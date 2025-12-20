Новини
Свят »
САЩ »
„Отнесоха се с него като с животно“: български бизнесмен почина в американски център за нелегални мигранти

„Отнесоха се с него като с животно“: български бизнесмен почина в американски център за нелегални мигранти

20 Декември, 2025 13:03 1 348 52

  • мигранти-
  • имигранти-
  • сащ-
  • чикаго-
  • българин-
  • ненко ганчев

Федералните служби не са отговорили на близките на българина какво се е случило в ареста с него. Той е живял в Щатите от 30 години и е плащал данъците си редовно.

„Отнесоха се с него като с животно“: български бизнесмен почина в американски център за нелегални мигранти - 1
Стопкадър: abc7chicago.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

56-годишен българин почина в център за задържане на нелегални мигранти в Мичиган, САЩ, предаде Abc7chicago.com.

Ненко Ганчев, 56-годишен български бизнесмен от Чикаго, е бил задържан по време на „блиц акция“ на миграционните власти. След това, в ареста, той умира, а близките му искат отговори.

Съпругата на Ганчев, американска гражданка, пожелала анонимност, заяви, че той от 30 години е живял в САЩ, бил е трудолюбив, плащал е данъците си, а властите са се отнесли с него „като с животно“. Той е бил диабетик.

Службите предполагат, че смъртта на българина е настъпила „от естествени причини“, но официална причина все още не е оповестена. Конгресменка от Чикаго призова за „незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на Ненко Ганчев, включително разследване на доклади от други задържани, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме, за да бъде спасен.

Известни са най-малко 30 смъртни случая в центровете за задържане на Службата за имиграция и митнически контрол на Съединените щати (ICE) тази година, което прави 2025 г. най-смъртоносната година за имигрантите, задържани от ICE, посочи тя.

Съпругата на Ганчев разказва, че в ареста българинът е получавал много малко храна. По телефона е казвал на близките си, че не се чувства добре. В публикуваното от ICE изявление Ганчев е наречен „престъпник“, но съдебни записи показват, че въпреки предишни арести от полицията в Чикаго, той не е бил обвиняван в тежки престъпления, а само в пътни нарушения.

Министерството на външните работи пусна позиция, в която изказва искрени съболезнования на семейството и близките на български гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ в гр. Болдуин, щата Мичиган, предаде БНТ.

В позицията се казва още, че Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи. Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 7 Отговор
    Тоя требе да е бил голем бизнесмен.🦧🦍🥳🤣🖕

    13:06 20.12.2025

  • 2 Нелегалният

    9 3 Отговор
    Ненчо бил бизнесмен в САЩ. Ти да видиш!

    Коментиран от #16

    13:07 20.12.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    21 4 Отговор
    ИСКАХТЕ АМЕРИКА НА ВИ АМЕРИКА!

    13:07 20.12.2025

  • 4 Въпреки

    11 4 Отговор
    предишни арести не бил престъпник а бил бизнесмен. Я пак?

    13:08 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Програмист

    4 5 Отговор
    Ми то не е лъжа.. не виждам къде са сгрешили американците в случая

    13:09 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Морски

    10 0 Отговор
    Кога ще паднат визите за САЩ да се юрнем по екскурзии че и нас да убият там

    Коментиран от #22

    13:10 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Aлфа Bълкът

    2 2 Отговор
    Като решили да го връщат, той решил да остава, отдавна е забравил България.

    13:10 20.12.2025

  • 12 Хи хи

    10 2 Отговор
    Постигнал е американската мечта !

    13:10 20.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Четете ли копейки?

    7 6 Отговор
    Затова светилото в световната икономика професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #37

    13:11 20.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Милчо Лаков

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нелегалният":

    Мошеник,тридесет години да не може да вземе резиденс...Какви данъци е плащал,като е нелегален?

    Коментиран от #33

    13:11 20.12.2025

  • 17 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    "....смъртта е настъпила от естествени причини..."

    Само да отбележа че 500 000 руснаци също пачинаха от подчертавам - строго естествени причини и никой в моята Русия не повдига неудобни въпроси !!! 😄

    Коментиран от #52

    13:12 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    6 1 Отговор
    ЗА КАКВО СЕ " НАТИСКАТ " ДА ПОСЕЩАВАТЕ ТАЗИ ДЪРЖАВА? КРАСИВИЯТ СВЯТ ЗА ЖИВОТ Е ЕВРОПА И ТОВА ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ. ТАМ Е ЖАЛНА ВИ МАЙКА, НИТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ДОБРО. НЕДАЙ БОЖЕ И ДА НЯМАШ МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА?! ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ АКО НЕ СИ ОСИГУРЕН В ЕВРОПА ЩЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАШ, НО СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, НО АКО СИ СЕ ОСИГУРЯВАЛ В СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА, ТОВА ТЕ ПРАВИ ДОСТЪПЕН ВЪВ ВСЯКО ЛЕЧЕНИЕ. 🌹👍🍀

    13:13 20.12.2025

  • 20 Инженер

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Германец":

    Нямаше и да бутнем бай тошо😏

    13:13 20.12.2025

  • 21 Хи хи

    3 1 Отговор
    В САЩ има ред и законност !! Може да се пресякъл на червен светофар, и Законът го е настигнал !!

