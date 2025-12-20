Можем ли да пазаруваме с българско евро в Гърция?

Остават по-малко от 15 дни, когато България официално ще въведе еврото като свое единствено законно платежно средство. С наближаването на датата 1 януари обаче се увеличават и притесненията на обикновения потребител. Десетки българи си задават въпроса ще можем ли да пазаруваме в магизините с друго евро, което не е българско? Краткият отговор е: да, пише Businessnovinite.bg.
Еврото е еднакво навсякъде в еврозоната
Еврото е единна валута за всички държави в еврозоната, включително България (от 2026 г.) и Гърция (член от 2001 г.). Това означава, че евробанкнотите и евромонетите, емитирани от всяка страна-членка, например от Гърция, са пълноправно законно платежно средство навсякъде, където еврото е официална валута. Поради това гръцкото евро ще се приема без проблеми в България, точно както всички останали евро банкноти и монети. Както и обратното. След като България влезе в еврозоната, българските евромонети и банкноти могат да се използват за пазаруване във всички страни, участващи в еврозоната.
С други думи: ако имаш гръцко евро (каквито и да е монети и банкноти), можеш да пазаруваш с тях в България след 1 януари 2026 г., без това да е проблем, защото по своята същност те са същата валута. Всички евро пари, независимо дали са гръцки, немски, испански или български, ще бъдат приети навсякъде в България.
Какво означава това за търговците и потребителите?
От 1 януари 2026 г. всички магазини, заведения, услуги и институции в България ще приемат само евро като разплащателно средство, левът вече няма да бъде законно платежно средство след крайния срок на периода на двоен оборот, който приключва на 31 януари 2026 г.
Както БНБ напомня, в рамките на един месец (януари 2026 г.) двата вида пари лев и евро може да се използват паралелно, но след това остава само евро.
Обмен на левове в евро
Българската народна банка (БНБ) ще обменя левове в евро на официалния фиксиран курс 1,95583 лв. = 1 евро безплатно, в неограничено количество и без ограничения във времето. Това означава, че всеки гражданин може да обърне своите левове в евро без такси директно в БНБ.
Търговските банки и „Български пощи“ също ще обменят левове за евро без такси, но само до 12 месеца след въвеждането на еврото, след което те могат да наложат ограничения или такси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българското
Коментиран от #11, #19, #20
12:37 20.12.2025
2 Фен
12:38 20.12.2025
3 Въпрос
12:38 20.12.2025
4 Големи глупости
Коментиран от #12, #14, #34
12:39 20.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соваж бейби
Коментиран от #10, #27
12:40 20.12.2025
7 УдоМача
12:40 20.12.2025
8 Моля Президентът на Съединените Щати
Господин Президент Тръмп България е Вас.❤️🇺🇸❤️🇧🇬
12:40 20.12.2025
9 Глюпости ,
12:41 20.12.2025
10 Големи глупости
До коментар #6 от "Соваж бейби":е сътворила Марийка. А ще можем ли да пазаруваме с американски долари в САЩ?
Коментиран от #23
12:42 20.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Брачед
До коментар #4 от "Големи глупости":Само ако имаш👍🤣
12:44 20.12.2025
13 Невероятно, но факт!
Коментиран от #25
12:45 20.12.2025
14 Соваж бейби
До коментар #4 от "Големи глупости":В Америка с всичко що е пари ,валута се пазарува там вече може да купиш имот с биткойни гледах в Owning Manhattan сезон 2 по Нетфликс.
12:45 20.12.2025
15 Ей,Патрашкова
12:46 20.12.2025
16 Не, БНБ
12:49 20.12.2025
17 Маро,Марооо
12:49 20.12.2025
18 Последния Софиянец
12:49 20.12.2025
19 НРБ
До коментар #1 от "Българското":НЯМА българско, гръцко, немско или френско евро. Банкнотите са едни и същи (ЕДНАКВИ) без значение къде се печатат. Само монетите имат различна втора страна ("гръб"), за която решават ЕДИНСТВЕНО съответните държави.
Коментиран от #31
12:50 20.12.2025
20 А в Турция кое върви?
До коментар #1 от "Българското":Само истинското € .
Коментиран от #53
12:50 20.12.2025
21 Морален Стожер
12:52 20.12.2025
22 Луд с картечница
12:52 20.12.2025
23 Соваж бейби
До коментар #10 от "Големи глупости":Чакай сега това е нещо ново за хората които живеят в България, нормално е .Имах един имот с обща земя с няколко братовчеди единия не бил изплащал кредит и на съдя изпълнител, са продали общата земя ме питаха дали съм съгласна ....Та тези хора 3 месеца не може ми преведе парите не знаят как та се наложи с камера и им написах на френски как да ми попълни данните на банката и обърне лева в валута .От лятото бера ядове преди 2 седмици ги получих ,наложи да вдигна скандал и заплаха с адвокат искаха да идвам до България или на българска банка 🙈🙉 сметка а живея в Франция.
