Трима американски полицаи бяха простреляни след семеен скандал ВИДЕО

Трима служители на реда в американския град Рочестър, щата Ню Йорк, бяха хоспитализирани с огнестрелни рани, след като семеен скандал ескалира в престрелка, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.
Един полицейски служител е в критично състояние, втори е тежко ранен, а третият се възстановява от по-леки наранявания след инцидента, станал вчера вечерта.
Около 22:15 ч. (5:15 ч. българско време днес) полицията е получила сигнал за въоръжен мъж, който се опитва да проникне в жилище. Подателят на сигнала е заявил, че също е въоръжен. По данни на полицията в дома са се намирали мъж и жена, а опитът за проникване е бил извършен от бившия партньор на жената.
Според информацията заподозреният е открил без предупреждение огън по пристигналия полицейски екип и е ранил двама служители. Последвала е престрелка между него и мъжа, подал сигнала, който също е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние.
Заподозреният е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил открит от друг полицай. Той е прострелял служителя на реда, след което е бил убит при ответния огън, съобщиха властите.
Полицията не е оповестила имената на участниците в стрелбата.
