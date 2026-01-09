Правителството отпусна 15 милиона евро за домакинството на три етапа от Джиро д’Италия

България ще се превърне в център на световното колоездене през май 2026 г., след като правителството официално отпусна 15 милиона евро за провеждането на първите три етапа от престижната обиколка на Италия – Джиро д’Италия. Това решение бе взето днес, като средствата ще бъдат насочени към Министерството на младежта и спорта за организацията и реализацията на грандиозното спортно събитие.

Стартът на Джирото – исторически момент за България

За първи път в историята на състезанието, България ще бъде домакин на началото на 109-ото издание на Джиро д’Италия. Официалното откриване ще се състои на 8 май 2026 г. в Несебър, а следващите два етапа ще преминат през Велико Търново и София. Така страната ни ще се нареди сред елитните дестинации, които са имали честта да бъдат част от т.нар. „Grande Partenza“ – големия старт на обиколката.

Маркетингови и икономически ползи за България

Освен спортната слава, домакинството носи и значителни икономически и маркетингови предимства. Българските спонсори ще получат три специални пакета с телевизионна видимост, а местните компании ще могат свободно да се включат като партньори без задължителна телевизионна експозиция. Събитието ще бъде излъчвано на живо от национален телевизионен оператор, което ще гарантира широка популярност и достъпност за българската публика.

Сигурност и организация на високо ниво

В рамките на договореностите е предвидена застраховка на събитието на стойност 20 милиона евро, както и гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата сума. Предстои сформирането на организационен комитет и специализирани екипи, които ще координират всички аспекти на подготовката и провеждането на състезанието.

Джиро д’Италия – катализатор за туризма и имиджа на страната

Правителството подчертава, че домакинството на Джирото ще донесе дългосрочни ползи за туристическия сектор и ще издигне международния престиж на България. Очаква се събитието да привлече хиляди гости и медии от цял свят, което ще допринесе за положителния имидж на страната като атрактивна спортна и туристическа дестинация.