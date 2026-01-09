Акциите на китайската компания за изкуствен интелект MiniMax се удвоиха

Акциите на базираната в Шанхай компания за изкуствен интелект MiniMax се удвоиха в първия си ден на търговия. На фона на силното търсене от страна на инвеститорите, цената на акция се повиши със 103% за един ден до 335 хонконгски долара (42,97 USD), според данни на Хонконгската фондова борса.

Началната цена беше 165 хонконгски долара (21,16 USD). Общо бяха емитирани 29,2 милиона акции. Базираният в Шанхай разработчик набра 4,8 милиарда хонконгски долара (620 млн. USD) при първичното публично предлагане.

MiniMax е основана в Шанхай през 2021 г. и представи първия си модел през 2022 г. MiniMax разработва модели с изкуствен интелект, които работят с текст, аудио, изображения, видео и музика. Популярни приложения включват инструмента за създаване на видеоклипове с изкуствен интелект Hailuo AI и Talkie, приложение за взаимодействие с виртуални герои, задвижвани от изкуствен интелект.

Сред собствениците на MiniMax са Alibaba, разработчикът на компютърни игри miHoYo и Инвестиционният орган на Абу Даби.

MiniMax стана втората китайска компания, листната на Хонконгската фондова борса. На 8 януари базираната в Пекин Zhipu AI започна да търгува там. Акциите ѝ се повишиха с 14,4% в първия ден на търговия.