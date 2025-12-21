Иран обещал помощ на Венецуела в случай на конфликт със САЩ

Венецуела обяви, че Иран ѝ е предложил помощ в случай на конфликт със САЩ, предаде Франс прес.
Венецуелският министър на външните работи Иван Хил каза, че предложението е било отправено от иранския му колега Абас Арагчи в телефонен разговор вчера. Според Хил Иран е предложил сътрудничеството си "във всички области" за борба с "пиратството и международния тероризъм" от страна на Съединените щати.
Разговорът се е състоял в деня, в който САЩ задържаха край Венецуела втори санкциониран петролен танкер от началото на този месец.
Иран е един от основните съюзници на венецуелския президент Николас Мадуро, който обвинява американския си колега Доналд Тръмп в заговор за свалянето му от власт.
Техеран вече помогна на Каракас, като му предостави гориво, храна и лекарства.
Китай и Русия - други съюзници на Венецуела, също изразиха солидарност с президента Мадуро във връзка с разполагането на американски военни в Карибско море.
Бреговата охрана на САЩ задържа край Венецуела санкциониран петролен танкер, предаде ДПА, като се позова на няколко американски медии.
Това е вторият подобен случай този месец. Танкерът е бил задържан в международни води край бреговете на Венецуела.
Американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум, цитирана от Ройтерс, потвърди новината.
Съединените щати "задържаха петролен танкер, който последно е акостирал във Венецуела", написа Ноум в "Екс". Тя предупреди, че САЩ ще продължат да преследват незаконното транспортиране на петрол, който бива използван за финансиране на "наркотероризъм в региона".
Бреговата охрана на САЩ е задържала кораба преди изгрев слънце днес "с подкрепата на Пентагона", уточни Ноум.
Венецуелското правителство осъди в събота задържането на петролен танкер от страна на Съединените щати, като определи тези действия като тежък акт на международно пиратство, предава Ройтерс.
В официално изявление властите във Венецуела заявиха, че „тези действия няма да останат ненаказани“, и подчертаха, че ще предприемат „всички съответни мерки, включително подаване на жалба пред Съвета за сигурност на ООН, други международни организации и правителства по света“.
Според The New York Times корабът не е в черния списък на Министерството на финансите на САЩ. Товарът е принадлежал на китайски търговец на петрол, който доставя венецуелско гориво на китайски рафинерии.
Това е вторият танкер, задържан от американски власти през този месец. За разлика от първия кораб, задържан на 10 декември, „Сенчърис“ не фигурира в публикуваните списъци или уведомления за санкции на САЩ.
Инцидентът може да засили напрежението между Вашингтон и Каракас. Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва възможността за военен конфликт с Венецуела, съобщи Ен Би Си, позовавайки се на интервю с него. На въпрос дали евентуални удари на САЩ могат да доведат до война, Тръмп отговори: „Не коментирам това“.
По-рано в събота Тръмп номинира генерал-лейтенанта от морската пехота Франсис Донован за ръководител на Южното командване на САЩ, което отговаря за операциите, свързани с блокадата на Венецуела. Донован в момента е заместник-началник на Командването на специалните сили на САЩ. Назначението му подлежи на одобрение от Сенат на САЩ, се посочва в съобщение на Пентагона.
Междувременно производството на петрол във Венецуела е достигнало целта на правителството от 1,2 милиона барела дневно, заяви в събота в социалните мрежи вицепрезидентът и министър на петрола Делси Родригес, цитирана от Блумбърг.
„Това се противопоставя и побеждава тормоза, враждебността и империалистичната незаконност, които атакуват и нарушават човешките права на венецуелците“, написа Родригес в публикация в своя акаунт в „Телеграм“.
Случаят бележи по-нататъшна ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас, отбелязва ДПА.
В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл": "ТОТАЛНА И ПЪЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИЯ САНКЦИОНИРАН ПЕТРОЛ", който влиза и излиза от Венецуела. Той се аргументира, че южноамериканската страна е откраднала от Съединените щати петрол, земя и други активи, които трябва да бъдат върнати.
В началото на този век Венецуела национализира петролни находища, засягайки интересите на чуждестранни компании, включително от САЩ, припомня ДПА. Това доведе до спорове и искания за обезщетения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ са крадци
Коментиран от #9, #10
03:20 21.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 нннн
03:31 21.12.2025
4 Лопата Орешник
03:43 21.12.2025
5 Саш и европа са в мега фалит
03:52 21.12.2025
6 Следващия път мадуро да напълни танкера
03:54 21.12.2025
7 побърканяк
03:57 21.12.2025
8 Веселият Роджър
Превърнали са се на световни пирати,а Тръмп на пиратски главатар,като Хенри Морган...
04:13 21.12.2025
9 Абсолютно същите като тези в Кремъл,
До коментар #1 от "САЩ са крадци":нали? Само, че американците не крадат чужди земи...
Коментиран от #12
04:27 21.12.2025
10 Прав си донякъде!
До коментар #1 от "САЩ са крадци":Тръмп е почти същияБоклук като Путлер.
Коментиран от #13
04:41 21.12.2025
11 Саша Грей
Това май няма да свърши добре. Светът е пълна порногр@фия.
"- Що ме биеш?
- Щото мога."
05:09 21.12.2025
12 Сила
До коментар #9 от "Абсолютно същите като тези в Кремъл,":А тяхното куче nomияр не краде ли чужди земи?
05:25 21.12.2025
13 демократ
До коментар #10 от "Прав си донякъде!":А най-големия bokлук е зеленски.
05:26 21.12.2025
14 оня с коня
05:49 21.12.2025
15 Бай той Толстой
06:26 21.12.2025