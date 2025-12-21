Новини
Орбан: На 62 съм в най-добрата възраст, за да продължи да управлявам страната

21 Декември, 2025 05:44, обновена 21 Декември, 2025 04:48

Премиерът на Унгария посочи възможни алтернативи за поста

Орбан: На 62 съм в най-добрата възраст, за да продължи да управлявам страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че не е единственият възможен кандидат на управляващата партия ФИДЕС за премиерския пост на парламентарните избори догодина, като в същото време подчерта, че разполага с необходимите качества да продължи да ръководи страната, предаде Блумбърг.

Изявлението беше направено на среща с граждани, на която министърът на транспорта и строителството Янош Лазар го попита защо унгарците трябва да гласуват за него след близо две десетилетия начело на правителството. Орбан видимо бе изненадан от въпроса, добавя агенцията.

В отговор унгарският премиер започна да изброява възможни алтернативи за кандидат на управляващата партия, сред които самият Лазар, както и дългогодишният финансов министър, а понастоящем управител на Унгарската централна банка Михай Варга. Впоследствие Орбан заяви, че на 62-годишна възраст се намира в „най-добрата възраст“, за да продължи да управлява страната.

„Имаме фантастична общност и винаги можем да излъчим най-добрия лидер, от когото се нуждаем“, заяви Орбан на съвместното предизборно събитие с Лазар на ФИДЕС в южния унгарски град Сегед.

Унгария се насочва към ключови парламентарни избори, а новата либерално-консервативна партия ТИСА, ръководена от Петер Мадяр, води в повечето социологически проучвания преди вота, който вероятно ще се състои през април, отбелязва Блумбърг.

Нарастващата умора от продължителното управление на Орбан от 2010 г. насам, кризата с разходите за живот и широко разпространените обвинения в корупция подхраниха подкрепата за Мадяр. Той обещава да сложи край на концентрацията на власт в ръцете на Орбан и да върне Унгария в основата на Европейския съюз. Европейските институции вече посочиха ерозията на върховенството на закона и корупцията като причина за замразяването на значителна част от средствата, предназначени за страната.

Въпреки уверенията на Орбан, че ФИДЕС е способна да се обновява, унгарският премиер доминира партията от нейното създаване в края на 80-те години на миналия век. През годините той нееднократно е отстранявал или маргинализирал потенциални вътрешнопартийни конкуренти, включително през 2018 г. самия Лазар, който по-късно се завърна в правителството като негов ключов съюзник.

По-рано този месец Блумбърг съобщи, че на фона на двуцифрено изоставане на ФИДЕС в някои проучвания Орбан обмисля възможността да се кандидатира за президент и да трансформира сегашната до голяма степен церемониална длъжност на държавен глава в най-влиятелния пост в страната.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце

    4 18 Отговор
    Важното е, че имаш глава на раменете си и в нея има доста акъл, за разлика от надутите европуяци дето, ако не са им салфетките за да са в друга реалност, са като проскубани кокошки.

    Коментиран от #6

    04:56 21.12.2025

  • 2 За да продължИ

    3 1 Отговор
    Да управляВАМ страната!
    Граматиката колега , Ганев
    « Аз съм Главен редактор за да продължи да работя .»
    ЗА ДА ПРОДЪЛЖА….»

    05:00 21.12.2025

  • 3 Критик

    16 3 Отговор
    Тоя мазен ,противен толуп ми е набор,а изглежда като на 70+ години. Гледа да си запази властта за да не влезе в затвора.

    05:12 21.12.2025

  • 4 Свободен

    10 3 Отговор
    Усеща, че краят е близо!
    Скоро ще трябва да плати цената на кражбите, а затвора не е много приветливо място за бивш премиер!

    05:13 21.12.2025

  • 5 Джо

    4 1 Отговор
    Добра възраст за бай Ставри.

    05:20 21.12.2025

  • 6 Кокалът е с мръвка

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Не трябва да се изпуска. Затова е театъра.

    05:20 21.12.2025

  • 7 Унгариците

    2 12 Отговор
    Са Мъдри.!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    05:20 21.12.2025

  • 8 Присмехулник

    5 0 Отговор
    "Полският външен министър Радослав Сикорски публикува в X саркастични „поздравления“ за Орбан. Към тях той добави снимка на медала „Орден на Ленин“ на Съветския съюз, който "присъжда" на унгарския премиер - очевиден троянски кон на Кремъл в Европейския съюз."

    05:28 21.12.2025

  • 9 Проруски лицемер

    4 0 Отговор
    "Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че "не е ясно кой кого е нападнал" относно пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна"...

    05:34 21.12.2025

  • 10 оня с коня

    1 4 Отговор
    да ядетеХУЯна император ПУТИН селяни

    Коментиран от #12

    05:49 21.12.2025

  • 11 Всъщност важното е

    1 0 Отговор
    по какъв сценарий ще протекат парламентарните избори в Унгария.Петер Мадяр е бивш съратник на Орбан,а партия ТИСА е основана февруари 2024 г.С какво Орбан стана неудобен преди февруари 2024 г. можем да предполагаме.,, Отлюспването” не е печеливша практика, но предстои да видим изборите в Унгария 2026 г.

    06:03 21.12.2025

  • 12 Започни

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    С Х...на коня, после можеш и на Путлер, копейко проZZZта

    06:17 21.12.2025

  • 13 гумата

    0 0 Отговор
    Трябва познато и доверено лице, което да гарантира осъщесвяване на интересите на Кремъл в Ценрална Европа. И той се предлага. А щом унгарците искат да е така, ние трябва да гледаме и да си правим изводите.

    06:24 21.12.2025

