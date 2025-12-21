Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 21 декември: Посрещаме астрономическата зима с облаци и мъгла, на изток ще вали

21 Декември, 2025 05:10, обновена 21 Декември, 2025 05:15 560 1

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието – до 12°, за София – около 7°

Времето днес, прогноза за неделя, 21 декември: Посрещаме астрономическата зима с облаци и мъгла, на изток ще вали - 1
Снимка: БНТ
Ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла.

Ще има и валежи от дъжд, главно в източната половина от страната. Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Ще духа слаб вятър от север-североизток, в югозападните части от страната ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието – до 12°, за София – около 7°. В 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.

През следващите дни ще бъде облачно. Слаби валежи от дъжд на отделни места ще има в понеделник главно в Южна България, а във вторник – в северозападните райони. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 5° и 10°. (НИМХ)


