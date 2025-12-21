Новини
Путин е готов за диалог с френския си колега Макрон, "ако той наистина го иска" ВИДЕО
  Тема: Украйна

Путин е готов за диалог с френския си колега Макрон, "ако той наистина го иска" ВИДЕО

21 Декември, 2025 05:23, обновена 21 Декември, 2025 05:28 853 26

След срещата на върха на ЕС в Брюксел на 19 декември френският президент призова ЕС да се подготви за дискусии с Русия

Путин е готов за диалог с френския си колега Макрон, "ако той наистина го иска" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е готов за диалог с френския си колега Еманюел Макрон, ако последният е заинтересован, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков пред РИА Новости.

След срещата на върха на ЕС в Брюксел на 19 декември Макрон призова Европейския съюз да се подготви за дискусии с Русия, ако настоящите преговори не успеят да постигнат „траен мир“ в Украйна. Според френския президент диалогът с Путин би бил „полезен“ в такъв случай и трябва да се търси подходяща основа за възобновяването му.

Още новини от Украйна

„В противен случай ще обсъдим това помежду си и преговарящите след това ще отидат и ще преговарят с руснаците. Това не е най-добрият вариант“, обясни той.

„Ако има взаимна политическа воля, тогава това изявление може да бъде оценено само положително“, каза Песков.

В началото на декември Макрон отбеляза, че Европейският съюз няма да може да принуди Русия да преговаря за уреждане на конфликта в Украйна.

Френският президент е един от малкото европейски лидери, които са се свързвали директно с Путин след избухването на военните действия в Украйна, за което бе критикуван. На 1 юли двамата президенти разговаряха по телефона за първи път от септември 2022 г.

Разговорът продължи над два часа и включваше дискусии за Украйна. Според Кремъл, по време на разговора Путин „потвърди фундаментални подходи към евентуални споразумения, които трябва да бъдат всеобхватни и дългосрочни, да се справят с коренните причини за украинската криза и да се основават на новите териториални реалности“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 13 Отговор
    Доста франсета бяха върнати в специални костюми, а доста не бяха събрани и по чертежи от пустите Пусти из У...йна ❗

    Коментиран от #4

    05:32 21.12.2025

  • 2 Никога фашизъм

    8 11 Отговор
    Макарон омекна, след като бесните кучета пак си счупиха зъбите срещу Великата страна!

    05:33 21.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 10 Отговор
    Френският дълг вече НАДХВЪРЛИ
    3 ООО ООО ООО ООО €€€❗❗❗
    /за по пейките - няма грешка в нулите, много са /

    05:36 21.12.2025

  • 4 Един милион убити и осакатени

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    рашисти срещу няколко стотин наемници във ВСУ. ..е нищожно малко.

    Коментиран от #6, #7, #17

    05:40 21.12.2025

  • 5 Критик

    11 6 Отговор
    И какъв е смисъла да говори с бункерния,дърт страхливец??? Абсолютно никакъв.

    05:46 21.12.2025

  • 6 укронюз

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Един милион убити и осакатени":

    не бе не са един милион, десет милиона са.

    05:46 21.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Един милион убити и осакатени":

    Войната е кървав бизнес 🤔❗ Но в крайна сметка винаги става дума за пари, а в случая Франция, Германия, ЕсеС губят много, страшни много пари❗
    След наложени 20 ПАКЕТА САНКЦИИ - ЕсеС и НАТьО са по-зле от санкционираната Русия‼️ Не казвам, че Русия също не търпи загуби❗

    05:47 21.12.2025

  • 8 оня с коня

    3 4 Отговор
    да ядетеХУЯна император ПУТИН селяни

    Коментиран от #11

    05:47 21.12.2025

  • 9 Според мен

    3 4 Отговор
    Явно и Макрон не е достатъчно умен ,за да иска разговор с психопата.

    05:53 21.12.2025

  • 10 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    2 3 Отговор
    ВОВАТA ДА НЕ Е ПPABEH У ДУПE 🤣
    C ПEДAЛИ НЕ СЕ ПPEГОВАРЯ 😝

    05:54 21.12.2025

  • 11 Ботокса нямаПишка копейко

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Не знаеш ли? Затова са му дали името Путин.🤣

    Коментиран от #14

    05:56 21.12.2025

  • 12 8675

    4 2 Отговор
    На 21 дек., 1878г е роден героят на социалистическия съюз, героят на Съветският союз, председателят на държавният комитет по отбрана през ВСВ, генералисимус Йосиф Висарионович Сталин. Вечна му памет, Поклон!

