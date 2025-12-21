Новини
Част от Сан Франциско остана без ток, засегнати са 125 хиляди жители

21 Декември, 2025 05:59, обновена 21 Декември, 2025 05:03 685 12

Към момента не са съобщени подробности за причините за прекъсването

Част от Сан Франциско остана без ток, засегнати са 125 хиляди жители - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Значителна част от Сан Франциско беше засегната от мащабно прекъсване на електроснабдяването в събота (местно време, б. ред.), съобщиха градските власти и основният доставчик на електроенергия, цитирани от Ройтерс.

Според „Пасифик Газ енд Електрик“ (Pacific Gas and Electric Company) без ток са останали около 125 000 жители в града, който има население от приблизително 800 000 души.

Департаментът за управление на извънредни ситуации на Сан Франциско призова гражданите да се обаждат на спешния телефон 911 единствено при спешни случаи, застрашаващи живота. Властите препоръчаха да се избягват несъществени пътувания, светофарите да се третират като знак „стоп“, вратите на хладилниците и фризерите да се държат затворени, както и основните електроуреди да бъдат изключени, за да се предотвратят повреди вследствие на пренапрежение.

Към момента не са съобщени подробности за причините за прекъсването или за очакваното време за пълното възстановяване на електроснабдяването.


