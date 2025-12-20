Новини
Свят »
САЩ »
„На път за Маями“, написа пратеникът на Путин
  Тема: Украйна

„На път за Маями“, написа пратеникът на Путин

20 Декември, 2025 14:22 937 18

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • маями-
  • кирил дмитриев-
  • стив уиткоф

Украински и европейски екипи също посетиха Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

„На път за Маями“, написа пратеникът на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс". Той добави емотикон на гълъб на мира и прикачи кратко видео, показващо утринното слънце, пробиващо облаците над плаж, ограден с палми.

Още новини от Украйна

"Докато войнолюбците продължават да работят усилено, за да подкопаят американския план за мир в Украйна, си спомних това видео от предишното ми посещение: светлината, пробиваща облаците", добави той.

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф, специалният пратеник на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Участието на Русия и Европа в тези преговори бележи напредък в сравнение с предишната фаза, през която американците водеха преговори на различни места с всяка от страните, припомня АФП. Малко вероятно е обаче Дмитриев да води преки преговори с украински и европейски преговарящи, на фона на обтегнатите отношения между страните. Москва твърди, че участието на Европа в преговорите само вреди на процеса и представя лидерите на континента като войнолюбци, припомня агенцията.

Преговорите се провеждат, след като руският президент Владимир Путин обеща да продължи военната си офанзива в Украйна, приветствайки постигнатите от Москва успехи на бойното поле близо четири години след началото на войната, по време на годишната пресконференция в петък. Днес Русия заяви, че е превзела и още две села в Сумска и Донецка област.

Вчера руска балистична ракета уби осем души и рани 27 близо до Одеса, според местния губернатор Олег Кипер.

Киев от своя страна заяви днес, че е унищожил два руски изтребителя на летище в окупирания Кримски полуостров, според Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Пратениците на Доналд Тръмп настояват за план, в който САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна, но който вероятно ще изисква Киев да отстъпи част от територията си, перспектива, която много украинци отхвърлят.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой си

    11 1 Отговор
    Тези "преговори" на екзотични локации ми приличат на туристически събития. Отиваме да хапнем, пийнем, да полафим, а балъците да си мрат на фронта. Кой го боли щом парата върви...

    14:31 20.12.2025

  • 6 Асен

    3 10 Отговор
    Приматите отиват в Маями не думай май ще го посрещат с банани и портокали.

    14:31 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Знай знай

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Плажовете на Сибир също":

    Съперника всичко знай,
    нали е от София май.
    По цял ден мързелува,
    не ходи и да пазарува.
    Съдружника му всичко върти,
    и бизнес и жена и пари.
    Даже не знам и децата,
    не са ли му дошле кат заплата.
    От всичко вечно разбира,
    мозъка му сече кат секира.
    Без работа парата прибира,
    за софийски мързел пледира.

    14:35 20.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миролюб Войнов, коментатор

    5 6 Отговор
    И в Маями и след Маями картинката ще е една - вой на сирени, дронове, бомби, топуркащи по нощите руснаци, горящи руски рафинерии, бензиностанции и танкери !!!
    Ха наздоровья .....😁

    14:38 20.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Време е

    6 2 Отговор
    Зеления престъпник да хвърли кърпата !

    14:44 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рублевка

    2 0 Отговор
    Кирил Дмитриев е световно известен икономически гений. Ще се водят разговори за подялбата на Украйна и за общи проекти на САЩ и РФ. Например грандиозен проект под Беринговия проток за железопътно съединяване на САЩ и РФ.

    14:55 20.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отивам

    3 0 Отговор
    Да му кажа,че Сорос спонсорира ястребите и русофоби те с кокоши мозък в БГ

    Коментиран от #18

    14:56 20.12.2025

  • 18 Не дай Бог!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отивам":

    Тръмп съди ББС за клевета. Ако Путин и Тръмп започнат да съдят българските медии, ще има вълна от фалити!

    14:59 20.12.2025