Камарата на представителите и Сената за всяко временно спиране или прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна.

Бюджетът за отбрана на САЩ за фискалната 2025 година, която изтече на 30 септември, беше 884 милиарда долара.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо е предвидил в този бюджет и изплащане на репарации на Венецуела или рибарите,които по негова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 19.12.2025

  • 2 Мдаа

    0 0 Отговор
    Американците гледат, че Русия в санкции и воина според пропаганда е сила. Та и бай Дончо вдига копито. Друг е въпросът, ще части от РФ живеят в 19-ти век.

    Коментиран от #3

    03:45 19.12.2025

  • 3 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    /война/

    03:46 19.12.2025