12:53 20.12.2025
24 Европеец
12:53 20.12.2025
25 НРБ
До коментар #13 от "Невероятно, но факт!":Такива като тези, които пишат определени коментари подобни на № 1 и 7 :)
12:53 20.12.2025
26 Браво
12:53 20.12.2025
27 За хартиените €
До коментар #6 от "Соваж бейби":иде реч ма лельо. Картата може да ти бъде блокирана по всяко време.
Коментиран от #42
12:54 20.12.2025
28 Може само
12:55 20.12.2025
29 Не.
12:55 20.12.2025
30 хе хе
Коментиран от #35
12:55 20.12.2025
31 Запознат
До коментар #19 от "НРБ":Много се лъжеш - банкнотите евро на всяка държава се различават и в ЕС няма да има проблеми въпреки това но ако отидеш в Турция например може да имаш проблеми ако решиш да обменяш.
Те шотландските и британските лири ужким вървят навсякъде и са едно и също обаче тук не искат да обменят шотландски лири а само британски.
Коментиран от #49
12:56 20.12.2025
32 😜......
Коментиран от #38
12:57 20.12.2025
33 1356
12:57 20.12.2025
34 1678
До коментар #4 от "Големи глупости":Не ,само в Гърция и то с бг евро
12:58 20.12.2025
35 Антитрол
До коментар #30 от "хе хе":"Разликата е, че в Гърция няма руснаци"
Без да лъжете не върви ли пропагандата - в Гърция е пълно с руснаци а в България почти няма. Ама ти кога си ходил в Гърция че да видиш - то от маалата не си излизал.
12:59 20.12.2025
36 Регламента е
12:59 20.12.2025
37 Най добро
13:00 20.12.2025
38 Запознат
До коментар #32 от "😜......":"С българско евро може из всички страни в ЕС без проблем"
Обаче ще е проблем ако излезеш извън ЕС и решиш да обменяш българско евро.
13:01 20.12.2025
39 Цвете
13:04 20.12.2025
40 А извън
13:04 20.12.2025
41 Вълнова ме
13:06 20.12.2025
42 Соваж бейби
До коментар #27 от "За хартиените €":Пич ти нали се сещаш че с много пари в брой не може да излизаш зад граница току така първо ,второ много малко магазини приема пари в брой .Си извадиш две карти ,а в твоя случай картата ти често е блокирана кога си на червено или не те знам с какъв лимит си .Малките карти са с лимит около 300 евро на седмица и те блокира когато ти свърши лимита за седмица дъщерята в началото беше с такава карта ,сега е с по голям лимит .А моята е с 1500 евро за седмица ако го надвиша примерно ако е събота чакам понеделник и всичко си върви.
Коментиран от #46
13:07 20.12.2025
43 гpoбap-eкcxyматop4
13:09 20.12.2025
44 Копейката
13:09 20.12.2025
45 Орбан и Фицо
13:10 20.12.2025
46 А на внучката колко е лимита?
До коментар #42 от "Соваж бейби":Ти май не искаш отговор на въпроса си . Търсиш къде да си споделяш битовизмите. Хади оревуар бакълъм !
Коментиран от #56
13:15 20.12.2025
47 Скоро
13:17 20.12.2025
48 Колежке
13:19 20.12.2025
49 НРБ
До коментар #31 от "Запознат":Инересно по какво се раличават примерно френските и българските евробанкноти след като на тях не пише Made in... или нещо подобно. Разлика има само между първа и втора серия ("Европа" - защото два от защитните елементи съдържат портрет на принцеса Европа) на евробанкнотите, която са по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни, а и не включва банкнота от 500 €, която обаче е законно платежно средство.
13:19 20.12.2025
50 Буко Баламата
13:19 20.12.2025
51 БеГемот
13:21 20.12.2025
52 Един малък
13:22 20.12.2025
53 Да ти
До коментар #20 от "А в Турция кое върви?":кажа, вървят български лев, долар, руски рубли, еврото не е любимата валута на турците.
Коментиран от #55
13:22 20.12.2025
54 Дик диверсанта
13:24 20.12.2025
55 жалко
До коментар #53 от "Да ти":Мислех в понеделник да оставя някое Евро в Турция. Разкандардисахте ми. Няма да ходя.
13:24 20.12.2025
56 Соваж бейби
До коментар #46 от "А на внучката колко е лимита?":Оставам с впечатление че по далеко от твоето село не си излал и търсиш повод се заяждаш.Нали има лимит на пари в брой кога излизаш в чужбина бе.
13:26 20.12.2025
57 Дон Корлеоне
13:26 20.12.2025
58 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP
13:27 20.12.2025