„Отнесоха се с него като с животно“: български бизнесмен почина в американски център за нелегални мигранти

56-годишен българин почина в център за задържане на нелегални мигранти в Мичиган, САЩ, предаде Abc7chicago.com.
Ненко Ганчев, 56-годишен български бизнесмен от Чикаго, е бил задържан по време на „блиц акция“ на миграционните власти. След това, в ареста, той умира, а близките му искат отговори.
Съпругата на Ганчев, американска гражданка, пожелала анонимност, заяви, че той от 30 години е живял в САЩ, бил е трудолюбив, плащал е данъците си, а властите са се отнесли с него „като с животно“. Той е бил диабетик.
Службите предполагат, че смъртта на българина е настъпила „от естествени причини“, но официална причина все още не е оповестена. Конгресменка от Чикаго призова за „незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на Ненко Ганчев, включително разследване на доклади от други задържани, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме, за да бъде спасен.
Известни са най-малко 30 смъртни случая в центровете за задържане на Службата за имиграция и митнически контрол на Съединените щати (ICE) тази година, което прави 2025 г. най-смъртоносната година за имигрантите, задържани от ICE, посочи тя.
Съпругата на Ганчев разказва, че в ареста българинът е получавал много малко храна. По телефона е казвал на близките си, че не се чувства добре. В публикуваното от ICE изявление Ганчев е наречен „престъпник“, но съдебни записи показват, че въпреки предишни арести от полицията в Чикаго, той не е бил обвиняван в тежки престъпления, а само в пътни нарушения.
Министерството на външните работи пусна позиция, в която изказва искрени съболезнования на семейството и близките на български гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ в гр. Болдуин, щата Мичиган, предаде БНТ.
В позицията се казва още, че Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи. Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
13:06 20.12.2025
2 Нелегалният
Коментиран от #16
13:07 20.12.2025
3 Ивелин Михайлов
13:07 20.12.2025
4 Въпреки
13:08 20.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Програмист
13:09 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Морски
Коментиран от #22
13:10 20.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Aлфа Bълкът
13:10 20.12.2025
12 Хи хи
13:10 20.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Четете ли копейки?
Коментиран от #37
13:11 20.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Милчо Лаков
До коментар #2 от "Нелегалният":Мошеник,тридесет години да не може да вземе резиденс...Какви данъци е плащал,като е нелегален?
Коментиран от #33
13:11 20.12.2025
17 Владимир Путин, президент
Само да отбележа че 500 000 руснаци също пачинаха от подчертавам - строго естествени причини и никой в моята Русия не повдига неудобни въпроси !!! 😄
Коментиран от #52
13:12 20.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цвете
13:13 20.12.2025
20 Инженер
До коментар #5 от "Германец":Нямаше и да бутнем бай тошо😏
13:13 20.12.2025
21 Хи хи
13:13 20.12.2025
22 Милчо
До коментар #9 от "Морски":За Канада нали отпаднаха,досега половин България да е там.
13:13 20.12.2025
23 Като лъв
13:14 20.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 !!!?
13:14 20.12.2025
26 Последният мюсюлманин
Коментиран от #32
13:14 20.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Абсурдистан
13:14 20.12.2025
29 Жена му
13:15 20.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хи хи
13:15 20.12.2025
32 Никол
До коментар #26 от "Последният мюсюлманин":Обичам карабини резачка
Коментиран от #43
13:16 20.12.2025
33 Рико Анаграмата
До коментар #16 от "Милчо Лаков":Ами сигурно е бил със фалшиви документи и SSN осигурителен номер ,до към 2008г при нас номера минаваше .
13:17 20.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Сатъра на Хана
До коментар #14 от "Четете ли копейки?":Аз пък казах ,тии епиуирано небинарниче да ходиш у наннай касси .....таа .
13:19 20.12.2025
38 !!!?
До коментар #27 от "Исторически парк":Предателите на България са в България...няма как да я продаваш ако си "мияч на чинии" в чужбина,... единствено можеш да си шпионин на Кремъл за някоя Копейка !
Коментиран от #44
13:19 20.12.2025
39 Ами
13:20 20.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Реалност
13:21 20.12.2025
42 Хи хи
13:21 20.12.2025
43 Коста копейкин
До коментар #32 от "Никол":И аз съм при ходжата ,да ме 0бреже ! Я люблю тибя ! Ще ти скъсам рубличката.
13:22 20.12.2025
44 Исторически парк
До коментар #38 от "!!!?":Предателите сте в чужбина, а в България сме патриотите
Коментиран от #47
13:22 20.12.2025
45 Инженерче
13:22 20.12.2025
46 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
13:24 20.12.2025
47 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
48 Въпросът е спорен, не оправдание за
Много, много жалко че не е кандидатствал
Зелена Карта по рано.
13:25 20.12.2025
49 червена буболечка
13:26 20.12.2025
50 Въпросният човек би трябвало
13:27 20.12.2025
51 Бат-Баян
13:27 20.12.2025
52 Е да де
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Затова Украйна ще бъде прочистена от фашистите
13:27 20.12.2025