Сенегал триумфира над Мали и се класира на полуфиналите на Купата на африканските нации

Сенегал се наложиха с минималното 1:0 над Мали и си осигури място сред най-добрите четири на Купата на африканските нации.

Героят на срещата стана Илиман Ндиайе, който носи екипа на английския Евертън. Той се разписа в 27-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в защитата на малийците и с хладнокръвен удар изпрати топката в мрежата. Това попадение се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

С този успех Сенегал се превърна в първия полуфиналист на престижния турнир и ще очаква с нетърпение следващия си съперник – победителя от сблъсъка между Египет и Кот д’Ивоар. Датата на полуфиналния двубой е 14 януари, а мястото отново ще бъде стадионът в Танжер.