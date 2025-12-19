Брюксел удължи всички санкции срещу Русия до 31 юли, ще размразява активите ѝ с квалифицирано мнозинство

Срещата на върха на ЕС удължи всички санкции срещу Русия с шест месеца, до 31 юли 2026 г. Това беше обявено от председателя на Европейския съвет Антониу Коща на пресконференция след първия ден от срещата на върха на ЕС.
„Решихме да удължим санкциите срещу Русия“, каза той.
Всичките 19 приети преди това пакета от санкции срещу Русия се удължават едновременно на всеки шест месеца, до 31 януари и 31 юли всяка година.
Деблокирането на замразените активи на Русия в ЕС вече е възможно само с квалифицирано мнозинство от гласовете на страните от ЕС на срещата на върха на ЕС.
Това беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференцията след срещата.
„Преди това активите на Русия в ЕС можеха да бъдат размразени, ако поне една държава от ЕС откажеше да удължи замразяването. Сега руските активи са замразени, докато Русия не плати репарации. Тяхното размразяване вече е възможно само с квалифицирано мнозинство от гласовете на държавите от ЕС“, каза фон дер Лайен.
Квалифицираното мнозинство в ЕС изисква 60% от държавите от ЕС (16 от 27), в които живеят над 55% от населението на ЕС, да гласуват „за“.
Унгарският премиер Орбан нарече заема от ЕС за Украйна „пропилени пари“, предаде Ройтерс.
2 фашист хаяши
05:18 19.12.2025
3 ⚒️🪆⚒️
05:18 19.12.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
05:23 19.12.2025
5 Вижда се
Коментиран от #9
05:29 19.12.2025
7 90 милиарда заем или благотворително
05:42 19.12.2025
8 Пропуснал си
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Италия и Полша.
05:43 19.12.2025
9 Виждащ
До коментар #5 от "Вижда се":Че за съжаление този път Урсулата не е от восък...
05:44 19.12.2025
14 Желязков
Няма да ти плащаме безумията!
Уволнен си дисциплинаоно и нямаш никакви правомощия! Даже и заплата не трябва да получаваш!
06:36 19.12.2025
15 Ай ай ай
06:46 19.12.2025
16 Тоя
Коментиран от #18
06:47 19.12.2025
17 РЕАЛИСТ
07:05 19.12.2025
18 демократ
До коментар #16 от "Тоя":Монетите никога няма да изчезнат защото без тях няма как да връщаш кешовица.
А кешът никога няма да отпадне особено при това европейско застарявящо население
07:07 19.12.2025
19 Дедо ви...
Коментиран от #23
07:07 19.12.2025
21 С Вещерство !
Европейски Съюз !
Не Може !
Да Се Управлява !
07:08 19.12.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Анджо":АН ДЖО, а поколението "Z" и те ли са русофили 🤔❓
Щото Путин сложи този знак на техниката влязла в У...йна❗ ЕсеС даже искаха да извадят тази буква от азбуката си❗Даже знаците на Зори и на Опел бяха искали да махат❗
07:08 19.12.2025
23 Баба Яга
До коментар #19 от "Дедо ви...":Предава ни! Подарява нашите пари на крадливата киевска наркоклика, вместо да ги дава на медици, за здраве, за пенсионери и детски болници.
07:10 19.12.2025
24 Пенсионер 69 годишен
РФ изнасяше нефт, природен газ и пшеница даже през време на санкциите! Европа сама се отказа от цените, по които РФ продава на Китай. Най-ниските в света!
Правете бизнес, а не война! Не се водете по акъла на ефрейтори, акушерки и артисти от сатиричния театър!
