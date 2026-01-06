Еврото поскъпна спрямо водещи световни валути

Курсът на еврото се повиши тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предаде БТА.
Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,10 на сто до 1,1736 долара.
Спрямо швейцарския франк единната валута се котира нагоре с 0,07 на сто до 0,9287 франка за едно евро, спрямо британската лира поскъпването е минимално - с 0,01 на сто 0,8659 лири, а спрямо японската йена - с по-значителните 0,09 на сто до 183,46 йени за едно евро.
ФАКТИ припомня, че от 1 януари България прие еврото за своя валута и влезе официално в еврозоната.
6 така е Еврото поскъпна ошашави хората
Драстични разлики на касата
Един от най-фрапантните случаи е от голяма хранителна верига, където клиент е таксуван 40 евро вместо 40 лева на ПОС терминал. Грешката е открита на място, но тя повдига въпроса за готовността на банковия софтуер при разплащанията.
Друга разпространена практика е "тихото" поскъпване на стоките. Клиенти сигнализират, че цигари с фиксирана цена от 4.00 лева на етикета се маркират по 4.01 лева на касовата бележка. "Питам се, това на няколко милиона продукта как изглежда?", възмущава се потърпевш в социалните мрежи.
Спекула в заведенията
Злоупотребите не подминават и ресторантите. В столична пицария клиенти получили меню в евро само час след като са поръчали по такова в левове, като цената на една лимонада скочила с цели 3 лева.
Еврото поскъпва
