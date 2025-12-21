Георги Първанов: Радев да довърши ангажиментите си в президентството, после да прави каквото поиска

България е имала своите лидери през Възраждането, дори и след това в първите десетилетия. Левски, Ботев... Този процес по създаването на лидерството замря. В началото на Прехода имаше личности като д-р Петър Дертлиев, Александър Лилов, ако щете и Иван Костов, царят. Сега колкото и да се озъртам не мога да видя лидер, който ще изведе страната на нов път, това заяви в "Говори сега" президентът Георги Първанов (2002-2012 г.).
"Може би трябва да се върнем към думите на Левски "да бъдем равни с другите европейски народи. Т.е. ние постигнахме формално с членството в евросъюза, но дали сега стоим като равни с равни с европейските народи? Не е така. Ние сигурно е много трудно да се равняваме с тези "лидери", които Европа има в момента. Аз не мога да видя и там сега такива".
Сега няма някой, "който да ти хване окото, който става".
Георги Първанов коментира и новите изпитания пред София и Скопие.
"Аз мисля, че ние сгрешихме. Имам предвид сегашните управляващи със свеждането на тази цел до записването на тези 3500 българи в конституцията на Северна Македония".
Ние ще си спорим и ще си прехвърляме топката, заяви той. Според Първанов трябва "лидерство и от двете страни".
По отношение на предсрочните избори Георги Първанов каза, че "нещата се повтарят вече години наред. Това не е изненада. Не очаквам да се случи изненада и на тези избори, които предстоят".
"Ще играем тази игра още известно време. Затова е много важно президентът да си свърши работата и да формира един служебен кабинет, който да гарантира едни честни закони".
Категорично трябва да отпадне "домовата книга", заяви Първанов.
"Не мисля, че президентът трябва да прави нещо напук. На инат. Той трябва да си върши работата. Да правят каквото искат. Той просто трябва да си изпълни ангажиментите, а пък когато излезе извън президентството може да прави каквото поиска".
По отношение на левицата и нейното участие във властта Първанов го определи като "неудовлетворително".
"Някак си отчетливо не се чу техния глас, въпреки че имаше добри министри. Не се видя волята и характера на една управляваща формация".
Трябва да има промяна за "едно убедително участие в новите избори", заяви Първанов.
Георги Първанов изрази надежда БСП "да влезе по-убедително в един следващ парламент".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не мога Видя лидер
Коментиран от #14
05:22 21.12.2025
2 побърканяк
05:27 21.12.2025
3 Гошо
Писна ми от бивши.
Коментиран от #11
05:29 21.12.2025
4 Лопата Орешник
05:29 21.12.2025
5 Лост
05:35 21.12.2025
6 Първанка
Коментиран от #7
05:36 21.12.2025
7 побърканяк
До коментар #6 от "Първанка":И не само това, синчето му си купи петзвездното хотелче "Белчин Гардън" със заем от една фирмичка със собственик приближена на тати.
Коментиран от #10
05:43 21.12.2025
8 оня с коня
05:48 21.12.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПИЙ ЕДНА БЕЛЧИНСКА МИНЕРАЛНА ВОДА :)
05:56 21.12.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "побърканяк":ТАМ ИМА ПРЪСТ И МАДЖО И КИРО ДОБРЕВ :)
В ЗАЕМА :)
НАПРАВО Е СТРАШНО КАК СА СЕ ОМЕСАЛИ
05:58 21.12.2025
11 именно
До коментар #3 от "Гошо":И Радев е от бившите и като президент.....След като не си постигнал нещо за 10 години като президент за народа, какво да очаквам тепърва от него. Не,не искам още 10 пропилени години от моя живот за благото на други
Коментиран от #13, #15
06:10 21.12.2025
12 Ачо
06:17 21.12.2025
13 За това пък
До коментар #11 от "именно":За 30 години Борисов и Пеевски и пеперудите кръжащи около тях, добре се подплатиха!
06:32 21.12.2025
14 Прав си!
До коментар #1 от "Не мога Видя лидер":Първанов си е лика прилика с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов. Заедно ритат топка, правят заедно компания на Вальо Златев Лукойла. Тиквата с народни пари построи къща на Мис Бикини в Барселона, а Гоце Първанов построи хотелите на синовете си.
06:38 21.12.2025
15 На тебе като ти вържат ръуете
До коментар #11 от "именно":Ще можетли да избършеш дупарата?
06:39 21.12.2025