Правителството отпусна 15 милиона евро за домакинството на три етапа от Джиро д’Италия

9 Януари, 2026 20:49 560 10

С тази амбициозна стъпка държавата заявява своето място на световната спортна карта и отваря нови хоризонти за развитие на спорта, туризма и националната икономика

Правителството отпусна 15 милиона евро за домакинството на три етапа от Джиро д’Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България ще се превърне в център на световното колоездене през май 2026 г., след като правителството официално отпусна 15 милиона евро за провеждането на първите три етапа от престижната обиколка на Италия – Джиро д’Италия. Това решение бе взето днес, като средствата ще бъдат насочени към Министерството на младежта и спорта за организацията и реализацията на грандиозното спортно събитие.

Стартът на Джирото – исторически момент за България

За първи път в историята на състезанието, България ще бъде домакин на началото на 109-ото издание на Джиро д’Италия. Официалното откриване ще се състои на 8 май 2026 г. в Несебър, а следващите два етапа ще преминат през Велико Търново и София. Така страната ни ще се нареди сред елитните дестинации, които са имали честта да бъдат част от т.нар. „Grande Partenza“ – големия старт на обиколката.

Маркетингови и икономически ползи за България

Освен спортната слава, домакинството носи и значителни икономически и маркетингови предимства. Българските спонсори ще получат три специални пакета с телевизионна видимост, а местните компании ще могат свободно да се включат като партньори без задължителна телевизионна експозиция. Събитието ще бъде излъчвано на живо от национален телевизионен оператор, което ще гарантира широка популярност и достъпност за българската публика.

Сигурност и организация на високо ниво

В рамките на договореностите е предвидена застраховка на събитието на стойност 20 милиона евро, както и гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата сума. Предстои сформирането на организационен комитет и специализирани екипи, които ще координират всички аспекти на подготовката и провеждането на състезанието.

Джиро д’Италия – катализатор за туризма и имиджа на страната

Правителството подчертава, че домакинството на Джирото ще донесе дългосрочни ползи за туристическия сектор и ще издигне международния престиж на България. Очаква се събитието да привлече хиляди гости и медии от цял свят, което ще допринесе за положителния имидж на страната като атрактивна спортна и туристическа дестинация.


  • 1 Венелин

    12 0 Отговор
    Дават 30 милиона за чужда обиколка а за младите лекари нямало пари?!

    Коментиран от #3

    20:58 09.01.2026

  • 2 Унуфриий

    7 0 Отговор
    Някой ще забогатеят рязко с това Djiro Italy. 🤣🤣🤣

    21:01 09.01.2026

  • 3 Дядо ти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Венелин":

    Тия ни раздават парите като топъл хляб,койте не иска даже и го бият.....божеееее😭😭😭

    21:05 09.01.2026

  • 4 Мда

    5 0 Отговор
    Джелязкови работи. Иначе хотелът му работи, скъпи нощувки и екстри. Какво му пука на сламения премиер в оставка за някакви си 15 милиона евро? Той не ги дава, а ние.

    21:06 09.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    😀😀😀
    Обиколката на Италия в. България
    😀😀😀
    Финал за купата на Франция - не е във Франция
    😀😀😀
    Финал за купата на Испания- не е в Испания
    😀😀😀
    Спортът отдавна вече е САМО БИЗНЕС
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #8

    21:09 09.01.2026

  • 6 Евалла

    2 0 Отговор
    Личи си,че вече сме богати

    21:11 09.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ХРИСТО СТОИЧКОВ ИМА ФИРМА С ХОРАТА НА МАДЖО
    ...
    А ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА С ХОРАТА НА ПАШАТА :)
    .....
    ЩЕ УРЕДЯТ БОРЦИТЕ КОЛОЕЗДАЧИТЕ БЕЗ САПУН :)

    21:13 09.01.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    СПОРТА Е РАЗВЛЕЧЕНИЕ :)
    .... КАТО ТЕАТЪРА :)

    Коментиран от #9

    21:14 09.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А някога беше СЪСТЕЗАНИЕ,
    като рицарските турнири❗

    21:23 09.01.2026

  • 10 Какво

    2 0 Отговор
    Джиро бе? Къде ще карат като нямаме читави пътища.

    21:26 09.01.2026

