Бабиш: Ако мирът е близо, защо да даваме пари на Украйна за две години?! Чехите имат нужда от тези средства

За разлика от Унгария и Словакия, Чехия одобри решението на срещата на върха на ЕС за Украйна, но отказа да предостави гаранции за заеми на Киев.
Чешкият премиер Андрей Бабиш обяви това пред репортери.
„Чехия има различна позиция от Унгария и Словакия. Тези две страни де факто отказаха да одобрят резултатите от срещата на Европейския съвет. Ние ги одобрихме, но при условие, че не гарантираме за тези заеми на Украйна“, отбеляза Бабиш.
Новото чешко правителство, каза той, се стреми да запази средствата от националния бюджет. „Ясно заявяваме, че парите са необходими на чешките граждани“, каза премиерът, подчертавайки, че вътрешната стабилност на страната е приоритет.
Бабиш постави под въпрос целесъобразността на отпускането на нови заеми на Украйна през следващите две години. „Ако вече сме толкова близо до постигане на мир, не виждам логика в одобряването на заеми за 2026 и 2027 г.“, каза той. Той твърди, че средствата за възстановяването на Украйна трябва да се намерят предимно от замразени руски активи, но едва след като бойните действия приключат и въпросът за предоставяне на гаранции за сигурност на страните в конфликта бъде решен.
1 Червен
Коментиран от #4, #5
06:51 19.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Mими Кучева🐕🦺
06:52 19.12.2025
4 когато си падал на главата си
До коментар #1 от "Червен":в третия месец така е червентиезадникаотмногоебане -след като имаш пари дари ги на украйна бре платена подлога на отворено общество
Коментиран от #9
06:53 19.12.2025
5 Анализатор
До коментар #1 от "Червен":Е какво пък, не е ли прав? Желязков вероятно също разчита на мира докато настане време за плащане.
06:54 19.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хи хи
Коментиран от #15
06:54 19.12.2025
8 Тц, тц, тц!
06:55 19.12.2025
9 Харпун
До коментар #4 от "когато си падал на главата си":Ти си давай гвойте пари на руснаците, аз ще ги дам на Киев.
Коментиран от #13
06:56 19.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
06:57 19.12.2025
12 Киро Острото
06:59 19.12.2025
13 когато си умен с цялата си глава
До коментар #9 от "Харпун":мойте пари ги давам на семейството си съдранпедераст за децата си за училище да тренират също за дрехи храна и много други не ме интересува Русия а най малко фашистите от украйна но когато си простсцялата си глава така е и си платен едва ли си дал стотинка за някой в украйна платена подлого
06:59 19.12.2025
14 Диагноза
06:59 19.12.2025
15 Критик
До коментар #7 от "Хи хи":Бабиш то обяснява, че ще държи парите за чехите - защо демагогстваш по атлантически. Каква Русия, какви 5 рубли (че лева си заминава)
07:02 19.12.2025