07:10 19.12.2025
25 Факт
07:12 19.12.2025
26 НА УРСУза
07:13 19.12.2025
27 1001
07:13 19.12.2025
28 Орбан ще да де на Русия заем по формата
07:16 19.12.2025
29 гръмовержецът
07:18 19.12.2025
30 Тоя хаяшки плазмодии
07:18 19.12.2025
33 Иди на ХУЙЙЙЙЙЙ
До коментар #11 от "Анджо":СУКАаааааа 🖕🖕😡🖕🖕😡🖕😡😡🖕🖕🖕
07:23 19.12.2025
34 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
07:23 19.12.2025
36 ВРЪТКА
07:25 19.12.2025
37 ЕС-ТО
07:25 19.12.2025
38 Я пъ тоа
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да дойдат тия от улицата да управляват.. намали за това са натискат.
Коментиран от #43
07:26 19.12.2025
39 Този жабок не е в оставка
До коментар #32 от "Народен съд":Той е с приета оставка и е никой!
Това е все едно да си уволнен дисциплинарно. Край. Нямаш я работата, нямаш заплата!
Това е правен абсурд. Да си никой и да изпълняваш някакви правомощия, които са ти отнети!
С юмруци да се кръстиш!
07:28 19.12.2025
40 Путин ша са утеши
07:28 19.12.2025
41 Милиардите на Путин
07:30 19.12.2025
42 Стига бе
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Такъв е закона...бегай в парламента да го промениш.
Коментиран от #45
07:31 19.12.2025
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Я пъ тоа":Я си го .... , хората излязоха НЕ защото искат властта,
А ЗАЩОТО НЕ ИСКАТ ТАЗИ ВЛАСТ❗
НЕ искат Буци, не искат Шиши, не искат всички с ИЗТЕКЪЛ МАНДАТ дето се МАНДАХЕРЦАТ още на постовете си‼️
Коментиран от #46
07:32 19.12.2025
44 гошо
07:35 19.12.2025
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Стига бе":Не беше такъв❗ Точно тези си го промениха❗
07:36 19.12.2025
46 Стига бе
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не искат тая власт, не искат и да са на власт...кво ли искат....да дойдат извънземните да ни управляват....
Коментиран от #50
07:39 19.12.2025
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Стига бе":Има неща които са МНОГО ПРО.СТИ,
ама не са за МНОГО ПРО.СТИ хора ❗
Хората искат МЕРИТОКРАЦИЯ, ама и нас , а и в ЕсеС тази дума е табу❗
Та хората искат в управлението да влязат хора ЗНАЕЩИ, МОЖЕЩИ и ЧЕСТНИ, а не хорица КРАДЛИВИ, АЛЧНИ и ПОДЛИ‼️
Коментиран от #53
07:45 19.12.2025
51 ейджи
07:48 19.12.2025
52 Малко му беше
07:49 19.12.2025
53 Стига бе
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Влизат в управлението честни, знаещи и можещи.....
Излизат от управлението милионери, олигарси....
Честито на печелившите....
07:55 19.12.2025
54 Истината
07:58 19.12.2025
55 оня с коня
08:00 19.12.2025
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сламен Желязков ли, дето стана политик, като го заловиха с 400 000 бюлетини СВРЪХПЕЧАТ ❗ Съдът доказа, че са били годни. А хванаха само толкова , защото влязоха чак на втория ден след скандала изнесен в медиите❗
Кир.40 ли дето влезе като кандец ❗
Списъкът е дълъг, много дълъг ❗
Коментиран от #61
08:04 19.12.2025
57 нпо агент
08:09 19.12.2025
59 Баба Яга
България е пребогата и няма нужда от по-добро здравеопазване, по-високи пенсии, по-високи заплата на държавните служители! - Така ли е?
08:10 19.12.2025
60 Гай Турий
Коментиран от #63
08:18 19.12.2025
61 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ние влязохме в управлението ЧЕСТНИ И НЕОПЕТНЕНИ, С КОМУНИСТИЧЕСКА ЗАКАЛКА...ограбихме активите на България чрез приватизацията, гепихме спестяванията на българите....и днес сме май мощните ОЛИХАРСИ в БГ.
08:29 19.12.2025
62 Рапондер
08:30 19.12.2025
63 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Гай Турий":То ЕС го погребватот както е създаден....ама СССР и СОЦА ги погребаха...чреизвичайно.
08:31 19.12.2025
64 Народен съд
08:32 19.12.2025