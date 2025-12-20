„Отнесоха се с него като с животно“: български бизнесмен почина в американски център за нелегални мигранти

56-годишен българин почина в център за задържане на нелегални мигранти в Мичиган, САЩ, предаде Abc7chicago.com.

Ненко Ганчев, 56-годишен български бизнесмен от Чикаго, е бил задържан по време на „блиц акция“ на миграционните власти. След това, в ареста, той умира, а близките му искат отговори.

Съпругата на Ганчев, американска гражданка, пожелала анонимност, заяви, че той от 30 години е живял в САЩ, бил е трудолюбив, плащал е данъците си, а властите са се отнесли с него „като с животно“. Той е бил диабетик.

Службите предполагат, че смъртта на българина е настъпила „от естествени причини“, но официална причина все още не е оповестена. Конгресменка от Чикаго призова за „незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на Ненко Ганчев, включително разследване на доклади от други задържани, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме, за да бъде спасен.

Известни са най-малко 30 смъртни случая в центровете за задържане на Службата за имиграция и митнически контрол на Съединените щати (ICE) тази година, което прави 2025 г. най-смъртоносната година за имигрантите, задържани от ICE, посочи тя.

Съпругата на Ганчев разказва, че в ареста българинът е получавал много малко храна. По телефона е казвал на близките си, че не се чувства добре. В публикуваното от ICE изявление Ганчев е наречен „престъпник“, но съдебни записи показват, че въпреки предишни арести от полицията в Чикаго, той не е бил обвиняван в тежки престъпления, а само в пътни нарушения.

Министерството на външните работи пусна позиция, в която изказва искрени съболезнования на семейството и близките на български гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ в гр. Болдуин, щата Мичиган, предаде БНТ.

В позицията се казва още, че Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи. Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.