Путин е готов за диалог с френския си колега Макрон, "ако той наистина го иска" ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин е готов за диалог с френския си колега Еманюел Макрон, ако последният е заинтересован, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков пред РИА Новости.

След срещата на върха на ЕС в Брюксел на 19 декември Макрон призова Европейския съюз да се подготви за дискусии с Русия, ако настоящите преговори не успеят да постигнат „траен мир“ в Украйна. Според френския президент диалогът с Путин би бил „полезен“ в такъв случай и трябва да се търси подходяща основа за възобновяването му.

„В противен случай ще обсъдим това помежду си и преговарящите след това ще отидат и ще преговарят с руснаците. Това не е най-добрият вариант“, обясни той.

„Ако има взаимна политическа воля, тогава това изявление може да бъде оценено само положително“, каза Песков.

В началото на декември Макрон отбеляза, че Европейският съюз няма да може да принуди Русия да преговаря за уреждане на конфликта в Украйна.

Френският президент е един от малкото европейски лидери, които са се свързвали директно с Путин след избухването на военните действия в Украйна, за което бе критикуван. На 1 юли двамата президенти разговаряха по телефона за първи път от септември 2022 г.

Разговорът продължи над два часа и включваше дискусии за Украйна. Според Кремъл, по време на разговора Путин „потвърди фундаментални подходи към евентуални споразумения, които трябва да бъдат всеобхватни и дългосрочни, да се справят с коренните причини за украинската криза и да се основават на новите териториални реалности“.