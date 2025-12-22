Новини
Свят »
Израел »
Израел ще задълбочи сътрудничеството с Гърция и Кипър в сигурността и енергетиката

Израел ще задълбочи сътрудничеството с Гърция и Кипър в сигурността и енергетиката

22 Декември, 2025 21:24 294 3

  • израел-
  • гърция-
  • бенямин нетаняху-
  • кипър-
  • сигурност-
  • енергетиката

Лидерите обсъдиха Икономическия коридор Индия - Близкия Изток - Европа и регионални въпроси

Израел ще задълбочи сътрудничеството с Гърция и Кипър в сигурността и енергетиката - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел се съгласи да задълбочи сътрудничеството си в сферата на сигурността с Гърция и Кипър, съобщава Ройтерс, след тристранна среща на върха в Йерусалим с участието на премиера Бенямин Нетаняху, гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис, предава БТА.

По време на съвместната пресконференция Нетаняху заяви, че трите държави планират да развият Икономическия коридор „Индия - Близкия Изток - Европа“ (IMEC), който цели свързване на Индия с Европа чрез морски и железопътен транспорт през Близкия изток.

Президентът Христодулидис потвърди подкрепата си за енергиен интерконектор от Европа и Кипър към Близкия изток, подчертавайки, че проектът остава ключов приоритет за трите държави. Той добави, че може да се направи повече за сътрудничеството с Израел в борбата с тероризма, киберсигурността и енергийната безопасност.

Гръцкият премиер Мицотакис отбеляза, че страната му е „готова да помогне“ за възстановяването на Газа след края на конфликта.

Нетаняху също спомена, че Израел следи отблизо „ученията“ на Иран и че ядрените дейности на Техеран трябва да бъдат обсъдени с американския президент Доналд Тръмп, без да дава допълнителни подробности.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е Южното НАТО

    0 0 Отговор
    Врагът са ислямистите.

    21:29 22.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    И водата. Така ни е продал бою бандюгата.

    21:33 22.12.2025