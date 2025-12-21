Новини
Русия ще атакува Европа три години по-рано от досегашните си планове, заяви генерал-лейтенант Кирило Буданов, шеф на украинското разузнаване

Дрон с руски флаг бе забелязан в небето над Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан в събота в небето над Киев, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на полицията в украинската столица.

Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица.

Полицията разследва случая.

В социалните мрежи се разпространяват видеозаписи с дрона.

Показването на руски символи в Украйна е забранено - близо четири години след като страната бе нападната от своята по-голяма съседка, отбелязва ДПА.

Русия премести плановете си за пряка агресия от 2030 г. на 2027 г., а Европа все по-гласовито заявява риска от пряк конфликт, в който балтийските държави биха могли да се окажат под окупация.

Това заявява генерал-лейтенант Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Буданов коментира въпроса на открита дискусия на форум на клуба LB, цитиран от ФОКУС.

Буданов твърди, че Москва няма много възможности за разширяване на влиянието си.

"На север - само Северният ледовит океан и по-нататък в кръга - САЩ. Не е вариант, защото ще навреди. На изток - Тихият океан и отново САЩ. Отговорът е същият. На юг - Китай, ще бъде напълно катастрофално - сухопътната граница, същите условия, каквито имаме във войната с Руската федерация, само че за тях. Остава само Западът, който в тяхното разбиране е, простете ми за фразите, "алчен", "болен", "слаб" и "нерешителен", посочва Буданов.

Ръководителят на украинската разузнавателна служба доълва, че според първоначалния план Русия е трябвало да бъде готова за действия през 2030 г.

Тези планове обаче вече са преразгледани и крайните срокове са съкратени до 2027 г.

Според Буданов, Русия се възприема като империя, която "винаги трябва да се мести някъде, за да разшири влиянието и територията си".

Що се отнася до Полша, Буданов уточнява, че "в момента не е в плановете за окупация, а за военни преврати".

"Полша сега, според познатите ни планове, се разглежда изключително за удари, за военна кампания без окупация", заявяватой.

Тези предупреждения идват във време на засилена дипломатическа активност.Преди няколко дни в Хелзинки се проведе първата среща на върха на страните от източното крило на ЕС, посветена на сигурността и защитата на външните граници на Съюза и НАТО, на която присъстваха представители на Полша, Финландия, Швеция, Литва, Латвия, Естония, Румъния и България.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също изрази сериозна загриженост.

Говорейки в Берлин, той заяви, че алиансът е "следващата цел на Русия и ние вече сме в рисковата зона“.

Рюте заяви, че блокът трябва да действа незабавно, за да предотврати друга война в Европа, подчертавайки, че заплахата от Русия е пряка и нарастваща.


Украйна
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Оценка 2.7 от 12 гласа.
  • 1 далтонист

    21 2 Отговор
    Па то мяза на българското знаме, утре сексоложката може да направи скандал на водопада.

    04:43 21.12.2025

  • 2 Нормално

    21 28 Отговор
    В Украйна е пълно с рашисткиБоклуци (русофили)...Все ще има някой да направи подобна провокация.

    Коментиран от #4, #5

    04:46 21.12.2025

  • 3 Буданката всява

    22 3 Отговор
    страх и манипулира за да може да крадат милиардите дето им ги бутат тъпите и не по малко крадливи евробрюкселски говеда.Сметката на тези лъжци и манипулатори е я плаща цяла Европа.

    Коментиран от #13

    04:49 21.12.2025

  • 4 мухахаха

    22 12 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    сам си противоречиш тези руснаци са си у дома в окрайнината.

    04:50 21.12.2025

  • 5 567

    27 9 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    Ами то приятелче ако в Украйна няма руснаци, то къде другаде да има, изключвайки самата Русия.Те хората са си издигнали собственото знаме.В кметството на софия как бяха окичили украинското знаме, да се чудиш що за малоумие, добре че се усетиха и го махнаха парцала.

    04:53 21.12.2025

  • 6 Баце

    23 3 Отговор
    В киев е нормално, това все пак си е Русия, но скоро ще са така из цяла европа.

    04:59 21.12.2025

  • 7 Стеф

    15 2 Отговор
    Ей, не се накрадоха тези фашаги!?!

    05:01 21.12.2025

  • 8 оня с коня

    8 3 Отговор
    да ядетеХУЯна император ПУТИН селяни

    05:50 21.12.2025

  • 9 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    7 1 Отговор
    Буданов ще бъде доставен в Лефортово и съден за престъпления против човечеството.

    05:56 21.12.2025

  • 10 Софиянец

    8 1 Отговор
    Будинов кво се вайка за 2027ма? Той няма да е жив до тогава 😅

    05:57 21.12.2025

  • 11 ГЕНЕРАЛИСИМУС Иосиф Виссарионович СТАЛИН

    6 0 Отговор
    Ние за тая власт минахме през затворите на империята и каторгите в Сибир, а впиянчения Елцин я подари на разни келеши.

    06:02 21.12.2025

  • 12 Стоян Георгиев

    4 0 Отговор
    СЛАВА РОССИИ

    06:13 21.12.2025

  • 13 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Буданката всява":

    Той и преди три години всяваше страх, че Путин ще ги нападне....И какво виждаме,прав ли е бил той или ти? ....Вие сте най голямото зло на Земята

    06:14 21.12.2025

  • 14 абсолютно зло

    2 0 Отговор
    Така нарече киевския режим синът на Доналд Тръмп. Голяма грешка направи Западът с Майдана. Вкараха го във Велика депресия киевските маргинали. Вместо да им помагате, бомбардиране ги, а мигрите от крайна затворете в концлагери. Цял свят ще ви ръкопляска!

    06:28 21.12.2025

  • 15 Хмм, генерал-лейтенант

    0 0 Отговор
    е доста високо войнско звание, дори и за украйна... Как ли ги дават тия звания? По степента на оглупяване, както е в други държави, или по мястото им в пропагандната иерархия? Щото от "киро" буданов и от нидерландския амбриаж друго, освен войнствени бълнувания, не се чува... И на двамата е ясно, че Русия няма намерение да напада когото и да били, стига някой да не рачи да я напада, поради две причини - първо, защото противоречи на военната им доктрина и второ, просто защото не е онази военна сила, която беше преди 40 - 50 години, което пък е в резултат на сравнително слабата ѝ икономика, става дума за конвенционална война, не за ядрена... А целият този паразитен шум е причинен от нечие скверно желание да дразни мечката и да трупа пачки от това, за сметка на стотиците хиляди жертви на хора, нямащи нищо общо с тези желания...

    06:35 21.12.2025

