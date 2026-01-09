Новини
България »
10 души са собственици на парцела, където дърво падна и уби жена в Бояна

9 Януари, 2026 20:34 1 241 15

А кметът на район „Витоша” напомни, че в урбанизирана територия е по-лесно, защото там има наредба, според която за такива опасни дървета местната власт издава разрешения за премахване

10 души са собственици на парцела, където дърво падна и уби жена в Бояна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10 души са собственици на парцела, на който беше дървото, паднало от силния вятър и убило жена на ул. „Беловодски път” в столичния квартал „Бояна”. Това е показала проверка на общинската администрация, съобщи за NOVA кметът на район „Витоша” арх. Здравко Клинков.

По думите му, те са го получи следствие реституция през 90-те години на миналия век. Общинско участие в този терен, документално, няма, категоричен е районният кмет. По неговите думи, в случая се касае за по-сложен юридически казус, тъй като парцелът се намира на територията на София, но попада в обхвата на Природен парк „Витоша”.

„Парцелът е горска защитена територия за природен парк към Природен парк „Витоша””, сочат документите на районната администрация.

Там, според закона за природния парк, няма право да се премахват дървета. Дори дърветата, които падат, не могат да се отстраняват, а остават за мъртва дървесина, обясни арх. Клинков. Така че юристите трябва да кажат спрямо законите за природния парк кой носи отговорност и защо това дърво не е проверено.

Часове след инцидента от Природен парк „Витоша” обявиха, че за последно дърветата в този район са проверявани на 20.10.2025 г. Тогава дървото не е показвало външни признаци, че е болно и затова не е отсечено. Най-вероятната причина за падането му е силният вятър, предположиха от парка.

А кметът на район „Витоша” напомни, че в урбанизирана територия е по-лесно, защото там има наредба, според която за такива опасни дървета местната власт издава разрешения за премахване. Но в границите на Природния парк районната администрация няма правомощия да издава такива. Ето защо компетентният орган, който може да установи опасно дърво и да вземе решение за премахването му, остава Природен парк „Витоша”. А там, казва кметът, е доста по-сложен самият механизъм за поддръжката на цялата екосистема.

„Искам да използвам случая да изразя и своите съболезнования към семейството на починалата жена", заяви арх. Здравко Клинков.

От Министерството на земеделието и горите уточниха за NOVA, че още в събота е започнала проверка дали в района има още опасни дървета. Заради лошото време през последните дни обаче резултатите от нея ще се забавят.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Витоша

    5 5 Отговор
    Предполагам случайно… са повечето ще развият куп болести🙈

    20:38 09.01.2026

  • 2 Шолпо

    4 4 Отговор
    По пътя от Монтана до Враца жени има на всяка отбивка.

    Коментиран от #8

    20:39 09.01.2026

  • 3 за кон и те

    7 0 Отговор
    Как да кажа, че нямам вина поради нехайство? Собствениците на гора не са горски експерти, а такава длъжност - професия има в министерството на земеделието. Тия експерти си имат планове кога и как да следят за развитието на гората и съгласно нормите да препоръчват санитарна сеч. Собствениците поемат разходите по препоръчваните мероприятия и направо им се отказва санитарна сеч, докато не обещаят депозитен процент чрез фирма с лиценз за сеч.

    20:42 09.01.2026

  • 4 Край

    13 1 Отговор
    "за такива опасни дървета местната власт издава разрешения за премахване" С тази Наредба обищината си е присвоила правото да "разрешава" да отсечете вашето дърво във вашия двор. Ако дядо ви е насадил джанка а вие обичате круши трябва да питата Общината да ви разреши да си махнете джанката и да си насадите круша.
    Това е брутално навлизане в частната сфера на хората каквото не познаваше даже комунизма.

    Коментиран от #6

    20:43 09.01.2026

  • 5 Вероятно

    6 0 Отговор
    Са наследство от дядовците им де са били айдути и са лежали под сянката на тия дръвета

    20:46 09.01.2026

  • 6 уж собственик

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Край":

    Но ако е липа, не може да я смените с по-малко дръвче липа или друг вид, защото е защитен вид. Орех- също.
    Трябва да се търсят услугите на оня нотариус.

    Коментиран от #10

    20:47 09.01.2026

  • 7 Питане

    5 2 Отговор
    Тези 10 души роднини, или членове на имотната мафия ???

    20:50 09.01.2026

  • 8 ма ДУРО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шолпо":

    Губиш.!
    Комунистите са по-на често....

    20:53 09.01.2026

  • 9 Тоалетната хартия

    3 3 Отговор
    Нова са 10 шопа, които искат да продадат парцела и да си купят по 1 тристаен апартаменг в в дофия!!! До кога шопи малоумни ще управляват България!!???

    20:56 09.01.2026

  • 10 Край

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "уж собственик":

    Общината плаче за наритване. В момента според тази наредба трябва да я питате дали да си окастрите дървото. Вашето дърво. Или дали можете да почистите храстите от двора си. Интересно ако имате опасно дърво и то падне и повреди кола или сграда или убие човек а общината не ви е "РАЗРЕШИЛА" да го премахнете кой ще носи отговорност.

    20:58 09.01.2026

  • 11 Верно ли

    4 1 Отговор
    Ах, колко удобно - парцела на новите "реститути", дето им "реституират" свои хора от общината имоти, които никога не са имали друг собственик, освен държавата! И сега, естествено, ни реститутите, ни държавата носят отговорност и за незаконно откраднатия от държавата парцел, ни за падналото дърво!

    21:00 09.01.2026

  • 12 БеГемот

    6 0 Отговор
    Тоест никой!

    21:16 09.01.2026

  • 13 дърво

    2 0 Отговор
    Тези 10 собственици сега да плащат ,защо не са отсекли това дърво.
    Крайно време е да се разбере,че хората са по ценни от дървета!

    21:38 09.01.2026

  • 14 малиии

    1 0 Отговор
    Тука пълно с умници ... Мир на душата и ..

    21:43 09.01.2026

  • 15 Вероятно

    0 0 Отговор
    Са наследници на айдуци от айдушко-партизанските времена де родата им се е крила под тия дървена...

    21:43 09.01.2026

