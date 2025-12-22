Израел ще задълбочи сътрудничеството с Гърция и Кипър в сигурността и енергетиката

Израел се съгласи да задълбочи сътрудничеството си в сферата на сигурността с Гърция и Кипър, съобщава Ройтерс, след тристранна среща на върха в Йерусалим с участието на премиера Бенямин Нетаняху, гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис, предава БТА.

По време на съвместната пресконференция Нетаняху заяви, че трите държави планират да развият Икономическия коридор „Индия - Близкия Изток - Европа“ (IMEC), който цели свързване на Индия с Европа чрез морски и железопътен транспорт през Близкия изток.

Президентът Христодулидис потвърди подкрепата си за енергиен интерконектор от Европа и Кипър към Близкия изток, подчертавайки, че проектът остава ключов приоритет за трите държави. Той добави, че може да се направи повече за сътрудничеството с Израел в борбата с тероризма, киберсигурността и енергийната безопасност.

Гръцкият премиер Мицотакис отбеляза, че страната му е „готова да помогне“ за възстановяването на Газа след края на конфликта.

Нетаняху също спомена, че Израел следи отблизо „ученията“ на Иран и че ядрените дейности на Техеран трябва да бъдат обсъдени с американския президент Доналд Тръмп, без да дава допълнителни подробности.