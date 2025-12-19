Новини
Израел обвини руски гражданин в шпионаж в полза на Иран

Израел обвини руски гражданин в шпионаж в полза на Иран

19 Декември, 2025 12:49, обновена 19 Декември, 2025 12:47 375 7

Контраразузнаването твърди, че са събирани данни за пристанища и ключова инфраструктура

Ели Стоянова

Израелските служби за сигурност обвиниха руски гражданин в шпионаж в интерес на Иран, като според разследването той е заснемал израелски пристанища и обекти от критичната инфраструктура по указания на ирански разузнавателни структури. Това съобщи израелското контраразузнаване, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

По данни на службите заподозреният е получавал възнаграждение в дигитална валута за извършваната дейност.

Случаят се развива на фона на дългогодишното напрежение между Израел и Иран, което през юни ескалира в открит военен конфликт. Тогава Израел нанесе удари по цели на иранска територия, включително чрез операции, при които служители на разузнавателната служба „Мосад“ са били изпратени в страната.

Израелските власти съобщават за ареста на десетки лица, заподозрени в шпионаж в полза на Иран. Източници, цитирани от Ройтерс, посочват, че Техеран полага най-сериозните си усилия от десетилетия насам да проникне в средите на своя заклет противник.

Арестите са резултат от опити на иранското разузнаване през последните години да вербува обикновени израелски граждани за събиране на разузнавателна информация и извършване на атаки срещу заплащане.

В изявление, разпространено през 2024 г. след поредица от арести на израелски граждани от еврейски произход, заподозрени в шпионаж за Иран, мисията на Иран към ООН нито потвърди, нито отрече подобни дейности. В текста се посочва, че „от логическа гледна точка“ разузнавателните служби биха се насочили към лица, които не са мюсюлмани и не са иранци, с цел да се намали рискът от разкриване.

Междувременно Иран е екзекутирал множество хора, обвинени във връзки с израелската разузнавателна служба „Мосад“ и в подпомагане на нейни операции на иранска територия.


