Можем ли да пазаруваме с българско евро в Гърция?

20 Декември, 2025

Еврото е единна валута за всички държави в еврозоната, включително България (от 2026 г.)

Можем ли да пазаруваме с българско евро в Гърция? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Остават по-малко от 15 дни, когато България официално ще въведе еврото като свое единствено законно платежно средство. С наближаването на датата 1 януари обаче се увеличават и притесненията на обикновения потребител. Десетки българи си задават въпроса ще можем ли да пазаруваме в магизините с друго евро, което не е българско? Краткият отговор е: да, пише Businessnovinite.bg.

Еврото е еднакво навсякъде в еврозоната

Еврото е единна валута за всички държави в еврозоната, включително България (от 2026 г.) и Гърция (член от 2001 г.). Това означава, че евробанкнотите и евромонетите, емитирани от всяка страна-членка, например от Гърция, са пълноправно законно платежно средство навсякъде, където еврото е официална валута. Поради това гръцкото евро ще се приема без проблеми в България, точно както всички останали евро банкноти и монети. Както и обратното. След като България влезе в еврозоната, българските евромонети и банкноти могат да се използват за пазаруване във всички страни, участващи в еврозоната.

С други думи: ако имаш гръцко евро (каквито и да е монети и банкноти), можеш да пазаруваш с тях в България след 1 януари 2026 г., без това да е проблем, защото по своята същност те са същата валута. Всички евро пари, независимо дали са гръцки, немски, испански или български, ще бъдат приети навсякъде в България.

Какво означава това за търговците и потребителите?

От 1 януари 2026 г. всички магазини, заведения, услуги и институции в България ще приемат само евро като разплащателно средство, левът вече няма да бъде законно платежно средство след крайния срок на периода на двоен оборот, който приключва на 31 януари 2026 г.

Както БНБ напомня, в рамките на един месец (януари 2026 г.) двата вида пари лев и евро може да се използват паралелно, но след това остава само евро.

Обмен на левове в евро

Българската народна банка (БНБ) ще обменя левове в евро на официалния фиксиран курс 1,95583 лв. = 1 евро безплатно, в неограничено количество и без ограничения във времето. Това означава, че всеки гражданин може да обърне своите левове в евро без такси директно в БНБ.

Търговските банки и „Български пощи“ също ще обменят левове за евро без такси, но само до 12 месеца след въвеждането на еврото, след което те могат да наложат ограничения или такси.


  • 1 Българското

    34 10 Отговор
    евро е незаконно.

    Коментиран от #11, #19, #20

    12:37 20.12.2025

  • 2 Фен

    31 6 Отговор
    Можем да пазаруваме в Гърция. За Македония, Сърбия, Румъния и Турция, нищо не се променя. Но по-важното е, че вече сме солидарен длъжник с фалиралата Франция. И със следващите фалиращи в евро зоната.

    12:38 20.12.2025

  • 3 Въпрос

    25 0 Отговор
    за повишена тъпота !

    12:38 20.12.2025

  • 4 Големи глупости

    27 0 Отговор
    А ще можем ли да пазаруваме с американски долари в САЩ?

    Коментиран от #12, #14, #34

    12:39 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Не разбирам каво е българско евро ,то е едно и съща валута евро мисля че няма българско.Можете да пазарувате с картата си ако е евро няма лев валута всичко е обърнато в евро .С моята карта пазарувам спокойно в Италия ,Испания ,Белгия кога ходим .За гърците нямам идея не ми е в топ лист за посещения може да имат гръцко евро знам ли .

    Коментиран от #10, #27

    12:40 20.12.2025

  • 7 УдоМача

    21 5 Отговор
    Знаете ли защо са отляти само монети, а не са направени Български банкноти? Защото еврото няма да просъществува дълго, както и самият ЕС!

    12:40 20.12.2025

  • 8 Моля Президентът на Съединените Щати

    4 8 Отговор
    Доналд Тръмп да посети България през Новата 2026 година.
    Господин Президент Тръмп България е Вас.❤️🇺🇸❤️🇧🇬

    12:40 20.12.2025

  • 9 Глюпости ,

    8 3 Отговор
    Не бе , само с руско ... 🤭😁

    12:41 20.12.2025

  • 10 Големи глупости

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    е сътворила Марийка. А ще можем ли да пазаруваме с американски долари в САЩ?

    Коментиран от #23

    12:42 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Брачед

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Големи глупости":

    Само ако имаш👍🤣

    12:44 20.12.2025

  • 13 Невероятно, но факт!

    12 0 Отговор
    Кой ли го задава този въпрос?🤔🤣

    Коментиран от #25

    12:45 20.12.2025

  • 14 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Големи глупости":

    В Америка с всичко що е пари ,валута се пазарува там вече може да купиш имот с биткойни гледах в Owning Manhattan сезон 2 по Нетфликс.