    13:13 20.12.2025

  • 22 Милчо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Морски":

    За Канада нали отпаднаха,досега половин България да е там.

    13:13 20.12.2025

  • 23 Като лъв

    0 1 Отговор
    или тигър?

    13:14 20.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 !!!?

    5 2 Отговор
    Копейкин каза, че е Тръмпист защото гони всички "бизнесмени" от чуждестранен произход...!

    13:14 20.12.2025

  • 26 Последният мюсюлманин

    2 2 Отговор
    То така се живее в САЩ .Поздрави от Маями ,за нова година няма да идвам в България, в Турция ,Ердо ще ме арестува !!!

    Коментиран от #32

    13:14 20.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Няма друга нация в света, така просташки да плюе срещу себе си! Не народ, а мърша!

    13:14 20.12.2025

  • 29 Жена му

    0 0 Отговор
    Радка с редовни документи , Ненко , Бог да го прости , не ?

    13:15 20.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи

    1 1 Отговор
    Починал от естествени причини - умрял от студ в килията, естествено е да умреш от студ като замръзнеш !!

    13:15 20.12.2025

  • 32 Никол

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Последният мюсюлманин":

    Обичам карабини резачка

    Коментиран от #43

    13:16 20.12.2025

  • 33 Рико Анаграмата

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Милчо Лаков":

    Ами сигурно е бил със фалшиви документи и SSN осигурителен номер ,до към 2008г при нас номера минаваше .

    13:17 20.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сатъра на Хана

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Четете ли копейки?":

    Аз пък казах ,тии епиуирано небинарниче да ходиш у наннай касси .....таа .

    13:19 20.12.2025

  • 38 !!!?

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Исторически парк":

    Предателите на България са в България...няма как да я продаваш ако си "мияч на чинии" в чужбина,... единствено можеш да си шпионин на Кремъл за някоя Копейка !

    Коментиран от #44

    13:19 20.12.2025

  • 39 Ами

    1 0 Отговор
    Нали искахте " де но края ц и я", на ви демо ..

    13:20 20.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Реалност

    0 1 Отговор
    Америка при Тръмп все повече заприличва на московкото блато - диктатура и фашизъм !

    13:21 20.12.2025

  • 42 Хи хи

    0 0 Отговор
    Някой иска ли да заминава за Америка ? Луксозно посрещане, доларите се берат от дърветата, а килията е 5 звезди с постоянна температура от минус 10 градуса и едно обаждане до адвоката!!

    13:21 20.12.2025

  • 43 Коста копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Никол":

    И аз съм при ходжата ,да ме 0бреже ! Я люблю тибя ! Ще ти скъсам рубличката.

    13:22 20.12.2025

  • 44 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "!!!?":

    Предателите сте в чужбина, а в България сме патриотите

    Коментиран от #47

    13:22 20.12.2025

  • 45 Инженерче

    0 0 Отговор
    Да ви ебамайката комунистическа

    13:22 20.12.2025

  • 46 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Американската мечта"!
    🤣🤣🤣

    13:24 20.12.2025

  • 47 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 48 Въпросът е спорен, не оправдание за

    0 0 Отговор
    ICE но няма как господинът да е плащал Дънъци без Social Security номер, всички данъци в Щатите се плащат със Social Security номер.

    Много, много жалко че не е кандидатствал
    Зелена Карта по рано.

    13:25 20.12.2025

  • 49 червена буболечка

    0 0 Отговор
    Кой малоумник насила се бута да ходи в Щатите, ей това не ми е ясно.

    13:26 20.12.2025

  • 50 Въпросният човек би трябвало

    0 0 Отговор
    да има американско гражданство чрез натурализация- живял повече от 5години в САЩ и женен за американска гражданка.

    13:27 20.12.2025

  • 51 Бат-Баян

    0 0 Отговор
    На снимката,поне аз не забелязвам бизнесмен,а по скоро неудачник,тръгнал да търси лесен начин на живот.Нема визия на бизнесмен.Брадясал,рошав,с риза за 5 $,познат на полицията,задържан много пъти,ама не за тежки престъпления??? Е и какво?Да го чакат да извърши тежки ли?

    13:27 20.12.2025

  • 52 Е да де

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Затова Украйна ще бъде прочистена от фашистите

    13:27 20.12.2025