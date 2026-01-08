Брадли Купър разкри има ли пластични операции

Актьорът Брадли Купър коментира публично спекулациите за пластични интервенции, като отбеляза, че през последните седмици все по-често получава комплименти за външния си вид.

В подкаста SmartLess, воден от Уил Арнет, Джейсън Бейтман и Шон Хейс, Купър заяви, че напоследък непознати често го спират с думите: „Изглеждаш добре“.

Разговорът възникна, след като Арнет припомни свое предишно интервю, в което е бил попитан какво хората не знаят за Купър. По думите му тогава е обмислял да каже, че въпреки широко разпространените слухове, актьорът не е прибягвал до пластична хирургия. Уил Арнет подчерта, че подобни твърдения го дразнят, тъй като според него са напълно необосновани.

По време на разговора Джейсън Бейтман се пошегува със собствените си предполагаеми козметични процедури, добавяйки иронично, че „си е струвало“, което предизвика смях в студиото.

Коментарите идват на фона на засиления обществен интерес към външния вид на Брадли Купър след трансформацията му за ролята на композитора Ленард Бърнстейн във филма Maestro. В края на 2025 г., по време на промоционални участия за проекта Is This Thing On?, социалните мрежи отново подхраниха слуховете, като потребители коментираха видима промяна във визията на актьора.

Паралелно с това Брадли Купър остава във фокуса на медиите и заради личния си живот. От есента на 2023 г. той има връзка с модела Джиджи Хадид, а според публикации в британски медии връзката им е станала по-сериозна през последните месеци. По информация на Daily Mail, актьорът е направил стъпки към по-официално обвързване, което допълнително поддържа интереса към него както в професионален, така и в личен план.