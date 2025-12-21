В Аржентина оперираха поставената под домашен арест Кристина Фернандес де Киршнер

Бившият аржентински президент Кристина Фернандес де Киршнер, която в момента е под домашен арест, е била откарана в болница с болки в корема, съобщи вестник „Ла Насион“, позовавайки се на източници.

Според тях, лекари, отзовали се на обаждането, са прегледали бившия държавен глава в апартамента, където тя излежава присъдата си за корупция, и са решили да я хоспитализират. Фернандес де Киршнер е била диагностицирана с апендицит в болницата и оперирана.

Фернандес де Киршнер беше президент на Аржентина от декември 2007 г. до декември 2015 г. От 2019 г. до 2023 г. тя е била вицепрезидент. През декември 2022 г. съдът я осъди на шест години затвор за корупция, свързана с инфраструктурни проекти в провинция Санта Круз. Прокуратурата смята, че в резултат на престъпен заговор повечето от договорите са били възложени на компании, собственост на бизнесмена Ласаро Баес, който е осъден за пране на пари. Бившият държавен глава отрича вината си и се смята за жертва на политическо преследване.

На 10 юни Върховният съд потвърди решението на по-долната инстанция. Съдът също така забрани на Фернандес де Киршнер да заема публична длъжност. Поради възрастта на 72-годишната бивша държавна глава и повишените рискове, пред които би била изправена в затвора като бивш президент, съдът замени присъдата ѝ на домашен арест.