    12:45 20.12.2025

  • 15 Ей,Патрашкова

    6 0 Отговор
    Вземи си почивка вече

    12:46 20.12.2025

  • 16 Не, БНБ

    1 1 Отговор
    Стига да НЕ те хванат!!! Фалшиво е…

    12:49 20.12.2025

  • 17 Маро,Марооо

    3 1 Отговор
    Ти специално няма да можеш,защото ти плащат в друго

    12:49 20.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Еврото е хартия без покритие.Става само за тоалетна хартия.Купувайте долари и злато.

    12:49 20.12.2025

  • 19 НРБ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българското":

    НЯМА българско, гръцко, немско или френско евро. Банкнотите са едни и същи (ЕДНАКВИ) без значение къде се печатат. Само монетите имат различна втора страна ("гръб"), за която решават ЕДИНСТВЕНО съответните държави.

    Коментиран от #31

    12:50 20.12.2025

  • 20 А в Турция кое върви?

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българското":

    Само истинското € .

    Коментиран от #53

    12:50 20.12.2025

  • 21 Морален Стожер

    1 1 Отговор
    маccoв тppan за гнyccннитee ccмppъдливви бълxxappи!

    12:52 20.12.2025

  • 22 Луд с картечница

    4 0 Отговор
    По гОлема простотия няма ли да измислите?

    12:52 20.12.2025

  • 23 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Големи глупости":

    Чакай сега това е нещо ново за хората които живеят в България, нормално е .Имах един имот с обща земя с няколко братовчеди единия не бил изплащал кредит и на съдя изпълнител, са продали общата земя ме питаха дали съм съгласна ....Та тези хора 3 месеца не може ми преведе парите не знаят как та се наложи с камера и им написах на френски как да ми попълни данните на банката и обърне лева в валута .От лятото бера ядове преди 2 седмици ги получих ,наложи да вдигна скандал и заплаха с адвокат искаха да идвам до България или на българска банка 🙈🙉 сметка а живея в Франция.

    12:53 20.12.2025

  • 24 Европеец

    7 4 Отговор
    Когато въведоха еврото в Европа, можеше да се плаща в страните една година със собствена валута. Защо тука не е така, за хората ще е по лесно.Но никой не пита,?

    12:53 20.12.2025

  • 25 НРБ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Невероятно, но факт!":

    Такива като тези, които пишат определени коментари подобни на № 1 и 7 :)

    12:53 20.12.2025

  • 26 Браво

    4 0 Отговор
    Надминахте себе си с тази статия!

    12:53 20.12.2025

  • 27 За хартиените €

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    иде реч ма лельо. Картата може да ти бъде блокирана по всяко време.

    Коментиран от #42

    12:54 20.12.2025

  • 28 Може само

    1 1 Отговор
    с италианско и испанско!

    12:55 20.12.2025

  • 29 Не.

    4 4 Отговор
    Гърците приемат само и единствено гръцко евро или драхми. На границата си сменям българско или чуждестранно с гръцко евро и нямам проблеми. Курсът е малко кофти, искат за едно гръцко 1.3 -1.5 от чуждото, но става.

    12:55 20.12.2025

  • 30 хе хе

    4 3 Отговор
    България е 25 години след Гърция. Разликата е, че в Гърция няма руснаци.

    Коментиран от #35

    12:55 20.12.2025

  • 31 Запознат

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "НРБ":

    Много се лъжеш - банкнотите евро на всяка държава се различават и в ЕС няма да има проблеми въпреки това но ако отидеш в Турция например може да имаш проблеми ако решиш да обменяш.

    Те шотландските и британските лири ужким вървят навсякъде и са едно и също обаче тук не искат да обменят шотландски лири а само британски.

    Коментиран от #49

    12:56 20.12.2025

  • 32 😜......

    5 2 Отговор
    С българско евро може из всички страни в ЕС без проблем, с копейки не може🇪🇺🇧🇬

    Коментиран от #38

    12:57 20.12.2025

  • 33 1356

    3 2 Отговор
    Е тук удари дъното ,българско евро

    12:57 20.12.2025

  • 34 1678

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Големи глупости":

    Не ,само в Гърция и то с бг евро

    12:58 20.12.2025

  • 35 Антитрол

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "хе хе":

    "Разликата е, че в Гърция няма руснаци"

    Без да лъжете не върви ли пропагандата - в Гърция е пълно с руснаци а в България почти няма. Ама ти кога си ходил в Гърция че да видиш - то от маалата не си излизал.

    12:59 20.12.2025

  • 36 Регламента е

    2 2 Отговор
    обменяш българско евро за долари,после за гръцко евро!

    12:59 20.12.2025

  • 37 Най добро

    2 0 Отговор
    е американското евро!

    13:00 20.12.2025

  • 38 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "😜......":

    "С българско евро може из всички страни в ЕС без проблем"

    Обаче ще е проблем ако излезеш извън ЕС и решиш да обменяш българско евро.

