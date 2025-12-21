Иран обещал помощ на Венецуела в случай на конфликт със САЩ

Венецуела обяви, че Иран ѝ е предложил помощ в случай на конфликт със САЩ, предаде Франс прес.



Венецуелският министър на външните работи Иван Хил каза, че предложението е било отправено от иранския му колега Абас Арагчи в телефонен разговор вчера. Според Хил Иран е предложил сътрудничеството си "във всички области" за борба с "пиратството и международния тероризъм" от страна на Съединените щати.



Разговорът се е състоял в деня, в който САЩ задържаха край Венецуела втори санкциониран петролен танкер от началото на този месец.



Иран е един от основните съюзници на венецуелския президент Николас Мадуро, който обвинява американския си колега Доналд Тръмп в заговор за свалянето му от власт.



Техеран вече помогна на Каракас, като му предостави гориво, храна и лекарства.



Китай и Русия - други съюзници на Венецуела, също изразиха солидарност с президента Мадуро във връзка с разполагането на американски военни в Карибско море.

Бреговата охрана на САЩ задържа край Венецуела санкциониран петролен танкер, предаде ДПА, като се позова на няколко американски медии.



Това е вторият подобен случай този месец. Танкерът е бил задържан в международни води край бреговете на Венецуела.



Американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум, цитирана от Ройтерс, потвърди новината.



Съединените щати "задържаха петролен танкер, който последно е акостирал във Венецуела", написа Ноум в "Екс". Тя предупреди, че САЩ ще продължат да преследват незаконното транспортиране на петрол, който бива използван за финансиране на "наркотероризъм в региона".



Бреговата охрана на САЩ е задържала кораба преди изгрев слънце днес "с подкрепата на Пентагона", уточни Ноум.

Венецуелското правителство осъди в събота задържането на петролен танкер от страна на Съединените щати, като определи тези действия като тежък акт на международно пиратство, предава Ройтерс.



В официално изявление властите във Венецуела заявиха, че „тези действия няма да останат ненаказани“, и подчертаха, че ще предприемат „всички съответни мерки, включително подаване на жалба пред Съвета за сигурност на ООН, други международни организации и правителства по света“.



Според The New York Times корабът не е в черния списък на Министерството на финансите на САЩ. Товарът е принадлежал на китайски търговец на петрол, който доставя венецуелско гориво на китайски рафинерии.

Това е вторият танкер, задържан от американски власти през този месец. За разлика от първия кораб, задържан на 10 декември, „Сенчърис“ не фигурира в публикуваните списъци или уведомления за санкции на САЩ.



Инцидентът може да засили напрежението между Вашингтон и Каракас. Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва възможността за военен конфликт с Венецуела, съобщи Ен Би Си, позовавайки се на интервю с него. На въпрос дали евентуални удари на САЩ могат да доведат до война, Тръмп отговори: „Не коментирам това“.



По-рано в събота Тръмп номинира генерал-лейтенанта от морската пехота Франсис Донован за ръководител на Южното командване на САЩ, което отговаря за операциите, свързани с блокадата на Венецуела. Донован в момента е заместник-началник на Командването на специалните сили на САЩ. Назначението му подлежи на одобрение от Сенат на САЩ, се посочва в съобщение на Пентагона.



Междувременно производството на петрол във Венецуела е достигнало целта на правителството от 1,2 милиона барела дневно, заяви в събота в социалните мрежи вицепрезидентът и министър на петрола Делси Родригес, цитирана от Блумбърг.

„Това се противопоставя и побеждава тормоза, враждебността и империалистичната незаконност, които атакуват и нарушават човешките права на венецуелците“, написа Родригес в публикация в своя акаунт в „Телеграм“.



Случаят бележи по-нататъшна ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас, отбелязва ДПА.



В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл": "ТОТАЛНА И ПЪЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИЯ САНКЦИОНИРАН ПЕТРОЛ", който влиза и излиза от Венецуела. Той се аргументира, че южноамериканската страна е откраднала от Съединените щати петрол, земя и други активи, които трябва да бъдат върнати.



В началото на този век Венецуела национализира петролни находища, засягайки интересите на чуждестранни компании, включително от САЩ, припомня ДПА. Това доведе до спорове и искания за обезщетения.