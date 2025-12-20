„На път за Маями“, написа пратеникът на Путин

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс". Той добави емотикон на гълъб на мира и прикачи кратко видео, показващо утринното слънце, пробиващо облаците над плаж, ограден с палми.
"Докато войнолюбците продължават да работят усилено, за да подкопаят американския план за мир в Украйна, си спомних това видео от предишното ми посещение: светлината, пробиваща облаците", добави той.
Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф, специалният пратеник на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зет на американския президент.
Участието на Русия и Европа в тези преговори бележи напредък в сравнение с предишната фаза, през която американците водеха преговори на различни места с всяка от страните, припомня АФП. Малко вероятно е обаче Дмитриев да води преки преговори с украински и европейски преговарящи, на фона на обтегнатите отношения между страните. Москва твърди, че участието на Европа в преговорите само вреди на процеса и представя лидерите на континента като войнолюбци, припомня агенцията.
Преговорите се провеждат, след като руският президент Владимир Путин обеща да продължи военната си офанзива в Украйна, приветствайки постигнатите от Москва успехи на бойното поле близо четири години след началото на войната, по време на годишната пресконференция в петък. Днес Русия заяви, че е превзела и още две села в Сумска и Донецка област.
Вчера руска балистична ракета уби осем души и рани 27 близо до Одеса, според местния губернатор Олег Кипер.
Киев от своя страна заяви днес, че е унищожил два руски изтребителя на летище в окупирания Кримски полуостров, според Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
Пратениците на Доналд Тръмп настояват за план, в който САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна, но който вероятно ще изисква Киев да отстъпи част от територията си, перспектива, която много украинци отхвърлят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой си
14:31 20.12.2025
6 Асен
14:31 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Знай знай
До коментар #2 от "Плажовете на Сибир също":Съперника всичко знай,
нали е от София май.
По цял ден мързелува,
не ходи и да пазарува.
Съдружника му всичко върти,
и бизнес и жена и пари.
Даже не знам и децата,
не са ли му дошле кат заплата.
От всичко вечно разбира,
мозъка му сече кат секира.
Без работа парата прибира,
за софийски мързел пледира.
14:35 20.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Миролюб Войнов, коментатор
Ха наздоровья .....😁
14:38 20.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Време е
14:44 20.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Рублевка
14:55 20.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отивам
Коментиран от #18
14:56 20.12.2025
18 Не дай Бог!
До коментар #17 от "Отивам":Тръмп съди ББС за клевета. Ако Путин и Тръмп започнат да съдят българските медии, ще има вълна от фалити!
14:59 20.12.2025