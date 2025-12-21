Дрон с руски флаг бе забелязан в небето над Киев

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан в събота в небето над Киев, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на полицията в украинската столица.

Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица.

Полицията разследва случая.

В социалните мрежи се разпространяват видеозаписи с дрона.

Показването на руски символи в Украйна е забранено - близо четири години след като страната бе нападната от своята по-голяма съседка, отбелязва ДПА.

Русия премести плановете си за пряка агресия от 2030 г. на 2027 г., а Европа все по-гласовито заявява риска от пряк конфликт, в който балтийските държави биха могли да се окажат под окупация.

Това заявява генерал-лейтенант Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Буданов коментира въпроса на открита дискусия на форум на клуба LB, цитиран от ФОКУС.



Буданов твърди, че Москва няма много възможности за разширяване на влиянието си.



"На север - само Северният ледовит океан и по-нататък в кръга - САЩ. Не е вариант, защото ще навреди. На изток - Тихият океан и отново САЩ. Отговорът е същият. На юг - Китай, ще бъде напълно катастрофално - сухопътната граница, същите условия, каквито имаме във войната с Руската федерация, само че за тях. Остава само Западът, който в тяхното разбиране е, простете ми за фразите, "алчен", "болен", "слаб" и "нерешителен", посочва Буданов.



Ръководителят на украинската разузнавателна служба доълва, че според първоначалния план Русия е трябвало да бъде готова за действия през 2030 г.



Тези планове обаче вече са преразгледани и крайните срокове са съкратени до 2027 г.



Според Буданов, Русия се възприема като империя, която "винаги трябва да се мести някъде, за да разшири влиянието и територията си".



Що се отнася до Полша, Буданов уточнява, че "в момента не е в плановете за окупация, а за военни преврати".



"Полша сега, според познатите ни планове, се разглежда изключително за удари, за военна кампания без окупация", заявяватой.



Тези предупреждения идват във време на засилена дипломатическа активност.Преди няколко дни в Хелзинки се проведе първата среща на върха на страните от източното крило на ЕС, посветена на сигурността и защитата на външните граници на Съюза и НАТО, на която присъстваха представители на Полша, Финландия, Швеция, Литва, Латвия, Естония, Румъния и България.



Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също изрази сериозна загриженост.



Говорейки в Берлин, той заяви, че алиансът е "следващата цел на Русия и ние вече сме в рисковата зона“.



Рюте заяви, че блокът трябва да действа незабавно, за да предотврати друга война в Европа, подчертавайки, че заплахата от Русия е пряка и нарастваща.