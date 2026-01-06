Новини
Еврото поскъпна спрямо водещи световни валути

6 Януари, 2026 10:34 915 30

Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,10 на сто до 1,1736 долара

Курсът на еврото се повиши тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предаде БТА.

Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,10 на сто до 1,1736 долара.

Спрямо швейцарския франк единната валута се котира нагоре с 0,07 на сто до 0,9287 франка за едно евро, спрямо британската лира поскъпването е минимално - с 0,01 на сто 0,8659 лири, а спрямо японската йена - с по-значителните 0,09 на сто до 183,46 йени за едно евро.

ФАКТИ припомня, че от 1 януари България прие еврото за своя валута и влезе официално в еврозоната.


  • 1 2222

    18 13 Отговор
    Еврото поскъпва, рублата се срива. Мъка...

    Коментиран от #5, #8

    10:35 06.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 4 Отговор
    тва е щото го приехме))))

    10:35 06.01.2026

  • 3 клошар

    18 1 Отговор
    въй станах още по-богат.

    10:35 06.01.2026

  • 4 1488

    8 8 Отговор
    вчера в Берьозка видях лидера на Вьзраждане да си купува бонбон за 20 стотинки и като отиде на касата извади 100 лева и с ехидна усмивка и лек заповеднически, държавен тон настоя да му върнат в евро, а касиерката като му отказа - като му запуши главата, като му потече кръв от очите, като му се напени устата, като му изпъкнаха вените на врата и като си прехапа езика, се разкрещя и почна да размахва рьце като пиле как били дльжни по закон да му върнат в новата най силна, най стабилна и най хубава валута в света, и че бил уважаван от народа политик известен с това, че винаги е защитавал бг интереси, и че щял да се върне с НАП да ги закрият

    ами не се върна

    10:38 06.01.2026

  • 5 Голям кеф

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Като отида на почивка в Маями, ще съм на далавера. Уейтъриъте ще ми слугуват, а аз ще им подхвърлям леевро да го ловят въе въздуха.

    10:38 06.01.2026

  • 6 така е Еврото поскъпна ошашави хората

    5 2 Отговор
    Според данни на Националната агенция за приходите (НАП), нарушения при въвеждането на новата валута са открити при 10% от проверените обекти. От началото на годината до днес в Комисията за защита на потребителите (КЗП) са постъпили над 1500 сигнала за нередности, свързани със закръгляне на цени и отказ за приемане на левове.

    Драстични разлики на касата
    Един от най-фрапантните случаи е от голяма хранителна верига, където клиент е таксуван 40 евро вместо 40 лева на ПОС терминал. Грешката е открита на място, но тя повдига въпроса за готовността на банковия софтуер при разплащанията.

    Друга разпространена практика е "тихото" поскъпване на стоките. Клиенти сигнализират, че цигари с фиксирана цена от 4.00 лева на етикета се маркират по 4.01 лева на касовата бележка. "Питам се, това на няколко милиона продукта как изглежда?", възмущава се потърпевш в социалните мрежи.

    Спекула в заведенията
    Злоупотребите не подминават и ресторантите. В столична пицария клиенти получили меню в евро само час след като са поръчали по такова в левове, като цената на една лимонада скочила с цели 3 лева.

    10:39 06.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    9 4 Отговор
    Мълчанието на китайците по повод на глупостите на тръмп е оглушително. Китайците държат много долари в резервите си и масовото им пускане на пазара може да фалира обора за дни. Не знам за вас, но аз зная, че перукан скоро ще пълзи на килимчето в Пекин.

    Коментиран от #18, #28

    10:39 06.01.2026

  • 8 333

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Това ли те мъчи, няма ли покрай теб роми с големи?

    Коментиран от #22

    10:39 06.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    МариМаро, знаеш ли какво ще рече
    "Спрямо швейцарския франк единната валута се котира нагоре с 0,07 на сто "🤔🤔🤔

    10:39 06.01.2026

  • 10 Щом България влезе

    10 3 Отговор
    в еврозоната, ЕВРОТО започна да расте!
    Да живее бълтарското евро!

    10:39 06.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    И Райхсмарката била скъпа но 1945 г не струва нищо.

    10:41 06.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    За ТЪ.Пите мисирки ЕДНО на СТО е ...
    ЕДИН процент , а 0,07 на сто е .....
    СЕДЕМ на ДЕСЕТ ХИЛЯДИ😀😀😀

    10:41 06.01.2026

  • 13 Кажете истината

    9 2 Отговор
    Долърът пада, заради проблемите на сащ. Дедоларизацията продължава. Петродоларите на арабите спряха, а венецуелския още не е започнал до го замества. Централните банки по света се освобождават от долара и купуват злато.
    А еврото също е пътник. Дали ще доживее още 3 г от днеска? Съмнително е!

    10:41 06.01.2026

  • 14 Хърсев виждаше

    6 2 Отговор
    Еврото не е поскъпнало, а доларът се е обезценил. Ако не сте забелязали те се обезценяват и двете със стъпка от 6 месеца, като обезценяването на едното било поскъпване на другото, след това обратното. Колко е поскъпнало се вижда в сравнение с цената на златото.

    10:42 06.01.2026

  • 15 Трол

    2 7 Отговор
    Добре че не останахме с лева.

    10:42 06.01.2026

  • 16 Пепи Волгата

    3 5 Отговор
    Аз избрах еврото, то било хубаво така 20000 еврака на месец в топлото джобче!

    Коментиран от #17

    10:44 06.01.2026

  • 17 Коцето Копейкин

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не дойде палячовската рубла!

    10:46 06.01.2026

  • 18 САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Те държат ДЦК в долари, все едно държиш дупка, много хитър инструмент на САЩ, да продаде заема като актив. Когато заемащият е по-силен от заемодателя, не е ясно кой е по-подчинен.

    10:47 06.01.2026

  • 19 хи хи

    4 0 Отговор
    Има два рейса инвеститори чакат на границата, някой да иде да ги посрещне. С тях имало отделен рейс натоварен с евро. хи хи хи

    10:48 06.01.2026

  • 20 Уса

    2 1 Отговор
    Поскъпнало ми ддвия, никой не работи с памучната хартия само българите,защото салевове юнаци

    10:51 06.01.2026

  • 21 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор
    Минаха 6 дни от приемането на еврото и вече сме богати

    Коментиран от #26

    10:52 06.01.2026

  • 22 МЪКА, МЪКА

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "333":

    МЪКА копейска.

    10:53 06.01.2026

  • 23 Стенли

    2 1 Отговор
    Това ще е заради присъствието на България към клуба на богатите 😁

    10:53 06.01.2026

  • 24 Хейт

    3 1 Отговор
    Естествено, нали ни лапнаха държавния резерв. Сега ще ни смучат и спестяванията.

    Коментиран от #29

    10:53 06.01.2026

  • 25 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Защото Ние влезнахме в клуба на богатите.

    10:54 06.01.2026

  • 26 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гръм и мълнии":

    Да си учил😁

    10:55 06.01.2026

  • 27 Опа

    0 1 Отговор
    Сащ ще ни взривят

    10:55 06.01.2026

  • 28 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Путин що мълчи 4 дни эа Мадуро?
    Питам що Путин не спаси Мадуро?

    11:00 06.01.2026

  • 29 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хейт":

    А и да не забравяме и над два тона злато закупено специално за ЕЦБ дар от "богата"България абе още бая години ще събираме капачки сега трябва и едни милярди за Украйна 🤑

    11:00 06.01.2026

  • 30 Еврото поскъпва

    0 0 Отговор
    Защото вече и България е в клуба на богатите.

    11:04 06.01.2026

