Правителството отпусна 15 милиона евро за домакинството на три етапа от Джиро д’Италия

България ще се превърне в център на световното колоездене през май 2026 г., след като правителството официално отпусна 15 милиона евро за провеждането на първите три етапа от престижната обиколка на Италия – Джиро д’Италия. Това решение бе взето днес, като средствата ще бъдат насочени към Министерството на младежта и спорта за организацията и реализацията на грандиозното спортно събитие.
Стартът на Джирото – исторически момент за България
За първи път в историята на състезанието, България ще бъде домакин на началото на 109-ото издание на Джиро д’Италия. Официалното откриване ще се състои на 8 май 2026 г. в Несебър, а следващите два етапа ще преминат през Велико Търново и София. Така страната ни ще се нареди сред елитните дестинации, които са имали честта да бъдат част от т.нар. „Grande Partenza“ – големия старт на обиколката.
Маркетингови и икономически ползи за България
Освен спортната слава, домакинството носи и значителни икономически и маркетингови предимства. Българските спонсори ще получат три специални пакета с телевизионна видимост, а местните компании ще могат свободно да се включат като партньори без задължителна телевизионна експозиция. Събитието ще бъде излъчвано на живо от национален телевизионен оператор, което ще гарантира широка популярност и достъпност за българската публика.
Сигурност и организация на високо ниво
В рамките на договореностите е предвидена застраховка на събитието на стойност 20 милиона евро, както и гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата сума. Предстои сформирането на организационен комитет и специализирани екипи, които ще координират всички аспекти на подготовката и провеждането на състезанието.
Джиро д’Италия – катализатор за туризма и имиджа на страната
Правителството подчертава, че домакинството на Джирото ще донесе дългосрочни ползи за туристическия сектор и ще издигне международния престиж на България. Очаква се събитието да привлече хиляди гости и медии от цял свят, което ще допринесе за положителния имидж на страната като атрактивна спортна и туристическа дестинация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Венелин
Коментиран от #3
20:58 09.01.2026
2 Унуфриий
21:01 09.01.2026
3 Дядо ти
До коментар #1 от "Венелин":Тия ни раздават парите като топъл хляб,койте не иска даже и го бият.....божеееее😭😭😭
21:05 09.01.2026
4 Мда
21:06 09.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Обиколката на Италия в. България
😀😀😀
Финал за купата на Франция - не е във Франция
😀😀😀
Финал за купата на Испания- не е в Испания
😀😀😀
Спортът отдавна вече е САМО БИЗНЕС
🤔🤔🤔
Коментиран от #8
21:09 09.01.2026
6 Евалла
21:11 09.01.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА С ХОРАТА НА ПАШАТА :)
.....
ЩЕ УРЕДЯТ БОРЦИТЕ КОЛОЕЗДАЧИТЕ БЕЗ САПУН :)
21:13 09.01.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":СПОРТА Е РАЗВЛЕЧЕНИЕ :)
.... КАТО ТЕАТЪРА :)
Коментиран от #9
21:14 09.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А някога беше СЪСТЕЗАНИЕ,
като рицарските турнири❗
21:23 09.01.2026
10 Какво
21:26 09.01.2026