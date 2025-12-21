Новини
Свят »
Аржентина »
В Аржентина оперираха поставената под домашен арест Кристина Фернандес де Киршнер

В Аржентина оперираха поставената под домашен арест Кристина Фернандес де Киршнер

21 Декември, 2025 04:13, обновена 21 Декември, 2025 04:19 360 0

  • кристина фернандес де киршнер-
  • аржентина-
  • операция-
  • президент

Бившият президент на страната излежава присъда за корупция

В Аржентина оперираха поставената под домашен арест Кристина Фернандес де Киршнер - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият аржентински президент Кристина Фернандес де Киршнер, която в момента е под домашен арест, е била откарана в болница с болки в корема, съобщи вестник „Ла Насион“, позовавайки се на източници.

Според тях, лекари, отзовали се на обаждането, са прегледали бившия държавен глава в апартамента, където тя излежава присъдата си за корупция, и са решили да я хоспитализират. Фернандес де Киршнер е била диагностицирана с апендицит в болницата и оперирана.

Фернандес де Киршнер беше президент на Аржентина от декември 2007 г. до декември 2015 г. От 2019 г. до 2023 г. тя е била вицепрезидент. През декември 2022 г. съдът я осъди на шест години затвор за корупция, свързана с инфраструктурни проекти в провинция Санта Круз. Прокуратурата смята, че в резултат на престъпен заговор повечето от договорите са били възложени на компании, собственост на бизнесмена Ласаро Баес, който е осъден за пране на пари. Бившият държавен глава отрича вината си и се смята за жертва на политическо преследване.

На 10 юни Върховният съд потвърди решението на по-долната инстанция. Съдът също така забрани на Фернандес де Киршнер да заема публична длъжност. Поради възрастта на 72-годишната бивша държавна глава и повишените рискове, пред които би била изправена в затвора като бивш президент, съдът замени присъдата ѝ на домашен арест.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания