Новини
Бизнес »
Акциите на китайската компания за изкуствен интелект MiniMax се удвоиха

Акциите на китайската компания за изкуствен интелект MiniMax се удвоиха

9 Януари, 2026 20:37 597 3

  • minimax-
  • изкуствен интелект-
  • акции-
  • поскъпване

Общо бяха емитирани 29,2 милиона акции

Акциите на китайската компания за изкуствен интелект MiniMax се удвоиха - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Акциите на базираната в Шанхай компания за изкуствен интелект MiniMax се удвоиха в първия си ден на търговия. На фона на силното търсене от страна на инвеститорите, цената на акция се повиши със 103% за един ден до 335 хонконгски долара (42,97 USD), според данни на Хонконгската фондова борса.

Началната цена беше 165 хонконгски долара (21,16 USD). Общо бяха емитирани 29,2 милиона акции. Базираният в Шанхай разработчик набра 4,8 милиарда хонконгски долара (620 млн. USD) при първичното публично предлагане.

MiniMax е основана в Шанхай през 2021 г. и представи първия си модел през 2022 г. MiniMax разработва модели с изкуствен интелект, които работят с текст, аудио, изображения, видео и музика. Популярни приложения включват инструмента за създаване на видеоклипове с изкуствен интелект Hailuo AI и Talkie, приложение за взаимодействие с виртуални герои, задвижвани от изкуствен интелект.

Сред собствениците на MiniMax са Alibaba, разработчикът на компютърни игри miHoYo и Инвестиционният орган на Абу Даби.

MiniMax стана втората китайска компания, листната на Хонконгската фондова борса. На 8 януари базираната в Пекин Zhipu AI започна да търгува там. Акциите ѝ се повишиха с 14,4% в първия ден на търговия.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    2 1 Отговор
    скоро ще им наложа санкции

    20:39 09.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Кое се удвои -акциите или цената им🤔
    За една МИСирКА питам❗

    21:12 09.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    За журналайките-
    От 100 акции по 1 лв
    все едно ли е
    100 акции по 2 лв
    и
    200 акции по 1 лв
    🤔❗

    21:14 09.01.2026