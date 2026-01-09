10 души са собственици на парцела, където дърво падна и уби жена в Бояна

10 души са собственици на парцела, на който беше дървото, паднало от силния вятър и убило жена на ул. „Беловодски път” в столичния квартал „Бояна”. Това е показала проверка на общинската администрация, съобщи за NOVA кметът на район „Витоша” арх. Здравко Клинков.
По думите му, те са го получи следствие реституция през 90-те години на миналия век. Общинско участие в този терен, документално, няма, категоричен е районният кмет. По неговите думи, в случая се касае за по-сложен юридически казус, тъй като парцелът се намира на територията на София, но попада в обхвата на Природен парк „Витоша”.
„Парцелът е горска защитена територия за природен парк към Природен парк „Витоша””, сочат документите на районната администрация.
Там, според закона за природния парк, няма право да се премахват дървета. Дори дърветата, които падат, не могат да се отстраняват, а остават за мъртва дървесина, обясни арх. Клинков. Така че юристите трябва да кажат спрямо законите за природния парк кой носи отговорност и защо това дърво не е проверено.
Часове след инцидента от Природен парк „Витоша” обявиха, че за последно дърветата в този район са проверявани на 20.10.2025 г. Тогава дървото не е показвало външни признаци, че е болно и затова не е отсечено. Най-вероятната причина за падането му е силният вятър, предположиха от парка.
А кметът на район „Витоша” напомни, че в урбанизирана територия е по-лесно, защото там има наредба, според която за такива опасни дървета местната власт издава разрешения за премахване. Но в границите на Природния парк районната администрация няма правомощия да издава такива. Ето защо компетентният орган, който може да установи опасно дърво и да вземе решение за премахването му, остава Природен парк „Витоша”. А там, казва кметът, е доста по-сложен самият механизъм за поддръжката на цялата екосистема.
„Искам да използвам случая да изразя и своите съболезнования към семейството на починалата жена", заяви арх. Здравко Клинков.
От Министерството на земеделието и горите уточниха за NOVA, че още в събота е започнала проверка дали в района има още опасни дървета. Заради лошото време през последните дни обаче резултатите от нея ще се забавят.
1 Витоша
20:38 09.01.2026
2 Шолпо
Коментиран от #8
20:39 09.01.2026
3 за кон и те
20:42 09.01.2026
4 Край
Това е брутално навлизане в частната сфера на хората каквото не познаваше даже комунизма.
Коментиран от #6
20:43 09.01.2026
5 Вероятно
20:46 09.01.2026
6 уж собственик
До коментар #4 от "Край":Но ако е липа, не може да я смените с по-малко дръвче липа или друг вид, защото е защитен вид. Орех- също.
Трябва да се търсят услугите на оня нотариус.
Коментиран от #10
20:47 09.01.2026
7 Питане
20:50 09.01.2026
8 ма ДУРО
До коментар #2 от "Шолпо":Губиш.!
Комунистите са по-на често....
20:53 09.01.2026
9 Тоалетната хартия
20:56 09.01.2026
10 Край
До коментар #6 от "уж собственик":Общината плаче за наритване. В момента според тази наредба трябва да я питате дали да си окастрите дървото. Вашето дърво. Или дали можете да почистите храстите от двора си. Интересно ако имате опасно дърво и то падне и повреди кола или сграда или убие човек а общината не ви е "РАЗРЕШИЛА" да го премахнете кой ще носи отговорност.
20:58 09.01.2026
11 Верно ли
21:00 09.01.2026
12 БеГемот
21:16 09.01.2026
13 дърво
Крайно време е да се разбере,че хората са по ценни от дървета!
21:38 09.01.2026
14 малиии
21:43 09.01.2026
15 Вероятно
21:43 09.01.2026