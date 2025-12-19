Новини
Свят »
Чехия »
Бабиш: Ако мирът е близо, защо да даваме пари на Украйна за две години?! Чехите имат нужда от тези средства

19 Декември, 2025 06:44, обновена 19 Декември, 2025 06:49 489 15

  • чехия-
  • бабиш-
  • заем-
  • украйна

За разлика от Унгария и Словакия, Чехия одобри решението за заем на Киев, при условие, че не плаща нищо

Бабиш: Ако мирът е близо, защо да даваме пари на Украйна за две години?! Чехите имат нужда от тези средства - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За разлика от Унгария и Словакия, Чехия одобри решението на срещата на върха на ЕС за Украйна, но отказа да предостави гаранции за заеми на Киев.

Чешкият премиер Андрей Бабиш обяви това пред репортери.

„Чехия има различна позиция от Унгария и Словакия. Тези две страни де факто отказаха да одобрят резултатите от срещата на Европейския съвет. Ние ги одобрихме, но при условие, че не гарантираме за тези заеми на Украйна“, отбеляза Бабиш.

Новото чешко правителство, каза той, се стреми да запази средствата от националния бюджет. „Ясно заявяваме, че парите са необходими на чешките граждани“, каза премиерът, подчертавайки, че вътрешната стабилност на страната е приоритет.

Бабиш постави под въпрос целесъобразността на отпускането на нови заеми на Украйна през следващите две години. „Ако вече сме толкова близо до постигане на мир, не виждам логика в одобряването на заеми за 2026 и 2027 г.“, каза той. Той твърди, че средствата за възстановяването на Украйна трябва да се намерят предимно от замразени руски активи, но едва след като бойните действия приключат и въпросът за предоставяне на гаранции за сигурност на страните в конфликта бъде решен.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червен

    5 4 Отговор
    милиардер и бизнесмен си избраха .

    Коментиран от #4, #5

    06:51 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Аххх,Бабиш!Ма нали те са бият за нашата свабада!🦧🦍🥳🤣👍

    06:52 19.12.2025

  • 4 когато си падал на главата си

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Червен":

    в третия месец така е червентиезадникаотмногоебане -след като имаш пари дари ги на украйна бре платена подлога на отворено общество

    Коментиран от #9

    06:53 19.12.2025

  • 5 Анализатор

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Червен":

    Е какво пък, не е ли прав? Желязков вероятно също разчита на мира докато настане време за плащане.

    06:54 19.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи

    5 6 Отговор
    Пров е Бабиш, направо да ги превежда на Москва, че има едни репарации да плаща и да издържа асвабадителите.

    Коментиран от #15

    06:54 19.12.2025

  • 8 Тц, тц, тц!

    4 0 Отговор
    Виж го ти "десният популист", за чехите се загрижил!!!

    06:55 19.12.2025

  • 9 Харпун

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "когато си падал на главата си":

    Ти си давай гвойте пари на руснаците, аз ще ги дам на Киев.

    Коментиран от #13

    06:56 19.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Росен Желязков е никой в момента а подари 5 млрд за Украйна.Ще отговаря пред Народния съд.

    06:57 19.12.2025

  • 12 Киро Острото

    0 2 Отговор
    Всеки българин да дари по две заплати и пенсии на Украйна.

    06:59 19.12.2025

  • 13 когато си умен с цялата си глава

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Харпун":

    мойте пари ги давам на семейството си съдранпедераст за децата си за училище да тренират също за дрехи храна и много други не ме интересува Русия а най малко фашистите от украйна но когато си простсцялата си глава така е и си платен едва ли си дал стотинка за някой в украйна платена подлого

    06:59 19.12.2025

  • 14 Диагноза

    3 1 Отговор
    Тоя е по-елементарен и от Орбан и Фицо,взети заедно.

    06:59 19.12.2025

  • 15 Критик

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи":

    Бабиш то обяснява, че ще държи парите за чехите - защо демагогстваш по атлантически. Каква Русия, какви 5 рубли (че лева си заминава)

    07:02 19.12.2025