    Коментиран от #18

    05:58 21.12.2025

  • 13 Дядо Поп

    1 0 Отговор
    И Ротшилдовите и те решават че ще се преговаря , 90 милиарда са и за тях са


    И Ротшилдовите решиха че ще се преговаря. Ще трябва да изчакат още 80 - 90 години и пак да се изпробва с мужиците. И защо не послушахте дядо ви Хенри Кисинжер като ви каза - подхвърлете му кокълче той повече не искаше.





    Ще трябва да изчакат още 80 -100 години и после пак може да опитат с мужиците .
    До тогава я камилата я камилара ??
    Чедо чедо що не послушахте Дядо Хенри Кисинджер да му хвърлите кокалче ??

    05:58 21.12.2025

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ботокса нямаПишка копейко":

    и ти ще ручаш грездеяНА ПУТИН и ще се хвалиш по форумите

    06:08 21.12.2025

  • 15 Ние

    1 1 Отговор
    Води ни Путине нас слепите!

    06:11 21.12.2025

  • 16 Артилерист

    4 0 Отговор
    Всеки контакт на ЕС с Русия е полезен за световния мир. Но, както каза Ваня на последната Мюнхенска конференция, ЕС се държат като секта, очевидно с тежка психоза, живееща в един паралелен свят, което прави дискусиите с вас безпредметни. Според мен в паралелния свят на Брюксел, кислородът е заменен с русофобия и там в близък план се чертае само нов вариант на операция Барбароса. Но, ако ЕС го задейства, то войната веднага става ядрена.
    ЕС търси продължаване на войната, защото е много зле. Той взема заеми средно по 615 милиони евро на ден. За една година това прави 219млрд заеми. ЕС взе глътка въздух от източване на Източно-европейските икономики. България например беше обезкостена. Всичко беше приватизирано-Кремиковци за 1$, селското стопанство, водата, минералните извори, полезни изкопаеми, тежка промишленост, енергетиката...
    И понеже световната геополитика се преформатира по оста Вашингтон-Пекин-Москва, България следва незабавно да проведе референдум и да излезе от НАТО.

    Коментиран от #20, #23

    06:19 21.12.2025

  • 17 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един милион убити и осакатени":

    Едно към 35 е съотношението при размяна на тела на загинали. На един руснак се падат 35 дълбоко замразени кривоглави укри.
    Та ако е вярно (както твърдиш), че са убити над милион руснаци, прави сметка колко укри са се сплули. Умножи 1 милион по 35 и ще разбереш защо твърдението ти е ЛЪ-ЖА.

    Коментиран от #24

    06:19 21.12.2025

  • 18 болгарин..

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "8675":

    Йосиф спря уинстън да не бомби повече софето,оти албионецо сакаше да го изоре и да го насади с компир,чърчило ненавиждаше бг-тата заради генерал вазов,който нанася катострофални загуби на британските части при дойран

    Коментиран от #26

    06:19 21.12.2025

  • 19 Истинското Заглавие

    3 0 Отговор
    "Шокиращо Предложение На Макрон(за разковор) към Путин, след серия от извъртания!"

    Но разбира се, понесено ни тук извъртяно!

    Коментиран от #22, #25

    06:21 21.12.2025

  • 20 Артилерист

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Казаното е от Ванс, а не от Ваня.

    06:21 21.12.2025

  • 21 сеянинь..

    1 0 Отговор
    На макрончо сега не му е до разговори с масква,он вади млни за да докаже на света-че дъртата макронка не е мъж а е била джендър

    06:23 21.12.2025

  • 22 В случая Макрон е провел

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истинското Заглавие":

    ,, социологическо проучване” само на един човек😂😂😂😂😂😂

    06:26 21.12.2025

  • 23 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    ти добре ли си?

    06:29 21.12.2025

  • 24 ,,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Абе ти се омота като пиле в кълчища😂

    06:33 21.12.2025

  • 25 Да изчакаме да видим, каква

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истинското Заглавие":

    гяволия са намислили британските служби, този път ползвайки Макрон. Те винаги действат под прикритие на проксита!
    Макрон такова решение сам не може да вземе, а Урсула и Кая са само за "красота" с тия мозъчета!

    Предполагам, че след като видяха дебелия край, ще ползват дедовия сладкодумец, да насъскат Путин срещу САЩ,- за да не останат капо!

    06:38 21.12.2025

  • 26 сан саничь..

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "болгарин..":

    Има още един човек от кремля-когото б-я е забравила това е молотов,който през 1946 год.в париже запазва територята на б-я,сърбите и елините искат западнатракия а власите-добруджата,оти през всв сме били съюзник с оста..но вячеслав им охлажда мераците и казва-българи,вашата граница ще остане непокътната..а днес нямаме кръстена поне една улица на него

    06:41 21.12.2025

