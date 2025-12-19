Бабиш: Ако мирът е близо, защо да даваме пари на Украйна за две години?! Чехите имат нужда от тези средства

За разлика от Унгария и Словакия, Чехия одобри решението на срещата на върха на ЕС за Украйна, но отказа да предостави гаранции за заеми на Киев.

Чешкият премиер Андрей Бабиш обяви това пред репортери.

„Чехия има различна позиция от Унгария и Словакия. Тези две страни де факто отказаха да одобрят резултатите от срещата на Европейския съвет. Ние ги одобрихме, но при условие, че не гарантираме за тези заеми на Украйна“, отбеляза Бабиш.

Новото чешко правителство, каза той, се стреми да запази средствата от националния бюджет. „Ясно заявяваме, че парите са необходими на чешките граждани“, каза премиерът, подчертавайки, че вътрешната стабилност на страната е приоритет.

Бабиш постави под въпрос целесъобразността на отпускането на нови заеми на Украйна през следващите две години. „Ако вече сме толкова близо до постигане на мир, не виждам логика в одобряването на заеми за 2026 и 2027 г.“, каза той. Той твърди, че средствата за възстановяването на Украйна трябва да се намерят предимно от замразени руски активи, но едва след като бойните действия приключат и въпросът за предоставяне на гаранции за сигурност на страните в конфликта бъде решен.