    13:01 20.12.2025

  • 39 Цвете

    2 1 Отговор
    ЩО ЗА ГЛУПАВ ВЪПРОС? ВСИЧКИ ДЪРЖАВ В ЕВРОЗОНАТА, КОИТО СА СМЕНИЛИ СВОЯТА ВАЛУТА ЗА ЕВРО, ЕСТЕСТВЕНО ,ЧЕ МОЖЕ. ДА СИ ПРОВЕРЯТ В КОИ НЕ Е СМЕНЕНА КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ С АНГЛИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ И ОЩЕ МАЛКО.🌹👍🍀

    13:04 20.12.2025

  • 40 А извън

    3 2 Отговор
    еврозоната,приемат ли евро?Примерно ,унгарците?

    13:04 20.12.2025

  • 41 Вълнова ме

    3 0 Отговор
    в Русия ,върви ли еврото!

    13:06 20.12.2025

  • 42 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "За хартиените €":

    Пич ти нали се сещаш че с много пари в брой не може да излизаш зад граница току така първо ,второ много малко магазини приема пари в брой .Си извадиш две карти ,а в твоя случай картата ти често е блокирана кога си на червено или не те знам с какъв лимит си .Малките карти са с лимит около 300 евро на седмица и те блокира когато ти свърши лимита за седмица дъщерята в началото беше с такава карта ,сега е с по голям лимит .А моята е с 1500 евро за седмица ако го надвиша примерно ако е събота чакам понеделник и всичко си върви.

    Коментиран от #46

    13:07 20.12.2025

  • 43 гpoбap-eкcxyматop4

    1 1 Отговор
    по "празниците " хиляди богаташчета, бизнесменчета yppoдливвите и чaaвeттaa и цялата и жалkka poддаа ще претърпятт инциденти и ще пyykkннат. Ще се вмиppишaтт, воняяя на ppaзлoжeeннo, чеервeeeи. Keeф!

    13:09 20.12.2025

  • 44 Копейката

    0 2 Отговор
    върви в цял свят!

    13:09 20.12.2025

  • 45 Орбан и Фицо

    2 1 Отговор
    са забранили еврото!

    13:10 20.12.2025

  • 46 А на внучката колко е лимита?

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Соваж бейби":

    Ти май не искаш отговор на въпроса си . Търсиш къде да си споделяш битовизмите. Хади оревуар бакълъм !

    Коментиран от #56

    13:15 20.12.2025

  • 47 Скоро

    1 1 Отговор
    Ще пазарувате и с рубли,споко

    13:17 20.12.2025

  • 48 Колежке

    2 0 Отговор
    Второто ойро от дясно на ляво е фалшиво

    13:19 20.12.2025

  • 49 НРБ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    Инересно по какво се раличават примерно френските и българските евробанкноти след като на тях не пише Made in... или нещо подобно. Разлика има само между първа и втора серия ("Европа" - защото два от защитните елементи съдържат портрет на принцеса Европа) на евробанкнотите, която са по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни, а и не включва банкнота от 500 €, която обаче е законно платежно средство.

    13:19 20.12.2025

  • 50 Буко Баламата

    1 1 Отговор
    Не бе не може гъцко трябва да е.Направо се чудя как може да има толкова тъ$ и хора.

    13:19 20.12.2025

  • 51 БеГемот

    1 1 Отговор
    Крайно време е да изметем тоя лев ...само еврото му е майката...

    13:21 20.12.2025

  • 52 Един малък

    2 0 Отговор
    И проzт народ

    13:22 20.12.2025

  • 53 Да ти

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "А в Турция кое върви?":

    кажа, вървят български лев, долар, руски рубли, еврото не е любимата валута на турците.

    Коментиран от #55

    13:22 20.12.2025

  • 54 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Не са десетки българи, а са 610 000 и не са българи а Рос дебили

    13:24 20.12.2025

  • 55 жалко

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Да ти":

    Мислех в понеделник да оставя някое Евро в Турция. Разкандардисахте ми. Няма да ходя.

    13:24 20.12.2025

  • 56 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "А на внучката колко е лимита?":

    Оставам с впечатление че по далеко от твоето село не си излал и търсиш повод се заяждаш.Нали има лимит на пари в брой кога излизаш в чужбина бе.

    13:26 20.12.2025

  • 57 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Добре, че не е палячовската рубла,че тогава не знам какво щеше да става!

    13:26 20.12.2025

  • 58 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците " хиляди богаташчета, бизнесменчета yppoдливвите и чaaвeттaa и цялата и жалkka poддаа ще претърпятт инциденти и ще пyykkннат. Ще се вмиppишaтт, надyят,воняяя на ppaзлoжeeннo, чеервeeeи. Keeф!

    13:27 20.12.2025