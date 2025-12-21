Орбан: На 62 съм в най-добрата възраст, за да продължи да управлявам страната

Унгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че не е единственият възможен кандидат на управляващата партия ФИДЕС за премиерския пост на парламентарните избори догодина, като в същото време подчерта, че разполага с необходимите качества да продължи да ръководи страната, предаде Блумбърг.
Изявлението беше направено на среща с граждани, на която министърът на транспорта и строителството Янош Лазар го попита защо унгарците трябва да гласуват за него след близо две десетилетия начело на правителството. Орбан видимо бе изненадан от въпроса, добавя агенцията.
В отговор унгарският премиер започна да изброява възможни алтернативи за кандидат на управляващата партия, сред които самият Лазар, както и дългогодишният финансов министър, а понастоящем управител на Унгарската централна банка Михай Варга. Впоследствие Орбан заяви, че на 62-годишна възраст се намира в „най-добрата възраст“, за да продължи да управлява страната.
„Имаме фантастична общност и винаги можем да излъчим най-добрия лидер, от когото се нуждаем“, заяви Орбан на съвместното предизборно събитие с Лазар на ФИДЕС в южния унгарски град Сегед.
Унгария се насочва към ключови парламентарни избори, а новата либерално-консервативна партия ТИСА, ръководена от Петер Мадяр, води в повечето социологически проучвания преди вота, който вероятно ще се състои през април, отбелязва Блумбърг.
Нарастващата умора от продължителното управление на Орбан от 2010 г. насам, кризата с разходите за живот и широко разпространените обвинения в корупция подхраниха подкрепата за Мадяр. Той обещава да сложи край на концентрацията на власт в ръцете на Орбан и да върне Унгария в основата на Европейския съюз. Европейските институции вече посочиха ерозията на върховенството на закона и корупцията като причина за замразяването на значителна част от средствата, предназначени за страната.
Въпреки уверенията на Орбан, че ФИДЕС е способна да се обновява, унгарският премиер доминира партията от нейното създаване в края на 80-те години на миналия век. През годините той нееднократно е отстранявал или маргинализирал потенциални вътрешнопартийни конкуренти, включително през 2018 г. самия Лазар, който по-късно се завърна в правителството като негов ключов съюзник.
По-рано този месец Блумбърг съобщи, че на фона на двуцифрено изоставане на ФИДЕС в някои проучвания Орбан обмисля възможността да се кандидатира за президент и да трансформира сегашната до голяма степен церемониална длъжност на държавен глава в най-влиятелния пост в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
Коментиран от #6
04:56 21.12.2025
2 За да продължИ
Граматиката колега , Ганев
« Аз съм Главен редактор за да продължи да работя .»
ЗА ДА ПРОДЪЛЖА….»
05:00 21.12.2025
3 Критик
05:12 21.12.2025
4 Свободен
Скоро ще трябва да плати цената на кражбите, а затвора не е много приветливо място за бивш премиер!
05:13 21.12.2025
5 Джо
05:20 21.12.2025
6 Кокалът е с мръвка
До коментар #1 от "Баце":Не трябва да се изпуска. Затова е театъра.
05:20 21.12.2025
7 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
05:20 21.12.2025
8 Присмехулник
05:28 21.12.2025
9 Проруски лицемер
05:34 21.12.2025
10 оня с коня
Коментиран от #12
05:49 21.12.2025
11 Всъщност важното е
06:03 21.12.2025
12 Започни
До коментар #10 от "оня с коня":С Х...на коня, после можеш и на Путлер, копейко проZZZта
06:17 21.12.2025
13 гумата
06:24 21.12.2025