Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа рекорден бюджет за отбрана от 901 милиарда долара за 2026 г., съобщиха от Белия дом.

„Това законодателство ще позволи на Министерството на войната да приложи моята политика „Мир чрез сила“, да защити родината от вътрешни и външни заплахи и да укрепи отбранителната индустриална база“, заяви президентът в изявление.

На 17 декември Конгресът на САЩ одобри законопроекта. Той предвижда 400 милиона долара подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 г.

Законопроектът задължава ръководителя на Пентагона да докладва на Камарата на представителите и Сената за всяко временно спиране или прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна.

Бюджетът за отбрана на САЩ за фискалната 2025 година, която изтече на 30 септември, беше 884 милиарда долара.